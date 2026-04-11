Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 05): Модуль Logging из Python — ведите логи профессионально

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Введение

Ведение логов имеет решающее значение в любом современном устройстве, программе или программном обеспечении. Это просто процесс ведения записей обо всем, что произошло за время существования конкретной операции.

Компьютеры хранят записи об использовании программного обеспечения, подключениях и системных событиях.

Наши браузеры сохраняют историю посещенных нами сайтов и информацию о том, как мы с ними взаимодействуем.

Ведение таких записей имеет важное значение по многим существенным причинам, включая поиск и устранение неисправностей, отладку, аудит, мониторинг производительности и понимание поведения наших систем с течением времени.

В сфере алгоритмической торговли ведение логов имеет очень большое значение, поскольку оно помогает нам:

отслеживать торговые решения, то есть мы можем видеть, что произошло и когда и почему советники открыли, изменили или закрыли позицию и т. д.; проверять свою логику и убеждаться, что она работает точно так, как задумано, при любых рыночных условиях; отслеживать сложную логику, чтобы понять, где произошла ошибка в расчетах или почему сделка была отклонена, а также многое другое.

В MetaTrader 5 есть встроенный механизм ведения логов, который довольно неплох и отлично работает, но у него есть ряд ограничений.





Проблемы с механизмом ведения логов в MetaTrader 5.

Все логи перемешаны с логами, сгенерированными системой.

Вкладка «Эксперты» не отображает информацию о конкретной программе; все логи выводятся в одну и ту же консоль и сохраняются в одном лог-файле за определенный день.

Это затрудняет мониторинг логов для конкретной программы или функции.

Их сложно отформатировать.

Поскольку в MQL5 нет специального или конкретного способа вывода информации, все логи могут выглядеть по-разному. Эта непоследовательность затрудняет выявление ошибок и обнаружение недостатков.

Вы практически не можете контролировать уровень детализации логов.

Если вы не добавите пару операторов if перед каждым «Вызовом функции Print» в явном виде, нет возможности контролировать информацию, которая отображается на вкладке «Эксперты».

Это лишь некоторые из ограничений встроенной функции создания и ведения логов в MetaTrader 5. В Python существует встроенный модуль logging, который устраняет некоторые из описанных выше ограничений. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой этот модуль, и реализуем очень похожую библиотеку на языке программирования MQL5.





Система ведения логов для Python в MQL5



Согласно документации Python:

Модуль logging определяет функции и классы, которые реализуют гибкую систему регистрации событий для приложений и библиотек.

Этот модуль концентрируется на гибкости, сохраняя при этом основные принципы ведения логов, что обеспечивает пользователей простым и универсальным способом регистрации событий в своих приложениях на языке Python.

Пример ниже.

import logging logger = logging.getLogger(__name__) def do_something(): logger.info( 'Doing something important' ) def main(): logging.basicConfig( filename= 'myapp.log' , level=logging.INFO) logger.info( 'Started' ) do_something() logger.info( 'Finished' ) if __name__ == '__main__' : main()

Результаты (myapp.log).

INFO:__main__:Finished INFO:__main__:Started INFO:__main__:Doing something important INFO:__main__:Finished

Всего несколькими строками кода нам удалось указать файл, который мы будем использовать для хранения логов, и записать в него некоторую информацию.

Но в аналогичном классе MQL5 нам не нужна функция с именем getLogger, потому что все, что она делает, это извлекает (или создает) устройство ведения логов с определенным именем.

Это можно сделать в конструкторе классов с возможностью присвоить имя. Конструктор классов может возвращать объект CLogger.

class CLogger { private : string m_name; LogLevels m_loglevel; string m_filename; int m_filehandle; bool m_iscommon; string m_logs_format; bool m_console_on; int m_fileflags; bool is_configured; public : void CLogger( const string name); void CLogger( void ); void ~CLogger( void ); }; CLogger::CLogger( void ): m_filename( "logs.log" ), is_configured( false ), m_filehandle(- 1 ), m_console_on( true ), m_iscommon( false ), m_logs_format(DEFAULT_MSG_FORMAT), m_loglevel(LOG_LEVEL_INFO) { } CLogger::CLogger( const string name): m_name(name) { CLogger(); }

Одна из важнейших функций в этом классе — это функция с именем basicConfig.





Основные настройки механизма ведения логов



Возможность указать, чего ожидать от логов, имеет решающее значение, и получить эту возможность можно только внутри этой функции. Ниже перечислены несколько параметров (переменных), которые нам необходимо настроить.

Имя файла (filename)

Это имя файла, в который вы хотите записать все логи.

Расширение имени файла должно быть либо .txt, либо .log.

bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log" , bool console_on = true , string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false ) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; if (!checkFileExtenstion(filename)) { is_configured = false ; return false ; }

Проверка расширения имени файла.

bool CLogger::checkFileExtenstion( string filename) { if ( StringFind (filename, ".txt" ) > 0 || StringFind (filename, ".log" ) > 0 ) return true ; printf ( "Unsupported file extension, the logger expects a file [.txt, .log] file extensions (types)" ); return false ; }

Повторюсь, ведение логов — это процесс сохранения информации в указанном файле. Давайте откроем указанный текстовый файл.

bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log" , bool console_on = true , string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false ) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; if (!checkFileExtenstion(filename)) { is_configured = false ; return false ; } m_fileflags = FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ; if (m_iscommon) m_fileflags |= FILE_COMMON ; m_filehandle = FileOpen (filename, m_fileflags); if (m_filehandle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "func=%s line=%d, failed to open a '%s'. Error = %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ , filename, GetLastError ()); is_configured = false ; return false ; } FileSeek (m_filehandle, 0 , SEEK_END ); fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon); is_configured = true ; return true ; }

Для повышения эффективности и ускорения процесса регистрации данных необходимо оптимизировать процессы чтения и записи в лог-файл. Необходимо строго контролировать размер лог-файла (большие текстовые файлы сложнее читать и записывать, так как они потребляют слишком много памяти).

#define MAX_FILE_SIZEMB 10 #define MAX_LOG_FILES 1000

Значение по умолчанию — 10 мегабайт. Как вы, возможно, знаете, текстовый файл размером более 10 МБ огромен. Слишком большой размер для обычного текстового файла, содержащего всего несколько байтов информации в каждой строке.

Каждый раз, когда размер файла превысит этот лимит, будет автоматически создаваться новый лог-файл с тем же базовым именем + _[существующие лог-файлы с тем же именем++]. Например, если существует лог-файл с именем mylogs.log, будет создан новый файл с именем mylogs_1.log. Кроме того, существует ограничение на количество файлов, которые можно создать для определенного базового имени, а именно — 1000 файлов (по умолчанию).

Функция с именем fileRotate справится с этой задачей.

void CLogger::fileRotate( int &handle, string &filename, int flags, bool is_common) { if (!isFileSizeLimitReached(handle)) return ; FileClose (handle); if (!checkFileExtenstion(filename)) return ; string extension = StringFind (filename, ".log" ) < 0 ? ".txt" : ".log" ; int ext_start = MathMax ( StringFind (filename, ".log" ), StringFind (filename, ".txt" )); string base_name = StringSubstr (filename, 0 , ext_start); string new_name = "" ; for ( int i = 1 ; i <= MAX_LOG_FILES; i++) { new_name = base_name + "_" + string (i) + extension; if (! FileIsExist (new_name, is_common)) { handle = FileOpen (new_name, flags); if (handle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "Failed to rotate into a new file" ); return ; } break ; } else { int temp_handle = FileOpen (new_name, flags); if (temp_handle == INVALID_HANDLE ) continue ; if (!isFileSizeLimitReached(temp_handle)) { handle = temp_handle; break ; } else FileClose (temp_handle); } } FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); }

bool isFileSizeLimitReached( int handle) { int size = ( int ) FileSize (handle); if (size <= MAX_FILE_SIZEMB * 1000000 ) return false ; return true ; }

Примеры результатов.

Оценка размера файла, возможно, не самая точная, но очень близка к идеалу. Когда размер файла приближается к отметке в 10 мегабайт, создается новый файл, и в него записываются новые данные логов.

console_on

Если установить значение этого параметра на true, все записи будут выводиться в консоль (вкладка «Эксперты») после их сохранения в указанный лог-файл.

Это помогает нам избежать написания дополнительной строки кода только для вывода информации.

file_common

Эта логическая переменная рассказывает, находится ли указанный «лог-файл» в Общем каталоге (если установлено значение true) или по обычному пути передачи данных MQL5 (если установлено значение false).

m_fileflags = FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ; if (m_iscommon) m_fileflags |= FILE_COMMON ;

log_level

Эта переменная поясняет устройству ведения логов, насколько далеко или глубоко мы хотим выводить информацию.

enum LogLevels { LOG_LEVEL_DEBUG = 10 , LOG_LEVEL_INFO = 20 , LOG_LEVEL_WARNING = 30 , LOG_LEVEL_ERROR = 40 , LOG_LEVEL_CRITICAL = 50 };

Что делает с классом переменная LOG_LEVEL?

Эта переменная важна, как многие могут подумать, поскольку она определяет минимальный уровень серьезности, который регистратор фактически запишет в файл или выведет на экран: выступает в качестве фильтра.

Предположим, пользователь выбрал параметр LOG_LEVEL_INFO. Это означает, что все уровни записей ниже этого уровня будут игнорироваться.

Функция Уровень Будет ли информация регистрироваться в лог или выводиться на экран? CLogger.debug() 10 нет CLogger.info() 20 ДА CLogger.warning() 30 ДА CLogger.error() 40 ДА CLogger.critical() 50 ДА

Таким образом, несмотря на то что функция debug() запускает процесс, он ни на что не влияет, поскольку уровень ниже минимально допустимого.

Это очень полезно, поскольку позволяет регулировать уровень детализации записей с помощью настроек. Например, в режиме разработки вы можете выбрать LOG_LEVEL_DEBUG, что заставит класс регистрировать все события, помогая эффективно отлаживать программы. В то же время в режиме реальной торговли вы можете выбрать LOG_LEVEL_WARNING, чтобы регистрировать только предупреждения, ошибки и наиболее критические/фатальные ошибки, которые необходимо внести в лог.

format

Переменная format — одна из важнейших переменных в классе; это единственное место, где можно управлять процессом отображения логов на вкладке «Эксперты» и при сохранении в файлах.

В таблице ниже приведено описание заполнителей переменной format и результатов их работы.

Заполнитель Описание Примечания и пример %(asctime)s Локальная метка времени записи в логе TimeLocal, отформатированная как ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС. Значение datetime: 2025.01.01 00:00:05. %(levelname)s Имя уровня записи в логе в виде текста Это может быть INFO, DEBUG, ERROR, WARNING, CRITICAL %(programname)s Название программы или компонента. Его можно задать с помощью опционального конструктора класса, передав соответствующий аргумент name. Example, My Indicator. %(functionname)s Название функции, в которой генерируется лог. Может быть задано вручную с помощью функций создания логов, таких как OnTick или OnInit. %(linenumber)d Номер строки кода, где генерируется лог. Например, строка 118. Только если номер строки считан правильно, иначе возвращает empty. %(programtype)s

Тип запускаемой программы. Его можно задать с помощью пользовательского конструктора. Зависит от ENUM_PROGRAM_TYPE.



CLogger::CLogger( const string name, ENUM_PROGRAM_TYPE program_type): m_name(name), m_program_type(ProgramTypeToSTring(program_type)) { } string CLogger::ProgramTypeToSTring( ENUM_PROGRAM_TYPE prog_type) { switch (prog_type) { case PROGRAM_SCRIPT : return "Script" ; case PROGRAM_EXPERT : return "EA" ; case PROGRAM_INDICATOR : return "Indicator" ; case PROGRAM_SERVICE : return "Service" ; default : return "Unknown" ; } } Это может быть Script (скрипт), EA (советник), Indicator (индикатор), Service (служба) или Unknown (неизвестное имя). %(message)s Само сообщение в логе. Например, Не удалось создать отложенный ордер.

В последующих разделах этой статьи мы подробно рассмотрим, как эти форматы взаимодействуют с логами.

Пример формата.

string format = "%(asctime)s: %(levelname)s:%(programname)s:%(programtype)s:%(functionname)s:%(linenumber)d:%(message)s" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format);

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 13 : 54 :INFO:Logging Test:Script: OnStart : 36 :The script has started 2025.12 . 02 09 : 13 : 54 :ERROR:Logging Test:Script: OnStart : 40 :Some operation has failed Error = 0

Пример формата.

string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format);

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 15 : 41 | [INFO] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 37 --> [The script has started] 2025.12 . 02 09 : 15 : 41 | [ERROR] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 41 --> [Some operation has failed Error = 0 ]





Запись некоторой информации в логи



Закрытая функция в классе с именем Log — функция, отвечающая за форматирование, создание и запись сообщения (лога) в файл, не говоря уже об отображении информации на вкладке «Эксперты» (печать).

void Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 );

Поскольку все конструкторы классов являются опциональными, это позволяет пользователям начинать ведение логов без особой настройки, если в этом нет необходимости.

Функция basicConfig, выполняющая настройки, тоже является необязательным методом. Перед попыткой записи (регистрации в логе) какой-либо информации или значений необходимо подтвердить настройки по умолчанию (если пользователь не предоставил свои).

void CLogger::Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 ) { if (!is_configured) basicConfig();

Как уже говорилось ранее об уровнях логов, необходимо проверить, не ниже ли текущий уровень требуемого уровня лога, установленного пользователем.

if (level < m_loglevel) return ;

Форматирование логов

Нам необходимо удалить все заполнители и заменить их желаемым значением.

StringReplace (entry, "%(asctime)s" , t); StringReplace (entry, "%(levelname)s" , LevelToString(level)); StringReplace (entry, "%(message)s" , msg); if (m_name != "" ) StringReplace (entry, "%(programname)s" , m_name); else StringReplace (entry, "%(programname)s" , "" ); if (func_name != "" ) StringReplace (entry, "%(functionname)s" , func_name); else StringReplace (entry, "%(functionname)s" , "" ); if (m_program_type != "" ) StringReplace (entry, "%(programtype)s" , m_program_type); else StringReplace (entry, "%(programtype)s" , "" ); if (line_no >= 0 ) StringReplace (entry, "%(linenumber)d" , IntegerToString (line_no)); else StringReplace (entry, "%(linenumber)d" , "" ); entry += "

" ;

Обработка ротации файлов

Поскольку размер любого файла может достигать 10 МБ (по умолчанию), нам приходится проверять это условие каждый раз, прежде чем пытаться добавить в файл новую информацию.

fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon);

Запись и печать логов

FileWriteString (m_filehandle, entry); FileFlush (m_filehandle); if (m_console_on) Print (entry);

Функция с именем Log недоступна за пределами класса, поскольку она предназначена для заполнения других функций обработки очень специфических сообщений журнала. Ниже представлен раздел, описывающий эти функции.





Отдельная функция для каждого сообщения в логе



Логи для отладки

void debug( string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 ) { this .Log(LOG_LEVEL_DEBUG, msg, func_name, line_no); }

Эта функция предназначена для вывода сообщения на самом низком уровне, обычно для разработчиков, которые хотят понять все характеристики некоторых строк кода и функций.

Пример использования.

string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format); bool num_a = 10 ; bool num_b = - 10 ; logger.debug( "num_a>num_b " +( string ) bool (num_a>num_b), __FUNCTION__ , __LINE__ );

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 26 : 06 | [DEBUG] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 43 --> [num_a>num_b false ]

Информативные логи

Чаще всего они представляют собой такой тип сообщений, который используется для обозначения какого-либо текущего процесса или деятельности.

void OnStart () { logger.info( "The script has started" ); logger.info( "End of the script!" ); }

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 26 : 06 | [ INFO ] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 38 --> [The script has started] 2025.12 . 02 09 : 26 : 06 | [ INFO ] [Logging Test] [Script] func: line: --> [End of the script!]

Отображение ошибок для пользователей

Это логи, предназначенные для отображения сбоев в работе программы.

void error( string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 ) { this .Log(LOG_LEVEL_ERROR, msg, func_name, line_no); }

Результаты.

void OnStart () { if (!doSomething()) { logger.error( StringFormat ( "Some operation has failed Error = %d" , GetLastError ()), __FUNCTION__ , __LINE__ ); } } bool doSomething() { return false ; }

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 29 : 26 | [ ERROR ] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 47 --> [Some operation has failed Error = 0 ]

Ведение логов некоторых предупреждений

Такие логи используются для предупреждения пользователей о чем-то, что может не быть критическим для программы, но требует внимания.

Пример использования.

input int risk_per_trade = 50 ; void OnStart () { string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format); logger.info( "The script has started" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); if (risk_per_trade> 10 ) logger.warning( StringFormat ( "You have risked too much for a single trade. Risk percentage = %d" , risk_per_trade)); }

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 15 : 41 | [ WARNING ] [Logging Test] [Script] func: line: --> [You have risked too much for a single trade. Risk percentage = 50 ]

Логи фатальных или критических ошибок

Это самые важные логи, поскольку они фиксируют серьезные проблемы. Они часто используются для демонстрации серьезного недостатка в системе, который обычно означает, что программа не может продолжить выполнение, пока не будет устранена конкретная проблема.

void critical( string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 ) { this .Log(LOG_LEVEL_CRITICAL, msg, func_name, line_no); }

Предположим, у вас есть индикатор, настолько полезный для вашей стратегии, что если программа не сможет его загрузить, вся программа должна прекратить работу.

#include <PyMQL5\logging.mqh> CLogger logger(PROG_NAME, PROG_TYPE); int important_indicator_handle; void OnStart () { string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format); important_indicator_handle = iMA ( Symbol (), Period (), - 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (important_indicator_handle == INVALID_HANDLE ) { logger.critical( "Failed to load the Moving Average indicator, Error = " +( string ) GetLastError (), __FUNCTION__ , __LINE__ ); return ; } }

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 34 : 54 | [ CRITICAL ] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 56 --> [Failed to load the Moving Average indicator, Error = 4002 ]





Оптимизация процесса создания и ведения логов



Процесс чтения и записи в текстовые файлы (операции ввода/вывода) является одним из самых ресурсоемких процессов в языке MQL5, не говоря уже о встроенной функции с именем Print, которую мы используем для отображения информации на вкладке «Эксперты».

Вместо того чтобы очень часто (за считанные секунды) записывать данные в текстовый файл, мы можем предоставить пользователям возможность временно сохранять логи в памяти (кэше), прежде чем они решат, сохранять ли эту информацию в какой-то заданный файл.

Процесс прост: у нас есть глобальный массив, в который мы планируем записывать логи, и функция, которая записывает весь массив в указанный файл.

class CLogger { private : bool m_cache_mode; string m_logs_cache[]; uint m_logs_count; public : void CLogger( const string name); void CLogger( const string name, ENUM_PROGRAM_TYPE program_type); void CLogger( void ); void ~CLogger( void ); bool basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log" , bool console_on = true , string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false , bool cache_mode = false ); void WriteCache() { for ( uint i= 0 ; i<m_logs_count; i++) { if (m_filehandle== INVALID_HANDLE ) DebugBreak (); fileRotate(m_filehandle, m_filename, m_fileflags, m_iscommon); FileWriteString (m_filehandle, m_logs_cache[i]); FileFlush (m_filehandle); } } }; bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log" , bool console_on = true , string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false , bool cache_mode = false ) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; m_cache_mode = cache_mode; return true ; } void CLogger::Log(LogLevels level, string msg, string func_name = "" , int line_no = - 1 ) { if (m_cache_mode) { this .m_logs_count++; if (m_logs_count>m_logs_cache.Size()) ArrayResize (m_logs_cache, m_logs_count+MAX_CACHE_SIZE); m_logs_cache[m_logs_count- 1 ] = entry; } else { FileWriteString (m_filehandle, entry); FileFlush (m_filehandle); } if (m_console_on) Print (entry); }

Функция под именем WriteCache записывает всю хранящуюся в массиве m_logs_cache информацию в нужный файл, аналогично тому, как информация автоматически записывается в файлы при установлении переменной cache_mode на false внутри функции basicConfig.

Поскольку пользователи способны вызывать эту функцию по своему усмотрению, давайте значительно упростим задачу, введя логическую переменную с именем write_cache_automatically в функцию basicConfig, когда эта переменная установлена на true. Вся информация, хранящаяся во временном кэшированном массиве, будет записана в указанный файл в деструкторе класса.

Предположим, что мы хотим сохранить логи после завершения всех операций. То есть советник удален с графика, или операция тестирования стратегий завершена.

bool CLogger::basicConfig(LogLevels log_level = LOG_LEVEL_INFO, string filename = "logs.log" , bool console_on = true , string format = DEFAULT_MSG_FORMAT, bool file_common = false , bool cache_mode = false , bool write_cache_automatically = false ) { m_filename = filename; m_logs_format = format; m_console_on = console_on; m_iscommon = file_common; m_loglevel = log_level; m_cache_mode = cache_mode; m_write_cache_automatically = write_cache_automatically;

CLogger::~CLogger( void ) { if (m_cache_mode && m_write_cache_automatically) WriteCache(); if (m_filehandle != INVALID_HANDLE ) FileClose (m_filehandle); }

В итоге мне удалось заметить некоторые улучшения в тестере стратегий (примерно на 50% сократилось время тестирования) по сравнению с версией без кэширования.

Это произошло также после внесения ряда изменений в функцию, отвечающую за ротацию файлов.

void CLogger::fileRotate( int &handle, string &filename, int flags, bool is_common) { if (handle == - 1 ) { handle = OpenFile(filename, flags); if (handle == - 1 ) return ; } if (!isFileSizeLimitReached(handle)) return ; FileClose (handle); for ( int i = 1 ; i <= MAX_LOG_FILES; i++) { string new_name = m_base_name + "_" + ( string )i + m_file_extension; if (is_common? FileIsExist (new_name, FILE_COMMON ): FileIsExist (new_name)) { int temp = OpenFile(filename, flags); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "Filename %s size MB = %f" ,new_name, FileSize (temp)/ 1 e6); if (temp != - 1 ) { bool too_big = isFileSizeLimitReached(temp); FileClose (temp); if (too_big) continue ; } } if (filename == new_name) return ; filename = new_name; handle = OpenFile(filename, flags); if (handle == - 1 ) DebugBreak (); FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); return ; } }

Оптимальное тестирование стратегий с помощью ведения логов

Убедившись, что режим кэширования установлен в значение true, необходимо предотвратить печать, установив в тестере стратегий переменную console_on в значение false, если у вас нет веской причины для вывода на печать; это может помочь сократить общее время выполнения теста.

#define PROG_NAME MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ) #define PROG_TYPE ( ENUM_PROGRAM_TYPE ) MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ) #include <PyMQL5\logging.mqh> CLogger logger(PROG_NAME, PROG_TYPE); int OnInit () { string format = "%(asctime)s:%(programname)s:%(programtype)s:%(functionname)s:%(linenumber)d:%(message)s" ; bool is_tester = ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , !is_tester, format, is_tester, true , true ); logger.info( "Program started!" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Поскольку Тестер стратегий хранит всю имеющуюся в файлах информацию по другому пути к данным, нам необходимо установить переменную file_common в значение true, чтобы мы могли получить все логи, хранящиеся в общей папке.

Оставшаяся часть советника.

void OnDeinit ( const int reason) { logger.info( "Program stopped. Reason = " +UninitializeReasonDescription(reason), __FUNCTION__ , __LINE__ ); } void OnTick () { logger.info( "Program running" ); } string UninitializeReasonDescription( const int reason) { switch (reason) { case REASON_PROGRAM : return ( "Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function" ); case REASON_REMOVE : return ( "Program has been deleted from the chart" ); case REASON_RECOMPILE : return ( "Program has been recompiled" ); case REASON_CHARTCHANGE : return ( "Symbol or chart period has been changed" ); case REASON_CHARTCLOSE : return ( "Chart has been closed" ); case REASON_PARAMETERS : return ( "Input parameters have been changed by a user" ); case REASON_ACCOUNT : return ( "Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings" ); case REASON_TEMPLATE : return ( "A new template has been applied" ); case REASON_INITFAILED : return ( "This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value" ); case REASON_CLOSE : return ( "Terminal has been closed" ); } return ( "Unknown reason" ); }

Результаты.

Как и ожидалось, в общей директории было создано несколько файлов, каждый размером около 10 МБ.





Упрощение ведения логов — подход в языке Python



Если вы знакомы с модулем logging в языке Python, вы можете заметить, что он не требует от вас разбора имени функции и конкретной строки кода, вызывающей ошибку.

import logging logger = logging.getLogger(__name__) logging.basicConfig(filename= 'myapp.log' , level=logging.INFO, format = '%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s - file:%(filename)s - line:%(lineno)d - func:%(funcName)s' ) def some_function(): logger.info( 'Doing something' ) some_function()

Результаты.

2025 - 12 - 01 20 : 01 : 42 , 542 - INFO - Doing something - file: log .py - line: 9 - func:some_function

В MQL5 нам приходится жестко прописывать большинство значений (строку и имя функции для каждого сообщения в логе, имя программы (имя файла) в конструкторе класса). Во избежание этого утомительного (повторяющегося) процесса, мы можем использовать макросы #define.

#define logger_info(msg) logger.info(msg, __FUNCTION__ , __LINE__ ) #define logger_debug(msg) logger.debug(msg, __FUNCTION__ , __LINE__ ) #define logger_warning(msg) logger.warning(msg, __FUNCTION__ , __LINE__ ) #define logger_error(msg) logger.error(msg, __FUNCTION__ , __LINE__ ) #define logger_critical(msg) logger.critical(msg, __FUNCTION__ , __LINE__ )

Применение.

void OnStart () { string format = "%(asctime)s | [%(levelname)s] [%(programname)s] [%(programtype)s] func:%(functionname)s line:%(linenumber)d --> [%(message)s]" ; logger.basicConfig(LOG_LEVEL_DEBUG, "logs.log" , false , format); logger_info( "The script has started" ); bool num_a = 10 ; bool num_b = - 10 ; logger_info( "num_a>num_b " +( string ) bool (num_a>num_b)); if (!doSomething()) { logger_error( StringFormat ( "Some operation has failed Error = %d" , GetLastError ())); } if (risk_per_trade> 10 ) logger_warning( StringFormat ( "You have risked too much for a single trade. Risk percentage = %d" , risk_per_trade)); important_indicator_handle = iMA ( Symbol (), Period (), - 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (important_indicator_handle == INVALID_HANDLE ) { logger_critical( "Failed to load the Moving Average indicator, Error = " +( string ) GetLastError ()); } logger_info( "End of the script!" ); }

Результаты.

2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 43 --> [The script has started] 2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 48 --> [num_a>num_b false ] 2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [ERROR] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 52 --> [Some operation has failed Error = 0 ] 2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [WARNING] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 56 --> [You have risked too much for a single trade. Risk percentage = 50 ] 2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [CRITICAL] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 62 --> [Failed to load the Moving Average indicator, Error = 4002 ] 2025.12 . 02 09 : 47 : 49 | [INFO] [Logging Test] [Script] func: OnStart line: 68 --> [End of the script!]





Заключительные мысли

Ведение логов — это не просто вывод простого текста на вкладку «Эксперты».. Это фундаментальная часть разработки программного обеспечения, помогающая нам понять, как работает наша программа, диагностировать проблемы и отслеживать события во времени.

Путем внедрения структурированного и многократно используемого модуля создания логов на языке MQL5, аналогичного библиотеке logging языка Python. Мы внедряем в свои торговые системы современные методы разработки. Это упрощает сопровождение и отладку нашего кода, а также делает его более согласованным с тем, как профессиональные разработчики по всему миру хранят и интерпретируют логи в системах на основе Python, на веб-серверах и т. д.



Надежный модуль ведения логов — это не просто удобство; это инструмент, который помогает нам оставаться организованными, эффективными и соответствовать отраслевым стандартам программирования.

Репозиторий, содержащий весь код, рассмотренный в этой серии статей, можно найти здесь: https://github.com/MegaJoctan/PyMQL5 для внесения предложений и исправления ошибок.





Таблица вложений