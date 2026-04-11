Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 05): Модуль Logging из Python — ведите логи профессионально
Разделы
- Введение
- Проблемы с механизмом ведения логов в MetaTrader 5.
- Система ведения логов для Python в MQL5
- Основные настройки механизма ведения логов
- Запись некоторой информации в логи
- Отдельная функция для каждого сообщения в логе
- Оптимизация процесса создания и ведения логов
- Упрощение ведения логов — подход в языке Python
- Заключение
Введение
Ведение логов имеет решающее значение в любом современном устройстве, программе или программном обеспечении. Это просто процесс ведения записей обо всем, что произошло за время существования конкретной операции.
- Компьютеры хранят записи об использовании программного обеспечения, подключениях и системных событиях.
- Наши браузеры сохраняют историю посещенных нами сайтов и информацию о том, как мы с ними взаимодействуем.
Ведение таких записей имеет важное значение по многим существенным причинам, включая поиск и устранение неисправностей, отладку, аудит, мониторинг производительности и понимание поведения наших систем с течением времени.
В сфере алгоритмической торговли ведение логов имеет очень большое значение, поскольку оно помогает нам:
- отслеживать торговые решения, то есть мы можем видеть, что произошло и когда и почему советники открыли, изменили или закрыли позицию и т. д.;
- проверять свою логику и убеждаться, что она работает точно так, как задумано, при любых рыночных условиях;
- отслеживать сложную логику, чтобы понять, где произошла ошибка в расчетах или почему сделка была отклонена, а также многое другое.
В MetaTrader 5 есть встроенный механизм ведения логов, который довольно неплох и отлично работает, но у него есть ряд ограничений.
Проблемы с механизмом ведения логов в MetaTrader 5.
Все логи перемешаны с логами, сгенерированными системой.
Вкладка «Эксперты» не отображает информацию о конкретной программе; все логи выводятся в одну и ту же консоль и сохраняются в одном лог-файле за определенный день.
Это затрудняет мониторинг логов для конкретной программы или функции.
Их сложно отформатировать.
Поскольку в MQL5 нет специального или конкретного способа вывода информации, все логи могут выглядеть по-разному. Эта непоследовательность затрудняет выявление ошибок и обнаружение недостатков.
Вы практически не можете контролировать уровень детализации логов.
Если вы не добавите пару операторов if перед каждым «Вызовом функции Print» в явном виде, нет возможности контролировать информацию, которая отображается на вкладке «Эксперты».
Это лишь некоторые из ограничений встроенной функции создания и ведения логов в MetaTrader 5. В Python существует встроенный модуль logging, который устраняет некоторые из описанных выше ограничений. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой этот модуль, и реализуем очень похожую библиотеку на языке программирования MQL5.
Система ведения логов для Python в MQL5
Согласно документации Python:
Модуль logging определяет функции и классы, которые реализуют гибкую систему регистрации событий для приложений и библиотек.
Этот модуль концентрируется на гибкости, сохраняя при этом основные принципы ведения логов, что обеспечивает пользователей простым и универсальным способом регистрации событий в своих приложениях на языке Python.
Пример ниже.
import logging logger = logging.getLogger(__name__) def do_something(): logger.info('Doing something important') def main(): logging.basicConfig(filename='myapp.log', level=logging.INFO) logger.info('Started') do_something() logger.info('Finished') if __name__ == '__main__': main()
Результаты (myapp.log).
INFO:__main__:Finished INFO:__main__:Started INFO:__main__:Doing something important INFO:__main__:Finished
Всего несколькими строками кода нам удалось указать файл, который мы будем использовать для хранения логов, и записать в него некоторую информацию.
Но в аналогичном классе MQL5 нам не нужна функция с именем getLogger, потому что все, что она делает, это извлекает (или создает) устройство ведения логов с определенным именем.
Это можно сделать в конструкторе классов с возможностью присвоить имя. Конструктор классов может возвращать объект CLogger.
class CLogger { private: string m_name; LogLevels m_loglevel; string m_filename; int m_filehandle; // Handle of log file bool m_iscommon; string m_logs_format; bool m_console_on; int m_fileflags; bool is_configured; public: void CLogger(const string name); void CLogger(void); // Constructor void ~CLogger(void); // Destructor }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CLogger::CLogger(void): m_filename("logs.log"), is_configured(false), m_filehandle(-1), m_console_on(true), m_iscommon(false), m_logs_format(DEFAULT_MSG_FORMAT), m_loglevel(LOG_LEVEL_INFO) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CLogger::CLogger(const string name): m_name(name) { CLogger(); }
Одна из важнейших функций в этом классе — это функция с именем basicConfig.
Основные настройки механизма ведения логов
Возможность указать, чего ожидать от логов, имеет решающее значение, и получить эту возможность можно только внутри этой функции. Ниже перечислены несколько параметров (переменных), которые нам необходимо настроить.
Имя файла (filename)
Это имя файла, в который вы хотите записать все логи.
Расширение имени файла должно быть либо .txt, либо .log.
bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log", bool console_on = true, string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; //--- Before reading the file check if the extension is ok if(!checkFileExtenstion(filename)) { is_configured = false; return false; }
Проверка расширения имени файла.
bool CLogger::checkFileExtenstion(string filename) { if(StringFind(filename, ".txt") > 0 || StringFind(filename, ".log") > 0) return true; printf("Unsupported file extension, the logger expects a file [.txt, .log] file extensions (types)"); return false; }
Повторюсь, ведение логов — это процесс сохранения информации в указанном файле. Давайте откроем указанный текстовый файл.
bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log", bool console_on = true, string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; //--- Before reading the file check if the extension is ok if(!checkFileExtenstion(filename)) { is_configured = false; return false; } //--- Open the file for writting m_fileflags = FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI; if(m_iscommon) m_fileflags |= FILE_COMMON; m_filehandle = FileOpen(filename, m_fileflags); // Open or create file if(m_filehandle == INVALID_HANDLE) { printf("func=%s line=%d, failed to open a '%s'. Error = %d", __FUNCTION__, __LINE__, filename, GetLastError()); is_configured = false; return false; } FileSeek(m_filehandle, 0, SEEK_END); //Move to the end of the file //--- Handle large files than accepted fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon); is_configured = true; return true; }
Для повышения эффективности и ускорения процесса регистрации данных необходимо оптимизировать процессы чтения и записи в лог-файл. Необходимо строго контролировать размер лог-файла (большие текстовые файлы сложнее читать и записывать, так как они потребляют слишком много памяти).
// Max file size in megabytes #define MAX_FILE_SIZEMB 10 // The maximum number of files of FILE_SIZEMB to create before the system stop writting for good #define MAX_LOG_FILES 1000
Значение по умолчанию — 10 мегабайт. Как вы, возможно, знаете, текстовый файл размером более 10 МБ огромен. Слишком большой размер для обычного текстового файла, содержащего всего несколько байтов информации в каждой строке.
Каждый раз, когда размер файла превысит этот лимит, будет автоматически создаваться новый лог-файл с тем же базовым именем + _[существующие лог-файлы с тем же именем++]. Например, если существует лог-файл с именем mylogs.log, будет создан новый файл с именем mylogs_1.log.
Кроме того, существует ограничение на количество файлов, которые можно создать для определенного базового имени, а именно — 1000 файлов (по умолчанию).
Функция с именем fileRotate справится с этой задачей.
void CLogger::fileRotate(int &handle, string &filename, int flags, bool is_common) { if (!isFileSizeLimitReached(handle)) return; // No rotation //--- Close the current larger file FileClose(handle); //--- if(!checkFileExtenstion(filename)) return; //--- Get the base name of the file string extension = StringFind(filename, ".log") < 0 ? ".txt" : ".log"; int ext_start = MathMax(StringFind(filename, ".log"), StringFind(filename, ".txt")); string base_name = StringSubstr(filename, 0, ext_start); //--- Get the incremented file names string new_name = ""; for(int i = 1; i <= MAX_LOG_FILES; i++) { new_name = base_name + "_" + string(i) + extension; if (!FileIsExist(new_name, is_common)) { handle = FileOpen(new_name, flags); if(handle == INVALID_HANDLE) { printf("Failed to rotate into a new file"); return; } break; } else //Check whether an existing file is full or not, if it's not log into that file until it's full { int temp_handle = FileOpen(new_name, flags); if(temp_handle == INVALID_HANDLE) continue; if (!isFileSizeLimitReached(temp_handle)) { handle = temp_handle; break; } else FileClose(temp_handle); //Close a temporarily opened file } } //--- FileSeek(handle, 0, SEEK_END); //Move to the end of the file }
bool isFileSizeLimitReached(int handle)
{
int size = (int)FileSize(handle);
if(size <= MAX_FILE_SIZEMB * 1000000)
return false; // No rotation
//---
return true;
}
Примеры результатов.
Оценка размера файла, возможно, не самая точная, но очень близка к идеалу. Когда размер файла приближается к отметке в 10 мегабайт, создается новый файл, и в него записываются новые данные логов.
console_on
Если установить значение этого параметра на true, все записи будут выводиться в консоль (вкладка «Эксперты») после их сохранения в указанный лог-файл.
Это помогает нам избежать написания дополнительной строки кода только для вывода информации.
file_common
Эта логическая переменная рассказывает, находится ли указанный «лог-файл» в Общем каталоге (если установлено значение true) или по обычному пути передачи данных MQL5 (если установлено значение false).
//--- Open the file for writting m_fileflags = FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI; if(m_iscommon) m_fileflags |= FILE_COMMON;
log_level
Эта переменная поясняет устройству ведения логов, насколько далеко или глубоко мы хотим выводить информацию.
enum LogLevels { LOG_LEVEL_DEBUG = 10, LOG_LEVEL_INFO = 20, LOG_LEVEL_WARNING = 30, LOG_LEVEL_ERROR = 40, LOG_LEVEL_CRITICAL = 50 };
Что делает с классом переменная LOG_LEVEL?
Эта переменная важна, как многие могут подумать, поскольку она определяет минимальный уровень серьезности, который регистратор фактически запишет в файл или выведет на экран: выступает в качестве фильтра.
Предположим, пользователь выбрал параметр LOG_LEVEL_INFO. Это означает, что все уровни записей ниже этого уровня будут игнорироваться.
|Функция
|Уровень
|Будет ли информация регистрироваться в лог или выводиться на экран?
|
CLogger.debug()
|10
|нет
|
CLogger.info()
|20
|ДА
|
CLogger.warning()
|30
|ДА
|
CLogger.error()
|40
|ДА
|
CLogger.critical()
|50
|ДА
Таким образом, несмотря на то что функция debug() запускает процесс, он ни на что не влияет, поскольку уровень ниже минимально допустимого.
Это очень полезно, поскольку позволяет регулировать уровень детализации записей с помощью настроек. Например, в режиме разработки вы можете выбрать LOG_LEVEL_DEBUG, что заставит класс регистрировать все события, помогая эффективно отлаживать программы. В то же время в режиме реальной торговли вы можете выбрать LOG_LEVEL_WARNING, чтобы регистрировать только предупреждения, ошибки и наиболее критические/фатальные ошибки, которые необходимо внести в лог.
format
Переменная format — одна из важнейших переменных в классе; это единственное место, где можно управлять процессом отображения логов на вкладке «Эксперты» и при сохранении в файлах.
В таблице ниже приведено описание заполнителей переменной format и результатов их работы.
|Заполнитель
|Описание
|Примечания и пример
|
%(asctime)s
|Локальная метка времени записи в логе TimeLocal, отформатированная как ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС.
|Значение datetime: 2025.01.01 00:00:05.
|
%(levelname)s
|Имя уровня записи в логе в виде текста
|Это может быть INFO, DEBUG, ERROR, WARNING, CRITICAL
|
%(programname)s
|Название программы или компонента. Его можно задать с помощью опционального конструктора класса, передав соответствующий аргумент name.
|Example, My Indicator.
|
%(functionname)s
|Название функции, в которой генерируется лог.
|Может быть задано вручную с помощью функций создания логов, таких как OnTick или OnInit.
|
%(linenumber)d
|Номер строки кода, где генерируется лог.
|Например, строка 118. Только если номер строки считан правильно, иначе возвращает empty.
|
%(programtype)s
|
Тип запускаемой программы. Его можно задать с помощью пользовательского конструктора. Зависит от ENUM_PROGRAM_TYPE.
CLogger::CLogger(const string name,ENUM_PROGRAM_TYPE program_type): m_name(name), m_program_type(ProgramTypeToSTring(program_type)) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ string CLogger::ProgramTypeToSTring(ENUM_PROGRAM_TYPE prog_type) { switch(prog_type) { case PROGRAM_SCRIPT: return "Script"; case PROGRAM_EXPERT: return "EA"; case PROGRAM_INDICATOR: return "Indicator"; case PROGRAM_SERVICE: return "Service"; default: return "Unknown"; } }
|Это может быть Script (скрипт), EA (советник), Indicator (индикатор), Service (служба) или Unknown (неизвестное имя).
|
%(message)s
|Само сообщение в логе.
|Например, Не удалось создать отложенный ордер.
В последующих разделах этой статьи мы подробно рассмотрим, как эти форматы взаимодействуют с логами.
Пример формата.
string format = "%(asctime)s: %(levelname)s:%(programname)s:%(programtype)s:%(functionname)s:%(linenumber)d:%(message)s"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format);
Результаты.
2025.12.02 09:13:54:INFO:Logging Test:Script:OnStart:36:The script has started 2025.12.02 09:13:54:ERROR:Logging Test:Script:OnStart:40:Some operation has failed Error = 0
Пример формата.
string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format);
Результаты.
2025.12.02 09:15:41 | [INFO] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:37 --> [The script has started] 2025.12.02 09:15:41 | [ERROR] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:41 --> [Some operation has failed Error = 0]
Запись некоторой информации в логи
Закрытая функция в классе с именем Log — функция, отвечающая за форматирование, создание и запись сообщения (лога) в файл, не говоря уже об отображении информации на вкладке «Эксперты» (печать).
void Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "", int line_no = -1);
Поскольку все конструкторы классов являются опциональными, это позволяет пользователям начинать ведение логов без особой настройки, если в этом нет необходимости.
Функция basicConfig, выполняющая настройки, тоже является необязательным методом. Перед попыткой записи (регистрации в логе) какой-либо информации или значений необходимо подтвердить настройки по умолчанию (если пользователь не предоставил свои).
void CLogger::Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "", int line_no = -1) { //--- if(!is_configured) //Auto-configure if the function basicConfig wasn't called basicConfig();
Как уже говорилось ранее об уровнях логов, необходимо проверить, не ниже ли текущий уровень требуемого уровня лога, установленного пользователем.
//--- Level filtering if(level < m_loglevel) return;
Форматирование логов
Нам необходимо удалить все заполнители и заменить их желаемым значением.
// Standard placeholders StringReplace(entry, "%(asctime)s", t); StringReplace(entry, "%(levelname)s", LevelToString(level)); StringReplace(entry, "%(message)s", msg); // Custom placeholders // ---- Custom placeholders ---- // Program name if(m_name != "") StringReplace(entry, "%(programname)s", m_name); else StringReplace(entry, "%(programname)s", ""); // Function name if(func_name != "") StringReplace(entry, "%(functionname)s", func_name); else StringReplace(entry, "%(functionname)s", ""); // Program type if(m_program_type != "") StringReplace(entry, "%(programtype)s", m_program_type); else StringReplace(entry, "%(programtype)s", ""); // Line number if(line_no >= 0) StringReplace(entry, "%(linenumber)d", IntegerToString(line_no)); else StringReplace(entry, "%(linenumber)d", ""); entry += "\n";
Обработка ротации файлов
Поскольку размер любого файла может достигать 10 МБ (по умолчанию), нам приходится проверять это условие каждый раз, прежде чем пытаться добавить в файл новую информацию.
//--- Handle file rotations before writing
fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon);
Запись и печать логов
//--- Write to log file (plain text) FileWriteString(m_filehandle, entry); FileFlush(m_filehandle); if(m_console_on) Print(entry);
Функция с именем Log недоступна за пределами класса, поскольку она предназначена для заполнения других функций обработки очень специфических сообщений журнала. Ниже представлен раздел, описывающий эти функции.
Отдельная функция для каждого сообщения в логе
Логи для отладки
void debug(string msg, string func_name = "", int line_no = -1) { this.Log(LOG_LEVEL_DEBUG, msg, func_name, line_no); }
Эта функция предназначена для вывода сообщения на самом низком уровне, обычно для разработчиков, которые хотят понять все характеристики некоторых строк кода и функций.
Пример использования.
string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format); bool num_a = 10; bool num_b = -10; logger.debug("num_a>num_b "+(string)bool(num_a>num_b), __FUNCTION__, __LINE__);
Результаты.
2025.12.02 09:26:06 | [DEBUG] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:43 --> [num_a>num_b false]
Информативные логи
Чаще всего они представляют собой такой тип сообщений, который используется для обозначения какого-либо текущего процесса или деятельности.
void OnStart() { //--- logger.info("The script has started"); // some activity logger.info("End of the script!"); }
Результаты.
2025.12.02 09:26:06 | [INFO] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:38 --> [The script has started] 2025.12.02 09:26:06 | [INFO] [Logging Test] [Script] func: line: --> [End of the script!]
Отображение ошибок для пользователей
Это логи, предназначенные для отображения сбоев в работе программы.
void error(string msg, string func_name = "", int line_no = -1) { this.Log(LOG_LEVEL_ERROR, msg, func_name, line_no); }
Результаты.
void OnStart() { //--- if (!doSomething()) { logger.error(StringFormat("Some operation has failed Error = %d",GetLastError()), __FUNCTION__, __LINE__); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool doSomething() { return false; }
Результаты.
2025.12.02 09:29:26 | [ERROR] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:47 --> [Some operation has failed Error = 0]
Ведение логов некоторых предупреждений
Такие логи используются для предупреждения пользователей о чем-то, что может не быть критическим для программы, но требует внимания.
Пример использования.
input int risk_per_trade = 50; //Risk Per Trade //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format); logger.info("The script has started",__FUNCTION__,__LINE__); if (risk_per_trade>10) //if a user has set the risk higher than 10% of the account balance logger.warning(StringFormat("You have risked too much for a single trade. Risk percentage = %d", risk_per_trade)); }
Результаты.
2025.12.02 09:15:41 | [WARNING] [Logging Test] [Script] func: line: --> [You have risked too much for a single trade. Risk percentage = 50]
Логи фатальных или критических ошибок
Это самые важные логи, поскольку они фиксируют серьезные проблемы. Они часто используются для демонстрации серьезного недостатка в системе, который обычно означает, что программа не может продолжить выполнение, пока не будет устранена конкретная проблема.
void critical(string msg, string func_name = "", int line_no = -1) { this.Log(LOG_LEVEL_CRITICAL, msg, func_name, line_no); }
Предположим, у вас есть индикатор, настолько полезный для вашей стратегии, что если программа не сможет его загрузить, вся программа должна прекратить работу.
#include <PyMQL5\logging.mqh> CLogger logger(PROG_NAME, PROG_TYPE); int important_indicator_handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format); important_indicator_handle = iMA(Symbol(), Period(), -1, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); //An indicator with a negative period if (important_indicator_handle == INVALID_HANDLE) { logger.critical("Failed to load the Moving Average indicator, Error = "+(string)GetLastError(), __FUNCTION__, __LINE__); return; } }
Результаты.
2025.12.02 09:34:54 | [CRITICAL] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:56 --> [Failed to load the Moving Average indicator, Error = 4002]
Оптимизация процесса создания и ведения логов
Процесс чтения и записи в текстовые файлы (операции ввода/вывода) является одним из самых ресурсоемких процессов в языке MQL5, не говоря уже о встроенной функции с именем Print, которую мы используем для отображения информации на вкладке «Эксперты».
Вместо того чтобы очень часто (за считанные секунды) записывать данные в текстовый файл, мы можем предоставить пользователям возможность временно сохранять логи в памяти (кэше), прежде чем они решат, сохранять ли эту информацию в какой-то заданный файл.
Процесс прост: у нас есть глобальный массив, в который мы планируем записывать логи, и функция, которая записывает весь массив в указанный файл.
class CLogger { private: //--- Caching bool m_cache_mode; string m_logs_cache[]; uint m_logs_count; public: void CLogger(const string name); void CLogger(const string name, ENUM_PROGRAM_TYPE program_type); void CLogger(void); // Constructor void ~CLogger(void); // Destructor bool basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log", bool console_on = true, string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false, bool cache_mode = false); //--- void WriteCache() { for (uint i=0; i<m_logs_count; i++) { if (m_filehandle==INVALID_HANDLE) DebugBreak(); fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon); FileWriteString(m_filehandle, m_logs_cache[i]); FileFlush(m_filehandle); } } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Basic configurations | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log", bool console_on = true, string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false, bool cache_mode = false) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; m_cache_mode = cache_mode; //--- some lines of code return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogger::Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "", int line_no = -1) { //--- // some lines of code.... //--- Write to log file (plain text) if (m_cache_mode) //Write to an array { this.m_logs_count++; if (m_logs_count>m_logs_cache.Size()) ArrayResize(m_logs_cache, m_logs_count+MAX_CACHE_SIZE); //--- m_logs_cache[m_logs_count-1] = entry; } else // write to a file { FileWriteString(m_filehandle, entry); FileFlush(m_filehandle); } if(m_console_on) Print(entry); }
Функция под именем WriteCache записывает всю хранящуюся в массиве m_logs_cache информацию в нужный файл, аналогично тому, как информация автоматически записывается в файлы при установлении переменной cache_mode на false внутри функции basicConfig.
Поскольку пользователи способны вызывать эту функцию по своему усмотрению, давайте значительно упростим задачу, введя логическую переменную с именем write_cache_automatically в функцию basicConfig, когда эта переменная установлена на true. Вся информация, хранящаяся во временном кэшированном массиве, будет записана в указанный файл в деструкторе класса.
Предположим, что мы хотим сохранить логи после завершения всех операций. То есть советник удален с графика, или операция тестирования стратегий завершена.
bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log", bool console_on = true, string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false, bool cache_mode = false, bool write_cache_automatically = false) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; m_cache_mode = cache_mode; m_write_cache_automatically = write_cache_automatically;
CLogger::~CLogger(void) { if (m_cache_mode && m_write_cache_automatically) WriteCache(); //--- if(m_filehandle != INVALID_HANDLE) FileClose(m_filehandle); //Close the file, finally }
В итоге мне удалось заметить некоторые улучшения в тестере стратегий (примерно на 50% сократилось время тестирования) по сравнению с версией без кэширования.
Это произошло также после внесения ряда изменений в функцию, отвечающую за ротацию файлов.
void CLogger::fileRotate(int &handle, string &filename, int flags, bool is_common) { //---If first time -> open main file if(handle == -1) { handle = OpenFile(filename, flags); if(handle == -1) return; } //--- Check rotation trigger if(!isFileSizeLimitReached(handle)) return; //--- Close current big file FileClose(handle); //--- Rotate through numbered files for(int i = 1; i <= MAX_LOG_FILES; i++) { string new_name = m_base_name + "_" + (string)i + m_file_extension; // File exists → check if it still has space if(is_common?FileIsExist(new_name, FILE_COMMON):FileIsExist(new_name)) { int temp = OpenFile(filename, flags); //--- if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG)) printf("Filename %s size MB = %f",new_name, FileSize(temp)/1e6); if (temp != -1) { bool too_big = isFileSizeLimitReached(temp); FileClose(temp); if(too_big) continue; //--- The fill is full try the next one } } // File does not exist or is small, use it if (filename == new_name) return; filename = new_name; handle = OpenFile(filename, flags); if(handle == -1) DebugBreak(); FileSeek(handle, 0, SEEK_END); return; // IMPORTANT: stop rotation here } }
Оптимальное тестирование стратегий с помощью ведения логов
Убедившись, что режим кэширования установлен в значение true, необходимо предотвратить печать, установив в тестере стратегий переменную console_on в значение false, если у вас нет веской причины для вывода на печать; это может помочь сократить общее время выполнения теста.
#define PROG_NAME MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) #define PROG_TYPE (ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ #include <PyMQL5\logging.mqh> CLogger logger(PROG_NAME, PROG_TYPE); //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- string format = "%(asctime)s:%(programname)s:%(programtype)s:%(functionname)s:%(linenumber)d:%(message)s"; bool is_tester = (bool)MQLInfoInteger(MQL_TESTER); logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", !is_tester, format, is_tester, true, true); logger.info("Program started!"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Поскольку Тестер стратегий хранит всю имеющуюся в файлах информацию по другому пути к данным, нам необходимо установить переменную file_common в значение true, чтобы мы могли получить все логи, хранящиеся в общей папке.
Оставшаяся часть советника.
void OnDeinit(const int reason) { //--- logger.info("Program stopped. Reason = "+UninitializeReasonDescription(reason), __FUNCTION__, __LINE__); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- logger.info("Program running"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ string UninitializeReasonDescription(const int reason) { switch(reason) { //--- the EA has stopped working calling the ExpertRemove() function case REASON_PROGRAM : return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function"); //--- program removed from a chart case REASON_REMOVE : return("Program has been deleted from the chart"); //--- program recompiled case REASON_RECOMPILE : return("Program has been recompiled"); //--- symbol or chart period changed case REASON_CHARTCHANGE : return("Symbol or chart period has been changed"); //--- chart closed case REASON_CHARTCLOSE : return("Chart has been closed"); //--- inputs changed by user case REASON_PARAMETERS : return("Input parameters have been changed by a user"); //--- another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings case REASON_ACCOUNT : return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings"); //--- another chart template applied case REASON_TEMPLATE : return("A new template has been applied"); //--- OnInit() handler returned a non-zero value case REASON_INITFAILED : return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value"); //--- terminal closed case REASON_CLOSE : return("Terminal has been closed"); } //--- deinitialization reason unknown return("Unknown reason"); }
Результаты.
Как и ожидалось, в общей директории было создано несколько файлов, каждый размером около 10 МБ.
Упрощение ведения логов — подход в языке Python
Если вы знакомы с модулем logging в языке Python, вы можете заметить, что он не требует от вас разбора имени функции и конкретной строки кода, вызывающей ошибку.
import logging logger = logging.getLogger(__name__) logging.basicConfig(filename='myapp.log', level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s - file:%(filename)s - line:%(lineno)d - func:%(funcName)s') def some_function(): logger.info('Doing something') some_function()
Результаты.
2025-12-01 20:01:42,542 - INFO - Doing something - file:log.py - line:9 - func:some_function
В MQL5 нам приходится жестко прописывать большинство значений (строку и имя функции для каждого сообщения в логе, имя программы (имя файла) в конструкторе класса). Во избежание этого утомительного (повторяющегося) процесса, мы можем использовать макросы #define.
#define logger_info(msg) logger.info(msg, __FUNCTION__, __LINE__) #define logger_debug(msg) logger.debug(msg, __FUNCTION__, __LINE__) #define logger_warning(msg) logger.warning(msg, __FUNCTION__, __LINE__) #define logger_error(msg) logger.error(msg, __FUNCTION__, __LINE__) #define logger_critical(msg) logger.critical(msg, __FUNCTION__, __LINE__)
Применение.
void OnStart() { //--- string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]"; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log", false, format); logger_info("The script has started"); bool num_a = 10; bool num_b = -10; logger_info("num_a>num_b "+(string)bool(num_a>num_b)); if (!doSomething()) { logger_error(StringFormat("Some operation has failed Error = %d",GetLastError())); } if (risk_per_trade>10) //if a user has set the risk higher than 10% of the account balance logger_warning(StringFormat("You have risked too much for a single trade. Risk percentage = %d", risk_per_trade)); important_indicator_handle = iMA(Symbol(), Period(), -1, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); //An indicator with a negative period if (important_indicator_handle == INVALID_HANDLE) { logger_critical("Failed to load the Moving Average indicator, Error = "+(string)GetLastError()); //return; } //--- logger_info("End of the script!"); }
Результаты.
2025.12.02 09:47:49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:43 --> [The script has started] 2025.12.02 09:47:49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:48 --> [num_a>num_b false] 2025.12.02 09:47:49 | [ERROR] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:52 --> [Some operation has failed Error = 0] 2025.12.02 09:47:49 | [WARNING] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:56 --> [You have risked too much for a single trade. Risk percentage = 50] 2025.12.02 09:47:49 | [CRITICAL] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:62 --> [Failed to load the Moving Average indicator, Error = 4002] 2025.12.02 09:47:49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func:OnStart line:68 --> [End of the script!]
Заключительные мысли
Ведение логов — это не просто вывод простого текста на вкладку «Эксперты».. Это фундаментальная часть разработки программного обеспечения, помогающая нам понять, как работает наша программа, диагностировать проблемы и отслеживать события во времени.
Путем внедрения структурированного и многократно используемого модуля создания логов на языке MQL5, аналогичного библиотеке logging языка Python. Мы внедряем в свои торговые системы современные методы разработки. Это упрощает сопровождение и отладку нашего кода, а также делает его более согласованным с тем, как профессиональные разработчики по всему миру хранят и интерпретируют логи в системах на основе Python, на веб-серверах и т. д.
Надежный модуль ведения логов — это не просто удобство; это инструмент, который помогает нам оставаться организованными, эффективными и соответствовать отраслевым стандартам программирования.
Репозиторий, содержащий весь код, рассмотренный в этой серии статей, можно найти здесь: https://github.com/MegaJoctan/PyMQL5 для внесения предложений и исправления ошибок.
Таблица вложений
|Имя файла
|Описание и использование
|Include\PyMQL5\logging.mqh
|Класс типа библиотеки logging в Python, предназначенный для отображения и хранения логов. В нем есть класс с именем CLogger.
|Scripts\Logging Test.mq5
|Простой скрипт для тестирования методов, представленных в классе CLogger.
|Experts\Logging Test.mq5
|Советник (Expert Advisor, EA), разработанный для тестирования методов, представленных в классе CLogger, в реальных условиях торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/20458
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