Практическое применение баз данных для анализа рынков

Введение

Работа с данными стала главной задачей современного программного обеспечения, как автономных, так и сетевых прикладных программ. Для ее решения было создано специализированное программное обеспечение - системы управления базами данных (СУБД), которые позволяют структурировать, систематизировать и организовывать данные для их компьютерного хранения и обработки. Они составляют фундамент информационной деятельности во всех сферах - начиная с производства и заканчивая финансами и телекоммуникациями.

Что касается трейдинга, то основная масса аналитиков не прибегает к использованию баз данных (БД) в своей работе. Но бывают задачи, где такое решение пришлось бы кстати.

В данной статье я рассмотрю одну такую задачу: тиковый индикатор, который сохраняет и загружает данные из баз данных.

Алгоритм BuySellVolume



BuySellVolume – вот такое незатейливое название я решил дать индикатору с еще более незатейливым алгоритмом: берем время (t) и цену (p) двух последовательных тиков (tick1 и tick2). Вычисляем между ними разницу:

Δt = t2 – t1 (секунд)

Δp = p2 – p1 (пунктов)

Значение объема вычисляется по формуле:

v2 = Δp / Δt

Получается, наш объем прямо пропорционален количеству пунктов, на которое переместилась цена и обратно пропорционален времени, за которое она это сделала. Если Δt = 0, то вместо него берется значение 0.5. Таким образом, мы получаем в некотором роде значение активности продавцов и покупателей на рынке.

1. Реализация индикатора без использования базы данных

Думаю, логично будет сначала рассмотреть индикатор с указанным функционалом, но без взаимодействия с базой данных. На мой взгляд, самым лучшим решением будет создать базовый класс, который будет делать соответствующие расчеты, а в производных уже реализовать взаимодействие с БД. Для реализации задуманного нам понадобится библиотека AdoSuite, так что переходим по ссылке и скачиваем ее.

Для начала создадим файл BsvEngine.mqh и подключим классы данных AdoSuite:

#include <Ado\Data.mqh>

Затем напишем базовый класс индикатора, который будет реализовывать все необходимые функции, кроме самой работы с базой данных. Вот как он выглядит:

Листинг 1.1

class CBsvEngine { private : MqlTick TickBuffer[]; double VolumeBuffer[]; int TicksInBuffer; bool DbAvailable; long FindIndexByTime( const datetime &time[], datetime barTime, long left, long right); protected : virtual string DbConnectionString() { return NULL ; } virtual bool DbCheckAvailable() { return false; } virtual CAdoTable *DbLoadData( const datetime startTime, const datetime endTime) { return NULL ; } virtual void DbSaveData(CAdoTable *table) { return ; } public : CBsvEngine(); void Init(); void ProcessTick( double &buyBuffer[], double &sellBuffer[]); void LoadData( const datetime startTime, const datetime &time[], double &buyBuffer[], double &sellBuffer[]); void SaveData(); };

Хочу обратить внимание, что для увеличения производительности решения данные помещаются в специальные буфера (TickBuffer и VolumeBuffer), а затем через определенный интервал времени выгружаются в базу.

Давайте по порядку рассмотрим реализацию класса. Начнем с конструктора:

Листинг 1.2

CBsvEngine::CBsvEngine( void ) { ArrayResize (TickBuffer, 500 ); ArrayResize (VolumeBuffer, 500 ); TicksInBuffer= 0 ; DbAvailable=false; }

Тут, думаю, должно быть все понятно: идет инициализация переменных и задание изначального размера буферов.

Далее представлена реализация метода Init():

Листинг 1.3

CBsvEngine::Init( void ) { DbAvailable=DbCheckAvailable(); if (!DbAvailable) Alert ( "Невозможно осуществить работу с базой данных. Работаем в автономном режиме" ); }

Здесь производится проверка, имеется ли возможность работать с базой данных. В базовом классе DbCheckAvailable() всегда возвращает false, так как работа с БД будет осуществляться только из производных классов. Думаю, вы уже заметили, что функции DbConnectionString(), DbCheckAvailable(), DbLoadData(), DbSaveData() не несут особой смысловой нагрузки. Это как раз те функции, которые мы переопределим в потомках для привязки к конкретной БД.

На листинге 1.4 показана реализация функции ProcessTick(), которая вызывается по приходу нового тика, заносит тик в буфер, и рассчитывает значения для нашего индикатора. Для этого в функцию передаются 2 индикаторных буфера: один служит для хранения активности покупателей, другой – для активности продавцов.

Листинг 1.4

CBsvEngine::ProcessTick( double &buyBuffer[], double &sellBuffer[]) { int bufSize= ArraySize (TickBuffer); if (TicksInBuffer>=bufSize) { ArrayResize (TickBuffer,bufSize+ 500 ); ArrayResize (VolumeBuffer,bufSize+ 500 ); } SymbolInfoTick ( Symbol (),TickBuffer[TicksInBuffer]); if (TicksInBuffer> 0 ) { int span=( int )(TickBuffer[TicksInBuffer].time-TickBuffer[TicksInBuffer- 1 ].time); int diff=( int ) MathRound ((TickBuffer[TicksInBuffer].bid-TickBuffer[TicksInBuffer- 1 ].bid)* MathPow ( 10 , _Digits )); VolumeBuffer[TicksInBuffer]=span> 0 ?( double )diff/( double )span :( double )diff/ 0.5 ; int index= ArraySize (buyBuffer)- 1 ; if (diff> 0 ) buyBuffer[index]+=VolumeBuffer[TicksInBuffer]; else sellBuffer[index]+=VolumeBuffer[TicksInBuffer]; } TicksInBuffer++; }

Функция LoadData() загружает данные из базы для текущего таймфрейма за указанный период времени.

Листинг 1.5

CBsvEngine::LoadData( const datetime startTime, const datetime &time[], double &buyBuffer[], double &sellBuffer[]) { if (!DbAvailable) return ; CAdoTable *table=DbLoadData(startTime, TimeCurrent ()); if ( CheckPointer (table)== POINTER_INVALID ) return ; for ( int i= 0 ; i<table.Records().Total(); i++) { CAdoRecord *row=table.Records().GetRecord(i); MqlDateTime mdt; mdt=row.GetValue( 0 ).ToDatetime(); long index=FindIndexByTime(time, StructToTime (mdt)); if (index!=- 1 ) { buyBuffer[index]+=row.GetValue( 1 ).ToDouble(); sellBuffer[index]+=row.GetValue( 2 ).ToDouble(); } } delete table; }

LoadData() вызывает функцию DbLoadData(), которая должна быть переопределена в наследниках и возвратить таблицу с тремя столбцами – временем бара, значением буфера покупателей и значением буфера продавцов.

Еще одна используемая здесь функция - это FindIndexByTime(). На момент написания статьи в стандартной библиотеке не нашел функции двоичного поиска для таймсерий, поэтому написал свою.

И, наконец, функция сохранения данных SaveData():

Листинг 1.6

CBsvEngine::SaveData( void ) { if (DbAvailable) { CAdoTable *table= new CAdoTable(); table.Columns().AddColumn( "Time" , ADOTYPE_DATETIME); table.Columns().AddColumn( "Price" , ADOTYPE_DOUBLE); table.Columns().AddColumn( "Volume" , ADOTYPE_DOUBLE); for ( int i= 1 ; i<TicksInBuffer; i++) { CAdoRecord *row=table.CreateRecord(); row.Values().GetValue( 0 ).SetValue(TickBuffer[i].time); row.Values().GetValue( 1 ).SetValue(TickBuffer[i].bid); row.Values().GetValue( 2 ).SetValue(VolumeBuffer[i]); table.Records().Add(row); } DbSaveData(table); if ( CheckPointer (table)!= POINTER_INVALID ) delete table; } TickBuffer[ 0 ] = TickBuffer[TicksInBuffer - 1 ]; TicksInBuffer = 1 ; }

Как видим, в методе формируется таблица с необходимой для индикатора информацией и передается в DbSaveData(), которая и должна сохранить эти данные в базу. После записи мы просто обнуляем буфер.

Ну вот, наш каркас готов - теперь давайте посмотрим на листинге 1.7, как выглядит сам индикатор BuySellVolume.mq5:

Листинг 1.7

#include "BsvEngine.mqh" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 SteelBlue #property indicator_width2 2 double ExtBuyBuffer[]; double ExtSellBuffer[]; CBsvEngine bsv; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "BuySellVolume" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuyBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Buy" ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSellBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Sell" ); EventSetTimer ( 60 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { bsv.ProcessTick(ExtBuyBuffer,ExtSellBuffer); return (rates_total); } void OnTimer () { bsv.SaveData(); }

Проще некуда, по-моему. В индикаторе вызываются только две функции из написанного класса ProcessTick() и SaveData(): в ProcessTick() производятся расчеты, а функция SaveData(), хоть и не производит сохранение данных, необходима для обнуления буфера с тиками.

Попробуем скомпилировать и "вуа-ля" – индикатор начал показывать значения:

Рис 1. Индикатор BuySellVolume без привязки к базе данных на GBPUSD M1

Отлично! Тики тикают, индикатор считает. Достоинство такого решения – это то, что для работы индикатора нужен лишь сам индикатор (ex5), и ничего более. Вместе с тем, при смене таймфрейма, или инструмента, или при закрытии терминала, данные безвозвратно теряются. Чтобы этого избежать, давайте посмотрим, как можно добавить в наш индикатор сохранение и загрузку данных.

2. Привязываемся к SQL Server 2008



В данный момент у меня на компьютере установлены две СУБД - SQL Server 2008 и Db2 9.7. Из двух я выбрал SQL Server из расчета, что больше читателей скорее знакомы с SQL Server, чем с Db2.

Для начала, создадим новую базу данных BuySellVolume для SQL Server 2008 (через SQL Server Management Studio или любым другим доступным способом) и новый файл BsvMsSql.mqh, в который подключим файл с базовым классом CBsvEngine:

#include "BsvEngine.mqh"

SQL Server снабжен OLE DB драйвером, поэтому работу с ним можно осуществить через OleDb провайдер, входящий в библиотеку AdoSuite. Для этого подключим необходимые классы:

#include <Ado\Providers\OleDb.mqh>

И, собственно, создадим производный класс:

Листинг 2.1

class CBsvSqlServer : public CBsvEngine { protected : virtual string DbConnectionString(); virtual bool DbCheckAvailable(); virtual CAdoTable *DbLoadData( const datetime startTime, const datetime endTime); virtual void DbSaveData(CAdoTable *table); };

Все что нам необходимо - это переопределить те четыре функции, которые отвечают непосредственно за работу с базой данных.



Начнем по-порядку. Метод DbConnectionString() возвращает строку подключения к базе данных.



В моем случае он выглядит следующим образом:

Листинг 2.2

string CBsvSqlServer::DbConnectionString( void ) { return "Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=BuySellVolume;Trusted_Connection=yes;" ; }

Из строки подключения видим, что работаем через OLE-DB драйвер MS SQL, с сервером SQLEXPRESS, находящимся на локальной машине. Подключаемся к базе BuySellVolume, используя аутентификацию Windows (другой вариант - явно вводить логин, пароль).

Следующим шагом будет реализация функции DbCheckAvailable(). Но прежде давайте разберемся, что же в действительности должна делать функция?



Было сказано, что она проверяет возможность работы с базой данных. В какой-то степени это правда. На самом деле основное её предназначение - проверить существует ли таблица для хранения данных для текущего инструмента, и если нет, то создать её. И если при выполнении этих действий возникнет ошибка, она возвратит false, что будет означать, что запись и чтение данных индикатора из таблицы будут игнорироваться, и индикатор будет работать по аналогии с тем, который мы уже реализовали (см. листинг 1.7).

Работать с данными предлагаю через хранимые процедуры (ХП) SQL Server'a. Почему именно через них? Просто захотелось. Это дело вкуса конечно, но я считаю использование ХП более элегантным решением, чем писать запросы в коде (которые к тому же потребуют времени для компиляции, хотя к данному случаю это не относится, так как будут использованы динамические запросы :)

Для DbCheckAvailable() хранимка имеет вид:

Листинг 2.3

CREATE PROCEDURE [dbo].[CheckAvailable] @symbol NVARCHAR(30) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; -- Ecли таблицы инструмента нет, то создадим IF OBJECT_ID(@symbol, N'U') IS NULL EXEC (' -- Создадим таблицу для инструмента CREATE TABLE ' + @symbol + ' (Time DATETIME NOT NULL, Price REAL NOT NULL, Volume REAL NOT NULL); -- Создадим индекс для времени тика CREATE INDEX Ind' + @symbol + ' ON ' + @symbol + '(Time); '); END

Мы видим, что если нужная таблица отсутствует в базе, то формируется и выполняется динамический запрос (в виде строки), который и создает таблицу. Когда хранимая процедура создана – самое время заняться функцией DbCheckAvailable():

Листинг 2.4

bool CBsvSqlServer::DbCheckAvailable( void ) { COleDbConnection *conn= new COleDbConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); COleDbCommand *cmd= new COleDbCommand(); cmd.CommandText( "CheckAvailable" ); cmd.CommandType(CMDTYPE_STOREDPROCEDURE); cmd.Connection(conn); CAdoValue *vSymbol= new CAdoValue(); vSymbol.SetValue(Symbol()); cmd.Parameters().Add( "@symbol" ,vSymbol); conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); conn.Close(); delete cmd; delete conn; if (CheckAdoError()) { ResetAdoError(); return false ; } return true ; }

Как видим, у нас имеется возможность работать с хранимыми процедурами сервера - нужно просто установить у команды свойство CommandType в CMDTYPE_STOREDPROCEDURE, затем передать нужные параметры и можно выполнять. Как и было задумано, в случае ошибки функция DbCheckAvailable вернет false.

Далее, напишем хранимую процедуру для функции DbLoadData. Так как в базе хранятся данные для каждого тика, нам необходимо сформировать из них данные для каждого бара требуемого периода. У меня получилась вот такая процедура:

Листинг 2.5

СREATE PROCEDURE [dbo].[LoadData] @symbol NVARCHAR(30), -- инструмент @startTime DATETIME, -- начало расчета @endTime DATETIME, -- конец расчета @period INT -- период графика (в минутах) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; -- конвертируем входные параметры в строки для передачи в динамический запрос DECLARE @sTime NVARCHAR(20) = CONVERT(NVARCHAR, @startTime, 112) + ' ' + CONVERT(NVARCHAR, @startTime, 114), @eTime NVARCHAR(20) = CONVERT(NVARCHAR, @endTime, 112) + ' ' + CONVERT(NVARCHAR, @endTime, 114), @p NVARCHAR(10) = CONVERT(NVARCHAR, @period); EXEC(' SELECT DATEADD(minute, Bar * ' + @p + ', ''' + @sTime + ''') AS BarTime, SUM(CASE WHEN Volume > 0 THEN Volume ELSE 0 END) as Buy, SUM(CASE WHEN Volume < 0 THEN Volume ELSE 0 END) as Sell FROM ( SELECT DATEDIFF(minute, ''' + @sTime + ''', TIME) / ' + @p + ' AS Bar, Volume FROM ' + @symbol + ' WHERE Time >= ''' + @sTime + ''' AND Time <= ''' + @eTime + ''' ) x GROUP BY Bar ORDER BY 1; '); END

Единственное, что нужно отметить – в качестве @startTime следует передавать время открытия первого заполняемого бара, иначе получим смещение.

Рассмотрим реализацию DbLoadData() из следующего листинга:

Листинг 2.6

CAdoTable *CBsvSqlServer::DbLoadData( const datetime startTime, const datetime endTime) { COleDbConnection *conn= new COleDbConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); COleDbCommand *cmd= new COleDbCommand(); cmd.CommandText( "LoadData" ); cmd.CommandType(CMDTYPE_STOREDPROCEDURE); cmd.Connection(conn); CAdoValue *vSymbol= new CAdoValue(); vSymbol.SetValue( Symbol ()); cmd.Parameters().Add( "@symbol" ,vSymbol); CAdoValue *vStartTime= new CAdoValue(); vStartTime.SetValue(startTime); cmd.Parameters().Add( "@startTime" ,vStartTime); CAdoValue *vEndTime= new CAdoValue(); vEndTime.SetValue(endTime); cmd.Parameters().Add( "@endTime" ,vEndTime); CAdoValue *vPeriod= new CAdoValue(); vPeriod.SetValue( PeriodSeconds ()/ 60 ); cmd.Parameters().Add( "@period" ,vPeriod); COleDbDataAdapter *adapter= new COleDbDataAdapter(); adapter.SelectCommand(cmd); CAdoTable *table= new CAdoTable(); adapter.Fill(table); delete adapter; delete conn; if (CheckAdoError()) { delete table; ResetAdoError(); return NULL ; } return table; }

Здесь мы вызываем хранимую процедуру, передаем инструмент, дату начала расчета, дату конца расчета, и текущий период графика в минутах. Затем с помощью класса COleDbDataAdapter считываем результат в таблицу, из которой и будут заполнены буфера нашего индикатора.

И завершающим шагом будет реализация функционала для DbSaveData():

Листинг 2.7

CREATE PROCEDURE [dbo].[SaveData] @symbol NVARCHAR(30), @ticks NVARCHAR(MAX) AS BEGIN EXEC(' DECLARE @xmlId INT, @xmlTicks XML = ''' + @ticks + '''; EXEC sp_xml_preparedocument @xmlId OUTPUT, @xmlTicks; -- считываем данные из xml в таблицу INSERT INTO ' + @symbol + ' SELECT * FROM OPENXML( @xmlId, N''*/*'', 0) WITH ( Time DATETIME N''Time'', Price REAL N''Price'', Volume REAL N'' Volume '' ); EXEC sp_xml_removedocument @xmlId; '); END

Хочу обратить ваше внимание, что в качестве параметра @ticks в процедуру должен передаваться xml с данными о сохраняемых тиках. Такое решение было принято из соображений производительности – проще вызвать процедуру 1 раз и передать туда 20 тиков, чем вызвать 20 раз, передавая по тику. Давайте посмотрим, как же должна формироваться строка с xml из следующего листинга:

Листинг 2.8

CBsvSqlServer::DbSaveData(CAdoTable *table) { if (table.Records().Total()== 0 ) return ; string xml; StringAdd (xml, "<Ticks>" ); for ( int i= 0 ; i<table.Records().Total(); i++) { CAdoRecord *row=table.Records().GetRecord(i); StringAdd (xml, "<Tick>" ); StringAdd (xml, "<Time>" ); MqlDateTime mdt; mdt=row.GetValue( 0 ).ToDatetime(); StringAdd (xml, StringFormat ( "%04u%02u%02u %02u:%02u:%02u" ,mdt.year,mdt.mon,mdt.day,mdt.hour,mdt.min,mdt.sec)); StringAdd (xml, "</Time>" ); StringAdd (xml, "<Price>" ); StringAdd (xml, DoubleToString (row.GetValue( 1 ).ToDouble())); StringAdd (xml, "</Price>" ); StringAdd (xml, "<Volume>" ); StringAdd (xml, DoubleToString (row.GetValue( 2 ).ToDouble())); StringAdd (xml, "</Volume>" ); StringAdd (xml, "</Tick>" ); } StringAdd (xml, "</Ticks>" ); COleDbConnection *conn= new COleDbConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); COleDbCommand *cmd= new COleDbCommand(); cmd.CommandText( "SaveData" ); cmd.CommandType(CMDTYPE_STOREDPROCEDURE); cmd.Connection(conn); CAdoValue *vSymbol= new CAdoValue(); vSymbol.SetValue( Symbol ()); cmd.Parameters().Add( "@symbol" ,vSymbol); CAdoValue *vTicks= new CAdoValue(); vTicks.SetValue(xml); cmd.Parameters().Add( "@ticks" ,vTicks); conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); conn.Close(); delete cmd; delete conn; ResetAdoError(); }

Добрую половину функции как раз и занимает формирование этой самой строки с xml. Далее эта строка попадает в хранимку и там уже парсится.

На этом реализация взаимодействия с SQL Server 2008 закончена, и можно заняться реализацией индикатора BuySellVolume SqlServer.mq5.



Как вы увидите, реализация этой версии похожа на реализацию прошлой, за исключением некоторых изменений, о которых поговорим далее.

Листинг 2.9

#include "BsvSqlServer.mqh" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 SteelBlue #property indicator_width2 2 input datetime StartTime= D'2010.04.04' ; double ExtBuyBuffer[]; double ExtSellBuffer[]; CBsvSqlServer bsv; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "BuySellVolume" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuyBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Buy" ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSellBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Sell" ); bsv.Init(); EventSetTimer ( 60 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); bsv.SaveData(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated== 0 ) { datetime st[]; CopyTime ( Symbol (), Period (),StartTime, 1 ,st); bsv.LoadData(st[ 0 ],time,ExtBuyBuffer,ExtSellBuffer); } bsv.ProcessTick(ExtBuyBuffer,ExtSellBuffer); return (rates_total); } void OnTimer () { bsv.SaveData(); }

Первое отличие, которое бросается в глаза - наличие входного параметра StartTime. Этот параметр предназначен для ограничения интервала загрузки данных для индикатора. Дело в том, что при большом количестве данных расчет может занимать продолжительное время, хотя фактически устаревшие данные нас не интересуют.

Второе отличие - тип переменной bsv у нас поменялся на другой.

Третье отличие - была добавлена загрузка данных при первом расчете данных индикатора, а также функции Init() в OnInit() и SaveData() в OnDeinit().

Теперь попробуем скомпилировать индикатор и посмотреть результат:

Рис 2. Индикатор BuySellVolume c привязкой к базе данных SQL Server 2008 на EURUSD M15

Готово! Теперь наши данные сохраняются, и мы можем свободно переключаться между таймфреймами.

3. Привязываемся к SQLite 3.6



«Из пушки по воробьям» - думаю, вы понимаете, о чем я. Для поставленной задачи развертывать SQL Server на машине слегка нелепо. Конечно, если у вас уже установлена эта СУБД, и вы ей активно пользуетесь, то это может быть предпочтительным вариантом. Но что если вы захотите дать индикатор кому-то, кто далек от всех этих технологий и хочет минимум движений, чтобы решение заработало?

Предлагаю вашему вниманию третий вариант индикатора, который, в отличии от предыдущего, работает с БД, имеющей файл-серверную архитектуру. При таком подходе в большинстве случаев нужно лишь таскать с собой пару dll с ядром СУБД.

Хотя я прежде не работал с SQLite, мой выбор пал на именно на нее из-за простоты, быстроты и легковесности. Изначально разработчик предоставляет лишь API для работы из программ, написанных на C++ и TCL, но в сети я также нашел ODBC драйвер и ADO.NET провайдер от сторонних разработчиков. Так как AdoSuite позволяет работать с источниками данных через ODBC, то, казалось бы, лучше скачать и установить драйвер ODBC. Но насколько я понял, поддержка оного прекращена более года назад, и к тому же ADO.NET теоретически должен работать быстрее.

Поэтому давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы мы смогли работать с SQLite через ADO.NET провайдер из нашего индикатора.



К поставленной цели нас приведут два действия:

Во-первых, необходимо скачать и установить сам провайдер. Вот официальный его сайт http://sqlite.phxsoftware.com/, там же доступна ссылка для скачивания. Из всех файлов нас интересует сборка System.Data.SQLite.dll. Она включает само ядро SQLite и ADO.NET провайдер. Для удобства, я прикрепил библиотеку к статье. После скачивания, заходим папку Windows\Assembly через проводник Windows (!). Должен появиться список сборок, как показано на рисунке 3:

Рис 3. Проводник умеет отображать GAC (глобальный кеш сборок) в виде списка





Теперь, перетащим (!) System.Data.SQLite.dll в эту папку.



В результате сборка будет помещена в глобальный кеш сборок (GAC) и мы сможем работать с ней:





Рис 4. System.Data.SQLite.dll установлена в GAC

На этом установка провайдера завершена.

Второе подготовительное действие, которое нужно выполнить – написать AdoSuite провайдер для работы с SQLite. Пишется он достаточно просто и быстро (на его написание ушло около 15 минут). Не буду приводить код, чтобы статья не разрасталась еще больше. Вы можете ознакомиться с ним в прикрепленных к статье файлах.

Теперь – когда все готово - можно приступать к написанию самого индикатора. Для базы данных SQLite создадим новый пустой файл в папке MQL5\Files. SQLite не привередлива к расширению файла, поэтому назовем его просто – BuySellVolume.sqlite.

На самом деле файл тоже создавать не обязательно: он автоматически будет создан при первом обращении к базе, указанной в строке подключения (см. листинг 3.2). Здесь мы его создаем явно лишь для того, чтобы было понятно, откуда он взялся.

Создадим новый файл BsvSqlite.mqh, подключим наш базовый класс и написанный провайдер для SQLite:

#include "BsvEngine.mqh" #include <Ado\Providers\SQLite.mqh>

Производный класс имеет такой же вид, как и предыдущий, за исключением имени:

Листинг 3.1

class CBsvSqlite : public CBsvEngine { protected : virtual string DbConnectionString(); virtual bool DbCheckAvailable(); virtual CAdoTable *DbLoadData( const datetime startTime, const datetime endTime); virtual void DbSaveData(CAdoTable *table); };

Теперь перейдем к реализации методов.

DbConnectionString() имеет вид:

Листинг 3.2

string CBsvSqlite::DbConnectionString( void ) { return "Data Source=MQL5\Files\BuySellVolume.sqlite" ; }

Как видим, строка подключения выглядит значительно проще и указывает только на местонахождение нашей базы.



Здесь указан относительный путь, но допускается также и полный: "Data Source=c:\Program Files\Metatrader 5\MQL5\Files\BuySellVolume.sqlite"

На листинге 3.3 приведен код DbCheckAvailable(). Так как ничего подобного хранимым процедурам SQLite нам не предлагает, теперь все запросы непосредственно прописываются в коде:

Листинг 3.3

bool CBsvSqlite::DbCheckAvailable( void ) { CSQLiteConnection *conn= new CSQLiteConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); CSQLiteCommand *cmdCheck= new CSQLiteCommand(); cmdCheck.Connection(conn); cmdCheck.CommandText( StringFormat ( "SELECT EXISTS(SELECT name FROM sqlite_master WHERE name = '%s')" , Symbol ())); CSQLiteCommand *cmdTable= new CSQLiteCommand(); cmdTable.Connection(conn); cmdTable.CommandText( StringFormat ( "CREATE TABLE %s(Time DATETIME NOT NULL, " + "Price DOUBLE NOT NULL, " + "Volume DOUBLE NOT NULL)" , Symbol ())); CSQLiteCommand *cmdIndex= new CSQLiteCommand(); cmdIndex.Connection(conn); cmdIndex.CommandText( StringFormat ( "CREATE INDEX Ind%s ON %s(Time)" , Symbol (), Symbol ())); conn.Open(); if (CheckAdoError()) { ResetAdoError(); delete cmdCheck; delete cmdTable; delete cmdIndex; delete conn; return false; } CSQLiteTransaction *tran=conn.BeginTransaction(); CAdoValue *vExists=cmdCheck.ExecuteScalar(); if (vExists.ToLong()== 0 ) { cmdTable.ExecuteNonQuery(); cmdIndex.ExecuteNonQuery(); } if (!CheckAdoError()) tran.Commit(); else tran.Rollback(); conn.Close(); delete vExists; delete cmdCheck; delete cmdTable; delete cmdIndex; delete tran; delete conn; if (CheckAdoError()) { ResetAdoError(); return false; } return true; }

Результат работы этой функции идентичен аналогичной для SQL Server. Единственное, что хотелось бы отметить - так это типы полей для таблицы. Самое забавное, что типы полей имеют для SQLite достаточно посредственное значение. Более того, типов DOUBLE и DATETIME там вообще не имеется (по крайней мере, они не входят в 4 стандартных). Все значения хранятся в строчном виде, а потом динамически преобразовываются к нужному типу.



Так какой же смысл тогда объявлять столбцы как DOUBLE и DATETIME? Не знаю тонкостей функционирования, но при выборке ADO.NET преобразует их к типам double и datetime автоматически. Но это не всегда так, существуют некоторые моменты, один из которых всплывет в следующем листинге.

Итак, давайте рассмотрим листинг следующей функции DbLoadData():

Листинг 3.4

CAdoTable *CBsvSqlite::DbLoadData( const datetime startTime, const datetime endTime) { CSQLiteConnection *conn= new CSQLiteConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); CSQLiteCommand *cmd= new CSQLiteCommand(); cmd.Connection(conn); cmd.CommandText( StringFormat ( "SELECT DATETIME(@startTime, '+' || CAST(Bar*@period AS TEXT) || ' minutes') AS BarTime, " + " SUM(CASE WHEN Volume > 0 THEN Volume ELSE 0 END) as Buy, " + " SUM(CASE WHEN Volume < 0 THEN Volume ELSE 0 END) as Sell " + "FROM " + "(" + " SELECT CAST(strftime('%%s', julianday(Time)) - strftime('%%s', julianday(@startTime)) AS INTEGER)/ (60*@period) AS Bar, " + " Volume " + " FROM %s " + " WHERE Time >= @startTime AND Time <= @endTime " + ") x " + "GROUP BY Bar " + "ORDER BY 1" , Symbol ())); CAdoValue *vStartTime= new CAdoValue(); vStartTime.SetValue(startTime); cmd.Parameters().Add( "@startTime" ,vStartTime); CAdoValue *vEndTime= new CAdoValue(); vEndTime.SetValue(endTime); cmd.Parameters().Add( "@endTime" ,vEndTime); CAdoValue *vPeriod= new CAdoValue(); vPeriod.SetValue( PeriodSeconds ()/ 60 ); cmd.Parameters().Add( "@period" ,vPeriod); CSQLiteDataAdapter *adapter= new CSQLiteDataAdapter(); adapter.SelectCommand(cmd); CAdoTable *table= new CAdoTable(); adapter.Fill(table); delete adapter; delete conn; if (CheckAdoError()) { delete table; ResetAdoError(); return NULL ; } for ( int i= 0 ; i<table.Records().Total(); i++) { CAdoRecord* row= table.Records().GetRecord(i); string strDate = row.GetValue( 0 ).AnyToString(); StringSetCharacter (strDate, 4 , '.' ); StringSetCharacter (strDate, 7 , '.' ); row.GetValue( 0 ).SetValue( StringToTime (strDate)); } return table; }

Данная функция работает так же, как и ее реализация для MS SQL. Но откуда взялся цикл в конце функции? Да, в этом чудо-запросе все мои попытки вернуть datetime были безуспешны. Отсутствие типа DATETIME в SQLite дало о себе знать - вместо даты возвращается строка в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Но ее можно легко привести к виду, понятному для функции StringToTime, чем мы и воспользовались.

Ну и, наконец, функция DbSaveData():

Листинг 3.5

CBsvSqlite::DbSaveData(CAdoTable *table) { if (table.Records().Total()== 0 ) return ; CSQLiteConnection *conn= new CSQLiteConnection(); conn.ConnectionString(DbConnectionString()); CSQLiteCommand *cmd= new CSQLiteCommand(); cmd.CommandText( StringFormat ( "INSERT INTO %s VALUES(@time, @price, @volume)" , Symbol ())); cmd.Connection(conn); CSQLiteParameter *pTime= new CSQLiteParameter(); pTime.ParameterName( "@time" ); cmd.Parameters().Add(pTime); CSQLiteParameter *pPrice= new CSQLiteParameter(); pPrice.ParameterName( "@price" ); cmd.Parameters().Add(pPrice); CSQLiteParameter *pVolume= new CSQLiteParameter(); pVolume.ParameterName( "@volume" ); cmd.Parameters().Add(pVolume); conn.Open(); if (CheckAdoError()) { ResetAdoError(); delete cmd; delete conn; return ; } CSQLiteTransaction *tran=conn.BeginTransaction(); for ( int i= 0 ; i<table.Records().Total(); i++) { CAdoRecord *row=table.Records().GetRecord(i); CAdoValue *vTime= new CAdoValue(); MqlDateTime mdt; mdt=row.GetValue( 0 ).ToDatetime(); vTime.SetValue(mdt); pTime.Value(vTime); CAdoValue *vPrice= new CAdoValue(); vPrice.SetValue(row.GetValue( 1 ).ToDouble()); pPrice.Value(vPrice); CAdoValue *vVolume= new CAdoValue(); vVolume.SetValue(row.GetValue( 2 ).ToDouble()); pVolume.Value(vVolume); cmd.ExecuteNonQuery(); } if (!CheckAdoError()) tran.Commit(); else tran.Rollback(); conn.Close(); delete tran; delete cmd; delete conn; ResetAdoError(); }

Хочу немного остановиться на особенностях реализации этой функции.

Во-первых, это все осуществляется в транзакции, что, впрочем то, логично. Но это было сделано вовсе не из соображений сохранности данных - это было сделано из соображений производительности: при единичном добавлении записи без явной транзакции сервер создает транзакцию неявно, вставляет запись в таблицу, и удаляет транзакцию. И так для каждого тика! И это притом, что вся база данных на время записи блокируется! Стоит отметить, что командам необязательно указывать транзакцию. Опять же, до конца не понял, почему так получается. Предполагаю, что это из-за отсутствия множественных транзакций.

Во-вторых, мы создаем команду один раз, а потом в цикле присваиваем ей параметры и выполняем. Это, опять же, вопрос производительности, так как команда компилируется (оптимизируется) единожды, а потом уже работа ведется со скомпилированной ее версией.

Итак, ближе к делу. Давайте взглянем на сам индикатор BuySellVolume SQLite.mq5:

Листинг 3.6

#include "BsvSqlite.mqh" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 SteelBlue #property indicator_width2 2 input datetime StartTime= D'2010.04.04' ; double ExtBuyBuffer[]; double ExtSellBuffer[]; CBsvSqlite bsv; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "BuySellVolume" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuyBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Buy" ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSellBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Sell" ); bsv.Init(); EventSetTimer ( 60 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); bsv.SaveData(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated== 0 ) { datetime st[]; CopyTime ( Symbol (), Period (),StartTime, 1 ,st); bsv.LoadData(st[ 0 ],time,ExtBuyBuffer,ExtSellBuffer); } bsv.ProcessTick(ExtBuyBuffer,ExtSellBuffer); return (rates_total); } void OnTimer () { bsv.SaveData(); }

Поменялся только класс функции, остальной код остался неизменным.

На этом реализация третьей версии индикатора окончена - можно смотреть результат.

Рис 5. Индикатор BuySellVolume c привязкой к базе данных SQLite 3.6 на EURUSDM5

Заключение



Кстати, в отличии от Sql Server'овского Management Studio у SQLite нет никаких стандартных утилит для работы с базами данных. Поэтому, чтобы не работать с "черным ящиком", можете скачать соответствующую утилиту от сторонних разработчиков. Лично мне пришлась по душе программа SQLiteMan - она проста в использовании и в то же время обладает всей необходимой функциональностью. Скачать можно отсюда: http://sourceforge.net/projects/sqliteman/

Если вы добрались до этих строк, значит все уже позади ;) Признаюсь, сам не ожидал, что статья получится такой объемной. Поэтому возникновение вопросов, на которые непременно отвечу, неизбежно.

Как видим, у каждого решения есть свои плюсы и минусы. Первый вариант отличается независимостью, второй - производительностью, а третий - портативностью. Какой из них выбрать - решать вам.

Полезен ли реализованный индикатор? Тоже решать вам. Как по мне - получился весьма интересный экземпляр.



На этом позвольте распрощаться. До новых встреч!



№ Имя файла Описание

1

Sources.zip

Содержит архив с исходными кодами всех индикаторов и библиотеки AdoSuite, его нужно распаковать в соответствующий каталог вашего терминала. Предназначение индикаторов: без использования БД (BuySellVolume.mq5), для работы с БД SQL Server 2008 (BuySellVolume SqlServer.mq5) и БД SQLite (BuySellVolume SQLite.mq5).

2

BuySellVolume-DB-SqlServer.zip

Архив БД SQL Server 2008*

3

BuySellVolume-DB-SQLite.zip

Архив БД SQLite*

4

System.Data.SQLite.zip

Архив с System.Data.SQLite.dll, необходимой для работы с БД SQLite

5 Databases_MQL5_doc.zip Архив с документацией по исходным кодам индикаторов и библиотеке AdoSuite



*Обе базы содержат данные тикового индикатора с 5 по 9 апреля включительно для инструментов: AUDNZD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.