Relative Strength Index (RSI) - индикатор для MetaTrader 5
- 7343
Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) - это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.
Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.
Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:
- Вершины и основания. Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания - ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
- Графические модели. Relative Strength Index часто образует графические модели - такие как "голова и плечи" или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
- Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления). Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
- Уровни поддержки и сопротивления. На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
- Расхождения. Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Индикатор Relative Strength Index
Расчет:
Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
где:
- U - среднее значение положительных ценовых изменений;
- D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего.