Интервью с Андреа Дзани (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 20.12.2011.

На предпоследней неделе участник чемпионата Андреа Дзани (sbraer) вплотную подобрался к пятерке лидеров чемпионата. Он занимает 6-е место с результатом около 47 000 USD. За все время чемпионата советник Андреа "AZXY" совершил только одну убыточную сделку в самом начале. С тех пор его кривая эквити неуклонно растет.

Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы, чем занимаетесь и как пришли на Forex?

Я из Италии. Работаю разработчиком программного обеспечения в одной международной компании, которая занимается инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Разработкой ПО я занимаюсь с 1996г., программирую, как правило, на платформах Microsoft, использую C#. Помимо этого, я интересуюсь опенсорсными проектами, разработкой веб-приложений и многим другим.

Значит, вы решили попробовать себя в трейдинге. Вы начинали сразу с MetaTrader 5 или до этого был опыт работы с четверкой?

Возможно, я единственный на этом чемпионате (или один из немногих), кто начинал работать сразу с MetaTrader 5 и MQL5. Всего лишь год назад я начал проявлять интерес к этой платформе. А с рынком Forex меня познакомил мой друг Дэвид (brainkiller) всего лишь несколько месяцев назад. С тех пор я начал использовать MetaTrader 5 и разрабатывать советники. Сначала простые, а затем все более сложные, пытался создать прибыльного эксперта.

В этом году я в первый раз участвую в Automated Trading Championship.





Что вы думаете о языке MQL5? Достаточно ли он мощный? Есть ли в нем все необходимые вам возможности?



Мне нравится MQL5. У меня большой опыт в программировании на C++ и других объектно-ориентированных языках, поэтому у меня не возникло трудностей при освоении MQL5. Он хорош, однако хотелось бы иметь больше возможностей для отладки советников, больше отчетов по тестированию торговых стратегий. Еще было бы здорово иметь систему плагинов, расширяющих возможности MetaTrader 5. Они бы позволили, например, анализировать результаты тестирования, группировать и сортировать их, строить по ним различные графики.

Также я очень жду широкого распространения MQL5 среди брокеров по всему миру.

Так вам удалось написать прибыльного эксперта? Ваш советник был написан специально для Чемпионата или вы используете его и в реальной торговле?



Мой советник был написан специально для Чемпионата, я не использую его в реальной торговле.



Не так просто написать прибыльный советник. В данном случае, успех моего советника является результатом большой работы и, конечно, небольшого везения. Меня очень радует результат. В этом году я попробовал использовать собственную разработку в реальной торговле в MetaTrader 5. Программа отсылала в мой мессенджер сигналы на покупку и продажу. А затем я выполнял эти операции на своем счету у брокера.

Теперь давайте поговорим о вашем советнике на Чемпионате. Он называется AZXY. Это имя означает что-то? Звучит как некая система координат.



Да, AZ - это мои инициалы, а XY - это система координат. Такое название выбрано, потому что основная идея эксперта заключается в принятии решения о типе выставляемого ордера на основе минимальных и максимальных значений цены на графике за предыдущие дни. Мой эксперт прост: один день - один ордер.

Последняя его версия анализирует минимум/максимум предыдущего дня, а также использует специальный паттерн для принятия решения о направлении сделки на следующий день. В коде есть еще один паттерн, который может иметь большой вес при определении тренда на следующий день.

Ваша стратегия близка к скальпингу. Прибыль, как правило, составляет от 200 USD до 500 USD, а время жизни позиций - не более 40 минут. Вы именно поэтому выбрали EURUSD для работы, как самый волатильный инстурмент?



Мой эксперт открывается с наибольшим возможным объемом и фиксирует прибыль на уровне нескольких пипсов (6-10 пипсов, задается в настройках). Советник не закрывает позиции по "таймауту": просто ждет достижения заранее заданного уровня прибыли. Он также не следует тренду: закрывает позицию и ждет следующего дня, чтобы открыть новую. Советник может ожидать достижения уровня Тейк Профит весь день. Если до 22:00 необходимый уровень прибыли не достигунт, позиция автоматически закрывается. Именно по этой причине не используется Стоп Лосс.

В истории торговли советника наблюдаются весьма необычные входы в рынок. Например, два ордера подряд с объемом 2,5 лота. Почему не один ордер объемом 5 лотов?

Когда начался период предварительного тестирования на Automated Trading Championship 2011, у советника выявились ошибки при торговле большим лотом (больше 3 лотов). По этой причине мне пришлось изменить код, чтобы разбить торговые запросы на более мелкие ордера. Однако при закрытии, советник всегда пытается выполнить операцию одной сделкой.

Интересный подход. Вы сказали, что не используете Стоп Лосс. Но как же вы защищаетесь от рисков? Одна убыточная сделка в начале Чемпионата стоила вам половины депозита.

Да, это произошло на третий день. Превысив порог всего лишь на 4 пипса, позиция была автоматически закрыта по Стоп-аут в соответствии с пунктом IV.7 Правил. После этого тренд EURUSD развернулся. Если бы не это правило, мой советник закрыл бы позицию с прибылью (смеется).

Что вы думаете о мультивалютной торговле? Ваш советник анализирует другие символы?



Нет, мой советник использует только одну валютную пару. Я думаю, что за мультивалютными советниками будущее, но сейчас действительно прибыльно торгует только советник участника yyy999. Для себя я еще не решил, буду ли использовать это в будущем.



Можете рассказать подробнее о дневных циклах, если это не секрет, конечно? Как ваш советник принимает решения, входить в рынок или нет?



Это не секрет. Как я уже сказал ранее, мой советник использует специальный паттерн для определения направления сделок. Он сравнивает предыдущие дни с паттерном, который наблюдается за последний год, и принимает решение. Весь код занимает менее 500 строк.

В комментариях в вашем профиле люди предлагают вам продать советник. Что вы думаете на этот счет? Воспользуетесь новым сервисом Маркет на MQL5.community?



Я думаю о продаже. Если решу продавать, то, скорее всего, воспользуюсь именно сервисом Маркет.

Как думаете, у вашего советника еще есть шанс оказаться среди призеров Automated Trading Championship 2011?

Нет! Тройка лидеров недостижима для моего эксперта. Я просто надеюсь остаться в 10-ке лидеров по завершению Чемпионата. Осталось всего пять дней. Не хотелось бы в очередной раз потерять половину депозита.

У вас есть любимый эксперт на Чемпионате, кроме вашего, конечно?

Мне очень нравятся советники участников Pirat и GradyLee. Последний до сих пор не совершил ни одной убыточной сделки.

Собираетесь участвовать в следующем Чемпионате?

Да, у меня уже есть идеи для нового советника.