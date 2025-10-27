От новичка до эксперта: Создание анимированного советника для новостей в MQL5 (X) — Представление графика с несколькими символами для торговли на новостях

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Введение

В предыдущей статье мы представили функцию управления несколькими символами, которая позволяет трейдерам быстро выбирать предпочитаемые ими торговые пары. Это сократило время, затрачиваемое на переключение между графиками только для настройки пары для торговли.

Однако проблема осталась: хотя трейдеры могли управлять выбранными парами, они по-прежнему не могли напрямую обращаться к графическим интерфейсам для этих пар и, следовательно, не имели возможности удобно просматривать их цену для анализа. Чтобы решить эту проблему, сегодня мы совершенствуем нашу торговлю по нескольким символам, разработав специальный класс для визуализации нескольких графиков, который легко управляется на графике и интегрируется как часть более широкого набора функций советника News Headline EA.

Если в этот момент вы чувствуете себя потерянным, вот краткий обзор нашего прогресса. Для более глубокого понимания я также рекомендую вернуться к нашим предыдущим публикациям на эту тему.

Самая ранняя версия советника News Headline EA была ориентирована на воспроизведение запланированных календарных событий в четко определенных полосах на графике, распределенных по важности. Концепция “полос” быстро расширилась: мы интегрировали API новостной ленты от Alpha Vantage, добавили локально размещенные аналитические данные от моделей ИИ и создали полосы для встроенных аналитических данных на основе индикаторов. Основываясь на этом, мы внедрили функции автоматической торговли на новостях, включая специализированный функционал для торговли NFP (Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе) в сочетании с интегрированием кнопок ручной торговли.

Совсем недавно мы перешли на торговлю несколькими символами, предназначенную для быстрого принятия решений во время нестабильных событий. Эта функция значительно упростила управление несколькими парами и торговлю ими в быстроменяющихся рыночных условиях.

Сегодня мы сосредоточились на совершенствовании этого подхода к торговле с использованием нескольких символов, предоставив трейдерам возможность просмотра нескольких графиков в режиме реального времени непосредственно внутри советника.





Стратегия реализации

Одним из наших ключевых приоритетов является предоставление знаний таким образом, чтобы даже начинающий читатель мог легко и ясно усвоить основные понятия. В данном разделе давайте рассмотрим подход и реализацию, которые мы будем применять для достижения этой цели.

По мере роста нашей программы важно применять структурированный и поддерживаемый подход к интеграции новых функций. Одним из моих любимых методов является модульность, которая обеспечивает плавную разработку и позволяет нам создавать утилиты многократного использования в виде заголовков и классов.

Для такой сложной программы, как News Headline EA, я придерживаюсь последовательного рабочего процесса:

Начните с разработки отдельной мини-программы, предназначенной для тестирования новой функции. Как только функция станет доступной и стабильной, приступайте к интеграции в основной советник.

Этот процесс обеспечивает целенаправленный рабочий процесс, уменьшает количество ошибок и гарантирует плавное внедрение новых функций без нарушения существующей функциональности.

Сегодня нашей задачей по разработке является создание класса CChartMiniTiles, который будет обрабатывать отображение диаграмм нескольких символов в рамках одной диаграммы, каждая из которых имеет настраиваемые размеры. Затем мы реализуем этот класс в фиктивном советнике (MiniChartsEA) для проверки концепции. После подтверждения этот класс будет интегрирован в советник News Headline EA и адаптирован для обеспечения бесперебойной работы.

Наконец, обратите внимание, что такие имена, как CChartMiniTiles и MiniChartsEA, являются просто заполнителями, которые я выбрал для этого пошагового руководства — вы можете использовать разные имена, если понимаете, как работает программа.

В следующих 4 подразделах мы сосредоточимся на реализации:

Заголовок ChartMiniTiles Пример советника (MiniChartsEA) для тестирования заголовка Первоначальное тестирование Интеграция ChartsMiniTiles в советник News Headline EA

1.0 Заголовок ChartMiniTiles

Этот заголовочный файл определяет класс CChartMiniTiles, многоразовую утилиту, предназначенную для отображения нескольких мини-графиков и управления ими в рамках одного графика на MetaTrader 5. Цель этого класса - упростить интеграцию многосимвольных графиков в более крупные проекты, такие как советник News Headline EA, сохраняя при этом модульность кода и удобство сопровождения.

Выделяя эту функциональность в отдельный заголовок, мы гарантируем, что эту функцию можно будет протестировать независимо (например, с помощью фиктивного советника), а затем легко интегрировать в более сложные системы. Такой подход улучшает рабочий процесс и снижает вероятность возникновения ошибок во время разработки.

В следующих разделах мы разбьем процесс разработки кода на пронумерованные этапы, каждый из которых будет посвящен определенному аспекту структуры и функциональности программы.

1.1. Обзор и назначение класса

Этот открывающий блок документирует назначение заголовочного файла и определяет значения по умолчанию во время компиляции, используемые во всем классе. Использование макросов централизует компоновку, тайминг и переключения по умолчанию таким образом, чтобы разработчики могли быстро настроить поведение, не вникая в детали реализации. В заголовке комментария указан набор функций — мозаики мини-графиков с привязкой к нижней части, созданные с помощью OBJ_CHART, автоматическое разрешение символов для разных брокеров, кнопка переключения для быстрого управления видимостью, адаптивный расчет компоновки и возможность зарезервировать верхнюю область, чтобы избежать конфликтов с другими элементами пользовательского интерфейса. Данный раздел знакомит читателя с тем, как организован класс и для чего он предназначен.

#ifndef __CHART_MINI_TILES_CLASS_MQH__ #define __CHART_MINI_TILES_CLASS_MQH__ #define CMT_DEFAULT_WIDTH 120 #define CMT_DEFAULT_HEIGHT 112 #define CMT_DEFAULT_X_OFFSET 10 #define CMT_DEFAULT_Y_OFFSET 40 #define CMT_DEFAULT_SPACING 6 #define CMT_DEFAULT_PERIOD PERIOD_M1 #define CMT_DEFAULT_CHART_SCALE 2 #define CMT_TOG_X 8 #define CMT_TOG_Y 6 #define CMT_TOG_W 72 #define CMT_TOG_H 20 #define CMT_TOG_NAME "CMT_ToggleButton"

1.2. Конструктор и Деструктор

Конструктор инициализирует класс в известном безопасном состоянии, используя значения по умолчанию во время компиляции. Он подготавливает внутренние массивы, размеры и смещения мозаичных фрагментов по умолчанию, а также настройки кнопок переключения и устанавливает значение m_top_reserved равным нулю (зарезервированная по умолчанию область отсутствует). Деструктор вызывает Delete(), чтобы гарантировать, что любые созданные классом объекты будут удалены, когда экземпляр выйдет за пределы области видимости. Такая детерминированная настройка и демонтаж предотвращают появление оставшихся объектов на диаграмме и уменьшают проблемы с отладкой.

class CChartMiniTiles { public : CChartMiniTiles( void ); ~CChartMiniTiles( void ); bool Init( const string majorSymbols, const int width = - 1 , const int height = - 1 , const int xOffset = - 1 , const int yOffset = - 1 , const int spacing = - 1 , const int period = - 1 , const bool dateScale = true , const bool priceScale = false , const int chartScale = - 1 ); void UpdateLayout( void ); void Delete( void ); bool HandleEvent( const int id, const string sparam); void SetToggleButtonPos( const int x, const int y); void SetTilesVisible( const bool visible); void Toggle( void ); void SetTopReservedHeight( const int pixels); private : string m_object_names[]; string m_symbols[]; int m_count; int m_width; int m_height; int m_xoffset; int m_yoffset; int m_spacing; int m_period; bool m_date_scale; bool m_price_scale; int m_chart_scale; bool m_visible; int m_tog_x; int m_tog_y; int m_tog_w; int m_tog_h; string m_tog_name; int m_top_reserved; private : string MakeObjectName( const string base); string TrimString( const string s); string FindBrokerSymbol( const string baseSymbol); int ComputeBaseYFromTop( void ); void CreateToggleButton( void ); void DeleteToggleButton( void ); void CollapseAll( void ); }; CChartMiniTiles::CChartMiniTiles( void ) { m_count = 0 ; ArrayResize (m_object_names, 0 ); ArrayResize (m_symbols, 0 ); m_width = CMT_DEFAULT_WIDTH; m_height = CMT_DEFAULT_HEIGHT; m_xoffset = CMT_DEFAULT_X_OFFSET; m_yoffset = CMT_DEFAULT_Y_OFFSET; m_spacing = CMT_DEFAULT_SPACING; m_period = CMT_DEFAULT_PERIOD; m_date_scale = false ; m_price_scale = false ; m_chart_scale = CMT_DEFAULT_CHART_SCALE; m_visible = true ; m_tog_x = CMT_TOG_X; m_tog_y = CMT_TOG_Y; m_tog_w = CMT_TOG_W; m_tog_h = CMT_TOG_H; m_tog_name = CMT_TOG_NAME; m_top_reserved = 0 ; } CChartMiniTiles::~CChartMiniTiles( void ) { Delete(); }

1.3. Вспомогательные методы

Эти специализированные вспомогательные функции нормализуют входные данные и скрывают причуды брокера, что упрощает работу с остальными частями класса. MakeObjectName преобразует строки в безопасные имена объектов (заменяя пробелы и специальные символы). Строка TrimString удаляет начальные и конечные пробелы, включая символы табуляции и новые строки. FindBrokerSymbol пытается выполнить точный SymbolSelect и, если это не удается, выполняет поиск без учета регистра по списку символов брокера, чтобы найти соответствие - это важно для переносимости между брокерами, которые добавляют суффиксы или используют разные соглашения об именовании. ComputeBaseYFromTop определяет вертикальную базовую линию для привязанных снизу мозаичных фрагментов, защищая при этом от недопустимых значений высоты диаграммы.

string CChartMiniTiles:: MakeObjectName ( const string base) { string name = base; StringReplace (name, " " , "_" ); StringReplace (name, "." , "_" ); StringReplace (name, ":" , "_" ); StringReplace (name, "/" , "_" ); StringReplace (name, "\\" , "_" ); return (name); } string CChartMiniTiles:: TrimString ( const string s) { if (s == NULL ) return ( "" ); int len = StringLen (s); if (len == 0 ) return ( "" ); int left = 0 ; int right = len - 1 ; while (left <= right) { int ch = StringGetCharacter (s, left); if (ch == 32 || ch == 9 || ch == 10 || ch == 13 ) left++; else break ; } while (right >= left) { int ch = StringGetCharacter (s, right); if (ch == 32 || ch == 9 || ch == 10 || ch == 13 ) right--; else break ; } if (left > right) return ( "" ); return StringSubstr (s, left, right - left + 1 ); } string CChartMiniTiles:: FindBrokerSymbol ( const string baseSymbol) { if ( StringLen (baseSymbol) == 0 ) return ( "" ); if ( SymbolSelect (baseSymbol, true )) return (baseSymbol); string baseUpper = baseSymbol; StringToUpper (baseUpper); int total = SymbolsTotal ( true ); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { string s = SymbolName (i, true ); if ( StringLen (s) == 0 ) continue ; string sUpper = s; StringToUpper (sUpper); if ( StringFind (sUpper, baseUpper) >= 0 ) return (s); } return ( "" ); } int CChartMiniTiles:: ComputeBaseYFromTop ( void ) { int chartTotalHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (chartTotalHeight <= 0 ) chartTotalHeight = 600 ; int base_y_from_top = chartTotalHeight - m_yoffset - m_height; if (base_y_from_top < 0 ) base_y_from_top = 0 ; if (base_y_from_top + m_height > chartTotalHeight) base_y_from_top = MathMax ( 0 , chartTotalHeight - m_height); return base_y_from_top; }

1.4. Управление с помощью кнопки переключения

Интерактивное управление осуществляется с помощью кнопки-переключателя. CreateToggleButton гарантирует, что кнопочный объект существует (создает его, если он отсутствует), и устанавливает визуальные свойства: положение, размер, шрифт, цвет фона, цвет текста, возможность выбора и текст о начальном состоянии, определяемый параметром m_visible. DeleteToggleButton чисто удаляет её. CollapseAll - это упрощенный метод скрытия, который эффективно скрывает фрагменты, перемещая их за пределы экрана и устанавливая их размеры равными нулю, а не удаляя их. Это позволяет сохранить состояние для быстрого повторного отображения и избежать затрат на воссоздание объектов.

void CChartMiniTiles:: CreateToggleButton ( void ) { if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) == - 1 ) ObjectCreate ( ChartID (), m_tog_name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_XDISTANCE , m_tog_x); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_YDISTANCE , m_tog_y); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_XSIZE , m_tog_w); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_YSIZE , m_tog_h); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkSlateGray ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_SELECTABLE , 1 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_STATE , m_visible ? 1 : 0 ); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_TEXT , m_visible ? "Tiles: ON" : "Tiles: OFF" ); } void CChartMiniTiles:: DeleteToggleButton ( void ) { if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) ObjectDelete ( ChartID (), m_tog_name); } void CChartMiniTiles::CollapseAll( void ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_object_names); i++) { string name = m_object_names[i]; if ( StringLen (name) == 0 ) continue ; if ( ObjectFind ( ChartID (), name) == - 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_XDISTANCE , - 1 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_YDISTANCE , - 1 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_XSIZE , 0 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_YSIZE , 0 ); } }

1.5. Инициализация мини-диаграмм

Init - это основная процедура настройки: сначала она очищает любое предыдущее состояние, применяет переданные параметры, возвращаясь к значениям по умолчанию, анализирует список разделенных запятыми majorSymbols, обрезает и преобразует каждый из них в определенный брокером символ с помощью FindBrokerSymbol и создает массив m_symbols. Вычисляет ограничения компоновки на основе ширины диаграммы и размеров мозаики, а затем устанавливает ограничение по рядам, чтобы избежать вторжения в m_top_reserved (зарезервированную верхнюю область). Для каждого разрешенного символа создает OBJ_CHART, задаёт свойства (символ, период, расстояния, размеры, масштаб даты/цены и масштаб графика) и сохраняет имя созданного объекта для последующего обновления или удаления. После создания она исполняет кнопку переключения, соблюдает флажок начальной видимости, перерисовывает диаграмму и возвращает успешное значение. Этот метод включает ведение лога для определения разрешения символов и созданных объектов, чтобы поведение во время выполнения было прозрачным.

void CChartMiniTiles::SetTopReservedHeight( const int pixels) { m_top_reserved = MathMax ( 0 , pixels); } bool CChartMiniTiles::Init( const string majorSymbols, const int width, const int height, const int xOffset, const int yOffset, const int spacing, const int period, const bool dateScale, const bool priceScale, const int chartScale) { Delete(); m_width = (width <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_WIDTH : width; m_height = (height <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_HEIGHT : height; m_xoffset = (xOffset <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_X_OFFSET : xOffset; m_yoffset = (yOffset <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_Y_OFFSET : yOffset; m_spacing = (spacing <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_SPACING : spacing; m_period = (period <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_PERIOD : period; m_date_scale = dateScale; m_price_scale = priceScale; m_chart_scale = (chartScale <= 0 ) ? CMT_DEFAULT_CHART_SCALE : chartScale; ArrayFree (m_object_names); ArrayFree (m_symbols); m_count = 0 ; string raw[]; StringSplit (majorSymbols, ',' , raw); int rawCount = ArraySize (raw); if (rawCount == 0 ) return ( false ); for ( int i = 0 ; i < rawCount; i++) { string base = TrimString(raw[i]); if ( StringLen (base) == 0 ) continue ; string resolved = FindBrokerSymbol(base); if (resolved == "" ) { PrintFormat ( "CMT: symbol not found on this broker: %s" , base); continue ; } int n = ArraySize (m_symbols); ArrayResize (m_symbols, n + 1 ); m_symbols[n] = resolved; } m_count = ArraySize (m_symbols); PrintFormat ( "CMT: %d symbols resolved for mini-tiles." , m_count); for ( int i= 0 ;i<m_count;i++) PrintFormat ( "CMT: symbol[%d] = %s" , i, m_symbols[i]); if (m_count == 0 ) return ( false ); ArrayResize (m_object_names, m_count); for ( int i = 0 ; i < m_count; i++) m_object_names[i] = "" ; int base_y_from_top = ComputeBaseYFromTop(); int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); if (chartW <= 0 ) chartW = 800 ; int columns = MathMax ( 1 , chartW / (m_width + m_spacing)); int rows = (m_count + columns - 1 ) / columns; int availableAbove = MathMax ( 0 , base_y_from_top - m_top_reserved); int maxRowsAllowed = 1 + (availableAbove / (m_height + m_spacing)); if (maxRowsAllowed < 1 ) maxRowsAllowed = 1 ; if (rows > maxRowsAllowed) { columns = (m_count + maxRowsAllowed - 1 ) / maxRowsAllowed; if (columns < 1 ) columns = 1 ; rows = (m_count + columns - 1 ) / columns; } int createdCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < m_count; i++) { string sym = m_symbols[i]; string objName = MakeObjectName( "CMT_" + sym + "_" + IntegerToString (i)); m_object_names[i] = objName; int col = i % columns; int row = i / columns; int xdist = m_xoffset + col * (m_width + m_spacing); int ydist = base_y_from_top - row * (m_height + m_spacing); if (ydist < 0 ) ydist = 0 ; bool created = ObjectCreate ( ChartID (), objName, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); if (!created) { PrintFormat ( "CMT: failed to create OBJ_CHART for %s (obj=%s)" , sym, objName); m_object_names[i] = "" ; continue ; } ObjectSetString ( ChartID (), objName, OBJPROP_SYMBOL , sym); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_PERIOD , m_period); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_XDISTANCE , xdist); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_YDISTANCE , ydist); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_XSIZE , m_width); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_YSIZE , m_height); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_DATE_SCALE , ( int )m_date_scale); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_PRICE_SCALE , ( int )m_price_scale); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_SELECTABLE , 1 ); ObjectSetInteger ( ChartID (), objName, OBJPROP_CHART_SCALE , m_chart_scale); createdCount++; } PrintFormat ( "CMT: created %d / %d mini-chart objects." , createdCount, m_count); CreateToggleButton(); if (!m_visible) SetTilesVisible( false ); ChartRedraw (); return ( true ); }

1.6. Обновления компоновки

UpdateLayout пересчитывает позиции и размеры при изменении геометрии или видимости диаграммы. Сначала она обрабатывает скрытое состояние, сворачивая фрагменты и устанавливая переключатель в положение “ВЫКЛ”. Когда становится видимой, пересчитывает столбцы по ширине диаграммы, применяет ограничение верхнего зарезервированного пространства (чтобы ряды никогда не пересекались с зарезервированным пространством) и обновляет каждый OBJ_CHART соответствующими OBJPROP_XDISTANCE, OBJPROP_YDISTANCE, размерами и масштабом диаграммы. Наконец, она обновляет состояние кнопки переключения на “ВКЛ” и вызывает ChartRedraw(), чтобы обновить пользовательский интерфейс. Этот метод предназначен для вызова всякий раз, когда изменяется размер графика или когда советник хочет обновить компоновку.

void CChartMiniTiles::UpdateLayout( void ) { if (!m_visible) { CollapseAll(); if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_XDISTANCE , m_tog_x); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_YDISTANCE , m_tog_y); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_TEXT , "Tiles: OFF" ); } ChartRedraw (); return ; } if (m_count == 0 ) return ; int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); if (chartW <= 0 ) chartW = 800 ; int chartTotalHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (chartTotalHeight <= 0 ) chartTotalHeight = 600 ; int columns = MathMax ( 1 , chartW / (m_width + m_spacing)); int base_y_from_top = ComputeBaseYFromTop(); int rows = (m_count + columns - 1 ) / columns; int availableAbove = MathMax ( 0 , base_y_from_top - m_top_reserved); int maxRowsAllowed = 1 + (availableAbove / (m_height + m_spacing)); if (maxRowsAllowed < 1 ) maxRowsAllowed = 1 ; if (rows > maxRowsAllowed) { columns = (m_count + maxRowsAllowed - 1 ) / maxRowsAllowed; if (columns < 1 ) columns = 1 ; rows = (m_count + columns - 1 ) / columns; } for ( int i = 0 ; i < m_count; i++) { string name = m_object_names[i]; if ( StringLen (name) == 0 ) continue ; if ( ObjectFind ( ChartID (), name) == - 1 ) continue ; int col = i % columns; int row = i / columns; int xdist = m_xoffset + col * (m_width + m_spacing); int ydist = base_y_from_top - row * (m_height + m_spacing); if (ydist < 0 ) ydist = 0 ; ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_XDISTANCE , xdist); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_YDISTANCE , ydist); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_XSIZE , m_width); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_YSIZE , m_height); ObjectSetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_CHART_SCALE , m_chart_scale); } if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_XDISTANCE , m_tog_x); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_YDISTANCE , m_tog_y); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_TEXT , "Tiles: ON" ); } ChartRedraw (); }

1.7. Видимость и переключение

Этот небольшой набор методов управляет видимым состоянием мозаики. SetTilesVisible обновляет флаг m_visible и либо перемещает мозаики, либо сворачивает их в зависимости от нового состояния; она также обновляет состояние и текст кнопки переключения. Toggle - это удобная оболочка, которая изменяет видимость и вызывает SetTilesVisible. SetToggleButtonPos позволяет динамически изменять положение кнопки переключения; если кнопка уже существует, она обновляет OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. Эти методы являются программными и точками входа пользовательского интерфейса для отображения, скрытия и изменения положения элементов управления мозаикой.

void CChartMiniTiles::SetTilesVisible( const bool visible) { m_visible = visible; if (m_count == 0 ) { if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_STATE , m_visible ? 1 : 0 ); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_TEXT , m_visible ? "Tiles: ON" : "Tiles: OFF" ); ChartRedraw (); } return ; } if (m_visible) UpdateLayout(); else { CollapseAll(); ChartRedraw (); } if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_STATE , m_visible ? 1 : 0 ); ObjectSetString ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_TEXT , m_visible ? "Tiles: ON" : "Tiles: OFF" ); } } void CChartMiniTiles::Toggle( void ) { SetTilesVisible(!m_visible); } void CChartMiniTiles::SetToggleButtonPos( const int x, const int y) { m_tog_x = x; m_tog_y = y; if ( ObjectFind ( ChartID (), m_tog_name) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_XDISTANCE , m_tog_x); ObjectSetInteger ( ChartID (), m_tog_name, OBJPROP_YDISTANCE , m_tog_y); } }

1.8. Очистка и обработка событий

Наконец, Delete выполняет тщательную очистку: она перебирает массив имен объектов и удаляет каждую созданную OBJ_CHART, удаляет кнопку переключения, освобождает массивы с помощью ArrayFree, сбрасывает m_count и перерисовывает диаграмму. HandleEvent - это метод переадресации событий, предназначенный для вызова из OnChartEvent советника; она выполняет фильтрацию по CHARTEVENT_OBJECT_CLICK и по названию кнопки переключения — если переключатель был нажат, она вызывает Toggle() и возвращает значение true, указывающее на то, что событие было обработано. Это упрощает интеграцию с советником: пересылка событий и вызов Init/Delete в OnInit/OnDeinit.

void CChartMiniTiles::Delete( void ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (m_object_names); i++) { string name = m_object_names[i]; if ( StringLen (name) == 0 ) continue ; if ( ObjectFind ( ChartID (), name) >= 0 ) ObjectDelete ( ChartID (), name); } DeleteToggleButton(); ArrayFree (m_object_names); ArrayFree (m_symbols); m_count = 0 ; ChartRedraw (); } bool CChartMiniTiles::HandleEvent( const int id, const string sparam) { if (id != CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) return ( false ); if ( StringLen (sparam) == 0 ) return ( false ); if (sparam == m_tog_name) { Toggle(); return ( true ); } return ( false ); } #endif

Вы найдете полный исходный код для этого заголовка в конце данного обсуждения, а также другие файлы, на которые есть ссылки в настоящей статье.

2.0 Пример советника (MiniChartsEA) для тестирования заголовка

2.1. Обзор и назначение советника

Данный советник является испытательным полигоном для класса CChartMiniTiles. Он создает экземпляр класса, инициализирует мини-диаграммы для нескольких символов и проверяет функциональность переключения, изменения размера и обновления перед интеграцией в более крупные проекты.

#property copyright "2025" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/billionaire2024/seller" #property version "1.00" #property description "Mini-charts EA using CChartMiniTiles class" #include <ChartMiniTiles.mqh>

2.2. Входные данные и глобальные переменные

В настоящем разделе определяются параметры и переменные состояния, которые управляют мини-диаграммами (список символов, размеры, поведение при обновлении).

input string MajorSymbols = "EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD" ; input int BarsWidth = 20 ; input int TileHeightPx = 112 ; input int HorizontalSpacing = 6 ; input int UpdateInterval = 1000 ; input int XOffset = 10 ; input int BottomOffset = 40 ; input int ToggleButtonX = 8 ; input int ToggleButtonY = 6 ; input bool DateScale = false ; input bool PriceScale = false ; input int ChartScale = 2 ; CChartMiniTiles tiles; int pixelWidth = 120 ;

2.3. Вспомогательные методы

Данный метод динамически оценивает ширину мозаики в пикселях на основе того, сколько баров видно в данный момент.

int CalculateChartWidthFromBars( int barsWidth) { int mainChartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int visibleBars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); if (visibleBars <= 0 || mainChartWidth <= 0 ) return MathMax ( 80 , BarsWidth * 6 ); return MathMax ( 80 , barsWidth * mainChartWidth / visibleBars); }

2.4. Управление с помощью кнопки переключения

Обрабатывается объектом tiles (CChartMiniTiles). Сам советник устанавливает только начальное положение кнопки переключения.

tiles.SetToggleButtonPos(ToggleButtonX, ToggleButtonY);

2.5. Инициализация мини-диаграмм

На этом этапе создаются все мини-диаграммы с пользовательскими настройками.

int OnInit () { pixelWidth = CalculateChartWidthFromBars(BarsWidth); tiles.SetToggleButtonPos(ToggleButtonX, ToggleButtonY); bool ok = tiles.Init(MajorSymbols, pixelWidth, TileHeightPx, XOffset, BottomOffset, HorizontalSpacing, PERIOD_M1 , DateScale, PriceScale, ChartScale); if (!ok) { Print ( "MiniChartsEA: tiles.Init() failed. Check Experts log for symbol issues." ); return ( INIT_FAILED ); } EventSetMillisecondTimer (UpdateInterval); Print ( "MiniChartsEA initialized." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

2.6. Обновления компоновки

Это гарантирует правильное изменение размера и положения мозаик при изменении графика или с течением времени.

void OnTimer () { tiles.UpdateLayout(); }

2.7. Видимость и переключение

Здесь советник передает клики кнопки переключения классу и отслеживает изменения на графике для сохранения выравнивания.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (tiles.HandleEvent(id, sparam)) return ; if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) tiles.UpdateLayout(); }

2.8. Очистка и обработка событий

Это обеспечивает чистое удаление объектов при остановке советника.

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); tiles.Delete(); Print ( "MiniChartsEA deinitialized." ); }

3.0 Первоначальное тестирование

На этом этапе добавляем наш пример советника на график и наблюдаем за результатами. Во время моего тестового запуска на графике отображались фрагменты для основных выбранных мной пар, каждая из которых настроена в соответствии с форматом символов моего брокера (с суффиксом .0). Кнопка переключения работала безупречно, позволяя мне с легкостью включать и выключать фрагменты. Эта функция позволяет трейдерам при необходимости полностью просматривать основной график — простое, но мощное средство управления.

Такая функциональность станет еще более ценной, как только этот класс будет интегрирован в советник News Headline EA, где множество компонентов создадут более сложную графическую среду. Возможность быстрого переключения мини-плиток обеспечит более чистое и удобное рабочее пространство.

Смотрите изображение ниже, на котором показано развертывание и вывод данных MiniChartsEA.

Рисунок 1: Результаты тестирования MiniChartsEA на графике валютной пары EURUSD.

Теперь можем продолжить интеграцию класса CChartMiniTiles в советник News Headline EA. В следующем разделе мы подробно рассмотрим обновленный код, а затем рассмотрим результирующее поведение на графике.

4.0 Интеграция ChartsMiniTiles в советник News Headline EA

4.1. Включаем заголовок ChartMiniTiles — сделаем класс доступным для советника.

Для использования класса mini-tiles необходимо указать его заголовок в верхней части советника. Это переносит объявление класса и его реализацию в модуль компиляции EA, так что вы можете создать экземпляр и вызывать его методы. Размещение include с другими заголовками (TradingButtons, Canvas, Trade) позволяет упорядочить импорт и сигнализирует о зависимости будущим разработчикам. Если файл отсутствует в MQL5/Include/, компилятор пожалуется здесь, так что это самый первый шаг интеграции.

#include <TradingButtons.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <ChartMiniTiles.mqh>

4.2. Объявим экземпляр CChartMiniTiles — создадим менеджер мозаики советника

Объявление глобальных фрагментов CChartMiniTiles дает всему советнику доступ к единому менеджеру мозаичных шаблонов. Этот экземпляр содержит состояние (созданные имена объектов, список символов, флаг видимости, зарезервированная максимальная высота) и предоставляет методы для инициализации, обновления компоновки, обработки событий и очистки. Объявление его среди других глобальных параметров упрощает управление его жизненным циклом в OnInit / OnTimer / OnChartEvent / OnDeinit.

CChartMiniTiles tiles;

4.3. Создадим список символов и оценим ширину мозаики в пикселях — подготовим исходные данные CMT

Перед вызовом tiles.Init вам потребуется строка символов, разделенных запятыми, и приемлемая ширина в пикселях для tiles. В данном разделе создаем ctmSymbols из вашего массива majorPairs[] с помощью функции JoinSymbolArray() и вычисляем pixelWidth, используя эвристику "от баров к пикселям", основанную на ширине основного графика и видимых барах. Выполнение этого при инициализации гарантирует, что размеры фрагментов будут адаптированы к текущей компоновке графика, а название брокерского символа будет определено с помощью FindBrokerSymbol внутри класса.

string ctmSymbols = JoinSymbolArray(majorPairs); int mainChartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int visibleBars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); int pixelWidth = 120 ; if (visibleBars > 0 && mainChartWidth > 0 ) pixelWidth = MathMax ( 80 , CTM_TileWidthBars * mainChartWidth / visibleBars);

4.4. Установите переключатель и задайте его положение, чтобы пользовательский интерфейс был доступен.

Кнопка переключения - это пользовательский элемент управления для отображения / скрытия фрагментов. Намеренно расположив её чуть ниже торговой панели, вы гарантируете, что она не будет перекрывать важные элементы управления пользовательского интерфейса. После вычисления tradingPanelBottomY советник вызывает tiles.SetToggleButtonPos(toggleX, toggleY), чтобы указать классу, где создать кнопку. Это размещение выполняется перед инициализацией фрагментов, чтобы кнопка существовала и соответствовала логике зарезервированной области, приведенной ниже.

int toggleX = 8 ; int toggleY = tradingPanelBottomY + 6 ; tiles.SetToggleButtonPos(toggleX, toggleY);

4.5. Зарезервируйте верхнюю часть пользовательского интерфейса для элементов управления торговлей — предотвратите их перекрытие.

Чтобы избежать наложения мини-тайлов на торговую панель и кнопку переключения, советник вычисляет значение topReserve и вызывает tiles.SetTopReservedHeight (topReserve). Класс tiles использует это значение, чтобы ограничить количество рядов, которые могут располагаться снизу вверх; это сохраняет верхнюю область для кнопок, холстов или других элементов пользовательского интерфейса. Резервирование верхнего пространства перед вызовом Init гарантирует, что при расчете компоновки оно будет непосредственно учтено.

int topReserve = toggleY + CMT_TOG_H + 4 ; tiles.SetTopReservedHeight(topReserve);

4.6. Инициализируйте тайлы — создайте объекты OBJ_CHART для каждого символа

Это основной вызов интеграции. Советник преобразует список разрешенных символов, рассчитанную ширину в пикселях, высоту фрагментов, смещения, интервалы, период графика и масштаб в tiles.Init(...). Класс разрешит имена для конкретного брокера, создаст объекты OBJ_CHART, задаст их свойства (символ, период, масштабы, размеры) и создаст кнопку переключения. Советник проверяет возврат логического значения (ctm_ok), чтобы корректно обработать ошибку инициализации (например, если по этому брокеру не были разрешены какие-либо символы).

bool ctm_ok = tiles.Init(ctmSymbols, pixelWidth, CTM_TileHeightPx, CTM_XOffset, CTM_BottomOffset, CTM_Spacing, PERIOD_M1 , false , false , CTM_ChartScale); if (!ctm_ok) { Print ( "CTM: initialization failed (no matching symbols?); tiles disabled." ); }

4.7. Поддерживайте адаптивность раскладки — вызывайте UpdateLayout при изменении графика или по таймеру

После инициализации советник должен сохранять фрагменты в нужном месте при изменении размера или компоновки графика. Интеграция охватывает три области:

Перенаправление событий изменения графика для изменения положения тайлов (таким образом, обрабатываются выполненные пользователем изменения размера или рабочей области).

Вызов tiles.UpdateLayout() периодически в цикле OnTimer для обработки динамических смещений пользовательского интерфейса или для восстановления после внешних изменений.

Вызов tiles.UpdateLayout() в конце основного цикла обработки OnTimer, чтобы CTM всегда обновлялся после других обновлений пользовательского интерфейса (холсты, новости, аналитические данные ИИ).

Ниже приведены точные фрагменты, используемые в вашем советнике для обработки таких случаев.

Перенаправление OnChartEvent и реакция на изменение графика:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (tiles.HandleEvent(id, sparam)) return ; buttonsEA.HandleChartEvent(id, sparam, majorPairs, pairSelected); if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) tiles.UpdateLayout(); }

Обновление End-of-OnTimer (синхронизирует CTM при каждом тике таймера):

tiles.UpdateLayout(); }

4.8. Очистка при деинициализации — удаление фрагментов и кнопки переключения

Когда советник останавливается или удаляется, он должен удалить все созданные им объекты. Вызов tiles.Delete() удаляет каждый OBJ_CHART и кнопку переключения, освобождает массивы и заново рисует график. Это заключительный шаг интеграции, который предотвращает появление на графике ненужных объектов.

tiles.Delete();

Краткий контрольный список интеграции (резюме)

#include <ChartMiniTiles.mqh> в верхней точке. Объявите фрагменты CChartMiniTiles; глобально. Создайте ctmSymbols и вычислите pixelWidth перед Init. Установите положение переключателя с помощью tiles.SetToggleButtonPos(...). Зарезервируйте верхнюю область пользовательского интерфейса с помощью tiles.SetTopReservedHeight(...). Инициализируйте с помощью tiles.Init(...) и проверьте return. Направьте OnChartEvent в tiles.HandleEvent(...) и вызовите tiles.UpdateLayout() после изменения графика и при периодических обновлениях. Вызовите tiles.Delete() в OnDeinit.





Тестирование и результаты

Данный раздел знаменует собой заключительный этап тестирования интегрированного советника News Headline EA. После компиляции безошибочной программы в MetaEditor 5 запускаем ее на графике терминала MetaTrader 5, чтобы понаблюдать за ее поведением. На скриншотах ниже представлены результаты моего тестового запуска.

Рисунок 2: Использование советника News Headline EA на графике AUDUSD с мини-фрагментами графика для торговли несколькими символами

Рисунок 3: Работа ChartMiniTiles в советнике News Headline EA

Проанализировав приведенные выше результаты, мы успешно интегрировали наше решение выявленной проблемы. Теперь трейдеры могут просматривать несколько пар на одном графике, а кнопки управления работают должным образом. Еще одним заметным достижением является то, что мы реализовали эту новую функцию, не перекрывая и не вмешиваясь в существующий функционал советника News Headline EA, благодаря надлежащему управлению компоновкой и возможностям языка MQL5. В следующем разделе мы осветим ключевые достижения этой работы.





Заключение

Мы успешно интегрировали класс, который управляет несколькими видами мини-графиков на одном основном графике, используя советник New Headline EA. Такой подход предоставляет трейдерам мощный инструмент для мониторинга и торговли несколькими инструментами одновременно, повышая эффективность, особенно в периоды высокой волатильности, такие как выход важных новостей. Когда открывается несколько позиций по разным парам, этот инструмент позволяет трейдерам управлять ими и отслеживать их из единого интерфейса, обеспечивая быстрый контроль и исполнение сделок.

С образовательной точки зрения, это обсуждение дает ценную информацию, в том числе о разработке пользовательских классов, торговых стратегиях с несколькими инструментами, быстром исполнении ордеров и выборе пары - и все это, не отрываясь от текущего графика.

Хотя это демонстрирует целесообразность многопарной торговли, остается еще много возможностей для совершенствования. В частности, важное значение имеет совершенствование методов, позволяющих проводить более гибкий анализ выбранных пар. При дальнейшей разработке алгоритм мог бы включать методы автоматического анализа для улучшения существующей системы. Эти усовершенствования будут рассмотрены в будущих публикациях.

Приглашаем вас высказать свои идеи и внести свой вклад в это обсуждение. Ниже прилагается исходный код и изображение, показывающее основной график вместе с настройками ChartMiniTiles.





Основные уроки

Основной урок Описание: Управление несколькими инструментами Трейдеры могут эффективно выбирать и отслеживать несколько торговых пар, не переключаясь между графиками. Специальный класс для работы с несколькими графиками Использование отдельного класса для управления несколькими мини-графиками упрощает интеграцию и поддерживает модульный код. Автономное тестирование перед интеграцией Разработка и проверка функции в отдельном тестовом советнике обеспечивает стабильность перед объединением с основным советником. Настраиваемые компоновки мини-диаграмм Размер мини-диаграмм можно изменять и упорядочивать их в соответствии с предпочтениями пользователя, что улучшает видимость и рабочий процесс. Визуализация нескольких инструментов в реальном времени Отображение нескольких инструментов на одном графике позволяет трейдерам быстрее реагировать на изменчивые рыночные условия. Модульное программирование Разделение функциональности на заголовки и классы повышает удобство обслуживания и повторного использования в разных проектах. Поэтапная разработка функций Постепенное добавление новых функций сокращает количество ошибок и обеспечивает плавную интеграцию с существующими системами. Обработка событий в мини-диаграммах Каждая мини-диаграмма может реагировать на действия пользователя, обеспечивая интерактивный и динамический анализ. Интеграция с основным советником После тестирования класс mini chart объединяется с основным советником, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю несколькими инструментами. Повторно используемые служебные классы Такие классы, как CChartMiniTiles, служат модульными инструментами, которые могут быть адаптированы для других проектов и советников. Эффективные методы ведения рабочего процесса Использование структурированного рабочего процесса — создание прототипов, тестирование, интеграция — повышает скорость разработки и уменьшает количество ошибок. Быстрая поддержка принятия решений Мини-диаграммы дают трейдерам консолидированное представление о нескольких рынках, помогая принимать более быстрые торговые решения. Динамическое управление объектами Код демонстрирует, как динамически создавать, обновлять и уничтожать объекты диаграммы для каждого мини-графика, что важно для масштабируемого дизайна советника. Эффективное использование памяти Управляя мини-графиками как отдельными объектами и обновляя только видимые элементы, советник оптимизирует использование памяти и процессора. Плавное распространение событий Класс mini chart показывает, как обрабатывать события диаграммы иерархическим образом, гарантируя, что события достигают нужного экземпляра диаграммы без конфликтов.





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