Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 13): RSI Sentinel

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Введение

Дивергенция — это понятие в техническом анализе, которое означает отклонение индикатора, например импульса или осциллятора, от движения цены. По сути, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, не отражаемые индикатором, это может сигнализировать об ослаблении тренда и потенциально предвещать разворот или изменение импульса. Дивергенция RSI — простой способ определить потенциальные развороты рынка. Когда цена движется в одном направлении, а RSI — в другом, это может сигнализировать об изменении тренда. Однако ручное сканирование графиков на предмет этих сигналов может быть медленным и подверженным ошибкам. Тут на помощь приходит автоматизация.

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который автоматически обнаруживает сигналы дивергенции RSI. Советник отметит эти сигналы четкими стрелками на вашем графике и предоставит краткую сводку, чтобы вы могли быстро увидеть, что происходит. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот инструмент поможет вам обнаружить торговые возможности, которые вы сможете проверить перед совершением сделок, и все это без траты часов на ручной анализ. Давайте углубимся и посмотрим, как советник RSI Divergence может упростить ваш торговый процесс.





Обзор стратегии

Дивергенция RSI

Дивергенция RSI происходит, когда индекс относительной силы (RSI) движется в направлении, отличном от направления цены актива, что сигнализирует о возможном изменении ценового импульса. Этот контраст между RSI и ценовым движением является ключевым индикатором, который трейдеры используют для прогнозирования разворотов рынка или продолжения тренда. Обычно RSI следует за динамикой цены, тем самым подтверждая преобладающие тренды. Однако когда появляется дивергенция, она выявляет несоответствие, которое часто предшествует значительному движению цены. Раннее распознавание этих сигналов может иметь решающее значение для определения времени входа на рынок и выхода из него.

В контексте дивергенции RSI существуют два основных типа

1. Обычная дивергенция RSI

Регулярная дивергенция RSI обычно рассматривается как сигнал разворота. Это свидетельствует о том, что текущий тренд теряет силу и может вот-вот развернуться.

Обычная бычья дивергенция RSI

Происходит, когда цена формирует более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это говорит о том, что, хотя цена снижается, импульс начинает смещаться вверх, намекая на потенциальный разворот в сторону восходящего тренда.

Рис 1. Бычье расхождение

Обычная медвежья дивергенция RSI

Происходит, когда цена формирует более высокий максимум, а RSI — более низкий максимум. Несмотря на рост цен, ослабление импульса (на что указывает RSI) сигнализирует о возможном надвигающемся спаде.

Рис 2. Медвежья дивергенция

2. Скрытая дивергенция RSI

Скрытая дивергенция RSI интерпретируется как сигнал продолжения тренда, а не предстоящего разворота. Это подтверждает, что текущий тренд все еще имеет силу, даже несмотря на временное расхождение RSI и цены.

Скрытая бычья дивергенция RSI: если при восходящем тренде цена формирует более высокий минимум, а RSI — более низкий минимум, это указывает на то, что коррекция носит временный характер и восходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Рис. 3. Скрытая бычья дивергенция

Скрытая медвежья дивергенция RSI: при нисходящем тренде, когда цена формирует более низкий максимум, а RSI формирует более высокий максимум, это подтверждает силу нисходящего тренда и предполагает, что нисходящее движение, вероятно, сохранится.

Рис 4. Скрытая медвежья дивергенция

Ниже представлена сводная таблица, в которой отражены основные различия между типами дивергенции RSI:

Тип дивергенции RSI Ценовое действие Действие RSI Тип сигнала Ожидание Обычный бычий Low Low(LL) Higher Low(HL) Разворот вверх Нисходящий тренд к восходящему тренду Обычный медвежий Higher High(HH) Lower Higher(LH) Разворот вниз Восходящий тренд к нисходящему тренду Скрытый бычий High Low(HL) Low Low(LL) Продолжение вверх Восходящий тренд продолжается Скрытый медвежий Lower High (LH) High High(HH) Продолжение вниз Нисходящий тренд продолжается

Подводя итог, можно сказать, что советник непрерывно сканирует данные как цен, так и RSI за определенный период времени, чтобы обнаружить расхождения в их движениях - то, что мы называем дивергенцией RSI.

Вот что он делает:

1. Сбор и подготовка данных

Советник собирает значения RSI вместе с соответствующими ценовыми данными (минимумы, максимумы, закрытия и время) из последних баров. Это гарантирует, что анализ всегда будет основан на самой последней и полной информации.

2. Определение точек колебания

Затем он определяет локальные максимумы и минимумы колебаний как по данным цены, так и по данным RSI. Эти точки колебания служат контрольными маркерами для нашего анализа дивергенции.

3. Обнаружение обычной дивергенции

Обычная бычья дивергенция: советник ищет случаи, когда цена формирует более низкий минимум, а RSI — более высокий минимум, сигнализируя о том, что нисходящий тренд, возможно, теряет импульс и может развернуться вверх.

Обычная медвежья дивергенция: также проверяет ситуации, когда цена достигает более высокого максимума, а RSI формирует более низкий максимум, что указывает на возможное приближение конца восходящего тренда по мере ослабления импульса.

4. Обнаружение скрытой дивергенции

Скрытая бычья дивергенция : При восходящем тренде, если цена формирует более высокий минимум, а RSI фиксирует более низкий минимум, советник идентифицирует это как признак того, что общий восходящий тренд все еще силен, несмотря на временный откат.

: При восходящем тренде, если цена формирует более высокий минимум, а RSI фиксирует более низкий минимум, советник идентифицирует это как признак того, что общий восходящий тренд все еще силен, несмотря на временный откат. Скрытая медвежья дивергенция: И наоборот, если во время нисходящего тренда цена достигает более низкого максимума, а RSI показывает более высокий максимум, это подтверждает, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.

5. Генерация визуальных и логарифмических сигналов

При обнаружении расхождения, будь оно обычным или скрытым, советник визуально отмечает событие на графике (с помощью стрелок и меток) и регистрирует сведения о сигнале для дальнейшего анализа или тестирования на исторических данных. Узнайте больше о том, как выполняются указанные выше процессы, в разделе "Разбор кода" ниже.





Код MQL5

#property copyright "2025, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict input int InpRSIPeriod = 14 ; input int InpSwingLeft = 1 ; input int InpSwingRight = 1 ; input int InpLookback = 100 ; input int InpEvalBars = 5 ; input int InpMinBarsBetweenSignals = 1 ; input double InpArrowOffset = 3.0 ; input double InpMinSwingDiffPct = 0.05 ; input double InpMinRSIDiff = 1.0 ; input bool InpUseRSIThreshold = false ; input double InpRSIOversold = 30 ; input double InpRSIOverbought = 70 ; int rsiHandle; double rsiBuffer[]; double lowBuffer[]; double highBuffer[]; double closeBuffer[]; datetime timeBuffer[]; int g_totalBars = 0 ; datetime lastBarTime = 0 ; struct SignalInfo { string type; int barIndex; datetime signalTime; double signalPrice; }; SignalInfo signals[]; int OnInit () { rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , InpRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating RSI handle" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (rsiHandle != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (rsiHandle); EvaluateSignalsAndPrint(); } void OnTick () { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (rsiBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (rsiBuffer, true ); if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , InpLookback, rsiBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying RSI data" ); return ; } ArrayResize (lowBuffer, InpLookback); ArrayResize (highBuffer, InpLookback); ArrayResize (closeBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (lowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (highBuffer, true ); ArraySetAsSeries (closeBuffer, true ); if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, lowBuffer) <= 0 || CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, highBuffer) <= 0 || CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, closeBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying price data" ); return ; } ArrayResize (timeBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (timeBuffer, true ); if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, timeBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying time data" ); return ; } g_totalBars = InpLookback; int swingLows[]; int swingHighs[]; int startIndex = InpSwingLeft; int endIndex = g_totalBars - InpSwingRight; for ( int i = startIndex; i < endIndex; i++) { if (IsSignificantSwingLow(i, InpSwingLeft, InpSwingRight)) { ArrayResize (swingLows, ArraySize (swingLows) + 1 ); swingLows[ ArraySize (swingLows) - 1 ] = i; } if (IsSignificantSwingHigh(i, InpSwingLeft, InpSwingRight)) { ArrayResize (swingHighs, ArraySize (swingHighs) + 1 ); swingHighs[ ArraySize (swingHighs) - 1 ] = i; } } if ( ArraySize (swingHighs) >= 2 ) { ArraySort (swingHighs); int recent = swingHighs[ 0 ]; int previous = swingHighs[ 1 ]; if (highBuffer[recent] > highBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] < rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[previous] - rsiBuffer[recent]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Regular Bearish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "RegBearish Divergence" , recent); } else if (highBuffer[recent] < highBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] > rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[recent] - rsiBuffer[previous]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Hidden Bearish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "HiddenBearish Divergence" , recent); } } if ( ArraySize (swingLows) >= 2 ) { ArraySort (swingLows); int recent = swingLows[ 0 ]; int previous = swingLows[ 1 ]; if (lowBuffer[recent] < lowBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] > rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[recent] - rsiBuffer[previous]) >= InpMinRSIDiff) { if (!InpUseRSIThreshold || rsiBuffer[previous] <= InpRSIOversold) { Print ( "Regular Bullish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "RegBullish Divergence" , recent); } } else if (lowBuffer[recent] > lowBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] < rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[previous] - rsiBuffer[recent]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Hidden Bullish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "HiddenBullish Divergence" , recent); } } } bool IsSignificantSwingLow( int index, int left, int right) { double currentLow = lowBuffer[index]; for ( int i = index - left; i < index; i++) { if (i < 0 ) continue ; double pctDiff = MathAbs ((lowBuffer[i] - currentLow) / currentLow) * 100.0 ; if (lowBuffer[i] < currentLow && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } for ( int i = index + 1 ; i <= index + right; i++) { if (i >= g_totalBars) break ; double pctDiff = MathAbs ((lowBuffer[i] - currentLow) / currentLow) * 100.0 ; if (lowBuffer[i] < currentLow && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } return true ; } bool IsSignificantSwingHigh( int index, int left, int right) { double currentHigh = highBuffer[index]; for ( int i = index - left; i < index; i++) { if (i < 0 ) continue ; double pctDiff = MathAbs ((currentHigh - highBuffer[i]) / currentHigh) * 100.0 ; if (highBuffer[i] > currentHigh && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } for ( int i = index + 1 ; i <= index + right; i++) { if (i >= g_totalBars) break ; double pctDiff = MathAbs ((currentHigh - highBuffer[i]) / currentHigh) * 100.0 ; if (highBuffer[i] > currentHigh && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } return true ; } void DisplaySignal( string signalText, int barIndex) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signals); i++) { if ( StringFind (signals[i].type, signalText) != - 1 ) if ( MathAbs (signals[i].barIndex - barIndex) < InpMinBarsBetweenSignals) return ; } if ( StringFind (signalText, "Reg" ) != - 1 ) { string labelName = "LatestSignal" ; if ( ObjectFind ( 0 , labelName) == - 1 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( "Failed to create LatestSignal label" ); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YDISTANCE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , signalText); } string arrowName = "Arrow_" + signalText + "_" + IntegerToString (barIndex); if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) < 0 ) { int arrowCode = 0 ; double arrowPrice = 0.0 ; color arrowColor = clrWhite ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); if ( StringFind (signalText, "Bullish" ) != - 1 ) { arrowCode = 233 ; arrowColor = clrLime ; arrowPrice = lowBuffer[barIndex] - (InpArrowOffset * point); } else if ( StringFind (signalText, "Bearish" ) != - 1 ) { arrowCode = 234 ; arrowColor = clrRed ; arrowPrice = highBuffer[barIndex] + (InpArrowOffset * point); } if (! ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , timeBuffer[barIndex], arrowPrice)) { Print ( "Failed to create arrow object " , arrowName); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , arrowColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , arrowCode); } SignalInfo sig; sig.type = signalText; sig.barIndex = barIndex; sig.signalTime = timeBuffer[barIndex]; if ( StringFind (signalText, "Bullish" ) != - 1 ) sig.signalPrice = lowBuffer[barIndex]; else sig.signalPrice = highBuffer[barIndex]; ArrayResize (signals, ArraySize (signals) + 1 ); signals[ ArraySize (signals) - 1 ] = sig; UpdateSignalCountLabel(); } void UpdateSignalCountLabel() { int regCount = 0 , hidCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signals); i++) { if ( StringFind (signals[i].type, "Reg" ) != - 1 ) regCount++; else if ( StringFind (signals[i].type, "Hidden" ) != - 1 ) hidCount++; } string countText = "Regular Signals: " + IntegerToString (regCount) + "

Hidden Signals: " + IntegerToString (hidCount); string countLabel = "SignalCount" ; if ( ObjectFind ( 0 , countLabel) == - 1 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , countLabel, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( "Failed to create SignalCount label" ); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , countLabel, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , countLabel, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , countLabel, OBJPROP_YDISTANCE , 40 ); ObjectSetInteger ( 0 , countLabel, OBJPROP_COLOR , clrYellow ); } ObjectSetString ( 0 , countLabel, OBJPROP_TEXT , countText); } void EvaluateSignalsAndPrint() { double closeAll[]; int totalBars = CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , WHOLE_ARRAY , closeAll); if (totalBars <= 0 ) { Print ( "Error copying complete close data for evaluation" ); return ; } ArraySetAsSeries (closeAll, true ); int totalEvaluated = 0 , regTotal = 0 , hidTotal = 0 ; int regEval = 0 , hidEval = 0 ; int regCorrect = 0 , hidCorrect = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signals); i++) { int evalIndex = signals[i].barIndex - InpEvalBars; if (evalIndex < 0 ) continue ; double evalClose = closeAll[evalIndex]; if ( StringFind (signals[i].type, "Bullish" ) != - 1 ) { if ( StringFind (signals[i].type, "Reg" ) != - 1 ) { regTotal++; regEval++; if (evalClose > signals[i].signalPrice) regCorrect++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Hidden" ) != - 1 ) { hidTotal++; hidEval++; if (evalClose > signals[i].signalPrice) hidCorrect++; } totalEvaluated++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Bearish" ) != - 1 ) { if ( StringFind (signals[i].type, "Reg" ) != - 1 ) { regTotal++; regEval++; if (evalClose < signals[i].signalPrice) regCorrect++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Hidden" ) != - 1 ) { hidTotal++; hidEval++; if (evalClose < signals[i].signalPrice) hidCorrect++; } totalEvaluated++; } } double overallAccuracy = (totalEvaluated > 0 ) ? ( double )(regCorrect + hidCorrect) / totalEvaluated * 100.0 : 0.0 ; double regAccuracy = (regEval > 0 ) ? ( double )regCorrect / regEval * 100.0 : 0.0 ; double hidAccuracy = (hidEval > 0 ) ? ( double )hidCorrect / hidEval * 100.0 : 0.0 ; Print ( "----- Backtest Signal Evaluation -----" ); Print ( "Total Signals Generated: " , ArraySize (signals)); Print ( "Signals Evaluated: " , totalEvaluated); Print ( "Overall Accuracy: " , DoubleToString (overallAccuracy, 2 ), "%" ); Print ( "Regular Signals: " , regTotal, " | Evaluated: " , regEval, " | Accuracy: " , DoubleToString (regAccuracy, 2 ), "%" ); Print ( "Hidden Signals: " , hidTotal, " | Evaluated: " , hidEval, " | Accuracy: " , DoubleToString (hidAccuracy, 2 ), "%" ); }





Разбор кода

1. Заголовок и входные параметры

В самом верху нашего скрипта имеется четко определенный заголовок, содержащий ключевую информацию о коде.

Информация о файле и авторе



Заголовок указывает имя файла (RSI Divergence.mql5), уведомление об авторских правах и ссылку на профиль автора. Это обеспечивает правильное указание авторства и дает пользователям точку отсчета, если им нужно проверить наличие обновлений или дополнительной документации.

Директивы по управлению версиями и компиляции

Директивы #property устанавливают важные свойства, такие как номер версии и использование строгих правил компиляции (#property strict). Это помогает поддерживать согласованность и сокращать количество потенциальных ошибок во время разработки и развертывания. Далее следует раздел входных параметров, необходимый для настройки. Эти параметры позволяют вам или любому другому пользователю точно настроить поведение логики обнаружения дивергенций без изменения основного кода. Ниже приведены несколько основных моментов:

Параметры определения RSI и колебаний (swing)

InpRSIPeriod - период RSI.

- период RSI. InpSwingLeft и InpSwingRight - сколько полос с каждой стороны учитывается при обнаружении точек колебания. Изменение этих значений делает обнаружение колебаний более мягким или более строгим.

Настройки дивергенции и оценки сигнала

InpLookback - сколько баров в прошлом скрипт будет сканировать на предмет расхождений.

- сколько баров в прошлом скрипт будет сканировать на предмет расхождений. InpEvalBars - количество баров, которое необходимо выждать перед оценкой успешности сигнала.

- количество баров, которое необходимо выждать перед оценкой успешности сигнала. InpMinBarsBetweenSignals - помогает избежать дублирования сигналов, обеспечивая минимальное расстояние между похожими сигналами.

Настройки отображения

InpArrowOffset - расстояние (в пунктах), на которое смещаются стрелки от точки колебания, что повышает визуальную ясность на графике.

Дополнительный пороговый фильтр RSI

InpUseRSIThreshold, InpRSIOversold и InpRSIOverbought обеспечивает дополнительный уровень сортировки. Это гарантирует, что в случае бычьей дивергенции более раннее колебание RSI находится в области перепроданности, если пользователь решит включить этот фильтр.

#property copyright "2025, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict input int InpRSIPeriod = 14 ; input int InpSwingLeft = 1 ; input int InpSwingRight = 1 ; input int InpLookback = 100 ; input int InpEvalBars = 5 ; input int InpMinBarsBetweenSignals = 1 ; input double InpArrowOffset = 3.0 ; input double InpMinSwingDiffPct = 0.05 ; input double InpMinRSIDiff = 1.0 ; input bool InpUseRSIThreshold = false ; input double InpRSIOversold = 30 ; input double InpRSIOverbought = 70 ;

2. Инициализация индикатора

В этой части мы инициализируем наш индикатор RSI. Функция OnInit() создает хэндл для индикатора RSI, используя такие параметры, как символ, таймфрейм и период RSI, указанные пользователем. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку каждая последующая операция зависит от наличия действительного хэндла RSI для извлечения данных индикатора.

Функция iRSI вызывается с необходимыми параметрами.

вызывается с необходимыми параметрами. Реализована обработка ошибок для выявления любых сбоев при создании хэндла.

Инициализация гарантирует, что наш индикатор готов к сбору и анализу данных.

int OnInit () { rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , InpRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating RSI handle" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

3. Сбор данных о каждой новой свече

В функции OnTick() мы проверяем, закрылась ли новая свеча перед обработкой. Это гарантирует, что наш анализ всегда работает с полными данными. Затем мы копируем массивы значений RSI, минимумов, максимумов, закрытий и временных данных за настраиваемый период просмотра. Настройка массивов как серий гарантирует, что данные будут упорядочены, начиная с самого последнего столбца с индексом 0.

Код ждет закрытия следующей свечи, чтобы избежать обработки неполных данных.

Данные RSI и цен извлекаются с помощью таких функций, как CopyBuffer и CopyLow/High/Close/Time .

и . Использование ArraySetAsSeries сохраняет правильный порядок анализа временных рядов.

void OnTick () { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (rsiBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (rsiBuffer, true ); if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , InpLookback, rsiBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying RSI data" ); return ; } ArrayResize (lowBuffer, InpLookback); ArrayResize (highBuffer, InpLookback); ArrayResize (closeBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (lowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (highBuffer, true ); ArraySetAsSeries (closeBuffer, true ); if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, lowBuffer) <= 0 || CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, highBuffer) <= 0 || CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, closeBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying price data" ); return ; } ArrayResize (timeBuffer, InpLookback); ArraySetAsSeries (timeBuffer, true ); if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , InpLookback, timeBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error copying time data" ); return ; } g_totalBars = InpLookback; }

4. Обнаружение колебаний (определение минимумов и максимумов колебаний)

Функции проверяют как левую, так и правую часть текущего бара.

Они рассчитывают процентную разницу, чтобы гарантировать, что отмечаются только существенные колебания.

Такая сортировка снижает уровень шума, гарантируя, что наш анализ дивергенций будет сосредоточен на значимых движениях рынка.

bool IsSignificantSwingLow( int index, int left, int right) { double currentLow = lowBuffer[index]; for ( int i = index - left; i < index; i++) { if (i < 0 ) continue ; double pctDiff = MathAbs ((lowBuffer[i] - currentLow) / currentLow) * 100.0 ; if (lowBuffer[i] < currentLow && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } for ( int i = index + 1 ; i <= index + right; i++) { if (i >= g_totalBars) break ; double pctDiff = MathAbs ((lowBuffer[i] - currentLow) / currentLow) * 100.0 ; if (lowBuffer[i] < currentLow && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } return true ; } bool IsSignificantSwingHigh( int index, int left, int right) { double currentHigh = highBuffer[index]; for ( int i = index - left; i < index; i++) { if (i < 0 ) continue ; double pctDiff = MathAbs ((currentHigh - highBuffer[i]) / currentHigh) * 100.0 ; if (highBuffer[i] > currentHigh && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } for ( int i = index + 1 ; i <= index + right; i++) { if (i >= g_totalBars) break ; double pctDiff = MathAbs ((currentHigh - highBuffer[i]) / currentHigh) * 100.0 ; if (highBuffer[i] > currentHigh && pctDiff > InpMinSwingDiffPct) return false ; } return true ; }

Прежде чем обнаружить расхождения, мы должны сначала определить существенные точки колебаний. Две вспомогательные функции,используются для определения локальных минимумов и максимумов. Они делают это, сравнивая минимум или максимум бара с соседними барами в заданном окне и проверяя, что процентная разница соответствует установленному пороговому значению.

5. Обнаружение дивергенций: медвежья и бычья дивергенция

После определения точек колебаний алгоритм сравнивает недавние колебания, чтобы обнаружить расхождения. Для медвежьей дивергенции код определяет два максимума колебания и проверяет, достигает ли цена более высокого максимума, в то время как RSI показывает более низкий максимум (или наоборот для скрытой медвежьей дивергенции). В случае бычьей дивергенции аналогичным образом сравниваются два минимума колебания. Дополнительный порог RSI может дополнительно подтвердить бычьи сигналы, гарантируя, что более раннее показание RSI находится в зоне перепроданности.

Для анализа дивергенции используются две недавние точки колебания (максимумы или минимумы).

Условия регулярных и скрытых расхождений четко разделены.

Дополнительные параметры (например, условие перепроданности RSI) обеспечивают дополнительную сортировку силы сигнала.

if ( ArraySize (swingHighs) >= 2 ) { ArraySort (swingHighs); int recent = swingHighs[ 0 ]; int previous = swingHighs[ 1 ]; if (highBuffer[recent] > highBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] < rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[previous] - rsiBuffer[recent]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Regular Bearish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "RegBearish Divergence" , recent); } else if (highBuffer[recent] < highBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] > rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[recent] - rsiBuffer[previous]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Hidden Bearish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "HiddenBearish Divergence" , recent); } } if ( ArraySize (swingLows) >= 2 ) { ArraySort (swingLows); int recent = swingLows[ 0 ]; int previous = swingLows[ 1 ]; if (lowBuffer[recent] < lowBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] > rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[recent] - rsiBuffer[previous]) >= InpMinRSIDiff) { if (!InpUseRSIThreshold || rsiBuffer[previous] <= InpRSIOversold) { Print ( "Regular Bullish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "RegBullish Divergence" , recent); } } else if (lowBuffer[recent] > lowBuffer[previous] && rsiBuffer[recent] < rsiBuffer[previous] && (rsiBuffer[previous] - rsiBuffer[recent]) >= InpMinRSIDiff) { Print ( "Hidden Bullish Divergence detected at bar " , recent); DisplaySignal( "HiddenBullish Divergence" , recent); } }

6. Отображение и запись сигнала

При обнаружении дивергенции важно визуально отметить сигнал и записать его детали для последующей оценки. Функция DisplaySignal() не только создает стрелку на графике (используя различные коды и цвета стрелок для бычьих и медвежьих сигналов), но и обновляет метку для последнего сигнала и сохраняет метаданные сигнала в глобальном массиве. Эта систематическая запись позволит в дальнейшем тестировать стратегию на истории.

Дублирование сигналов предотвращается путем проверки наличия сигнала для аналогичного бара.

Визуальные подсказки, такие как стрелки и метки, повышают читаемость графика.

Каждый сигнал сохраняется с такими данными, как тип, индекс бара, время и цена, что облегчает последующую оценку эффективности.

void DisplaySignal( string signalText, int barIndex) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signals); i++) { if ( StringFind (signals[i].type, signalText) != - 1 ) if ( MathAbs (signals[i].barIndex - barIndex) < InpMinBarsBetweenSignals) return ; } if ( StringFind (signalText, "Reg" ) != - 1 ) { string labelName = "LatestSignal" ; if ( ObjectFind ( 0 , labelName) == - 1 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( "Failed to create LatestSignal label" ); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YDISTANCE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , signalText); } string arrowName = "Arrow_" + signalText + "_" + IntegerToString (barIndex); if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) < 0 ) { int arrowCode = 0 ; double arrowPrice = 0.0 ; color arrowColor = clrWhite ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); if ( StringFind (signalText, "Bullish" ) != - 1 ) { arrowCode = 233 ; arrowColor = clrLime ; arrowPrice = lowBuffer[barIndex] - (InpArrowOffset * point); } else if ( StringFind (signalText, "Bearish" ) != - 1 ) { arrowCode = 234 ; arrowColor = clrRed ; arrowPrice = highBuffer[barIndex] + (InpArrowOffset * point); } if (! ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , timeBuffer[barIndex], arrowPrice)) { Print ( "Failed to create arrow object " , arrowName); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , arrowColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , arrowCode); } SignalInfo sig; sig.type = signalText; sig.barIndex = barIndex; sig.signalTime = timeBuffer[barIndex]; if ( StringFind (signalText, "Bullish" ) != - 1 ) sig.signalPrice = lowBuffer[barIndex]; else sig.signalPrice = highBuffer[barIndex]; ArrayResize (signals, ArraySize (signals) + 1 ); signals[ ArraySize (signals) - 1 ] = sig; UpdateSignalCountLabel(); }

Оценка тестирования на истории при деинициализации

Наконец, функция EvaluateSignalsAndPrint() вызывается при деинициализации советника. Эта функция ретроспективно оценивает все записанные сигналы, сравнивая движение цены через несколько баров после сигнала с записанной ценой сигнала. Она рассчитывает точность как обычных, так и скрытых сигналов, предоставляя ценную обратную связь относительно эффективности нашей стратегии дивергенции.

Функция извлекает полные исторические данные о закрытии.

Каждый сигнал оценивается после фиксированного количества баров (установленного InpEvalBars ).

). Показатели точности вычисляются как для всех сигналов, так и отдельно для обычных и скрытых сигналов, что помогает в проверке производительности.

void EvaluateSignalsAndPrint() { double closeAll[]; int totalBars = CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , WHOLE_ARRAY , closeAll); if (totalBars <= 0 ) { Print ( "Error copying complete close data for evaluation" ); return ; } ArraySetAsSeries (closeAll, true ); int totalEvaluated = 0 , regTotal = 0 , hidTotal = 0 ; int regEval = 0 , hidEval = 0 ; int regCorrect = 0 , hidCorrect = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (signals); i++) { int evalIndex = signals[i].barIndex - InpEvalBars; if (evalIndex < 0 ) continue ; double evalClose = closeAll[evalIndex]; if ( StringFind (signals[i].type, "Bullish" ) != - 1 ) { if ( StringFind (signals[i].type, "Reg" ) != - 1 ) { regTotal++; regEval++; if (evalClose > signals[i].signalPrice) regCorrect++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Hidden" ) != - 1 ) { hidTotal++; hidEval++; if (evalClose > signals[i].signalPrice) hidCorrect++; } totalEvaluated++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Bearish" ) != - 1 ) { if ( StringFind (signals[i].type, "Reg" ) != - 1 ) { regTotal++; regEval++; if (evalClose < signals[i].signalPrice) regCorrect++; } else if ( StringFind (signals[i].type, "Hidden" ) != - 1 ) { hidTotal++; hidEval++; if (evalClose < signals[i].signalPrice) hidCorrect++; } totalEvaluated++; } } double overallAccuracy = (totalEvaluated > 0 ) ? ( double )(regCorrect + hidCorrect) / totalEvaluated * 100.0 : 0.0 ; double regAccuracy = (regEval > 0 ) ? ( double )regCorrect / regEval * 100.0 : 0.0 ; double hidAccuracy = (hidEval > 0 ) ? ( double )hidCorrect / hidEval * 100.0 : 0.0 ; Print ( "----- Backtest Signal Evaluation -----" ); Print ( "Total Signals Generated: " , ArraySize (signals)); Print ( "Signals Evaluated: " , totalEvaluated); Print ( "Overall Accuracy: " , DoubleToString (overallAccuracy, 2 ), "%" ); Print ( "Regular Signals: " , regTotal, " | Evaluated: " , regEval, " | Accuracy: " , DoubleToString (regAccuracy, 2 ), "%" ); Print ( "Hidden Signals: " , hidTotal, " | Evaluated: " , hidEval, " | Accuracy: " , DoubleToString (hidAccuracy, 2 ), "%" ); }





Тестирование и результаты

После успешной компиляции советника с помощью MetaEditor перетащите его на график для тестирования. Обязательно используйте демо-счет, чтобы не рисковать реальными деньгами. Вы также можете добавить индикатор RSI на свой график для легкого подтверждения сигналов при тестировании вашего советника. Для этого перейдите на вкладку "Индикаторы", выберите индикатор RSI в папке Panels и задайте желаемые параметры, убедившись, что они соответствуют параметрам вашего советника. Ниже показано, как добавить окно индикатора RSI на график MetaTrader 5. Вы также можете увидеть подтвержденный сигнал — обычную бычью дивергенцию на минутном таймфрейме.

Рис. 5. Настройка индикатора и результата теста 1

Ниже представлен еще один тест, который мы провели на Boom 500, подтвержденный как ценовым действием, так и индикатором RSI, показывающим сигнал на продажу.



Рис. 6. Результат теста 2

Еще один тест был проведен с использованием тестирования на истории на GIF-изображении ниже, где показано несколько позитивных изменений. Если вы посмотрите внимательно, вы заметите как скрытые сигналы продолжения, так и обычные сигналы. Однако некоторые сигналы необходимо отфильтровать из-за отсутствия подтверждения, несмотря на их положительное влияние.

Рис. 7. Результат теста 3





Заключение



Этот инструмент доказал свою исключительную согласованность с ценовым действием, что и является основной целью нашей серии — создать как можно больше инструментов анализа ценового действия. Я по-настоящему оценил, насколько эффективно индикатор RSI взаимодействует с ценовым движением, извлекая положительные сигналы из дивергенций. Проведенные нами испытания показали многообещающие результаты и положительную динамику.

Однако я считаю, что пришло время представить еще одно усовершенствование, которое использует внешние библиотеки для точной идентификации колебаний, тем самым повышая точность сигнала. Мой совет — тщательно протестируйте инструмент и настройте его параметры в соответствии со своим стилем торговли. Помните, что каждый сгенерированный сигнал следует перепроверять перед входом, поскольку инструмент предназначен для того, чтобы помочь вам следить за рынком и подтверждать вашу общую стратегию.