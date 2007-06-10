Визуализация тестирования. История сделок.

1. Мотивация

В клиентском терминале MetaTrader 4 появилась функция визуализации тестирования. Она позволяет контролировать процесс тестирования экспертов на качественно новом уровне. Теперь трейдер-программист может наблюдать за каждым действием своего эксперта, проверяя его работу на истории!

Об использовании визуализатора вы можете прочитать в статье Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри. В настоящей статье будет описано, как сделать тестер стратегий максимально похожим на терминал.

В моей предыдущей статье Визуализация тестирования. Расширение функциональности. было описано, как реализовать закладку "Торговля" при тестировании. Сейчас мы добавим к ней закладку "История счета".





2. Задача и реализация

Для начала нам придется смириться с тем, что точную копию "Истории счета" мы сделать не сможем. Для этого пришлось бы писать сложную программу с использованием dll. Да это и ни к чему, так как закладка "Результаты" тестера содержит практически всю информацию о совершенных операциях.

Наша же задача заключается в отображении актуальной информации на экране. Это может быть очень удобно при анализе работы эксперта. Теперь не будет необходимости постоянно переключаться между закладками.

Поскольку места на экране не много, а прокрутку экрана нормально реализовать достаточно сложно, мы будем отображать только часть истории - на виду будут исключительно самые свежие события.

Остается напомнить, что для создания подокна, в котором будет отображаться история, необходимо создать индикатор, и, прикрепив его к графику, сохранить шаблон под именем tester.tpl либо в шаблоне <имя_эксперта>.tpl (вы можете скачать индикатор прямо из статьи).

Сохранение шаблона для тестирования

Теперь можно заняться подготовкой эксперта. В этом тоже нет ничего сложного:

сохраняем файл VisualTestingTools.mq4 в директорию ...\MetaTrader 4\experts\include\;

добавляем в эксперта строку #include <VisualTestingTools.mq4> - теперь содержимое файла будет "включено" в код эксперта;

и вставляем вызовы функций, отвечающих за обновление истории сделок, в функции init() и start() эксперта.

... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <VisualTestingTools.mq4> int init() { if (FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod) return (- 1 ); vTerminalInit(); vHistoryInit(); return ( 0 ); } int start() { if (FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod) return (- 1 ); vTerminalRefresh(); vHistoryRefresh(); int _GetLastError = 0 ; ...





3. Тестирование

Давайте теперь попробуем протестировать нового эксперта. Для этого откроем окно тестера стратегий, выберем из выпадающего списка эксперта CrossMACD_DeLuxe_VisualHistory и нажмем на кнопку свойства.

Окно тестера стратегий

У эксперта появилось несколько новых внешних переменных - они объявлены во включаемом файле VisualTestingTools.mq4. Часть из них предназначена для управления закладкой Терминал, часть - для закладки История счета, но большинство - общие:

TerminalRows - максимальное количество строк закладки Терминал, отображаемых на экране. Если установить TerminalRows = 0, терминал обновляться не будет;

- максимальное количество строк закладки Терминал, отображаемых на экране. Если установить TerminalRows = 0, терминал обновляться не будет; HistoryRows - максимальное количество строк закладки История счета, отображаемых на экране. Если установить HistoryRows = 0, история счета обновляться не будет;

- максимальное количество строк закладки История счета, отображаемых на экране. Если установить HistoryRows = 0, история счета обновляться не будет; BigText - установите true, если хотите сделать размер шрифта больше;

- установите true, если хотите сделать размер шрифта больше; SignalPoints - расстояние в пунктах, начиная с которого будут "подсвечиваться" поля Стоп Лосс, Тейк Профит и Цена открытия для отложенных ордеров. Например, при SignalPoints = 10 поле Стоп Лосс изменит цвет, когда цена будет в 10-ти пунктах от уровня Стоп Лосс позиции;

- расстояние в пунктах, начиная с которого будут "подсвечиваться" поля Стоп Лосс, Тейк Профит и Цена открытия для отложенных ордеров. Например, при SignalPoints = 10 поле Стоп Лосс изменит цвет, когда цена будет в 10-ти пунктах от уровня Стоп Лосс позиции; ShowCancelled - установите true, если хотите видеть в истории сделок отмененные ордера;

- установите true, если хотите видеть в истории сделок отмененные ордера; ShowExpired - установите true, если хотите видеть в истории сделок отложенные ордера, у которых наступило время истечения;

- установите true, если хотите видеть в истории сделок отложенные ордера, у которых наступило время истечения; MainColor - цвет заголовочных строк Терминала и Истории счета и строки информации о торговом счёте Терминала (Баланс, Эквити, ...);

- цвет заголовочных строк Терминала и Истории счета и строки информации о торговом счёте Терминала (Баланс, Эквити, ...); BuyColor - цвет информации о Buy-позициях;

- цвет информации о Buy-позициях; BuyOPColor - цвет поля Цена открытия закладки Терминал, на который будет меняться основной цвет при приближении текущей цены к уровню открытия Buy Stop и Buy Limit - ордеров.

- цвет поля Цена открытия закладки Терминал, на который будет меняться основной цвет при приближении текущей цены к уровню открытия Buy Stop и Buy Limit - ордеров. BuySLColor - для закладки "Терминал": цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Стоп Лосс Buy-позиций. Для закладки "История счета": цвет, на который будет меняться основной цвет, если Buy-позиция закрылась по Стоп Лоссу;

- для закладки "Терминал": цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Стоп Лосс Buy-позиций. Для закладки "История счета": цвет, на который будет меняться основной цвет, если Buy-позиция закрылась по Стоп Лоссу; BuyTPColor - то же, что и BuySLColor, применительно к Тейк Профиту позиций;

- то же, что и BuySLColor, применительно к Тейк Профиту позиций; SellOPColor, SellSLColor и SellTPColor - то же самое, только для Sell-позиций.

Устанавливаем значения переменных на свое усмотрение и нажимаем "ОК". Проверяем, установлена ли галочка "Визуализация", и запускаем тестирование:

Визуализация тестирования: окна "Терминала" и "Истории счета" загружены

Эксперт открыл позицию, и она отобразилась в "Терминале"

Как только позиция закрылась, она "перекочевала" в Историю счета, а на её место пришла другая. Обратите внимание, что поле StopLoss подсвечено красным - позиция была закрыта по Стоп Лоссу.

Вторая позиция закрылась, на этот раз по Тейк Профиту. Обратите внимание, что последние позиции отображаются сверху в Истории счета. Таким образом, мы всегда будем видеть самые свежие события.

Так выглядит наш виртуальный Терминал спустя несколько минут.





4. Возможные проблемы

Проблема, описанная мной в статье Визуализация тестирования. Расширение функциональности., касается и индикатора vHistory: если в шаблоне, который использует тестер, индикатор будет не во втором подокне, для правильной работы функций, отвечающих за обновление Истории счета, необходимо указать номер подокна явно:

vHistory_win = WindowFind ( "vHistory" ); if ( IsTesting () ) { vHistory_win = 2 ; }





5. Заключение

Ниже приведены скриншоты, иллюстрирующие закладку "История счета" в разных ситуациях.