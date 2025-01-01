- Инкапсуляция и расширяемость типов
- Наследование
- Полиморфизм
- Перегрузка
- Виртуальные функции
- Статические члены класса
- Шаблоны функций
- Шаблоны классов
- Абстрактные классы
Полиморфизм
Полиморфизм – это возможность для объектов разных классов, связанных с помощью наследования, реагировать различным способом при обращении к одной и той же функции-элементу. Это помогает создавать универсальные механизмы, описывающие поведение не только базового класса, но и классов-потомков.
Продолжим разработку базового класса CShape, в котором определим функцию-член GetArea(), предназначенную для расчета площади фигуры. Во всех классах-потомках, произведенных наследованием от базового класса, мы переопределим эту функцию в соответствие с правилами расчета площади конкретной фигуры.
Для квадрата (класс CSquare) площадь вычисляется через стороны, для круга (класс CCircle) площадь выражается через радиус и так далее. Мы можем создать массив для хранения объектов типа CShape, в котором можно будет хранить как объект базового класса, так и всех его потомков. В дальнейшем мы можем вызывать одну и ту же функцию для любого элемента данного массива.
Пример:
|
//--- Базовый класс
Теперь все производные классы имеют функцию-член getArea(), которая возвращает нулевое значение. Реализация этой функции в каждом потомке будет отличаться.
|
//--- производный класс Круг
Для квадрата объявление класса выглядит аналогично:
|
//--- производный класс Квадрат
Так как для вычисления площади квадрата и круга требуются соответствующие значения членов m_radius и m_square_side, то в объявлении соответствующего класса мы добавили функции SetRadius() и SetSide().
Предполагается, что в программе у нас используются объекты разного типа (CCircle и CSquare), но унаследованные от одного базового типа CShape. Полиморфизм позволяет нам создать массив объектов базового типа CShape, но при объявлении этого массива сами объекты еще неизвестны и их тип неопределен.
Решение о том, объект какого типа будет содержаться в каждом элементе массива, будет приниматься непосредственно при выполнении программы. Это подразумевает динамическое создание объектов соответствующих классов, и, следовательно, необходимость вместо самих объектов использовать указатели объектов.
Для динамического создания объектов используется оператор new, каждый такой объект нужно самостоятельно и явно удалять оператором delete. Поэтому мы объявим массив указателей типа CShape и для каждого его элемента создадим объект нужного типа (new Имя_класса), как это показано в примере скрипта:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Обратите внимание, что при уничтожении объекта оператором delete необходимо проверить тип его указателя. Удалять с помощью delete можно только объекты, имеющие указатель POINTER_DYNAMIC, для указателей другого типа будет получена ошибка.
Кроме переопределения функции при наследовании, полиморфизм включает в себя также и реализацию одной и той же функции с разным набором параметров в пределах одного класса. Это означает, что в классе может быть определено несколько функций с одним и тем же именем, но с разным типом и/или набором параметров. В этом случае полиморфизм реализуется через перегрузку функций.
