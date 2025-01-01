ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CList Sort 

Сортирует список.

void  Sort(
   int  mode      // вариант сортировки
   )

Параметры

mode

[in]  Вариант сортировки.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Сортировка списка производится всегда по возрастанию.

Пример:

//--- example for CList::Sort(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- sorting by mode 0 
   list.Sort(0); 
   //--- use list 
   //--- ... 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 