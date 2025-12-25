Обсуждение статьи "Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему"
bar3d_yellow_cluster на последнем месте. Что не так?
Опубликована статья Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему:
Автор: Yevgeniy Koshtenko
Путем перебора параметров модели CatBoost и долгих часов максимум что удалось получить
Средняя точность: 55.66% ± 4.34%
Обучение финальной модели на всех данных...
✓ Модель сохранена: models/catboost_quantum_3d.cbm
ТОП-10 ВАЖНЫХ ПРИЗНАКОВ:
feature importance
bar3d_trend_strength 30.591319
EMA_200 22.086104
EMA_50 14.959278
MACD 4.816617
volatility_20 4.555638
ATR 3.050433
bar3d_volume_volatility 2.690818
bar3d_price_volatility 2.354294
vol_ratio 2.308871
price_change_21 2.308647
3D-БАРЫ В ТОПЕ (5 признаков):
feature importance
bar3d_trend_strength 30.591319
bar3d_volume_volatility 2.690818
bar3d_price_volatility 2.354294
bar3d_reversal_prob 0.735604
bar3d_yellow_cluster 0.215698
Как у вас получился bar3d_yellow_cluster самым важным, не понимаю
Автор: Yevgeniy Koshtenko