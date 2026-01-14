Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 18): Введение в теорию четвертей (III) — Quarters Board

Содержание





Введение

В нашем введении в теорию четвертей, мы начали со скрипта Quarters Drawer. Скрипт автоматизирует отрисовку уровней по четвертям на графике и содержит логические переключатели для управления видимостью каждого уровня.

input bool DrawLargeQuarters = true ; input bool DrawSmallQuarters = false ; input bool DrawOvershootAreas = true ;

Например, установка DrawSmallQuarters на true отображает небольшие четвертные линии, установка DrawLargeQuarters на false скрывает крупные четвертные линии. Тот же подход применим и к уровням превышения и понижения. Эта функция позволяет сосредоточиться на определенных уровнях, поддерживая чистоту и порядок на графике. Чтобы просмотреть все уровни, просто включите все переключатели.

Часто ли вам приходится возвращаться к коду, чтобы просто изменить какую-нибудь настройку? В этой статье мы представляем Quarters Board — улучшенный инструмент, позволяющий автоматически включать или выключать логические флаги одним нажатием кнопки на графике в реальном времени. Вместо того чтобы редактировать код для изменения флага DrawSmallQuarters, вы можете вносить корректировки непосредственно на графике, что упрощает процесс. Например, если вам нужно просмотреть только большие четверти, это можно сделать простым нажатием кнопки.





Обзор

Как упоминалось во введении, этот инструмент позволяет переключать отображаемые на графике уровни без необходимости возвращаться к коду для редактирования логического флага. Quarter Board - советник с четырьмя кнопками: Large Quarters (большие четверти), Small Quarters (маленькие четверти), Overshoot/Undershoot (превышение/понижение) и Trend Direction (направление тренда). Нажатие любой кнопки переключает соответствующий уровень: текст кнопки становится зеленым, когда уровень активен, и красным, когда он выключен.

Кнопка Trend Direction — это дополнительная функция, предоставляющая информацию о рынке в реальном времени. Всего одним щелчком мыши программа вычисляет простую скользящую среднюю за 50 периодов и сравнивает ее с текущей рыночной ценой, помогая быстро определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде. Кнопка меняет цвет, чтобы показать свой активный статус, предоставляя понятный и удобный способ отслеживания трендов непосредственно на графике.





Логика

Советник разработан таким образом, чтобы быть одновременно удобным для пользователя и легко адаптируемым. Настройки позволяют легко персонализировать приложение, интерфейс чист и хорошо организован, а кнопочное управление обеспечивает плавное взаимодействие. Автоматически добавляя и удаляя линии четвертей, советник сохраняет график в аккуратном виде и фокусируется на важных ценовых уровнях. Комментарии в реальном времени добавляют еще один уровень анализа, помогая трейдерам быстро оценить направление рынка, не загромождая экран. Благодаря сочетанию визуальных и аналитических инструментов, советник упрощает принятие торговых решений, сохраняя при этом интуитивно понятный и эффективный интерфейс.

Глобальные настройки и структура

Настройки входных параметров

глобальных логических переменных

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict input double MajorStep = 0.1000 ; input color MajorColor = 0x2F4F4F ; input color LargeQuarterColor = 0x8B0000 ; input color SmallQuarterColor = 0x00008B ; input color OvershootColor = clrRed ; input ENUM_LINE_STYLE MajorLineStyle = STYLE_SOLID ; input int MajorLineWidth = 4 ; input ENUM_LINE_STYLE LargeQuarterLineStyle = STYLE_DOT ; input int LargeQuarterLineWidth = 3 ; input ENUM_LINE_STYLE OvershootLineStyle = STYLE_DASH ; input int OvershootLineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE SmallQuarterLineStyle = STYLE_SOLID ; input int SmallQuarterLineWidth = 1 ; input int PanelX = 10 ; input int PanelY = 10 ; input int PanelWidth = 250 ; input int ButtonHeight = 30 ; input int ButtonSpacing= 5 ; bool g_DrawLargeQuarters = true ; bool g_DrawSmallQuarters = false ; bool g_DrawOvershootAreas = true ; bool g_DrawTrendDirection = false ; #define PANEL_NAME "LevelsPanel" #define BUTTON_LARGE "btnLargeQuarters" #define BUTTON_SMALL "btnSmallQuarters" #define BUTTON_OVERSHOOT "btnOvershoot" #define BUTTON_TREND "btnTrendDirection" #define TREND_LABEL "TrendDirectionLabel"

В начале работы советник определяет ключевые параметры, которые влияют на отображение уровней цен и элементов графика.позволяют трейдерам настраивать такие параметры, как расстояние между основными ценовыми уровнями и цвета, используемые для различных линий. Эти настройки обеспечивают гибкость, позволяя пользователям изменять внешний вид советника, не меняя при этом его основную логику. Код также включает в себя несколько, которые действуют как переключатели, включая или отключая определенные функции, такие как большие линии четвертей или комментарии к тренду. Для присвоения согласованных имен объектам графика используются макросы, обеспечивающие единообразное использование каждого элемента во всем скрипте. Организация этих настроек в одном месте упрощает редактирование параметров и устранение неполадок без необходимости поиска информации в нескольких разделах кода.

Инициализация панели и кнопок

После настройки параметров советник формирует пользовательский интерфейс. Для группировки всех кнопок создается фоновая панель, обеспечивающая структурированное расположение. Панель имитируется с помощью прямоугольной метки, размеры которой регулируются путем изменения свойств текста. Затем кнопки располагаются относительно панели, обеспечивая правильное расстояние и выравнивание.

Кнопки позволяют трейдерам переключать такие функции, как большие четверти, малые четверти, зоны превышения и комментарии о направлении тренда. Каждой кнопке присвоены необходимые ширина и высота, что создает аккуратный и упорядоченный вид. Такая настройка упрощает взаимодействие пользователей с советником, позволяя включать или отключать определенные элементы одним щелчком мыши. Поддерживая единообразную компоновку, советник обеспечивает легкий доступ ко всем элементам управления и их визуальную различимость.

void CreatePanel() { if ( ObjectCreate ( 0 , PANEL_NAME, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_XDISTANCE , PanelX); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_YDISTANCE , PanelY); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_COLOR , clrDarkGray ); ObjectSetString ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_TEXT , "







" ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_RAISED ); } }

Обработка взаимодействия с пользователями

Взаимодействие с пользователем является важнейшим аспектом архитектуры советника и управляется с помощью системы обработки событий. Скрипт отслеживает события, связанные с графиком, в частности, проверяет, была ли нажата кнопка. При нажатии кнопки система определяет, какая функция должна быть активирована, сопоставляя название кнопки. После идентификации соответствующая функция включается или выключается. Например, нажатие кнопки Large Quarters позволяет показать/скрыть эти ценовые уровни.

Для большего удобства цвета кнопок мгновенно обновляются, обеспечивая четкую визуальную обратную связь: активные кнопки могут стать зелеными, а неактивные — остаются красными. Система гарантирует независимую работу каждой функции, предотвращая конфликты и обеспечивая быстрое реагирование инструмента на ввод данных пользователем в реальном времени. Благодаря эффективной организации обработки событий, советник остается стабильным и простым в использовании даже в условиях быстро меняющейся рыночной обстановки.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == BUTTON_LARGE) { g_DrawLargeQuarters = !g_DrawLargeQuarters; UpdateButtonColors(); DrawQuarterLines(); } else if (sparam == BUTTON_TREND) { g_DrawTrendDirection = !g_DrawTrendDirection; UpdateButtonColors(); if (g_DrawTrendDirection) UpdateTrendComment(); else DeleteTrendComment(); } } }

Отображение/удаление линий четвертей

Одна из основных функций советника — отображение ценовых уровней на графике. Процесс начинается с определения текущей рыночной цены и расчета ключевых ценовых границ. Основные уровни отображаются всегда, а дополнительные, такие как большие и малые четверти и зоны превышения, отображаются только в том случае, если соответствующие кнопки активированы. Чтобы график выглядел аккуратно, советник сначала удаляет все ранее нарисованные линии, а затем наносит новые.

Это предотвращает загромождение экрана накладывающимися или устаревшими строками. Каждый метод основан на структурированном расчете, обеспечивающем правильное согласование уровней цен. Если функция отключена, скрипт удаляет соответствующие строки, предоставляя трейдерам полный контроль над отображаемой информацией. Такой подход гарантирует, что график останется упорядоченным и будет предоставлять только самую актуальную информацию, исходя из предпочтений пользователя.

void DrawQuarterLines() { DeleteQuarterLines(); double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; DrawHorizontalLine( "MajorLower" , lowerMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); if (g_DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; DrawHorizontalLine( "LargeQuarter_" + IntegerToString (i), level, LargeQuarterColor, LargeQuarterLineWidth, LargeQuarterLineStyle); } } }

Отображение комментариев к трендам

Помимо графических элементов, советник также предоставляет трейдерам текстовый анализ рыночных трендов. Он вычисляет простую скользящую среднюю (SMA) за определенный период и сравнивает ее с текущей ценой. Если цена находится выше скользящей средней, тренд считается бычьим; если ниже — медвежьим. Если вокруг скользящей средней практически нет движения, рынок классифицируется как нейтральный. Данный анализ отображается в виде текстовой метки на графике, расположенной непосредственно под кнопкой Trend Direction, чтобы обеспечить его видимость и не мешать другим элементам. Комментарии обновляются динамически, предоставляя информацию в реальном времени по мере изменения рыночной конъюнктуры. Эта функция дополняет графическую систему анализа четвертей, предоставляя трейдерам дополнительный уровень анализа и помогая им принимать более обоснованные решения.

void UpdateTrendComment() { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double smaValue = 0.0 ; int handle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 50 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (handle != INVALID_HANDLE ) { double buffer[]; if ( CopyBuffer (handle, 0 , 1 , 1 , buffer) > 0 ) smaValue = buffer[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); } string trendComment = (currentPrice > smaValue) ? "Uptrend" : (currentPrice < smaValue) ? "Downtrend" : "Sideways" ; int trendLabelY = PanelY + 10 + 3 * (ButtonHeight + ButtonSpacing) + ButtonHeight + ButtonSpacing; if ( ObjectFind ( 0 , TREND_LABEL) == - 1 ) { ObjectCreate ( 0 , TREND_LABEL, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , PanelX + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , trendLabelY); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE , 14 ); } ObjectSetString ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_TEXT , "Trend Direction: " + trendComment); }

Полный код советника

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict input double MajorStep = 0.1000 ; input color MajorColor = 0x2F4F4F ; input color LargeQuarterColor = 0x8B0000 ; input color SmallQuarterColor = 0x00008B ; input color OvershootColor = clrRed ; input ENUM_LINE_STYLE MajorLineStyle = STYLE_SOLID ; input int MajorLineWidth = 4 ; input ENUM_LINE_STYLE LargeQuarterLineStyle = STYLE_DOT ; input int LargeQuarterLineWidth = 3 ; input ENUM_LINE_STYLE OvershootLineStyle = STYLE_DASH ; input int OvershootLineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE SmallQuarterLineStyle = STYLE_SOLID ; input int SmallQuarterLineWidth = 1 ; input int PanelX = 10 ; input int PanelY = 10 ; input int PanelWidth = 250 ; input int ButtonHeight = 30 ; input int ButtonSpacing= 5 ; bool g_DrawLargeQuarters = true ; bool g_DrawSmallQuarters = false ; bool g_DrawOvershootAreas = true ; bool g_DrawTrendDirection = false ; #define PANEL_NAME "LevelsPanel" #define BUTTON_LARGE "btnLargeQuarters" #define BUTTON_SMALL "btnSmallQuarters" #define BUTTON_OVERSHOOT "btnOvershoot" #define BUTTON_TREND "btnTrendDirection" #define TREND_LABEL "TrendDirectionLabel" int OnInit () { CreatePanel(); CreateButtons(); DrawQuarterLines(); if (g_DrawTrendDirection) UpdateTrendComment(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , PANEL_NAME); ObjectDelete ( 0 , BUTTON_LARGE); ObjectDelete ( 0 , BUTTON_SMALL); ObjectDelete ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT); ObjectDelete ( 0 , BUTTON_TREND); DeleteQuarterLines(); DeleteTrendComment(); } void OnTick () { DrawQuarterLines(); if (g_DrawTrendDirection) UpdateTrendComment(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == BUTTON_LARGE) { g_DrawLargeQuarters = !g_DrawLargeQuarters; UpdateButtonColors(); DrawQuarterLines(); } else if (sparam == BUTTON_SMALL) { g_DrawSmallQuarters = !g_DrawSmallQuarters; UpdateButtonColors(); DrawQuarterLines(); } else if (sparam == BUTTON_OVERSHOOT) { g_DrawOvershootAreas = !g_DrawOvershootAreas; UpdateButtonColors(); DrawQuarterLines(); } else if (sparam == BUTTON_TREND) { g_DrawTrendDirection = !g_DrawTrendDirection; UpdateButtonColors(); if (g_DrawTrendDirection) UpdateTrendComment(); else DeleteTrendComment(); } } } void CreatePanel() { if ( ObjectCreate ( 0 , PANEL_NAME, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_XDISTANCE , PanelX); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_YDISTANCE , PanelY); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_COLOR , clrDarkGray ); string panelText = "







" ; ObjectSetString ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_TEXT , panelText); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_NAME, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_RAISED ); } } void CreateButtons() { int x = PanelX + 10 ; int y = PanelY + 10 ; int btnWidth = PanelWidth - 20 ; if (! ObjectCreate ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) Print ( "Failed to create button " , BUTTON_LARGE); else { ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_XSIZE , btnWidth); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_YSIZE , ButtonHeight); ObjectSetString ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_TEXT , "Large Quarters" ); } y += ButtonHeight + ButtonSpacing; if (! ObjectCreate ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) Print ( "Failed to create button " , BUTTON_SMALL); else { ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_XSIZE , btnWidth); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_YSIZE , ButtonHeight); ObjectSetString ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_TEXT , "Smaller Quarters" ); } y += ButtonHeight + ButtonSpacing; if (! ObjectCreate ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) Print ( "Failed to create button " , BUTTON_OVERSHOOT); else { ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_XSIZE , btnWidth); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_YSIZE , ButtonHeight); ObjectSetString ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_TEXT , "Overshoot/Undershoot" ); } y += ButtonHeight + ButtonSpacing; if (! ObjectCreate ( 0 , BUTTON_TREND, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) Print ( "Failed to create button " , BUTTON_TREND); else { ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_XSIZE , btnWidth); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_YSIZE , ButtonHeight); ObjectSetString ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_TEXT , "Trend Direction" ); } UpdateButtonColors(); } void UpdateButtonColors() { color onColor = clrGreen ; color offColor = clrRed ; ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_LARGE, OBJPROP_COLOR , g_DrawLargeQuarters ? onColor : offColor); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_SMALL, OBJPROP_COLOR , g_DrawSmallQuarters ? onColor : offColor); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_OVERSHOOT, OBJPROP_COLOR , g_DrawOvershootAreas ? onColor : offColor); ObjectSetInteger ( 0 , BUTTON_TREND, OBJPROP_COLOR , g_DrawTrendDirection ? onColor : offColor); } void DeleteQuarterLines() { ObjectDelete ( 0 , "MajorLower" ); ObjectDelete ( 0 , "MajorUpper" ); for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { ObjectDelete ( 0 , "LargeQuarter_" + IntegerToString (i)); ObjectDelete ( 0 , "Overshoot_" + IntegerToString (i) + "_up" ); ObjectDelete ( 0 , "Undershoot_" + IntegerToString (i) + "_down" ); } for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { ObjectDelete ( 0 , "SmallQuarter_" + IntegerToString (seg) + "_" + IntegerToString (j)); } } } void DeleteTrendComment() { ObjectDelete ( 0 , TREND_LABEL); } void UpdateTrendComment() { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (currentPrice == 0 ) return ; double smaValue = 0.0 ; double buffer[]; int handle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 50 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (handle != INVALID_HANDLE ) { if ( CopyBuffer (handle, 0 , 1 , 1 , buffer) > 0 ) smaValue = buffer[ 0 ]; IndicatorRelease (handle); } string trendComment; if (currentPrice > smaValue) trendComment = "Uptrend" ; else if (currentPrice < smaValue) trendComment = "Downtrend" ; else trendComment = "Sideways" ; int trendButtonY = PanelY + 10 + 3 * (ButtonHeight + ButtonSpacing); int trendLabelY = trendButtonY + ButtonHeight + ButtonSpacing; int trendLabelX = PanelX + 10 ; if ( ObjectFind ( 0 , TREND_LABEL) == - 1 ) { ObjectCreate ( 0 , TREND_LABEL, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , trendLabelX); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , trendLabelY); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE , 14 ); } string txt = "Trend Direction: " + trendComment; ObjectSetString ( 0 , TREND_LABEL, OBJPROP_TEXT , txt); } void DrawHorizontalLine( string name, double price, color lineColor, int width, ENUM_LINE_STYLE style) { if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , name); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price)) { Print ( "Failed to create line: " , name); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); } void DrawQuarterLines() { DeleteQuarterLines(); double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (currentPrice == 0 ) return ; double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; double upperMajor = lowerMajor + MajorStep; DrawHorizontalLine( "MajorLower" , lowerMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); DrawHorizontalLine( "MajorUpper" , upperMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); if (g_DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; string objName = "LargeQuarter_" + IntegerToString (i); DrawHorizontalLine(objName, level, LargeQuarterColor, LargeQuarterLineWidth, LargeQuarterLineStyle); if (g_DrawOvershootAreas) { double smallQuarter = MajorStep / 40.0 ; DrawHorizontalLine( "Overshoot_" + IntegerToString (i) + "_up" , level + smallQuarter, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); DrawHorizontalLine( "Undershoot_" + IntegerToString (i) + "_down" , level - smallQuarter, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); } } } if (g_DrawSmallQuarters) { double segStep = MajorStep / 10.0 ; double smallQuarter = segStep / 4.0 ; for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { double segStart = lowerMajor + seg * segStep; for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { double level = segStart + j * smallQuarter; string objName = "SmallQuarter_" + IntegerToString (seg) + "_" + IntegerToString (j); DrawHorizontalLine(objName, level, SmallQuarterColor, SmallQuarterLineWidth, SmallQuarterLineStyle); } } } }





Результаты

В этом разделе мы рассмотрим результаты и эффективность нашего советника. Ниже представлена GIF-диаграмма, иллюстрирующая его поведение. При перетаскивании советника на график EURUSD появляется панель с кнопками. Изначально кнопки Larger Quarter и Overshoot/Undershoot отображают зеленый текст, указывающий на то, что они отключены. В отличие от них кнопки Smaller Quarters и Trend Direction отображают красный текст, что означает, что эти уровни активны. При нажатии каждой кнопки соответствующие уровни появляются на графике, если они активированы, или исчезают, если они отключены. После включения кнопки Trend Direction комментарий к тренду обновляется и отображает Uptrend (восходящий тренд), точно отражая текущую рыночную ситуацию на графике.

Ниже показан график, наглядно демонстрирующий результаты тестирования нашего советника. Мы видим, что крупные уровни четверти, обозначенные сплошными синими линиями, и уровни превышения/понижения, представленные красными пунктирными линиями, активны, о чем свидетельствуют как линии графика, так и цвет текста кнопки. Кроме того, отображается направление тренда, о чем свидетельствуют комментарии на графике. Напротив, кнопка Small Quarters отображается красным цветом, указывая на то, что эти уровни неактивны.





Заключение

Мы создали панель с кнопками, позволяющими одним нажатием переключать необходимые уровни на графике. Это еще один шаг вперед в обработке уровней четвертей в соответствии с требованиями трейдеров. Это усовершенствование обеспечивает удобный пользовательский интерфейс: иногда вам может потребоваться сосредоточиться исключительно на больших четвертях, не отвлекаясь на другие уровни, а в других случаях вы можете предпочесть отображение всех уровней. Кроме того, этот инструмент анализирует направление тренда, помогая вам понять, что на самом деле происходит на рынке, исходя из текущей цены.