Построение фрактальных линий

Введение Фракталами пользуется практически каждый трейдер, но спросите его, что такое фрактал, и в лучшем случае он ответит, что это индикатор из системы Билла Вильямса. Более продвинутые скажут, что это последовательность из 5 баров, в которых если High среднего бара выше остальных в последовательности, то это Up фрактал, а если Low среднего бара ниже остальных, то это Down фрактал. Как говорится – “Вот и все, что я могу сказать о войне”.

Коротко о фракталах, в частности, об их природе и использовании говорится в книге Билла Вильямса “Новые измерения биржевой торговли”, кое-что есть в статье Чекулаева «Фракталы». Математически фракталы неплохо описаны в книге Ширяева – «Основы стохастической математики».

Использование фракталов

Можно выделить два вида пробития фракталов – простое, когда цена поднимается выше Up фрактала (ниже Down фрактала), причем лучше дождаться цены закрытия и открывать позицию на открытии следующего бара.



Соответствующие Buy и Sell фракталы отмечены стрелками на рисунке. Мы рассмотрели простое пробитие фрактала. В сложном пробитии используются 2 фрактала – последний и предпоследний. Через них проводится прямая, которая должна быть пробита ценой закрытия.

Места входа при пробитии фрактальной линии обозначены голубой и красненькой стрелочками. Лучше разобраться во фрактальной идеологии нам поможет язык MQL4.

Сформулируем задачу для тестирования фракталов.



нарисовать фракталы buy/sell;

нарисовать горизонтальные уровни пробития;

нарисовать фрактальные линии;

предполагаемые места входа пометить стрелочками.

Нарисовать фракталы buy/sell

Самая элементарная часть. Учитывая еще и наличие индикатора iFractal на MQL4 (в Omege этот индикатор сам писал и из-за ее особенностей очень запарился). Примеры написания этого индикатора можно посмотреть в Code Base.

Горизонтальные уровни пробития

Воспользуемся стандартными горизонтальными линиями. В качестве ценовых координат укажем цену фрактала, а в качестве временных – дата образования фрактала и текущее время.

ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True);

Фрактальные линии

Казалось бы простой выход – прорисовка трендовых линий через 2 точки. Делаем линию лучом и ждем пробития. Но на деле сравнить цену закрытия и значение цены на фрактальной линии не представилось возможным, так как функция ObjectGet может вернуть только значения точек, которые образовали фрактальную линию. Что же делать?

Вспомнить аналитическую геометрию. У нас есть 2 точки, значит имеем уравнение прямой, а по уравнению прямой, зная координату времени, элементарно получаем значение цены. Каноническое уравнение прямой выглядит так:





Вместо х и у подставляем цены и время. Реализация представлена в функции LevelCalculate, которая рассчитывает уровень пробоя, а заодно и определяет новые координаты фрактальной линии, которые устанавливаются с помощью функции ObjectSet.

ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False);

Расстановка стрелок

В цикле строим все необходимые линии и сравниваем с текущими ценами. Если пробой уровня простой , то ставим желтую стрелочку. Если пробой фрактальной линии, то на Buy – синюю, а на Sell – красную.

Все это реализовано в качестве индикатора FractalLines.mq4.

#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red extern int lines= 5 ; extern int MaxFractals= 10000 ; extern bool ShowHorisontalLines= true ; extern bool ShowFractalLines= true ; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; double bufUpPrice[ 10000 ]; double bufUpDate[ 10000 ]; double bufDownPrice[ 10000 ]; double bufDownDate[ 10000 ]; int Up = 0 ; int Down = 0 ; double LevelCalculate( double Price1, double Time1, double Price2, double Time2, double NewTime) { double level; if (Time2!=Time1) { level=(NewTime-Time1)*(Price2-Price1)/(Time2-Time1)+Price1; } else { return (Price2); } return (level); } int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 0 , 217 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 1 , 218 ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; int limit = Bars - counted_bars; string arrowName; int FractalUp = 0 ; int FractalDown = 0 ; int SimpleFractalUp = 0 ; int SimpleFractalDown = 0 ; double BuyFractalLevel = 0 ; double SellFractalLevel = 0 ; double buf = 0 ; for ( int i = limit; i> 0 ; i--) { BuyFractalLevel=LevelCalculate(bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up- 1 ],bufUpDate[Up- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_PRICE1,BuyFractalLevel); SellFractalLevel=LevelCalculate(bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down- 1 ], bufDownDate[Down- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_PRICE1,SellFractalLevel); if (Close[i]>ObjectGet( "SimpleUp" +Up,OBJPROP_PRICE1)&& (Up>SimpleFractalUp)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalUp=Up; } if (Close[i]<ObjectGet( "SimpleDown" +Down,OBJPROP_PRICE1)&& (Down>SimpleFractalDown)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalDown=Down; } if ((Close[i]>BuyFractalLevel)&&(Up>FractalUp)) { arrowName= "UpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Blue); FractalUp=Up; } if ((Close[i]<SellFractalLevel)&&(Down>FractalDown)) { arrowName= "DownArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Red); FractalDown=Down; } ExtMapBuffer1[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); if (buf!= 0 ) { Up++; bufUpPrice[Up]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); bufUpDate[Up]=Time[i]; BuyFractalLevel=bufUpPrice[Up]; if (Up> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False); if (Up>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineUp" +(Up-lines)); ObjectDelete ( "SimpleUp" +(Up-lines)); } } } ExtMapBuffer2[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); if (buf!= 0 ) { Down++; bufDownPrice[Down]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); bufDownDate[Down]=Time[i]; SellFractalLevel=bufDownPrice[Down]; if (Down> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleDown" +Down, OBJ_TREND , 0 ,bufDownDate[Down], bufDownPrice[Down],Time[i- 1 ],bufDownPrice[Down]); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,LightCoral); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineDown" +Down, OBJ_TREND , 0 , bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down- 1 ],bufDownPrice[Down- 1 ]); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_RAY ,False); if (Down>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineDown" +(Down-lines)); ObjectDelete ( "SimpleDown" +(Down-lines)); } } } if (!ShowHorisontalLines) { ObjectDelete ( "SimpleDown" +Down); ObjectDelete ( "SimpleUp" +Up); } if (!ShowFractalLines) { ObjectDelete ( "LineDown" +Down); ObjectDelete ( "LineUp" +Up); } } return ( 0 ); }

Старые линии необходимо удалять, а то чарт станет палитрой. В индикаторе предусмотрена еще пара дополнительных настроек, таких как видимость различных линий и количество линий. Результат работы индикатора приведен ниже.





Незаменимая вещь для любителей фракталов!

