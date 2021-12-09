Approccio Orientato agli Oggetti per la Creazione di Pannelli Multi-Timeframe e Multi-Valuta

Introduzione

Questo articolo descrive come la programmazione orientata agli oggetti può essere utilizzata per la creazione di pannelli multi-timeframe e multi-valuta per MetaTrader 5. L'obiettivo principale è quello di costruire un pannello universale, che può essere utilizzato per visualizzare diversi tipi di dati, come prezzi, variazioni di prezzo, valori degli indicatori o condizioni di acquisto/vendita personalizzate senza la necessità di modificare il codice del pannello stesso. In questo modo sarà necessaria pochissima codifica per personalizzare il pannello in qualsiasi modo necessario.

La soluzione che descriverò funziona in due modalità:



Modalità multi-timeframe - consente di vedere il contenuto della tabella calcolato sul simbolo corrente, ma su intervalli di tempo diversi;

Modalità multi-valuta - consente di vedere il contenuto della tabella calcolato sull'intervallo di tempo corrente, ma su simboli diversi.



Le seguenti immagini mostrano il pannello in queste due modalità.



Il primo funziona in modalità multi-timeframe e visualizza i seguenti dati:



Prezzo attuale; Variazione di prezzo della barra corrente; Il prezzo della barra corrente cambia in percentuale; Il prezzo della barra corrente cambia come una freccia (su/giù);

Valore dell'indicatore RSI(14); Valore dell'indicatore RSI(10); Condizione personalizzata: SMA(20) > prezzo corrente.





Figura 1. Modalità Multi-timeframe





Il secondo funziona in modalità multi-valuta e mostra:



Prezzo attuale; Variazione di prezzo della barra corrente; Il prezzo della barra corrente cambia in percentuale; Il prezzo della barra corrente cambia come una freccia; Valore dell'indicatore RSI(10); Valore dell'indicatore RSI(14); Condizione personalizzata: SMA(20) > prezzo corrente.

MultMult



Figure 2. Modalità Mult-valuta



1. Implementazione

Nel seguente diagramma di classe viene descritta la progettazione dell'implementazione del pannello.





Figura 3. Diagramma di classe del pannello



Permettetemi di descrivere gli elementi del diagramma:

CTable. Classe principale del pannello. È responsabile del disegno del pannello e della gestione dei suoi componenti.

SpyAgent. È un indicatore responsabile dello "spionaggio" di altri simboli (strumenti). Ogni agente viene creato e inviato a un simbolo diverso. L'agente reagisce all'evento OnCalculate quando un nuovo tick arriva nel grafico dei simboli e invia CHARTEVENT_CUSTOM evento per informare l'oggetto CTable che si deve aggiornare. L'intera idea alla base di questo approccio si basa sull'articolo "The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5". Puoi trovare tutti i dettagli tecnici nell’articolo. CRow. Classe base per tutti gli indicatori e le condizioni utilizzati per creare il pannello. Estendendo questa classe è possibile creare tutti i componenti necessari del pannello.

CPriceRow. Classe semplice che estende CRow, che viene utilizzata per visualizzare il prezzo dell’offerta corrente.

CPriceChangeRow. La classe che estende CRow, utilizzata per visualizzare la variazione di prezzo della barra corrente. Può mostrare variazioni di prezzo, variazioni percentuali o frecce.

CRSIRow. La classe che estende CRow, utilizzato per visualizzare il valore dell'indicatore RSI corrente. CPriceMARow. Classe che estende CRow, mostrando una condizione personalizzata: SMA > prezzo corrente



Le classi CTable e CRow e l'indicatore SpyAgent sono le parti principali del pannello. CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow e CPriceMARow sono contenuti effettivi del pannello. La classe CRow è progettata per essere estesa da molte nuove classi al fine di ottenere il risultato desiderato. Le quattro classi derivate presentate sono solo semplici esempi di cosa si può fare e come.





2. SpyAgent



Inizieremo con l'indicatore SpyAgent. Viene utilizzato solo in modalità multi-valuta ed è necessario aggiornare correttamente il pannello, quando un nuovo tick arriva su altri grafici. Non entrerò molto nei dettagli di questo concetto. Sono descritti nell'articolo "The Implementation of a Multi-currency Mode in MetaTrader 5".

L'indicatore SpyAgent viene eseguito sul grafico del simbolo specificato e invia due eventi: evento di inizializzazione e nuovo evento tick. Entrambi gli eventi sono di tipo CHARTEVENT_CUSTOM. Per gestire questi eventi dobbiamo usare il gestore OnChartEvent(...) (verrà mostrato più avanti nell'articolo).

Diamo un'occhiata al codice di SpyAgent:



#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. CTable



È abbastanza semplice. L'unica cosa che fa è ricevere nuovi tick e inviare gli eventi CHARTEVENT_CUSTOM.

CTable è la classe principale del pannello. Memorizza le informazioni sulle impostazioni del pannello e gestisce i suoi componenti. Aggiorna (ridisegna) il pannello, quando necessario.

Diamo un'occhiata all’informativa di CTable:



class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

Come puoi vedere, tutti i componenti del pannello (righe) sono memorizzati come un elenco di puntatori CRow, quindi ogni componente che vogliamo aggiungere al pannello deve estendere la classe CRow. CRow può essere visto come un contratto tra il pannello e i suoi componenti. CTable non contiene alcun codice per il calcolo delle sue celle. È una responsabilità delle classi che estendono CRow. CTable è solo una struttura per contenere i componenti CRow e ridisegnarli quando necessario.

Esaminiamo i metodi di CTable. La classe dispone di due constructor. Il primo viene utilizzato per la modalità multi-timeframe ed è abbastanza semplice. Dobbiamo solo fornire una serie di timeframe che vogliamo visualizzare.



CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

Il secondo costruttore viene utilizzato per la modalità multi-valuta e accetta un array di simboli (strumenti). Questo invia anche SpyAgents. Li associa uno per uno ai grafici appropriati.



CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of SpyAgent on " +symbols[x]); return ; } }

Il metodo Init crea l'elenco di righe (come oggetto CList - CList è un elenco dinamico di tipiCObject e imposta i valori predefiniti per le variabili interne CTable (carattere, dimensione del carattere, colore, dimensione della cella e distanza dall'angolo superiore destro del chart).

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

Il destructor è abbastanza semplice. Elimina l'elenco delle righe ed elimina tutti gli oggetti del chart (etichette) creati dal pannello.

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

Il metodo AddRow aggiunge la nuova riga all'elenco di righe. Tieni presente che rowList è un oggetto CList che viene ridimensionato automaticamente. Questo metodo chiama anche il metodo Init per ogni oggetto CRow aggiunto. È necessario consentire all'oggetto di inizializzare correttamente le sue variabili interne. Ad esempio, può utilizzare la chiamata Init per creare indicatori o handle di file.



CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

Il metodo Update è un po' più complicato. Viene utilizzato per ridisegnare il pannello.



Fondamentalmente, si compone di tre parti, che sono:



Disegno della prima colonna (i nomi delle righe)

Disegno della prima riga (i nomi dei timeframe o dei simboli a seconda della modalità selezionata)

Disegno delle celle interne (valori dei componenti)

Vale la pena notare che chiediamo a ogni componente di calcolare il proprio valore in base al simbolo e al timeframe forniti. Lasciamo anche che sia il componente a decidere, quale carattere e colore devono essere utilizzati.



CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

Il metodo DrawLabel viene utilizzato per disegnare etichette di testo nella cella specifica del pannello. In primo luogo, controlla se esiste già un'etichetta per questa cella. In caso contrario, ne crea una nuova.

Quindi, imposta tutte le proprietà dell'etichetta necessarie e il relativo testo.

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

Altri metodi non saranno presentati qui, perché sono molto semplici e meno importanti. Il codice completo può essere scaricato in fondo all'articolo.

4. Estensione di CRow



CRow è una classe base per tutti i componenti, che può essere utilizzata dal pannello.



Diamo un'occhiata al codice della classe CRow:

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

Estende CObject, poiché solo CObjects può essere memorizzato in una struttura CList. Ha cinque metodi, che sono quasi vuoti. Per essere più precisi, la maggior parte di essi restituisce solo valori predefiniti. Questi metodi sono progettati per essere sovrascritti durante l'estensione di CRow. Non abbiamo bisogno di ignorarli tutti, solo quelli che vogliamo.



Ad esempio, creiamo il componente del pannello più semplice possibile: il componente del prezzo di offerta corrente. Può essere utilizzato in modalità multi-valuta per visualizzare i prezzi correnti di vari strumenti.



Per raggiungere questo obiettivo creiamo una classe CPriceRow, che assomiglia a questa:

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

I metodi che abbiamo scelto di ignorare qui sono GetValue e GetName. GetName restituisce semplicemente il nome di questa riga, che verrà visualizzato nella prima colonna del pannello. GetValue ottiene l'ultimo tick sul simbolo specificato e restituisce l'ultimo prezzo di offerta. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Questo è stato abbastanza semplice. Facciamo qualcosa di diverso. Ora costruiremo un componente, che mostra il valore RSI corrente.

Il codice è simile al precedente:



class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Abbiamo alcuni nuovi metodi qui. Il costruttore consente di fornire il periodo RSI e memorizzarlo come variabile membro. Il metodo Init viene utilizzato per la creazione di handle di indicatori RSI. Questi handle vengono memorizzati nell’array handles[]. Il metodo GetValue copia l'ultimo valore dal buffer RSI e lo restituisce. Il metodo GetHandle privato viene utilizzato per trovare l'handle dell'indicatore corretto nell'array handles[]. GetName è autoesplicativo.



Come possiamo vedere, costruire componenti del pannello è abbastanza facile. Allo stesso modo possiamo creare componenti per quasi tutte le condizioni personalizzate. Non deve essere il valore dell'indicatore. Di seguito presento una condizione personalizzata basata su SMA. Controlla se il prezzo corrente è superiore alla media mobile e visualizza "Sì" o "No".



class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Il codice è più lungo, perché la Media Mobile ha tre parametri: period, shift e type. GetName è un po’ più complicato in quanto crea il nome in base al tipo e al punto MA. GetValue funziona quasi allo stesso modo di CRSIRow, ma invece di restituire il valore dell'indicatore restituisce "Sì" se il prezzo è superiore allo SMA o "No" se è inferiore.

L'ultimo esempio è un po' più complesso. È la classe CPriceChangeRow, che mostra la variazione di prezzo della barra corrente. Funziona in tre modalità:



Visualizzazione delle frecce (verde su o rosso verso il basso);

Visualizzazione della variazione di prezzo come valore (verde o rosso);

Visualizzazione della variazione di prezzo in percentuale (verde o rosso).

Il codice è simile al seguente:



class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

Il costruttore ha due parametri. Per prima cosa si decide se mostrare le frecce. Se è vero, il secondo parametro viene scartato. Se è falso, il secondo parametro decide se mostrare le variazioni percentuali o solo le variazioni di prezzo.

Per questa classe, ho deciso di ignorare quattro metodi di CRow: GetName, GetValue, GetColor e GetFont. GetName è il più semplice e restituisce solo il nome. GetFont viene utilizzato, perché dà la possibilità di visualizzare frecce o altri caratteri dal carattere Wingdings. GetColor restituisce il colore lime quando il prezzo aumenta e il rosso quando scende. Il colore bianco viene restituito quando rimane in posizione o in caso di errori. GetValue ottiene i prezzi di apertura e chiusura dell'ultima barra, calcola la differenza e la restituisce. Nella modalità arrow restituisce i codici dei caratteri Wingdings delle frecce su e giù.



5. Come usare il tutto



Per utilizzare il pannello dobbiamo creare un nuovo indicatore. Lo chiameremo TableSample.



Gli eventi che dobbiamo gestire sono:

OnInit();

OnDeinit();

OnCalculate(...);

OnChartEvent(...) (solo in caso di utilizzo della modalità multi-valuta)



Abbiamo anche bisogno di un puntatore all'oggetto CTable, che verrà creato dinamicamente in OnInit(). Prima di tutto, dobbiamo decidere, quale modalità useremo (multi-timeframe o multi-valuta). L'esempio di codice riportato di seguito mostra la modalità multi-valuta, ma tutto ciò che è necessario per la modalità multi-timeframe è anche qui nei commenti. Per la modalità multi-valuta è necessario creare un array di simboli e passarlo al constructor CTable. Per la modalità multi-timeframe creeremo un array di intervalli di tempo e lo passeremo al secondo constructor CTable.



Dopodiché dobbiamo creare tutti i componenti necessari e aggiungerli al pannello utilizzando il metodo AddRow. Facoltativamente, i parametri del pannello possono essere regolati. Dopotutto, dobbiamo disegnare il pannello per la prima volta, quindi chiamiamo Update alla fine di OnInit(). OnDeinit è semplice. L'unica cosa che fa è eliminare l'oggetto CTable, ciò che causa la chiamata del destructor CTable.



OnCalculate(...) e OnChartEvent(...) sono identici. Chiamano solo il metodo Update. OnChartEvent(...) è necessario solo se il pannello funziona in modalità multi-valuta. In questa modalità gestisce gli eventi generati da SpyAgents. In modalità multi-timeframe è necessario solo OnCalculate(...), perché dobbiamo monitorare solo il simbolo del chart corrente.

#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

Dopo aver allegato questo indicatore al chart, inizia ad aggiornarsi e possiamo finalmente vedere il pannello funzionante.

6. Installazione

Tutti i file devono essere compilati. SpyAgent e TableSample sono indicatori e devono essere copiati in terminal_data_folder\MQL5\Indicators. I file rimanenti sono file include e devono essere inseriti all'interno di terminal_data_folder\MQL5\Include. Per eseguire il pannello, collegare l'indicatore TableSample a qualsiasi chart. Non è necessario allegare SpyAgent. Verranno avviati automaticamente.



Conclusione

L'articolo fornisce un'implementazione orientata agli oggetti del pannello multi-timeframe e multi-valuta per MetaTrader 5. Mostra come ottenere un design, che è facilmente estensibile e consente di costruire pannelli personalizzati con poco sforzo.

Tutto il codice presentato in questo articolo può essere scaricato di seguito.