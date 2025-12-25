Обсуждение статьи "Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему"

Опубликована статья Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему:

Представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему для прогнозирования движения валютных пар. Система объединяет стационарные четырёхмерные признаки, квантовый энкодер на 8 кубитах и градиентный бустинг CatBoost с 52+ признаками. Система реализована на Python с использованием MetaTrader 5, Qiskit, CatBoost и опциональной интеграцией LLM Llama 3.2 для интерпретации прогнозов.

В предыдущих статьях мы рассмотрели применение квантовых вычислений для извлечения нелинейных корреляций из рыночных данных, а также интеграцию языковых моделей с градиентным бустингом CatBoost. Точность прогнозирования составила 62.4% на кросс-валидации, что обеспечило доходность +27.39% за месяц бэктестинга на микросчёте $140.

Однако, анализ показал, что система упускает критически важную информацию — многомерную структуру взаимодействия цены, времени и объёма. Классические индикаторы работают с проекциями рынка на двумерные графики, теряя объёмную картину происходящего. В данной статье представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 


bar3d_yellow_cluster на последнем месте. Что не так?

 
Опубликована статья Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему:

Автор: Yevgeniy Koshtenko

Путем перебора параметров модели  CatBoost и долгих часов максимум что удалось получить 

================================================================================

Средняя точность: 55.66% ± 4.34%


Обучение финальной модели на всех данных...


✓ Модель сохранена: models/catboost_quantum_3d.cbm


ТОП-10 ВАЖНЫХ ПРИЗНАКОВ:

                feature  importance

   bar3d_trend_strength   30.591319

                EMA_200   22.086104

                 EMA_50   14.959278

                   MACD    4.816617

          volatility_20    4.555638

                    ATR    3.050433

bar3d_volume_volatility    2.690818

 bar3d_price_volatility    2.354294

              vol_ratio    2.308871

        price_change_21    2.308647


3D-БАРЫ В ТОПЕ (5 признаков):

                feature  importance

   bar3d_trend_strength   30.591319

bar3d_volume_volatility    2.690818

 bar3d_price_volatility    2.354294

    bar3d_reversal_prob    0.735604

   bar3d_yellow_cluster    0.215698


Как у вас получился bar3d_yellow_cluster самым важным, не понимаю

