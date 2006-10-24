Альтернативный лог-файл c использованием HTML и CSS

Зачем это мне нужно или в чем проблема?



Любой эксперт оснащен средствами для вывода информации о его функционировании, текущем состоянии, непредвиденных ситуациях и прочих событиях. Используя данные, которые генерирует подобным образом эксперт, можно проследить за всей хронологией событий, которые он зарегистрировал, даже не запуская MetaTrader. Мы можем легко найти нужный нам день и попытаться найти интересующую нас информацию. Но проблема состоит в том, что эксперты могут оставлять просто огромное количество сообщений, разобраться в которых будет непросто даже его создателю. Что уже говорить о других пользователях, которые не имеют отношения к разработке экспертов вообще. Открывая типичный лог-файл, мы увидим море однотипной информации, которая представлена сотнями или тысячами строк.

Что мы будем использовать?



А теперь представте себе насколько проще было бы работать, если бы лог-файл был организован следующим образом: ошибки и непредвиденные ситуации выделялись бы более крупным шрифтом красного цвета, предупреждения – персиковым цветом с меньшим размером, служебная информация – салатовым. Все торговые операции – синим цветом и так далее. То есть глядя на подобный лог-файл, вы могли бы сразу, даже не вникая и не читая, сориентироваться в том, что произошло и что же вам сообщил эксперт. Вы бегло смотрите на десятки строк и не встречаете ни одной красной или персиковой – никаких ошибок и предупреждений, все в порядке. За несколько секунд просматриваете все сообщения синего цвета и убеждаетесь, что ордеры выставлены правильно. Предел мечтаний? Ничего подобного – сейчас мы напишем библиотеку для реализации этой хитрой штуковины.Итак, в этой статье мы напишем очень простую, но мощную библиотеку для создания html-файлов, научимся настраивать отображение последних и посмотрим, как это можно легко внедрить и использовать в вашем эксперте или скрипте.

Мы воспользуемся HyperText Markup Language (HTML) для создания самих файлов и Cascading Style Sheets (CSS каскадные таблицы стилей) для настройки внешнего вида под ваш вкус. Что же такое HTML? Это язык, с помощью которого описываются веб-странички и благодаря которому вы сейчас читаете этот текст. Мы не будем рассматривать HTML - код и вы должны поверить мне на слово и принять все, как есть. Просматривать сами логи мы будем браузером Internet Explorer, Opera или чем-нибудь еще – нет разницы чем.

Создаём библиотеку generateHTML.



Итак, теперь запускаем MetaEditor и приступаем. Создаем новую библиотеку и вставляем этот код:



#property copyright "Copyright © 2006, Antonio Banderass. All rights reserved" #property link "banderassa@ukr.net" #property library int htmlFileHandle=- 1 ; int CreateHtmlFile( string fileName, string title, string style = "styles/default.css" ) { int handle = FileOpen (fileName, FILE_CSV | FILE_WRITE , " " ); if (handle > 0 ) { htmlFileHandle = handle; FileWrite (handle, "<html><head><title>" , title, "</title><link rel=stylesheet href=" , style, " type=text/css>" , "</head><body id=body><div align-center><h3 id=title>" , title, "</h3></div><hr noshade id=hr>" ); } else Print ( "generateHTML library: error while creating html file" ); return (handle); } void CloseHtmlFile() { if (htmlFileHandle > 0 ) { FileWrite (htmlFileHandle, "</body></html>" ); FileClose (htmlFileHandle); } } void WriteMsg( string text, string style = "text" ) { FileWrite (htmlFileHandle, "<font id=" , style, ">" , text, "</font>" ); } void WriteMsgLn( string text, string style = "text" ) { FileWrite (htmlFileHandle, "<font id=" , style, ">" , text, "</font><br>" ); } void WriteMsgTime( string text, string style = "text" ) { FileWrite (htmlFileHandle, "<font id=" , style, ">" + TimeToStr(CurTime()) + ": " , text, "</font>" ); } void WriteMsgTimeLn( string text, string style = "text" ) { FileWrite (htmlFileHandle, "<font id=" , style, ">" + TimeToStr(CurTime()) + ": " , text, "</font><br>" ); }

Сохраните этот файл под названием generateHTML.mq4 в папке libraries. Сама библиотека использует только встроенные функции языка mql4, так что ничего дополнительно подключать не нужно. Нажимаем F5. Следует отметить, что библиотека просто создает текстовые файлы и заполняет их HTML кодом, используя функции FileOpen(), FileClose() и FileWrite(). Объяснять каждый тег не вижу смысла, просто поверьте мне на слово.





Подготовка к работе.



Для нормальной работы нужно еще настроить библиотеку. Для этого заходим в папку ...MetaTrader/experts/files. Создаём там папку logs, заходим в нее и создаем еще одну папку styles. Заходим в последнюю папку и создаем там файл default.css и вставляем туда этот текст:



#body { background- color : dimgray; } #title { font-size: 200 %; color : greenyellow; } #text { font-size: 150 %; color : greenyellow; } #error { font-size: 180 %; color : orangered; } #warning { font-size: 120 %; color : gold; }



Позже мы рассмотрим его во всех деталях, а пока сохраняйте файл и выходите из блокнота. На этом подготовка библиотеки закончена. Посмотрим на что она способна.

Создаём наш первый html файл.



Создайте пустой тестовый скрипт. В начале исходника подключите нашу библиотеку директивой #include:

#include "..\libraries\generateHTML.mq4"

Теперь добавим немного кода в функцию start():

CreateHtmlFile( "logs\log1.html" , "testing library generateHTML " +TimeToStr(CurTime()));

Эта функция создаeт html-файл с названием log1.html в папке logs. Второй параметр – это заголовок, который будет размещeн в начале файла. Последний параметр рассмотрим позже, здесь он упущен, так как используется значение по умолчанию.

Теперь все готово для вывода сообщений, поехали:

WriteMsgLn( "WriteMsgLn(). Test message" );

Эта функция выводит обычное текстовое сообщение. Как видно - все максимально просто. Единственный параметр - это текст сообщения. Такая простота накладывает и определенные ограничения: мы не можем открыть и работать одновременно с несколькими лог-файлами. Но скоро я расскажу как обойти и эту маленькую проблемку. Также следующее сообщение будет выводиться с новой строки. Само название функции говорит что оно будет выполнять: Ln от Line New, что означает - новая строка. Продолжим:

WriteMsgLn( "WriteMsgLn(). Warning message" , "warning" );

WriteMsgLn( "WriteMsgLn(). Message" ); WriteMsgLn( "WriteMsgLn(). Message" , "text" );

Сейчас мы уточнили второй параметр. Он указывает, что это сообщение следует вывести в стиле "warning". Это значит, что текст будет иметь персиковый цвет и будет немного крупнее обычного текста. Эти параметры отображения задаются в файле default.css, до которого мы вскоре доберемся. По умолчанию выставляется стиль "text", то есть два следующих вызова будут идентичны:

Продолжим тестирование различных стилей:

WriteMsgLn( "WriteMsgLn(). Error message" , "error" );

Фактически тоже самое, но в стиле "error". Текст будет красноватым и еще крупнее. Теперь рассмотрим функции для одновременного вывода сообщений и времени:

WriteMsgTimeLn( "WriteMsgTimeLn(). Message with time" );

Теперь кроме самого сообщения будет выводиться еще и текущее время. Оно будет размещаться в начале строки. Вы можете также уточнять стиль, в котором выводить сообщение как и раньше:

WriteMsgTimeLn( "WriteMsgTimeLn(). Warning message with time" , "warning" ); WriteMsgTimeLn( "WriteMsgTimeLn(). Error message with time" , "error" );

WriteMsg( "WriteMsg(). Text" ); WriteMsgTime( "WriteMsgTime(). Text with time" ); WriteMsg( "WriteMsg(). Warning" , "warning" ); WriteMsgTime( "WriteMsgTime(). Error" , "error" );

Если вы хотите вывести пару сообщений в одну строку, то просто воспользуйтесь функциями WriteMsg() и WriteMsgTime(). Они идентичны предыдущим, но выводят все в одну строку:

После того, как все сообщения выведены следует закрыть HTML файл:

CloseHtmlFile();

Настраиваем отображение.



Теперь откомпилируйте скрипт "html-file creation" и запустите его в MetaTrader. Затем зайдите в папку с логами, у нас это ...MetaTrader\experts\files\logs\ и откройте только что созданный лог вашим браузером. Как вы можете видеть, такое представление информации является более наглядным и понятным. Проблема может появиться, если ваши вкусы не совпадают с моими. Посмотрим как можно настроить цвета и размер шрифта с помощью каскадных таблиц стилей (СSS).

Как видно, все достаточно просто. Теперь, когда вы знаете как использовать библиотеку, давайте настроим отображение логов под ваш вкус. Заходим в папку ...MetaTrader/experts/files/logs/styles. Открываем единственный файл. Это настройки отображения – CSS. Рассмотрим первые строки:

#body

Название стиля, отображение которого мы хотим настроить. Как видно сначала идет знак #, а уже потом само название. В данном случае - это все тело документа. Этот стиль должен быть включен в любой CSS-файл.

{ background- color : dimgray; }

название параметра: его значение;

#title { font-size: 200 %; color : greenyellow; }

Здесь мы устанавливаем цвет фона. Между фигурными скобками указываются параметры и их значения в такой форме:В этом случае имеем: название параметра - background-color (цвет фона лог-файла) и значение - dimgray (серый цвет). Смотрим дальше:

Этот стиль присваивается заголовку, который размещается в начале файла. Тут мы указываем размер шрифта и его цвет. Первый параметр указывается в процентах. Дальше:

#text { font-size: 150 %; color : greenyellow; } #error { font-size: 180 %; color : orangered; } #warning { font-size: 120 %; color : gold; }

А это три уже знакомых нам стиля, которые соответствуют обычному тексту, ошибке и предупреждению. Вы также можете установить дополнительный параметр background-color, который устанавливает цвет фона текста. Что бы создать свой стиль и использовать его, просто опишите его в этом файле и сохраните. Например так:

#order { font-size: 160 %; color : Dodgerblue; }

Потом, что бы воспользоваться этим стилем, укажите его, как аргумент при выводе сообщения:

WriteMsgTimeLn( "WriteMsgTimeLn(). Order message with time" , "order" );

Цвета.



Теперь вы умеете создавать новые стили и использовать их.По ниже приведенным ссылкам вы можете найти таблицы цветов, очевидно, что моя цветовая схема понравится не всем.

http://www.computerhope.com/htmcolor.htm

http://www.immigration-usa.com/html_colors.html

http://html-color-codes.com/

https://it.utexas.edu/



Чтобы воспользоваться цветами из таблиц, которые имеют вид шестнадцатиразрядного числа (например C34A2C), нужно перед ним поставить знак #, например:

#body { background- color : #C34A2C; }

Создаем свои файлы стилей.



Для создания нового файла стиля, откройте файл default.css, модифицируйте его и сохраните под новым именем. При создании файла уточните последний параметр, который указывает путь к файлу стиля, который вы хотите применить, например:

CreateHtmlFile( "logs\log1.html" , "testing library generateHTML" , "logs\styles\myStyle.css " );

Создание и использование одновременно нескольких лог-файлов.



Так как при работе с библиотекой мы никогда не указываем, какой именно лог-файл использовать, чем достигается максимальная простота, возникает вопрос: как писать сообщение в нескольких лог-файлах одновременно? Всё достаточно просто. Функция для создания html-файлов возвращает значение типа int. Это и есть идентификатор файла. Также имеется глобальная переменная int htmlFileHandle, которая указывает какой файл сейчас используется. Всё что нам нужно - это запомнить идентификаторы всех лог-файлов, а потом при надобности присваивать их значения переменной htmlFileHandle.



Вот пожалуй и всё что я хотел сказать. Мы получили простое средство для создания и эффективного отображения информации. Я надеюсь, что это будет полезно многим трейдерам и хоть немного облегчит их работу.



