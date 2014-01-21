Abordagem orientada a objetos para construção de painéis de múltiplos períodos de tempo e múltiplas moedas

Introdução

Este artigo descreve como a programação orientada a objetos pode ser usada para criar painéis de múltiplos períodos de tempo múltiplas moedas para o MetaTrader 5. O principal objetivo é construir um painel universal, que pode ser utilizado para exibição de diversos tipos diferentes de dados, tal como preços, variação de preços, valores de indicador ou condições personalizadas de compra/venda, sem a necessidade de modificar o código do painel em si. Desta forma, é necessário pouca codificação para personalizar o painel de qualquer forma que desejarmos.

A solução que será descrita funciona em dois modos:



Modo de múltiplos períodos de tempo - permite visualizar o conteúdo da tabela calculado em relação ao símbolo atual, mas em diferentes períodos de tempo;

Modo de múltiplas moedas - permite visualizar o conteúdo da tabela calculado em relação ao período de tempo atual, mas em diferentes símbolos.



As imagens a seguir apresentam o painel nesses dois modos.



A primeira utiliza o modo de múltiplos períodos de tempo e exibe os seguintes dados:



Preço atual. Variação de preço da barra atual. Variação de preço da barra atual (%). Variação do preço da barra atual na forma de seta (para cima/baixo).

Valor do indicador RSI(14). Valor do indicador RSI(10). Condição personalizada: SMA(20) > preço atual.





Figura 1. Modo de múltiplos períodos de tempo





A segunda imagem opera no modo de múltiplas moedas e exibe:



Preço atual. Variação de preço da barra atual. Variação de preço da barra atual (%). Variação de preço da barra atual na forma de seta. Valor do indicador RSI(10). Valor do indicador RSI(14). Condição personalizada: SMA(20) > preço atual.





Figura 2. Modo de múltiplas moedas



1. Implementação

O diagrama de classe a seguir descreve o projeto de implementação do painel.





Figura 3. Diagrama de classe do painel



Esta é a descrição dos elementos do diagrama:

CTable. É a principal classe do painel. É responsável por desenhar o painel e administrar os seus componentes.

SpyAgent. É um indicador responsável por "espionar" outros símbolos (instrumentos). Cada agente é criado e enviado a um símbolo diferente. O agente reage ao evento OnCalculate quando um novo tick chega ao gráfico do símbolo e envia o evento CHARTEVENT_CUSTOM para informar ao objeto CTable que ele deve ser atualizado. A ideia completa por trás desta abordagem foi baseada no artigo "A implementação de um Modo Multi-currency (múltiplas moedas) no MetaTrader 5". Nele você pode encontrar todos os detalhes técnicos. CRow. Classe de base para todos os indicadores e condições utilizadas para criar o painel. Ao ampliar esta classe, é possível criar todos os componentes necessários do painel.

CPriceRow. Classe simples que amplia a CRow, usada para exibir o preço de lance atual.

CPriceChangeRow. Classe que amplia a CRow, usada para exibição da variação de preço da barra atual. Pode exibir as variações de preço, variações percentuais ou setas.

CRSIRow. Classe que amplia a CRow, usada para exibição do valor atual do RSI indicator. CPriceMARow. Classe que amplia a CRow. Exibe uma condição personalizada: SMA > preço atual.



As classes CTable e CRow bem como o indicador SpyAgent são as principais partes do painel. CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow e CPriceMARow são o verdadeiro conteúdo do painel. A classe CRow é projetada para ser ampliada por muitas novas classes para que se obtenha o resultado desejado. As quatro classes derivadas que foram apresentadas são exemplos simples daquilo que pode ser feito e de que maneira pode ser feito.





2. SpyAgent



Iniciaremos com o indicador SpyAgent. Ele é utilizado apenas no modo de múltiplas moedas e é necessário para atualizar o painel adequadamente, quando um novo tick chega a outros gráficos. Não entraremos em muitos detalhes sobre este conceito. Eles estão descritos no artigo "A implementação de um Modo Multi-currency (múltiplas moedas) no MetaTrader 5".

O indicador SpyAgent é executado no gráfico do símbolo especificado e envia dois eventos: evento de inicialização e evento de novo tick. Ambos os eventos são do tipo CHARTEVENT_CUSTOM. Para lidar com esses eventos, precisamos utilizar o handler OnChartEvent(...) (ele será apresentado mais tarde neste artigo).

Vamos observar o código do SpyAgent:



#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. CTable



Ele é muito simples. A única tarefa que ele realiza é receber novos ticks e enviar eventos CHARTEVENT_CUSTOM

CTable é a principal classe do painel. Ela armazena informações sobre as configurações do painel e administra os seus componentes. Quando necessário, ela atualiza (redesenha) o painel.

Vamos observar a declaração da CTable:



class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

Como você pode ver, todos os componentes do painel (linhas) estão armazenados como uma lista de ponteiros CRow, de forma que todos os componentes que desejarmos adicionar ao painel deve ampliar a classe CRow. CRow pode ser visto como um contrato entre o painel e os seus componentes. A CTable não contém nenhum código para cálculo de suas células. Isto é responsabilidade das classes que ampliam a CRow. CTable é somente uma estrutura para conter os componentes CRow e redesenhá-los quando necessário.

Vamos analisar os métodos da CTable. A classe possui dois construtores. O primeiro é utilizado para o modo de múltiplos períodos de tempo e é muito simples. Apenas temos que fornecer uma série de períodos de tempo que desejamos exibir.



CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

O segundo construtor é utilizado para o modo de múltiplas moedas e utiliza uma série de símbolos (instrumentos). Este construtor também envia SpyAgents. Ele os anexa, um a um, aos gráficos adequados.



CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of SpyAgent on " +symbols[x]); return ; } }

O método Init cria a lista de linhas (na forma do objeto CList - CList é uma lista dinâmica de tipos CObject) e estabelece os valores padrão para as variáveis internas da CTable (fonte, tamanho da fonte, cor, dimensão da célula e distância a partir do cantor superior direito do gráfico).

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

O destrutor é muito simples. Ele apaga a lista de linhas e exclui todos os objetos do gráfico (etiquetas) criados pelo painel.

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

O método AddRow anexa a nova linha à lista de linhas. Note que rowList é um objeto CList, o qual se redimensiona automaticamente. Este método também chama o método Init para cada objeto CRow adicionado. É necessário permitir que o objeto inicialize as suas variáveis internas adequadamente. Por exemplo, ele poderá utilizar a chamada Init para criar um indicador ou identificadores de arquivos.



CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

O método Atualizar é um pouco mais complicado. Ele é usado para redesenhar o painel.



Basicamente, consiste em três partes, que são:



Desenhar a primeira coluna (o nome das linhas);

Desenhar a primeira linha (os nomes dos períodos de tempo ou símbolos, dependendo do modo selecionado);

Desenhar as células internas (os valores dos componentes).

Vale a pena notar que nós pedimos que cada componente calcule os seus próprios valores com base no símbolo e período de tempo fornecidos. Também deixamos que o componente decida qual fonte e cor devem ser usadas.

CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

O método DrawLabel é usado para desenhar etiquetas de texto na célula especificada do painel. Primeiramente, ele verifica se já existe uma etiqueta para esta célula. Se não existir, ele cria uma nova.

Em seguida, ele define todas as propriedades de etiqueta necessárias e o seu texto.

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

Os outros métodos não serão apresentados aqui, porque são muito simples e menos importantes. O código completo pode ser baixado ao final do artigo.

4. Ampliar CRow



CRow é a classe base para todos os componentes que podem ser utilizados pelo painel.



Vamos observar o código da classe CRow:

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

Ela amplia CObject, porque apenas CObjects podem ser armazenados em uma estrutura CList. Ela possui cinco métodos, os quais estão quase vazios. Para sermos mais exatos, a maioria deles apenas retorna valores padrão. Esses métodos são projetados para serem substituídos durante a ampliação da CRow. Não precisamos substituir todos eles, apenas aqueles que quisermos.



Como exemplo, vamos criar o componente de painel mais simples possível - componente preço de lance atual. Ele pode ser utilizado no modo de múltiplas moedas para exibir preços atuais de vários instrumentos.



Para fazer isso, criados uma classe CPriceRow, que tem o seguinte aspecto:

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

Os métodos que decidimos substituir aqui foram GetValue e GetName. GetName simplesmente retorna o nome para esta linha, o qual pode ser exibido na primeira coluna do painel. GetValue obtém o tick mais recente no símbolo especificado e retorna o preço de lance mais recente. Isto é tudo que precisamos.

Fazer isso foi simples. Vamos tentar algo diferente. Agora, construiremos um componente que exibe o valor RSI atual.

O código é similar ao anterior:



class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Aqui nós temos alguns novos métodos. O construtor permite fornecer o período RSI e o armazena como uma variável membro. O método Init é utilizado para criar identificadores do indicador RSI. Esses identificadores são armazenados na série handles[]. O método GetValue copia o último valor do buffer do RSI e o retorna. O método privado GetHandle é usado para encontrar o identificador de indicador adequado na série handles[]. GetName (obter nome) é autoexplicativo.



Como podemos ver, construir os componentes de painel é muito fácil. Da mesma maneira, podemos criar componentes para praticamente qualquer condição personalizada. Não é necessário que seja o valor do indicador. Abaixo, apresentamos uma condição personalizada baseada em SMA. Ela verifica se o preço atual está acima da média móvel e exibe "Sim" ou "Não".



class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

O código é maior, porque a Média Móvel possui três parâmetros: período, mudança e tipo. GetName é um pouco mais complicado, visto que ele constrói o nome com base no tipo e período da média móvel. GetValue funciona quase da mesma forma que o CRSIRow, mas em vez de retornar o valor do indicador, ele retorna "Sim", caso o preço esteja acima da SMA ou "Não, se estiver abaixo.

O último exemplo é um pouco mais complexo. Ele é a classe CPriceChangeRow, a qual exibe a variação de preço da barra atual. Ela funciona em três modos:



Exibição de setas (verde, para cima, ou vermelho, para baixo);

Exibição de variação de preço em valor (verde ou vermelho);

Exibição de variação de preço em porcentagem (verde ou vermelho).

O código tem o seguinte aspecto:



class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

O construtor possui dois parâmetros. O primeiro decide se as setas serão ou não exibidas. Se for verdadeiro, o segundo parâmetro é descartado. Se falso, o segundo parâmetro decide se serão exibidas variações percentuais ou somente variações de preço.

Para esta classe, decidimos substituir quatro métodos da CRow: GetName, GetValue, GetColor e GetFont. GetName é o mais simples e apenas retorna o nome. GetFont é usado porque permite a exibição de setas ou outros caracteres da fonte Wingdings. GetColor retorna a cor verde, quando o preço sobe, e vermelha, quando desce. A cor branca é retornada quando o preço permanece inalterado ou em caso de erros. GetValue obtém os preços de abertura e fechamento da última barra, calcula a diferença e a retorna. No modo de seta, ele retorna códigos de seta para cima e para baixo da fonte Wingdings.



5. Como utilizar tudo isso



Para utilizar o painel, precisamos criar um novo indicador. Vamos chamá-lo de TableSample.



Os eventos que precisamos manipular são:

OnInit();

OnDeinit();

OnCalculate(...);

OnChartEvent(...) (apenas em caso de uso do modo de múltiplas moedas).



Também precisamos de um ponteiro para o objeto CTable, que será criado dinamicamente em OnInit(). Primeiramente, devemos decidir qual modo usar (múltiplos períodos de tempo ou múltiplas moedas). A amostra de código abaixo exibe o modo de múltiplas moedas, mas tudo o que for necessário para o modo de múltiplos períodos de tempo também está nos comentários. Para o modo de múltiplas moedas, precisamos criar uma série de símbolos e passá-la ao construtor CTable. Para o modo de múltiplos períodos de tempo, precisamos criar uma série períodos de tempo e passá-la ao segundo construtor CTable.



Após fazer isso, temos que criar todos os componentes necessários e adicioná-los ao painel utilizando o método AddRow. Opcionalmente, os parâmetros do painel podem ser ajustados. Após tudo isso, precisamos desenhar o painel pela primeira vez. Assim, chamamos Atualizar (Update) ao fim do OnInit(). OnDeinit é simples. A única coisa que ele faz é apagar o objeto CTable, o que faz com que o destrutor CTable seja chamado.



OnCalculate(...) e OnChartEvent(...) são idênticos. Eles apenas chamam o método Atualizar. OnChartEvent(...) é apenas necessário se o painel trabalhar no modo de múltiplas moedas. Neste modo, ele manipula os eventos levantados por SpyAgents. No modo de múltiplos períodos de tempo, somente o OnCalculate(...) é necessário, porque apenas temos que monitorar o símbolo do gráfico atual.

#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

Após anexar este indicador ao gráfico, ele começa a atualizar e finalmente podemos ver o painel em funcionamento.

6. Instalação

Todos os arquivos precisam ser compilados. SpyAgent e TableSample são indicadores e devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Os arquivos restantes são arquivos incluídos e devem ser colocados dentro de terminal_data_folder\MQL5\Include. Para executar o painel, anexe o indicador TableSample a qualquer gráfico. Não há necessidade de anexar SpyAgents. Eles serão iniciados automaticamente.



Conclusão

O artigo apresentou uma implementação orientada a objetos dos painéis de múltiplos períodos de tempo e de múltiplas moedas do MetaTrader 5. Ele mostra como chegar a um projeto, o qual pode ser ampliado facilmente e permite a construção de painéis personalizados com pouco esforço.

Todos os códigos apresentados neste artigo podem ser baixados a seguir.