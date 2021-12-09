Çok Zaman Dilimli ve Çok Para Birimli Paneller Oluşturmaya Yönelik Nesne Yönelimli Yaklaşım
Giriş
Bu makale, MetaTrader 5 için çok zaman dilimli ve çok para birimli paneller oluşturmak için nesne yönelimli programlamanın nasıl kullanılabileceğini açıklar. Ana amaç, panelin kodunu değiştirmeye gerek kalmadan fiyatlar, fiyat değişiklikleri, gösterge değerleri veya özel alım/satım koşulları gibi birçok farklı veri türünü görüntülemek için kullanılabilecek evrensel bir panel oluşturmaktır. Bu şekilde, paneli ihtiyacımız olan herhangi bir şekilde özelleştirmek için çok az kodlama gerekli olacaktır.
Anlatacağım çözüm iki modda çalışır:
- Çok zaman dilimli mod - mevcut sembolde hesaplanan tablo içeriklerini, ancak farklı zaman dilimlerinde görmenizi sağlar;
- Çok para birimli mod - mevcut zaman diliminde hesaplanan tablo içeriklerini, ancak farklı sembollerde görmenizi sağlar.
Aşağıdaki resimler paneli bu iki modda göstermektedir.
Birincisi çok zaman dilimli modda çalışır ve aşağıdaki verileri görüntüler:
- Mevcut fiyat;
- Mevcut çubuğun fiyat değişimi;
- Mevcut çubuğun yüzde olarak fiyat değişimi;
- Mevcut çubuğun bir ok olarak (yukarı/aşağı) fiyat değişimi;
- RSI(14) gösterge değeri;
- RSI(10) gösterge değeri;
- Özel durum: SMA(20) > mevcut fiyat.
Şekil 1. Çok zaman dilimli mod
İkincisi, çok para birimli modda çalışır ve şunu gösterir:
- Mevcut fiyat;
- Mevcut çubuğun fiyat değişimi;
- Mevcut çubuğun yüzde olarak fiyat değişimi;
- Mevcut çubuğun bir ok olarak fiyat değişimi;
- RSI(10) gösterge değeri;
- RSI(14) gösterge değeri;
- Özel durum: SMA(20) > mevcut fiyat.
Şekil 2. Çok para birimli mod
1. Uygulama
Aşağıdaki sınıf diyagramı, panelin uygulama tasarımını açıklar.
Şekil 3 Panelin sınıf diyagramı
Diyagramın öğelerini açıklayayım:
- CTable. Panelin çekirdek sınıfı. Panelin çiziminden ve bileşenlerinin yönetiminden sorumludur.
- SpyAgent. Diğer semboller (enstrümanlar) üzerinde 'casusluktan' sorumlu bir göstergedir. Her aracı oluşturulur ve farklı bir sembole gönderilir. Aracı, sembol grafiğine yeni bir tik geldiğinde OnCalculate etkinliğine tepki verir ve CTable nesnesini güncellemesi gerektiğini bildirmek için CHARTEVENT_CUSTOM etkinliğini gönderir. Bu yaklaşımın arkasındaki tüm fikir, "MetaTrader 5'te Çok Para Birimli Modun Uygulanması" makalesine dayanmaktadır. Tüm teknik detayları burada bulabilirsiniz.
- CRow. Paneli oluşturmak için kullanılan tüm göstergeler ve koşullar için temel sınıf. Bu sınıfı genişleterek, panelin gerekli tüm bileşenlerini oluşturmak mümkündür.
- CPriceRow. Mevcut teklif fiyatını görüntülemek için kullanılan basit CRow’u genişleten sınıf.
- CPriceChangeRow. Mevcut çubuğun fiyat değişimini görüntülemek için kullanılan CRow’u genişleten sınıf. Fiyat değişikliklerini, yüzde değişikliklerini veya okları gösterebilir.
- CRSIRow. Mevcut RSI gösterge değerini görüntülemek için kullanılan CRow’u genişleten sınıf.
- CPriceMARow. Özel bir koşul sergileyen CRow’u genişleten sınıf: SMA > mevcut fiyat.
CTable ve CRow sınıflarının yanı sıra SpyAgent göstergesi, panelin temel parçalarıdır. CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow ve CPriceMARow, panelin gerçek içerikleridir. CRow sınıfı, istenen sonucu elde etmek için birçok yeni sınıf tarafından genişletilecek şekilde tasarlanmıştır. Sunulan dört türetilmiş sınıf, ne yapılabileceğine ve nasıl yapılabileceğine dair basit örneklerdir.
2. SpyAgent
SpyAgent göstergesiyle başlayacağız. Bu, yalnızca çok para birimli modda kullanılır ve diğer grafiklerde yeni bir tik geldiğinde paneli düzgün bir şekilde güncellemek için gereklidir. Bu kavramın ayrıntılarına pek girmeyeceğim. Bunlar "MetaTrader 5’te Çok Para Birimli Modun Uygulanması" makalesinde açıklanmıştır.
SpyAgent göstergesi, belirtilen sembolün grafiği üzerinde çalışır ve iki etkinlik gönderir: başlatma etkinliği ve yeni tik etkinliği. Her iki etkinlik de CHARTEVENT_CUSTOM türündedir. Bu etkinlikleri işlemek için OnChartEvent(...) işleyicisini kullanmalıyız (makalenin ilerleyen bölümlerinde gösterilecektir).
SpyAgent'ın koduna bir göz atalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SpyAgent.mq5 | //| Marcin Konieczny | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id=0; // chart id input ushort custom_event_id=0; // event id //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if(prev_calculated==0) EventChartCustom(chart_id,0,0,0.0,_Symbol); // sends initialization event else EventChartCustom(chart_id,(ushort)(custom_event_id+1),0,0.0,_Symbol); // sends new tick event return(rates_total); }Bu oldukça basittir. Yaptığı tek şey yeni tikler almak ve CHARTEVENT_CUSTOM etkinlikleri göndermektir.
3. CTable
CTable, panelin çekirdek sınıfıdır. Panel ayarlarıyla ilgili bilgileri depolar ve bileşenlerini yönetir. Gerektiğinde paneli günceller (yeniden çizer).
CTable sınıfının bildirimine bakalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CTable class | //+------------------------------------------------------------------+ class CTable { private: int xDistance; // distance from right border of the chart int yDistance; // distance from top of the chart int cellHeight; // table cell height int cellWidth; // table cell width string font; // font name int fontSize; color fontColor; CList *rowList; // list of row objects bool tfMode; // is in multi-timeframe mode? ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; // array of timeframes for multi-timeframe mode string symbols[]; // array of currency pairs for multi-currency mode //--- private methods //--- sets default parameters of the table void Init(); //--- draws text label in the specified table cell void DrawLabel(int x,int y,string text,string font,color col); //--- returns textual representation of given timeframe string PeriodToString(ENUM_TIMEFRAMES period); public: //--- multi-timeframe mode constructor CTable(ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); //--- multi-currency mode constructor CTable(string &symb[]); //--- destructor ~CTable(); //--- redraws table void Update(); //--- methods for setting table parameters void SetDistance(int xDist,int yDist); void SetCellSize(int cellW,int cellH); void SetFont(string fnt,int size,color clr); //--- appends CRow object to the of the table void AddRow(CRow *row); };
Gördüğünüz gibi, tüm panel bileşenleri (satırlar) CRow işaretçilerinin bir listesi olarak depolanıyor, bu nedenle panele eklemek istediğimiz her bileşenin CRow sınıfını genişletmesi gerekiyor. CRow, panel ve bileşenleri arasında bir sözleşme olarak görülebilir. CTable, hücrelerinin hesaplanması için herhangi bir kod içermez. Bu, CRow'u genişleten sınıfların sorumluluğundadır. CTable sadece CRow bileşenlerini tutmak ve gerektiğinde yeniden çizmek için kullanılan bir yapıdır.
Şimdi CTable yöntemlerini inceleyelim. Sınıfın iki yapıcısı vardır. Birincisi çok zaman dilimli mod için kullanılır ve oldukça basittir. Yalnızca görüntülemek istediğimiz bir dizi zaman dilimi sağlamamız gerekir.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Multi-timeframe mode constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::CTable(ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { //--- copy all timeframes to own array ArrayResize(timeframes,ArraySize(tfs),0); ArrayCopy(timeframes,tfs); tfMode=true; //--- fill symbols array with current chart symbol ArrayResize(symbols,ArraySize(tfs),0); for(int i=0; i<ArraySize(tfs); i++) symbols[i]=Symbol(); //--- set default parameters Init(); }
İkinci yapıcı çok para birimli mod için kullanılır ve bir dizi sembol (enstrüman) alır. Bu da SpyAgent'ları gönderir. Bunları uygun grafiklere birer birer ekler.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Multi-currency mode constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::CTable(string &symb[]) { //--- copy all symbols to own array ArrayResize(symbols,ArraySize(symb),0); ArrayCopy(symbols,symb); tfMode=false; //--- fill timeframe array with current timeframe ArrayResize(timeframes,ArraySize(symb),0); ArrayInitialize(timeframes,Period()); //--- set default parameters Init(); //--- send SpyAgents to every requested symbol for(int x=0; x<ArraySize(symbols); x++) if(symbols[x]!=Symbol()) // don't send SpyAgent to own chart if(iCustom(symbols[x],0,"SpyAgent",ChartID(),0)==INVALID_HANDLE) { Print("Error in setting of SpyAgent on "+symbols[x]); return; } }
Init yöntemi, satırların listesini oluşturur (CList nesnesi olarak - CList, CObject türlerinin dinamik bir listesidir) ve CTable dahili değişkenleri (yazı tipi, yazı tipi boyutu, renk, hücre boyutu ve sağ üst grafik köşesinden uzaklık) için varsayılan değerleri ayarlar).
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sets default parameters of the table | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::Init() { //--- create list for storing row objects rowList=new CList; //--- set defaults xDistance = 10; yDistance = 10; cellWidth = 60; cellHeight= 20; font="Arial"; fontSize=10; fontColor=clrWhite; }
Yıkıcı oldukça basittir. Satır listesini siler ve panel tarafından oluşturulan tüm grafik nesnelerini (etiketleri) siler.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::~CTable() { int total=ObjectsTotal(0); //--- remove all text labels from the chart (all object names starting with nameBase prefix) for(int i=total-1; i>=0; i--) if(StringFind(ObjectName(0,i),nameBase)!=-1) ObjectDelete(0,ObjectName(0,i)); //--- delete list of rows and free memory delete(rowList); }
AddRow yöntemi, yeni satırı satır listesine ekler. rowList'in otomatik olarak yeniden boyutlandırılan bir CList nesnesi olduğunu unutmayın. Bu yöntem, eklenen her CRow nesnesi için Init yöntemini de çağırır. Nesnenin dahili değişkenlerini düzgün bir şekilde başlatmasına izin vermek gerekir. Örneğin, gösterge veya dosya tanıtıcıları oluşturmak için Inıt çağrısını kullanabilir.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Appends new row to the end of the table | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }
Güncelleme yöntemi biraz daha karmaşıktır. Panelin yeniden çizilmesi için kullanılır.
Temel olarak, üç bölümden oluşur:
- Birinci sütunu çizme (satırların adları)
- Birinci satırın çizilmesi (seçilen moda bağlı olarak zaman dilimlerinin veya sembollerin adları)
- Dahili hücrelerin çizimi (bileşenlerin değerleri)
Her bileşenin, sağlanan sembol ve zaman dilimine göre kendi değerini hesaplamasını istediğimizi belirtmekte fayda var. Ayrıca hangi yazı tipinin ve rengin kullanılması gerektiğine bileşenin karar vermesine izin veriyoruz.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Redraws the table | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); // number of rows int columns; // number of columns if(tfMode) columns=ArraySize(timeframes); else columns=ArraySize(symbols); //--- draw first column (names of rows) for(int y=0; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); //--- note: we ask row object to return its name DrawLabel(columns,y+1,row.GetName(),font,fontColor); } //--- draws first row (names of timeframes or currency pairs) for(int x=0; x<columns; x++) { if(tfMode) DrawLabel(columns-x-1,0,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x-1,0,symbols[x],font,fontColor); } //--- draws inside table cells for(int y=0; y<rows; y++) for(int x=0; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if(tfMode) { //--- in multi-timeframe mode use current symbol and different timeframes tf=timeframes[x]; symbol=_Symbol; } else { //--- in multi-currency mode use current timeframe and different symbols tf=Period(); symbol=symbols[x]; } //--- note: we ask row object to return its font, //--- color and current calculated value for given timeframe and symbol DrawLabel(columns-x-1,y+1,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } //--- forces chart to redraw ChartRedraw(); }
DrawLabel yöntemi, panelin belirtilen hücresinde metin etiketleri çizmek için kullanılır. İlk olarak, bu hücre için bir etiketin var olup olmadığını kontrol eder. Değilse, yeni bir tane oluşturur.
Ardından, gerekli tüm etiket özelliklerini ve metnini ayarlar.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Draws text label in the specified cell of the table | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::DrawLabel(int x,int y,string text,string font,color col) { //--- create unique name for this cell string name=nameBase+IntegerToString(x)+":"+IntegerToString(y); //--- create label if(ObjectFind(0,name)<0) ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0); //--- set label properties ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,col); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontSize); //--- set label text ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text); }
Diğer yöntemler çok basit ve daha az önemli oldukları için burada sunulmayacaktır. Kodun tamamı makalenin altında indirilebilir.
4. CRow'u Genişletme
CRow, panel tarafından kullanılabilen tüm bileşenler için bir temel sınıftır.
CRow sınıfının koduna bakalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CRow class | //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for creating custom table rows | //| one or more methods of CRow should be overriden | //| when creating own table rows | //+------------------------------------------------------------------+ class CRow : public CObject { public: //--- default initialization method virtual void Init(string &symb[],ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } //--- default method for obtaining string value to display in the table cell virtual string GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { return("-"); } //--- default method for obtaining color for table cell virtual color GetColor(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { return(clrWhite); } //--- default method for obtaining row name virtual string GetName() { return("-"); } //--- default method for obtaining font for table cell virtual string GetFont(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { return("Arial"); } };
CObject'i genişletir, çünkü bir CList yapısında yalnızca CObjects saklanabilir. Neredeyse boş olan beş yöntemi vardır. Daha kesin olmak gerekirse, çoğu yalnızca varsayılan değerleri vermektedir. Bu yöntemler, CRow genişletilirken geçersiz kılınacak şekilde tasarlanmıştır. Hepsini geçersiz kılmamıza gerek yok, sadece istediklerimizi geçersiz kılarız.
Örnek olarak, mümkün olan en basit panel bileşenini oluşturalım - mevcut teklif fiyatı bileşeni. Çeşitli enstrümanların mevcut fiyatlarını görüntülemek için çok para birimli modda kullanılabilir.
Bunu başarmak için şuna benzeyen bir CPriceRow sınıfı oluşturuyoruz:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CPriceRow class | //+------------------------------------------------------------------+ class CPriceRow : public CRow { public: //--- overrides default GetValue(..) method from CRow virtual string GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); //--- overrides default GetName() method from CRow virtual string GetName(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetValue(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceRow::GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; //--- gets current price if(!SymbolInfoTick(symbol,tick)) return("-"); return(DoubleToString(tick.bid,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetName() method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceRow::GetName() { return("Price"); }
Burada geçersiz kılmayı seçtiğimiz yöntemler GetValue ve GetName yöntemleridir. GetName, panelin birinci sütununda görüntülenecek olan bu satırın adını verir. GetValue, belirtilen sembol üzerindeki en son işareti alır ve en son teklif fiyatını verir. İhtiyacımız olan tek şey budur.
Bu oldukça basitti. Farklı bir şey yapalım. Şimdi mevcut RSI değerini gösteren bir bileşen oluşturacağız.
Kod öncekine benzer:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CRSIRow class | //+------------------------------------------------------------------+ class CRSIRow : public CRow { private: int rsiPeriod; // RSI period string symbols[]; // symbols array ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; // timeframes array int handles[]; // array of RSI handles //--- finds the indicator handle for a given symbol and timeframe int GetHandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); public: //--- constructor CRSIRow(int period); //--- overrides default GetValue(..) method from CRow virtual string GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); //--- overrides default GetName() method from CRow virtual string GetName(); //--- overrides default Init(..) method from CRow virtual void Init(string &symb[],ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CRSIRow::CRSIRow(int period) { rsiPeriod=period; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default Init(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ void CRSIRow::Init(string &symb[],ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size=ArraySize(symb); ArrayResize(symbols,size); ArrayResize(timeframes,size); ArrayResize(handles,size); //--- copies arrays contents into own arrays ArrayCopy(symbols,symb); ArrayCopy(timeframes,tfs); //--- gets RSI handles for all used symbols or timeframes for(int i=0; i<ArraySize(symbols); i++) handles[i]=iRSI(symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod,PRICE_CLOSE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetValue(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CRSIRow::GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[1]; //--- gets RSI indicator handle int handle=GetHandle(symbol,tf); if(handle==INVALID_HANDLE) return("err"); //--- gets current RSI value if(CopyBuffer(handle,0,0,1,value)<0) return("-"); return(DoubleToString(value[0],2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetName() method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CRSIRow::GetName() { return("RSI("+IntegerToString(rsiPeriod)+")"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| finds the indicator handle for a given symbol and timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ int CRSIRow::GetHandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { for(int i=0; i<ArraySize(timeframes); i++) if(symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return(handles[i]); return(INVALID_HANDLE); }
Burada birkaç yeni yöntemimiz var. Yapıcı, RSI periyodunun sağlanmasına izin verir ve bunu bir üye değişken olarak saklar. Init yöntemi, RSI gösterge tanıtıcılarını oluşturmak için kullanılır. Bu tanıtıcılar, handles[] dizisinde depolanır. GetValue yöntemi, RSI tamponundan son değeri kopyalar ve döndürür. Özel GetHandle yöntemi, handles[] dizisinde uygun gösterge tanıtıcısını bulmak için kullanılır. GetName kendi kendini açıklar.
Gördüğümüz gibi, panel bileşenleri oluşturmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde, hemen hemen her özel koşul için bileşenler oluşturabiliriz. Bu, gösterge değeri olmak zorunda değildir. Aşağıda SMA'ya dayalı özel bir koşul sunuyorum. Bu, mevcut fiyatın hareketli ortalamanın üzerinde olup olmadığını kontrol eder ve 'Evet' veya 'Hayır' görüntüler.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CPriceMARow class | //+------------------------------------------------------------------+ class CPriceMARow : public CRow { private: int maPeriod; // period of moving average int maShift; // shift of moving average ENUM_MA_METHOD maType; // SMA, EMA, SMMA or LWMA string symbols[]; // symbols array ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; // timeframes array int handles[]; // array of MA handles //--- finds the indicator handle for a given symbol and timeframe int GetHandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); public: //--- constructor CPriceMARow(ENUM_MA_METHOD type,int period,int shift); //--- overrides default GetValue(..) method of CRow virtual string GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); // overrides default GetName() method CRow virtual string GetName(); //--- overrides default Init(..) method from CRow virtual void Init(string &symb[],ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CPriceMARow class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CPriceMARow::CPriceMARow(ENUM_MA_METHOD type,int period,int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default Init(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ void CPriceMARow::Init(string &symb[],ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size=ArraySize(symb); ArrayResize(symbols,size); ArrayResize(timeframes,size); ArrayResize(handles,size); //--- copies arrays contents into own arrays ArrayCopy(symbols,symb); ArrayCopy(timeframes,tfs); //--- gets MA handles for all used symbols or timeframes for(int i=0; i<ArraySize(symbols); i++) handles[i]=iMA(symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType,PRICE_CLOSE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetValue(..) method of CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceMARow::GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[1]; MqlTick tick; //--- obtains MA indicator handle int handle=GetHandle(symbol,tf); if(handle==INVALID_HANDLE) return("err"); //--- gets the last MA value if(CopyBuffer(handle,0,0,1,value)<0) return("-"); //--- gets the last price if(!SymbolInfoTick(symbol,tick)) return("-"); //--- checking the condition: price > MA if(tick.bid>value[0]) return("Yes"); else return("No"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetName() method of CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceMARow::GetName() { string name; switch(maType) { case MODE_SMA: name = "SMA"; break; case MODE_EMA: name = "EMA"; break; case MODE_SMMA: name = "SMMA"; break; case MODE_LWMA: name = "LWMA"; break; } return("Price>"+name+"("+IntegerToString(maPeriod)+")"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| finds the indicator handle for a given symbol and timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ int CPriceMARow::GetHandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { for(int i=0; i<ArraySize(timeframes); i++) if(symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return(handles[i]); return(INVALID_HANDLE); }
Kod daha uzundur, çünkü Hareketli Ortalamanın üç parametresi vardır: periyot, kayma ve tür. GetName, adı MA türüne ve periyoda göre oluşturduğu için biraz daha karmaşıktır. GetValue, CRSIRow durumunda olduğu gibi hemen hemen aynı şekilde çalışır, ancak gösterge değerini döndürmek yerine, fiyat SMA'nın üzerindeyse 'Evet' veya altındaysa 'Hayır' vermektedir.
Son örnek biraz daha karmaşıktır. Mevcut çubuğun fiyat değişimini gösteren CPriceChangeRow sınıfıdır. Üç modda çalışır:
- Okları görüntüleme (yeşil yukarı veya kırmızı aşağı);
- Fiyat değişikliğini değer olarak görüntüleme (yeşil veya kırmızı);
- Fiyat değişikliğini yüzde olarak görüntüleme (yeşil veya kırmızı).
Kod aşağıdaki gibi görünür:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CPriceChangeRow class | //+------------------------------------------------------------------+ class CPriceChangeRow : public CRow { private: bool percentChange; bool useArrows; public: //--- constructor CPriceChangeRow(bool arrows,bool percent=false); //--- overrides default GetName() method from CRow virtual string GetName(); //--- overrides default GetFont() method from CRow virtual string GetFont(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); //--- overrides default GetValue(..) method from CRow virtual string GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); //--- overrides default GetColor(..) method from CRow virtual color GetColor(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CPriceChangeRow class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CPriceChangeRow::CPriceChangeRow(bool arrows,bool percent=false) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetName() method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceChangeRow::GetName() { return("PriceChg"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetFont() method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceChangeRow::GetFont(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { //--- we use Wingdings font to draw arrows (up/down) if(useArrows) return("Wingdings"); else return("Arial"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetValue(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ string CPriceChangeRow::GetValue(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[1]; double open[1]; //--- gets open and close of current bar if(CopyClose(symbol,tf,0, 1, close) < 0) return(" "); if(CopyOpen(symbol, tf, 0, 1, open) < 0) return(" "); //--- current bar price change double change=close[0]-open[0]; if(useArrows) { if(change > 0) return(CharToString(233)); // returns up arrow code if(change < 0) return(CharToString(234)); // returns down arrow code return(" "); }else{ if(percentChange) { //--- calculates percent change return(DoubleToString(change/open[0]*100.0,3)+"%"); }else{ return(DoubleToString(change,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS))); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Overrides default GetColor(..) method from CRow | //+------------------------------------------------------------------+ color CPriceChangeRow::GetColor(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[1]; double open[1]; //--- gets open and close of current bar if(CopyClose(symbol,tf,0, 1, close) < 0) return(clrWhite); if(CopyOpen(symbol, tf, 0, 1, open) < 0) return(clrWhite); if(close[0] > open[0]) return(clrLime); if(close[0] < open[0]) return(clrRed); return(clrWhite); }
Yapıcının iki parametresi vardır. Birincisi okların gösterilip gösterilmeyeceğine karar verir. Bu doğruysa, ikinci parametre atılır. Yanlışsa, ikinci parametre yüzde değişimlerinin mi yoksa sadece fiyat değişimlerinin mi gösterileceğine karar verir.
Bu sınıf için dört CRow yöntemini geçersiz kılmaya karar verdim: GetName, GetValue, GetColor ve GetFont. GetName en basitidir ve sadece adı verir. Wingdings yazı tipinden okları veya diğer karakterleri görüntüleme imkanı verdiği için GetFont kullanılır. GetColor, fiyat yükseldiğinde kireç rengine ve düştüğünde kırmızıya döner. Beyaz renk yerinde kaldığında veya hata olması durumunda döndürülür. GetValue, son çubuğun açılış ve kapanış fiyatlarını alır, farkı hesaplar ve döndürür. Ok modunda yukarı ve aşağı okların Wingdings karakter kodlarını döndürür.
5. Tamamı nasıl kullanılır
Paneli kullanabilmek için yeni bir gösterge oluşturmamız gerekiyor. Buna TableSample diyelim.
İşlememiz gereken etkinlikler şunlardır:
- OnInit();
- OnDeinit();
- OnCalculate(...);
- OnChartEvent(...) (yalnızca çok para birimli modun kullanılması durumunda)
Ayrıca OnInit() içinde dinamik olarak oluşturulacak olan CTable nesnesine bir işaretçiye ihtiyacımız vardır. Her şeyden önce, hangi modu kullanacağımıza karar vermeliyiz (çok zaman dilimli veya çok para birimli). Aşağıdaki kod örneği, çok para birimli modu gösterir, ancak çok zaman dilimli mod için gereken her şey burada yorumlardadır. Çok para birimli mod için bir dizi sembol oluşturmamız ve bunu CTable yapıcısına iletmemiz gerekiyor. Çok zaman dilimli mod için bir dizi zaman dilimi oluşturacak ve bunu ikinci CTable yapıcısına ileteceğiz.
Bundan sonra gerekli tüm bileşenleri oluşturup AddRow yöntemini kullanarak panele eklemeliyiz. İsteğe bağlı olarak panel parametreleri ayarlanabilmektedir. Sonuçta ilk defa paneli çizmemiz gerekiyor, bu yüzden OnInit() fonksiyonunun sonunda Update çağırılır. OnDeinit basittir. Yaptığı tek şey, CTable yıkıcısının çağrılmasına neden olan CTable nesnesini silmektir.
OnCalculate(...) ve OnChartEvent(...) aynıdır. Yalnızca Update yöntemini çağırırlar. OnChartEvent(...) yalnızca panel çok para birimli modda çalışıyorsa gereklidir. Bu modda SpyAgent'lar tarafından oluşturulan etkinlikleri işler. Çok zaman dilimli modda yalnızca OnCalculate(...) gereklidir, çünkü yalnızca mevcut grafiğin sembolünü izlememiz gerekir.
//+------------------------------------------------------------------+ //| TableSample.mq5 | //| Marcin Konieczny | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; // pointer to CTable object //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- timeframes used in table (in multi-timeframe mode) ENUM_TIMEFRAMES timeframes[4]={PERIOD_M1,PERIOD_H1,PERIOD_D1,PERIOD_W1}; //--- symbols used in table (in multi-currency mode) string symbols[4]={"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","AUDCHF" }; //-- CTable object creation // table = new CTable(timeframes); // multi-timeframe mode table=new CTable(symbols); // multi-currency mode //--- adding rows to the table table.AddRow(new CPriceRow()); // shows current price table.AddRow(new CPriceChangeRow(false)); // shows change of price in the last bar table.AddRow(new CPriceChangeRow(false,true)); // shows percent change of price in the last bar table.AddRow(new CPriceChangeRow(true)); // shows change of price as arrows table.AddRow(new CRSIRow(14)); // shows RSI(14) table.AddRow(new CRSIRow(10)); // shows RSI(10) table.AddRow(new CPriceMARow(MODE_SMA,20,0)); // shows if SMA(20) > current price //--- setting table parameters table.SetFont("Arial",10,clrYellow); // font, size, color table.SetCellSize(60, 20); // width, height table.SetDistance(10, 10); // distance from upper right chart corner table.Update(); // forces table to redraw return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- calls table destructor and frees memory delete(table); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- update table: recalculate/repaint table.Update(); return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnChartEvent handler | //| Handles CHARTEVENT_CUSTOM events sent by SpyAgent indicators | //| nedeed only in multi-currency mode! | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { table.Update(); // update table: recalculate/repaint } //+------------------------------------------------------------------+
Bu göstergeyi grafiğe ekledikten sonra güncellenmeye başlar ve nihayet panelin çalıştığını görebiliriz.
6. Kurulum
Tüm dosyaların derlenmesi gerekir. SpyAgent ve TableSample göstergelerdir ve terminal_data_folder\MQL5\Indicators dizinine kopyalanmalıdır. Kalan dosyalar içerme dosyalarıdır ve terminal_data_folder\MQL5\Include içine yerleştirilmelidir. Paneli çalıştırmak için TableSample göstergesini herhangi bir grafiğe ekleyin. SpyAgent'ları eklemeye gerek yoktur. Bunlar otomatik olarak başlatılacaklar.
Sonuç
Makale, MetaTrader 5 için çok zaman dilimli ve çok para birimli panelin nesne yönelimli bir uygulamasını sağlar. Kolayca genişletilebilen ve çok az çabayla özelleştirilmiş paneller oluşturmaya izin veren bir tasarımın nasıl elde edileceğini gösterir.
Bu makalede sunulan tüm kodlar aşağıdan indirilebilir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/en/articles/357
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.
