面向对象法建立多时间表及多货币面板

简介

本文讲述如何利用面向对象编程创建MetaTrader 5多时间表与多货币面板。主要目标在于建立一个可用于显示多种不同类型数据（比如价格、价格变动、指标值或自定义买/卖条件）、且无需修改面板本身代码的通用面板。通过这种途径，不管以任何方式来定制我们需要的面板，所需的代码都非常少。

我将讲到的解决方案有两种工作模式：

多时间表模式 - 允许查看基于当前交易品种、但基于不同的时间表而计算得出的表内容；

多货币模式 - 允许查看基于当前时间表、但基于不同的交易品种而计算得出的表内容；



下方图片显示的就是上述两种模式下的面板。

第一个工作于多时间表模式下，显示下述数据：

时价； 当前柱的价格变化； 以百分比表示的当前柱的价格变化； 以（上/下）箭头表示的当前柱的价格变化；

RSI(14) 指标值； RSI(10) 指标值； 自定义条件：SMA(20) > 时价。





图 1. 多时间表模式

第二个工作于多货币模式下并显示：

时价； 当前柱的价格变化； 以百分比表示的当前柱的价格变化； 以箭头表示的当前柱的价格变化； RSI(10) 指标值； RSI(14) 指标值； 自定义条件：SMA(20) > 时价。





图 2. 多货币模式

1. 实现

下述类图描述出了此面板的实现设计。





图 3. 面板的类图

我来介绍一下此图的组成元素：

CTable、CRow 类以及 SpyAgent 指标都是此面板的核心组成部分。而 CPriceRow、CPriceChangeRow、CRSIRow 以及 CPriceMARow 则是此面板的实际内容。CRow 类的设计主旨，即在于由众多的新类扩展，从而实现想要的结果。所示的 4 个衍生类只是简单的例子，告诉大家能做些什么、怎样做。

2. SpyAgent



我们从 SpyAgent 指标开始。它仅于多货币模式下使用，而且如有新订单号抵达其它图表，必须用它才能妥善更新此面板。对此概念，我不想过多深入。“MetaTrader 5 中多货币模式的实现”一文中有所详述。

SpyAgent 指标于指定交易品种的图表上运行，并发送两个事件：初始化事件与新订单号事件。两个事件均属 CHARTEVENT_CUSTOM 类型。想要处理上述事件，我们必须使用 OnChartEvent(...) 处理程序（稍后呈现）。

我们来看看 SpyAgent 的代码：

#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. CTable



CTable 是此面板的核心类。它会存储面板设置的相关信息并管理其组件。必要时，它会更新（重绘）面板。

我们看看 CTable 的声明：

class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

正如您所见，所有的面板组件（行）均存储为一个 CRow 指针列表，因此，我们要向面板添加的每个组件，都必须扩展 CRow 类。CRow 可被视为此面板与其组件之间的一个协议。CTable 并不包含供其单元格计算的任何代码。那是 CRow 扩展类的责任。CTable 只是保留 CRow 组件并于必要时重绘它们的一种结构。

我们从头到尾看一看 CTable 的方法。此类拥有两个构造函数。第一个用于多时间表模式且非常简单。我们只需要提供一个想要显示的时间表数组。

CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

第二个构造函数用于多货币模式，并接受交易品种（工具）数组。此构造函数亦发送 SpyAgents。它会将 SpyAgents 一个一个地附至适当的图表。

CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "设置 SpyAgent 错误于 " +symbols[x]); return ; } }

Init 方法会创建行列表（作为一个 CList 对象 - CList 是一种 CObject 类型的动态列表）并设置 CTable 内部变量（字体、字号、颜色、单元格尺寸以及与图表右上角的距离）的默认值。

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

析构函数相当简单了。它会删除行列表，并删除由此面板创建的所有图表对象（标签）。

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

AddRow 方法会将新行附加至行列表。请注意：rowList 是一个 CList 对象，可自动调整大小。此方法每次添加 CRow 对象时也会调用 Init 方法。想让对象妥善完成其内部变量的初始化，它是不可或缺的。比如说，它可以使用初始化调用创建指标或文件处理函数。

CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

Update 方法稍微复杂一些。它用于重绘面板。

基本上，它由下述三部分构成：

绘制第一列（行名称）

绘制第一行（根据选定模式，可能是时间表或交易品种的名称）

绘制内部单元格（组件值）

我们没有必要要求每个组件都根据提供的交易品种和时间表来计算其值。我们也让组件决定采用哪种字体和颜色。

CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

DrawLabel 方法用于在此面板的指定单元中绘制文本标签。首先，它会检查此单元的标签是否已存在。如果没有，则创建一个新的。

然后，它会设置所有必要的标签属性及其文本。

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

其它方法不再于此赘述，因为那些都非常简单，而且不太重要。本文末尾处有完整代码可供下载。

4.扩展 CRow



CRow 是针对此面板使用的所有组件的一个基类。

我们看看 CRow 类的代码：

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

它会扩展为 CObject，因为只有 CObjects 可存储于 CList 结构当中。它包含 5 种近空方法。更确切地说，其中的大多数都只返回默认值。上述方法均为扩展 CRow 时被覆写而设计。我们无需覆写其全部，而只是想要的部分。

作为示例，我们创建一个最简单的面板组件 - 当前买价组件。该组件可用于多货币模式下，显示各种工具的当前价格。

为此，我们如下创建一个 CPriceRow 类：

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

我们此处选择重写的方法是 GetValue 和 GetName。GetName 只会返回此行的名称，该名称将显示于此面板的第一栏中。GetValue 会于指定的交易品种获取最新订单号，并返回最新的买价。我们需要的就是这些。

真是非常简单。我们再做做别的。我们现在要构建一个显示当前 RSI 值的组件。

代码与之前的代码类似：

class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

我们还有几种新方法。构造函数允许提供 RSI 时期并将其存储为一个成员变量。使用 Init 方法创建 RSI 指标处理函数。这些处理函数均存储于 handles[] 数组中。GetValue 方法会从RSI 缓冲区复制最新值并将其返回。Private GetHandle 用于在 handles[] 数组中查找合适的指标。GetName 则即如其名。

正如我们所见，构建面板组件非常容易。我们可以相同方式，为几乎任何自定义条件创建组件。未必一定是指标值。下面，我会介绍一种基于 SMA 的自定义条件。它会检查当前价格是否超过了移动平均线，并显示 'Yes' （是）或 'No'（否）。

class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

这个代码较长，因为移动平均线有三个参数：period（周期）、shift（转移） 和 type（类型）。GetName 稍微复杂一些，因其基于移动平均线类型与时期建立名称。GetValue 的作用方式与 CRSIRow 的情况几乎完全相同，只是如果价格超过了简单移动平均线，则会返回 'Yes' 而不是返回指标值；如在简单移动平均线以下，则返回 'No'。

最后一个示例有一点难。即显示当前柱价格变化的 CPriceChangeRow 类。它于三种模式下工作：

显示箭头（绿上或红下）；

价格变化作为一个值显示（绿色或红色）；

价格变化作为一个百分比显示（绿色或红色）、

代码如下：

class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

此构造函数有两个参数。第一个决定是否显示箭头。如果是 true，则丢弃第二个参数。如是 false，则第二个参数决定是显示百分比变化还是单纯的价格变化。

针对此类，我决定重写 CRow 的四种方法：GetName、GetValue、GetColor 和 GetFont。GetName 最简单，只返回名称。使用 GetFont，因为它会赋予显示箭头或源于 Wingdings 字体其它字符的能力。GetColor 会在价格上升时显示石灰色，下降时显示红色。保持不变或出错时，则返回白色。GetValue 会获取最新柱的开盘价与收盘价，计算差异并将其返回。在箭头模式下，它会返回上下箭头的 Wingdings 字符代码。

5. 如何整体运用



想要使用此面板，我们需要创建一个新指标。我们称其为 TableSample。

需要处理的事件有：

我们还需要一个指向 CTable 对象的指针，该指针将于 OnInit() 中动态创建。首先，我们必须决定使用哪种模式（多时间表还是多货币）。下述代码示例呈现的是多货币模式，但多时间表模式所需的一切内容也都存在于此处的注释中。针对多货币模式，我们需要创建一个交易品种数组，并将其传递给 CTable 构造函数。针对多时间表模式，我们需要创建一个时间表数组，并将其传递给第二 CTable 构造函数。

此后，我们就要创建所有必需的组件，并利用 AddRow 方法将其添加到此面板。面板参数可以选择性调整。我们毕竟还是第一次绘制面板，所以我们在 OnInit() 的末尾调用 Update。OnDeinit 很简单。它所做的唯一一件事情就是删除 CTable 对象，从而导致 CTable 析构函数被调用。

OnCalculate(...) 和 OnChartEvent(...) 完全相同。它们只会调用Update方法。只有在面板处于多货币模式下时，才有必要使用OnChartEvent(...)。在此模式下，它会处理由SpyAgents产生的事件。而在多时间表模式下，则只需要 OnCalculate(...)，因为我们只需监控当前图表的交易品种。

#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

将此指标附至图表后，它就会开始更新，然后，我们就会看到面板终于工作了。

6. 安装

所有文件均需要编译。SpyAgent 和 TableSample 指标均应复制到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators。其余文件为包含文件，应置于 terminal_data_folder\MQL5\Include 内。想要运行面板，则将 TableSample 指标附至任意图表。无需随附 SpyAgent 的指标。它们会自动启动。

总结

本文讲述了 MetaTrader 5 多时间表与多货币面板的一种面向对象实现法。展示了如何完成一项易于扩展、且允许轻松构建自定义面板的设计。

本文中展示的所有代码均可于下方下载。