Çok Zaman Dilimli ve Çok Para Birimli Paneller Oluşturmaya Yönelik Nesne Yönelimli Yaklaşım

Giriş

Bu makale, MetaTrader 5 için çok zaman dilimli ve çok para birimli paneller oluşturmak için nesne yönelimli programlamanın nasıl kullanılabileceğini açıklar. Ana amaç, panelin kodunu değiştirmeye gerek kalmadan fiyatlar, fiyat değişiklikleri, gösterge değerleri veya özel alım/satım koşulları gibi birçok farklı veri türünü görüntülemek için kullanılabilecek evrensel bir panel oluşturmaktır. Bu şekilde, paneli ihtiyacımız olan herhangi bir şekilde özelleştirmek için çok az kodlama gerekli olacaktır.

Anlatacağım çözüm iki modda çalışır:



Çok zaman dilimli mod - mevcut sembolde hesaplanan tablo içeriklerini, ancak farklı zaman dilimlerinde görmenizi sağlar;

Çok para birimli mod - mevcut zaman diliminde hesaplanan tablo içeriklerini, ancak farklı sembollerde görmenizi sağlar.



Aşağıdaki resimler paneli bu iki modda göstermektedir.



Birincisi çok zaman dilimli modda çalışır ve aşağıdaki verileri görüntüler:



Mevcut fiyat; Mevcut çubuğun fiyat değişimi; Mevcut çubuğun yüzde olarak fiyat değişimi; Mevcut çubuğun bir ok olarak (yukarı/aşağı) fiyat değişimi;

RSI(14) gösterge değeri; RSI(10) gösterge değeri; Özel durum: SMA(20) > mevcut fiyat.





Şekil 1. Çok zaman dilimli mod





İkincisi, çok para birimli modda çalışır ve şunu gösterir:



Mevcut fiyat; Mevcut çubuğun fiyat değişimi; Mevcut çubuğun yüzde olarak fiyat değişimi; Mevcut çubuğun bir ok olarak fiyat değişimi; RSI(10) gösterge değeri; RSI(14) gösterge değeri; Özel durum: SMA(20) > mevcut fiyat.





Şekil 2. Çok para birimli mod



1. Uygulama

Aşağıdaki sınıf diyagramı, panelin uygulama tasarımını açıklar.





Şekil 3 Panelin sınıf diyagramı



Diyagramın öğelerini açıklayayım:

CTable. Panelin çekirdek sınıfı. Panelin çiziminden ve bileşenlerinin yönetiminden sorumludur.

SpyAgent. Diğer semboller (enstrümanlar) üzerinde 'casusluktan' sorumlu bir göstergedir. Her aracı oluşturulur ve farklı bir sembole gönderilir. Aracı, sembol grafiğine yeni bir tik geldiğinde OnCalculate etkinliğine tepki verir ve CTable nesnesini güncellemesi gerektiğini bildirmek için CHARTEVENT_CUSTOM etkinliğini gönderir. Bu yaklaşımın arkasındaki tüm fikir, "MetaTrader 5'te Çok Para Birimli Modun Uygulanması" makalesine dayanmaktadır. Tüm teknik detayları burada bulabilirsiniz. CRow. Paneli oluşturmak için kullanılan tüm göstergeler ve koşullar için temel sınıf. Bu sınıfı genişleterek, panelin gerekli tüm bileşenlerini oluşturmak mümkündür.

CPriceRow. Mevcut teklif fiyatını görüntülemek için kullanılan basit CRow’u genişleten sınıf.

CPriceChangeRow. Mevcut çubuğun fiyat değişimini görüntülemek için kullanılan CRow’u genişleten sınıf. Fiyat değişikliklerini, yüzde değişikliklerini veya okları gösterebilir.

CRSIRow. Mevcut RSI gösterge değerini görüntülemek için kullanılan CRow’u genişleten sınıf. CPriceMARow. Özel bir koşul sergileyen CRow’u genişleten sınıf: SMA > mevcut fiyat.



CTable ve CRow sınıflarının yanı sıra SpyAgent göstergesi, panelin temel parçalarıdır. CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow ve CPriceMARow, panelin gerçek içerikleridir. CRow sınıfı, istenen sonucu elde etmek için birçok yeni sınıf tarafından genişletilecek şekilde tasarlanmıştır. Sunulan dört türetilmiş sınıf, ne yapılabileceğine ve nasıl yapılabileceğine dair basit örneklerdir.





2. SpyAgent



SpyAgent göstergesiyle başlayacağız. Bu, yalnızca çok para birimli modda kullanılır ve diğer grafiklerde yeni bir tik geldiğinde paneli düzgün bir şekilde güncellemek için gereklidir. Bu kavramın ayrıntılarına pek girmeyeceğim. Bunlar "MetaTrader 5’te Çok Para Birimli Modun Uygulanması" makalesinde açıklanmıştır.

SpyAgent göstergesi, belirtilen sembolün grafiği üzerinde çalışır ve iki etkinlik gönderir: başlatma etkinliği ve yeni tik etkinliği. Her iki etkinlik de CHARTEVENT_CUSTOM türündedir. Bu etkinlikleri işlemek için OnChartEvent(...) işleyicisini kullanmalıyız (makalenin ilerleyen bölümlerinde gösterilecektir).

SpyAgent'ın koduna bir göz atalım:



#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. CTable



Bu oldukça basittir. Yaptığı tek şey yeni tikler almak ve CHARTEVENT_CUSTOM etkinlikleri göndermektir.

CTable, panelin çekirdek sınıfıdır. Panel ayarlarıyla ilgili bilgileri depolar ve bileşenlerini yönetir. Gerektiğinde paneli günceller (yeniden çizer).

CTable sınıfının bildirimine bakalım:



class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

Gördüğünüz gibi, tüm panel bileşenleri (satırlar) CRow işaretçilerinin bir listesi olarak depolanıyor, bu nedenle panele eklemek istediğimiz her bileşenin CRow sınıfını genişletmesi gerekiyor. CRow, panel ve bileşenleri arasında bir sözleşme olarak görülebilir. CTable, hücrelerinin hesaplanması için herhangi bir kod içermez. Bu, CRow'u genişleten sınıfların sorumluluğundadır. CTable sadece CRow bileşenlerini tutmak ve gerektiğinde yeniden çizmek için kullanılan bir yapıdır.

Şimdi CTable yöntemlerini inceleyelim. Sınıfın iki yapıcısı vardır. Birincisi çok zaman dilimli mod için kullanılır ve oldukça basittir. Yalnızca görüntülemek istediğimiz bir dizi zaman dilimi sağlamamız gerekir.



CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

İkinci yapıcı çok para birimli mod için kullanılır ve bir dizi sembol (enstrüman) alır. Bu da SpyAgent'ları gönderir. Bunları uygun grafiklere birer birer ekler.



CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of SpyAgent on " +symbols[x]); return ; } }

Init yöntemi, satırların listesini oluşturur (CList nesnesi olarak - CList, CObject türlerinin dinamik bir listesidir) ve CTable dahili değişkenleri (yazı tipi, yazı tipi boyutu, renk, hücre boyutu ve sağ üst grafik köşesinden uzaklık) için varsayılan değerleri ayarlar).

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

Yıkıcı oldukça basittir. Satır listesini siler ve panel tarafından oluşturulan tüm grafik nesnelerini (etiketleri) siler.

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

AddRow yöntemi, yeni satırı satır listesine ekler. rowList'in otomatik olarak yeniden boyutlandırılan bir CList nesnesi olduğunu unutmayın. Bu yöntem, eklenen her CRow nesnesi için Init yöntemini de çağırır. Nesnenin dahili değişkenlerini düzgün bir şekilde başlatmasına izin vermek gerekir. Örneğin, gösterge veya dosya tanıtıcıları oluşturmak için Inıt çağrısını kullanabilir.



CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

Güncelleme yöntemi biraz daha karmaşıktır. Panelin yeniden çizilmesi için kullanılır.



Temel olarak, üç bölümden oluşur:



Birinci sütunu çizme (satırların adları)

Birinci satırın çizilmesi (seçilen moda bağlı olarak zaman dilimlerinin veya sembollerin adları)

Dahili hücrelerin çizimi (bileşenlerin değerleri)

Her bileşenin, sağlanan sembol ve zaman dilimine göre kendi değerini hesaplamasını istediğimizi belirtmekte fayda var. Ayrıca hangi yazı tipinin ve rengin kullanılması gerektiğine bileşenin karar vermesine izin veriyoruz.



CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

DrawLabel yöntemi, panelin belirtilen hücresinde metin etiketleri çizmek için kullanılır. İlk olarak, bu hücre için bir etiketin var olup olmadığını kontrol eder. Değilse, yeni bir tane oluşturur.

Ardından, gerekli tüm etiket özelliklerini ve metnini ayarlar.

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

Diğer yöntemler çok basit ve daha az önemli oldukları için burada sunulmayacaktır. Kodun tamamı makalenin altında indirilebilir.

4. CRow'u Genişletme



CRow, panel tarafından kullanılabilen tüm bileşenler için bir temel sınıftır.



CRow sınıfının koduna bakalım:

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

CObject'i genişletir, çünkü bir CList yapısında yalnızca CObjects saklanabilir. Neredeyse boş olan beş yöntemi vardır. Daha kesin olmak gerekirse, çoğu yalnızca varsayılan değerleri vermektedir. Bu yöntemler, CRow genişletilirken geçersiz kılınacak şekilde tasarlanmıştır. Hepsini geçersiz kılmamıza gerek yok, sadece istediklerimizi geçersiz kılarız.



Örnek olarak, mümkün olan en basit panel bileşenini oluşturalım - mevcut teklif fiyatı bileşeni. Çeşitli enstrümanların mevcut fiyatlarını görüntülemek için çok para birimli modda kullanılabilir.



Bunu başarmak için şuna benzeyen bir CPriceRow sınıfı oluşturuyoruz:

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

Burada geçersiz kılmayı seçtiğimiz yöntemler GetValue ve GetName yöntemleridir. GetName, panelin birinci sütununda görüntülenecek olan bu satırın adını verir. GetValue, belirtilen sembol üzerindeki en son işareti alır ve en son teklif fiyatını verir. İhtiyacımız olan tek şey budur.

Bu oldukça basitti. Farklı bir şey yapalım. Şimdi mevcut RSI değerini gösteren bir bileşen oluşturacağız.

Kod öncekine benzer:



class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Burada birkaç yeni yöntemimiz var. Yapıcı, RSI periyodunun sağlanmasına izin verir ve bunu bir üye değişken olarak saklar. Init yöntemi, RSI gösterge tanıtıcılarını oluşturmak için kullanılır. Bu tanıtıcılar, handles[] dizisinde depolanır. GetValue yöntemi, RSI tamponundan son değeri kopyalar ve döndürür. Özel GetHandle yöntemi, handles[] dizisinde uygun gösterge tanıtıcısını bulmak için kullanılır. GetName kendi kendini açıklar.



Gördüğümüz gibi, panel bileşenleri oluşturmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde, hemen hemen her özel koşul için bileşenler oluşturabiliriz. Bu, gösterge değeri olmak zorunda değildir. Aşağıda SMA'ya dayalı özel bir koşul sunuyorum. Bu, mevcut fiyatın hareketli ortalamanın üzerinde olup olmadığını kontrol eder ve 'Evet' veya 'Hayır' görüntüler.



class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Kod daha uzundur, çünkü Hareketli Ortalamanın üç parametresi vardır: periyot, kayma ve tür. GetName, adı MA türüne ve periyoda göre oluşturduğu için biraz daha karmaşıktır. GetValue, CRSIRow durumunda olduğu gibi hemen hemen aynı şekilde çalışır, ancak gösterge değerini döndürmek yerine, fiyat SMA'nın üzerindeyse 'Evet' veya altındaysa 'Hayır' vermektedir.

Son örnek biraz daha karmaşıktır. Mevcut çubuğun fiyat değişimini gösteren CPriceChangeRow sınıfıdır. Üç modda çalışır:



Okları görüntüleme (yeşil yukarı veya kırmızı aşağı);

Fiyat değişikliğini değer olarak görüntüleme (yeşil veya kırmızı);

Fiyat değişikliğini yüzde olarak görüntüleme (yeşil veya kırmızı).

Kod aşağıdaki gibi görünür:



class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

Yapıcının iki parametresi vardır. Birincisi okların gösterilip gösterilmeyeceğine karar verir. Bu doğruysa, ikinci parametre atılır. Yanlışsa, ikinci parametre yüzde değişimlerinin mi yoksa sadece fiyat değişimlerinin mi gösterileceğine karar verir.

Bu sınıf için dört CRow yöntemini geçersiz kılmaya karar verdim: GetName, GetValue, GetColor ve GetFont. GetName en basitidir ve sadece adı verir. Wingdings yazı tipinden okları veya diğer karakterleri görüntüleme imkanı verdiği için GetFont kullanılır. GetColor, fiyat yükseldiğinde kireç rengine ve düştüğünde kırmızıya döner. Beyaz renk yerinde kaldığında veya hata olması durumunda döndürülür. GetValue, son çubuğun açılış ve kapanış fiyatlarını alır, farkı hesaplar ve döndürür. Ok modunda yukarı ve aşağı okların Wingdings karakter kodlarını döndürür.



5. Tamamı nasıl kullanılır



Paneli kullanabilmek için yeni bir gösterge oluşturmamız gerekiyor. Buna TableSample diyelim.



İşlememiz gereken etkinlikler şunlardır:

OnInit();

OnDeinit();

OnCalculate(...);

OnChartEvent(...) (yalnızca çok para birimli modun kullanılması durumunda)



Ayrıca OnInit() içinde dinamik olarak oluşturulacak olan CTable nesnesine bir işaretçiye ihtiyacımız vardır. Her şeyden önce, hangi modu kullanacağımıza karar vermeliyiz (çok zaman dilimli veya çok para birimli). Aşağıdaki kod örneği, çok para birimli modu gösterir, ancak çok zaman dilimli mod için gereken her şey burada yorumlardadır. Çok para birimli mod için bir dizi sembol oluşturmamız ve bunu CTable yapıcısına iletmemiz gerekiyor. Çok zaman dilimli mod için bir dizi zaman dilimi oluşturacak ve bunu ikinci CTable yapıcısına ileteceğiz.



Bundan sonra gerekli tüm bileşenleri oluşturup AddRow yöntemini kullanarak panele eklemeliyiz. İsteğe bağlı olarak panel parametreleri ayarlanabilmektedir. Sonuçta ilk defa paneli çizmemiz gerekiyor, bu yüzden OnInit() fonksiyonunun sonunda Update çağırılır. OnDeinit basittir. Yaptığı tek şey, CTable yıkıcısının çağrılmasına neden olan CTable nesnesini silmektir.



OnCalculate(...) ve OnChartEvent(...) aynıdır. Yalnızca Update yöntemini çağırırlar. OnChartEvent(...) yalnızca panel çok para birimli modda çalışıyorsa gereklidir. Bu modda SpyAgent'lar tarafından oluşturulan etkinlikleri işler. Çok zaman dilimli modda yalnızca OnCalculate(...) gereklidir, çünkü yalnızca mevcut grafiğin sembolünü izlememiz gerekir.

#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

Bu göstergeyi grafiğe ekledikten sonra güncellenmeye başlar ve nihayet panelin çalıştığını görebiliriz.

6. Kurulum

Tüm dosyaların derlenmesi gerekir. SpyAgent ve TableSample göstergelerdir ve terminal_data_folder\MQL5\Indicators dizinine kopyalanmalıdır. Kalan dosyalar içerme dosyalarıdır ve terminal_data_folder\MQL5\Include içine yerleştirilmelidir. Paneli çalıştırmak için TableSample göstergesini herhangi bir grafiğe ekleyin. SpyAgent'ları eklemeye gerek yoktur. Bunlar otomatik olarak başlatılacaklar.



Sonuç

Makale, MetaTrader 5 için çok zaman dilimli ve çok para birimli panelin nesne yönelimli bir uygulamasını sağlar. Kolayca genişletilebilen ve çok az çabayla özelleştirilmiş paneller oluşturmaya izin veren bir tasarımın nasıl elde edileceğini gösterir.

Bu makalede sunulan tüm kodlar aşağıdan indirilebilir.