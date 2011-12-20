Объектно-ориентированный подход к построению мультитаймфреймовых и мультивалютных панелей

Введение

В статье рассказывается о том, как объектно-ориентированный подход может быть использован для создания мультитаймфреймовых и мультивалютных индикаторов для MetaTrader 5. Главной целью является построение универсальной панели, которая может быть использована для отображения различных типов данных (цены, их изменения, значения индикаторов, выполнение условий на покупку/продажу) без изменения кода самой панели. При такой реализации для настройки свойств панели требуется очень мало кода.



Предлагаемое решение работает в 2 режимах:



Multi-timeframe mode позволяет отображать содержимое таблицы, рассчитанное для текущего символа на различных таймфреймах;

Multi-currency mode позволяет отображать содержимое таблицы, рассчитанное для текущего таймфрейма на различных символах.



Работа панели в этих двух режимах показана на рисунках 1 и 2.



На рис. 1 панель работает в режиме multi-timeframe mode и отображает данные:



Значения цен;

Изменение цен на текущем баре; Изменение цен на текущем баре в процентах; Изменение цен на текущем баре в виде стрелок (вверх/вниз);

Значения индикатора RSI(14); Значения индикатора RSI(10); Выполнение условия: SMA(20) > текущая цена.





Рис. 1. Работа панели в режиме Mult-timeframe mode





На втором рисунке показана работа панели в режиме multi-currency mode, на которой отображаются:



Текущие цены; Изменения цен на текущем баре; Изменения цен на текущем баре в процентах;

Изменение цен на текущем баре в виде стрелок (вверх/вниз); Значения индикатора RSI(14); Значения индикатора RSI(10); Выполнение условия: SMA(20) > текущая цена.





Рис. 2. Работа панели в режиме Mult-currency mode



1. Реализация

Программную реализацию панели описывает следующая диаграмма классов:







Рис. 3. Диаграмма классов панели



Приведем описание элементов диаграммы:

CTable. Основной класс панели. Отвечает за отображение панели и управление ее элементами.

SpyAgent. Индикатор-агент, который используется для оповещения о событиях по другим символам ('spy'). Для каждого символа создается агент и устанавливается на график инструмента. Агент реагирует на событие OnCalculate при появлении нового тика по символу и отправляет событие CHARTEVENT_CUSTOM, которое информирует объект CTable о необходимости обновления данных. Более подробно этот подход описан в статье "Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5", там можно найти все детали. CRow. Основной класс для всех индикаторов и условий, которые используются в панели. Все необходимые компоненты панели могут быть построены путем расширения этого класса.

CPriceRow. Простой класс - расширение класса CRow, который используется для отображения текущей цены Bid.

CPriceChangeRow. Класс - потомок класса CRow, используемый для отображения изменения цены текущего бара. Может отображать изменение цены, изменение цены в процентах или отображение в виде стрелок.

CRSIRow. Класс - потомок класса CRow, используемый для отображения текущего значения индикатора RSI (Relative Strength Index). CPriceMARow. Класс - потомок класса CRow, показывающий выполнение условия: значение индикатора SMA > текущей цены.



Наряду с индикатором SpyAgent, классы CTable и CRow являются ключевыми элементами панели. Классы CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow и CPriceMARow отвечают за ее содержимое. Класс CRow является базовым классом, путем расширения которого реализуется необходимый функционал. Четыре представленных класса - лишь простая иллюстрация того, что и каким образом можно сделать.







2. Индикатор SpyAgent



Начнем с индикатора SpyAgent. Он используется только в режиме multi-currency mode (мультивалютный режим) и необходим для обновления данных панели в случае прихода нового тика по инструментам, отличным от инструмента текущего графика. Подробности реализации можно найти в статье в "Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5".

Индикатор SpyAgent запускается на графике указанного символа и отправляет два события: initialization event (инициализация) и new tick event (приход нового тика). Оба события имеют тип CHARTEVENT_CUSTOM . Для их обработки нужно использовать обработчик события OnChartEvent(...), его мы рассмотрим позже.



Посмотрим на код SpyAgent:



#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. Класс CTable



Он очень простой. Единственное, что он делает - при поступлении нового тика посылает события CHARTEVENT_CUSTOM

CTable является ключевым классом панели. Он хранит информацию о настройках панели и управляет ее содержимым. В случае необходимости он обновляет (перерисовывает) содержимое панели.



Посмотрим на описание класса CTable:

class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

Как видите, все компоненты (строки) панели хранятся в списке указателей на объекты CRow, поэтому каждый компонент, который мы захотим добавить в панель должен быть наследником класса CRow. Сам класс CRow можно рассматривать как способ связи панели и ее компонентов. Класс CTable не содержит кода для расчета своих ячеек, за это отвечают классы, являющиеся расширениями класса CRow. CTable - это структура для хранения компонентов типа CRow и их отображения в случае необходимости.

Пройдемся теперь по методам класса CTable. У класса два конструктора. Первый используется для режима multi-timeframe mode, он совсем простой. Нам лишь нужно предоставить ему массив из таймфреймов, данные по которым необходимо отображать.

CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

Второй конструктор используется для режима multi-currency mode и имеет дело с массивом символов (инструментов). Также он устанавливает индикаторы-агенты SpyAgent, присоединяя их один за другим на соответствующие графики.

CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Ошибка в установке индикатора SpyAgent на символ " +symbols[x]); return ; } }

В методе Init() создается список строк (в виде объекта CList - динамического списка объектов типа CObject) и устанавливает значения по умолчанию для внутренних переменных класса CTable (шрифт, его размер и цвет, размер ячеек и позиция относительно правого верхнего угла графика).

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

Деструктор простой - он производит удаление списка строк и всех объектов на графике, созданных панелью.

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

Метод AddRow(...) добавляет новую строку к списку строк. Отметим, что rowList является объектом CList, который автоматически изменяет свой размер.

CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

Метод Update() является более сложным, он используется для отображения (отрисовки) панели.



Он состоит из трех частей:



Отображение первой колонки (наименования строк)

Отображение первой строки (наименования таймфреймов или символов, в зависимости от выбранного режима работы)

Отображение внутренних ячеек (значений компонентов таблицы)

Отметим, что это осуществляется путем запроса вычисленных значений каждого из компонент в зависимости от символа и таймфрейма. Также мы даем возможность каждому из компонент самому определять шрифт и цвет для отображения своих значений.

CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

Метод DrawLabel(...) используется для отображения текстовых меток заданной ячейки панели. Сначала он проверяет наличие метки, в случае ее отсутствия создается новый объект OBJ_LABEL.



Затем он устанавливает необходимые свойства метки и ее текст.

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

Другие методы приводить здесь не будем, поскольку они очень простые и не представляют особого интереса. Полный код можно скачать в приложении к статье.



4. Расширение класса CRow



CRow является базовым классом для всех компонент, которые будут использованы классом CTable.



Посмотрим на код класса CRow:

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

Класс CRow унаследован от класса CObject, поскольку только CObject и его потомки могут храниться в списке CList. У него 4 метода, которые почти пустые, точнее они возвращают значения по умолчанию. Эти методы должны быть переопределены при расширении класса CRow. Полное переопределение всех из них нам не требуется, можно ограничиться лишь нужными методами.



В качестве пример создадим самый простой компонент панели - компонент для показа текущей цены Bid. Он может быть использован в мультивалютном режиме (multi-currency mode) для отображения текущих цен различных инструментов.



Чтобы сделать это, создадим класс CPriceRow:

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

В данном случае мы переопределили методы GetValue(...) и GetName(). Метод GetName просто возвращает наименование этой строки, которая будет отображаться в первой колонке панели. Метод GetValue получает текущую цену по указанному символу и возвращает значение последней цены Bid. Это то, что нам нужно.



Этот был простой пример. Теперь посложнее - мы построим компонент, который будет показывать текущее значение индикатора RSI (Relative Strenth Index).



Его код:

class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayInitialize (handles,- 1 ); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Здесь у нас несколько методов. В конструкторе производится установка периода индикатора RSI и его сохранение в переменной класса. Метод Init(...) используется для создания хендлов индикаторов RSI, они сохраняются в массиве handles[]. Метод GetValue() копирует и возвращает последнее значение из буфера соответствующего индикатора RSI. Метод GetHandle(...) используется для нахождения соответствующего хендла индикатора в массиве индикаторов handles[]. Наименование метода GetName() говорит само за себя.

Как вы можете видеть, строить компоненты панели довольно легко. Таким же образом мы можем создавать компоненты для почти всех нужных значений, необязательно индикаторных. Ниже приведен пример специального значения (условия), основанного на SMA. Он проверяет положение текущей цены относительно скользящей средней и выводит 'Yes' или 'No' в зависимости от того, находится ли текущая цена выше скользящей средней.

class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayInitialize (handles,- 1 ); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Здесь кода больше, поскольку индикатор Moving Average имеет 3 параметра: период, сдвиг и тип цены. Метод GetName() немного более сложный, он строит наименование по типу средней и периоду. Метод GetValue(...) работает почти так же, как и в классе CRSIRow, однако вместо значения индикатора возвращает 'Yes', если цены выше SMA или 'No' в случае, если цена ниже SMA.



Последний пример более сложный. Это класс CPriceChangeRow, который показывает изменение цены текущего бара. Он работает в трех режимах:



Отображение стрелок (зеленой "вверх" или красной "вниз");

Отображение значения изменения цены (зеленым или красным цветом);

Отображение изменения цены в процентах (зеленым или красным цветом).

Код выглядит следующим образом:

class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

Конструктор имеет два параметра. Первый определяет необходимость рисования стрелок. Если его значение равно true, второй параметр игнорируется. Если он равен false, второй параметр определяет необходимость показа процентного изменения цен либо их значений.



В этом классе я решил переопределить 4 метода класса CRow: GetName, GetValue, GetColor и GetFont. Самым простым из них является метод GetName(), который просто возвращает наименование. Метод GetFont(...) дает возможность вывода стрелок или других символов шрифта Wingdings. Метод GetColor(...) возвращает цвет Lime, если цена возрастает и Red, если цена уменьшается.



Цвет White возвращается в случаях, если цена не изменилась или при ошибке. В методе GetValue(...) запрашиваются цены открытия и закрытия последнего бара, вычисляется их разность и возвращается требуемое значение. В режиме вывода стрелок он возвращает коды стрелок вверх/вниз шрифта Wingdings.

5. Как все это использовать



Для использования панели нам нужно создать новый индикатор. Назовем его TableSample

Список событий, которые мы должны обрабатывать:



Также нам нужен указатель на объект типа CTable, который будет создан динамически в функции OnInit(). Сначала нам нужно указать режим, который мы будем использовать (multi-timeframe или multi-currency mode). В коде, приведенном ниже, используется режим multi-currency mode, пример режима multi-timeframe mode закомментирован. Для режима multi-currency mode нужно создать массив инструментов и передать его в конструктор класса CTable. Для режима multi-timeframe mode нужно создать массив таймфреймов и также передать его во второй тип конструктора.



После этого нам нужно создать все необходимые компоненты и добавить их панель при помощи метода AddRow(...). При желании параметры панели могут быть изменены. Затем нам нужно отобразить панель, поэтому в конце функции OnInit() мы вызваем метод Update. Метод OnDeinit() простой, единственное, что требуется - удаление объекта CTable, которое приводит к вызову деструктора класса CTable.

Методы OnCalculate и OnChartEvent идентичны, они вызывают метод Update(). Метод OnChartEvent(...) необходим только для работы панели в режиме multi-currency mode. В мультивалютном режиме он обрабатывает события, вызванные агентами SpyAgent. В мультитаймфреймовом режиме требуется лишь метод OnCalculate(), поскольку нам требуется наблюдение лишь за символом текущего графика.



#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

После присоединения индикатора к графику, он начнет обновляться, и мы увидим работу панели.



6. Установка

Все файлы нужно скомпилировать. Индикаторы SpyAgent и TableSample нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Остальные файлы являются файлами библиотек, их нужно скопировать в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include. Для запуска панели запустите индикатор TableSample на любом графике. Запуск индикаторов SpyAgent не требуется, они будут запущены автоматически.



Заключение

В статье приведен пример объектной реализации мультитаймфреймовых и мультивалютных панелей для MetaTrader 5 и показано, как легко и просто создавать собственные панели.



Все коды, представленные в статье, можно скачать в приложении.

