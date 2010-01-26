Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) - это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100.



Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.



Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.



Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.



При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

Вершины и основания. Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания - ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания - ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике. Графические модели. Relative Strength Index часто образует графические модели - такие как "голова и плечи" или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

Relative Strength Index часто образует графические модели - такие как "голова и плечи" или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления). Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина). Уровни поддержки и сопротивления. На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике. Расхождения. Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

Индикатор Relative Strength Index

Расчет:



Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



где:

