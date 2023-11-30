Сделайте торговые графики лучше с интерактивным графическим интерфейсом на основе MQL5 (Часть III): Простой перемещаемый торговый интерфейс

Для начала давайте вспомним, что мы рассмотрели в предыдущих двух частях:

В третьей части мы сосредоточимся на улучшении наших панелей путем интеграции в них графических интерфейсов. Без графического интерфейса панели не будут служить своему прямому назначению.

Вот краткий обзор того, что мы рассмотрим в этой статье:

Мы хотим сделать перемещаемую панель с графическим интерфейсом, и для этого нам нужно решить, что мы будем создавать. В качестве основы я выбрал простой советник, а именно Simple Trading.

Во-первых, нам нужно создать эту статическую панель управления, то есть советник Simple Trading. Крайне важно сделать это эффективно, поскольку мы создаем полноценный советник. Под эффективностью я подразумеваю, что мы не можем просто открыть файл и написать туда весь код. Вместо этого нам нужен хорошо продуманный план, который позволит нам написать минимальный код в нескольких хорошо организованных .mqh-файлах. Самое главное, мы должны избегать многократного дублирования одного и того же кода для создания необходимых статических графических интерфейсов для нашей перемещаемой панели.

Вот базовая статическая панель, которую мы возьмем за основу:

Рис 1. Простая статическая панель

Она включает в себя:

Итак, наша панель состоит из этих семи компонентов. На мой взгляд, это довольно красивая панель инструментов, которую мы создали, просто объединив эти семь элементов.

Теперь займемся кодом.

Какие классы нам понадобятся?

Нам понадобятся 2 метки (Label), 2 кнопки (Button), 1 поле редактирования (Edit) и 2 прямоугольные метки (Rectangle Label). Итак, давайте создадим 4 файла .mqh, по одному на каждый из них. Вот структура папок нашего проекта:

Это файлы, в которых мы будем писать наш код. Теперь давайте создадим наш первый файл SimpleTradingEA.mq5, который является основным файлом советника.

Я удалил функцию OnTick(), так как она нам в этом проекте не понадобится. Вот как файл выглядит на данный момент:

Давайте теперь составим план. Мы построим нашу статическую панель в следующем порядке:

Всё выглядит логично. Давайте начнем.

Строка заголовка



Чтобы создать строку заголовка, нам нужно использовать объект Rectangle Label. Итак, давайте создадим класс, который будет обрабатывать все, что связано с объектом Rectangle Label. Создадим .mqh-файл. Для простоты назовем его RectangleLabel.mqh, а класс будет носить название RectangleLabel.

Вот пустой класс, который мы создали:

class RectangleLabel { public : RectangleLabel( void ); ~RectangleLabel( void ); }; RectangleLabel::RectangleLabel( void ) { } RectangleLabel::~RectangleLabel( void ) { } Нам понадобятся некоторые функции: Create -> Создание прямоугольной метки Destroy -> Удаление панели SetBorderType -> Тип границы

SetBGColor -> Цвет фона Объявим эти функции в списке функций-членов. Теперь наш класс выглядит так: class RectangleLabel { public : RectangleLabel( void ); ~RectangleLabel( void ); void Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize); void Destroy(); void SetBorderType( ENUM_BORDER_TYPE borderType); void SetBGColor( color col); }; Давайте запишем базовую функцию создания: void RectangleLabel::Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , yDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , ySize); } Создадим Destroy, SetBorderType и SetBGColor в одной строке. Вот наш обновленный класс: class RectangleLabel { private : string _name; public : RectangleLabel( void ); ~RectangleLabel( void ); void Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize); void Destroy() { ObjectDelete ( 0 , _name);} void SetBorderType( ENUM_BORDER_TYPE borderType) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType);} void SetBGColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BGCOLOR , col);} }; Также мы добавили частную переменную "_name", поскольку ObjectDelete требует имя, и мы установили "_name" в функции Create: void RectangleLabel::Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , yDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , ySize); _name = name; } Мы просто добавили "_name = name;" в последней строке для присвоения переменной _name в качестве имени созданной прямоугольной метки. Вы можете спросить, где же код для реализации перемещаемости. На данный момент мы игнорируем этот аспект, чтобы упростить задачу, пока не создадим простую статическую панель мониторинга. Воспользуемся этим классом в основном файле, например SimpleTradingEA.mq5, чтобы увидеть результат:

Сначала мы включили файл RectangleLabel.mqh с помощью #include и создали экземпляр класса с именем TitleBar, поскольку мы создаем строку заголовка панели с помощью экземпляра класса RectangleLabel. Мы будем использовать его снова для основного тела панели. Затем мы использовали этот экземпляр для создания прямоугольной метки на диаграмме по координатам (100,100) и размером 200x20. Затем мы делаем его границу плоской (BORDER_FLAT), так как, по моему мнению, это выглядит лучше. Вы можете изменить эту настройку по своему усмотрению. Затем мы используем функцию ChartRedraw(0) для перерисовки графика. Таким образом панель будет создана на графике немедленно. В противном случае нужно будет дождаться следующего обновления цены, то есть тика. Всё было реализовано в OnInit(). Необходимо только одно выполнение для создания и отображения панели на графике. Наконец, мы удаляем панель с помощью созданной нами функции Destroy() в OnDeinit(), то есть при удалении советника с графика. Результат:

Рис 2. Строка заголовка



Основная часть панели



Снова воспользуемся классом RectangleLabel для создания основного тела. Нам просто нужно создать еще один экземпляр. Давайте назовем его "MainDashboardBody" и добавим приведенный ниже простой код в OnInit() после создания строки заголовка, а затем, наконец, добавим MainDashboardBody.Destroy() в OnDeinit(): MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); После этого наш код выглядит так:

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); } Результат выглядит неплохо:



Рис. 3. Добавлено основное тело панели





Текст заголовка



Чтобы добавить текст заголовка, нам нужно создать класс, аналогичный RectangleLabel, но специально для меток, что позволит нам добавлять текст. Вот код нового класса с именем Label: class Label { private : string _name; public : Label( void ); ~Label( void ); void Create( string name, int xDis, int yDis); void Destroy() { ObjectDelete ( 0 , _name);} void SetTextColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_COLOR , col);} void SetText( string text) { ObjectSetString ( 0 , _name, OBJPROP_TEXT , text);} string GetText() { return ObjectGetString ( 0 , _name, OBJPROP_TEXT );} void SetFontSize( int fontSize) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize);} void SetFont( string fontName) { ObjectSetString ( 0 , _name, OBJPROP_FONT , fontName);} }; Label::Label( void ) { } Label::~Label( void ) { } void Label::Create( string name, int xDis, int yDis) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , yDis); _name = name; } Создан класс с именем Label в новом .mqh-файле с именем Label.mqh

Объявлена частная переменная _name для непубличного хранения имени

Создана функцию Create с тремя обязательными параметрами: name, xDis и yDis Размер не имеет значения для объекта Label. Чтобы изменить размер текста, мы изменяем размер шрифта

Создана функция Destroy для удаления метки

Создана функция SetTextColor для установки цвета текста

Создана функция для установки текста объекта метки

Создана функция GetText для получения текста объекта Label, который возвращает строку

Создана функцию SetFontSize для установки размера шрифта

Создана функция для установки шрифта. Требуется имя шрифта в строке. Конечно, шрифт должен быть установлен в операционной системе.

Теперь давайте воспользуемся им для создания двух объектов меток на графике.

Теперь SimpleTradingEA.mq5 выглядит так:

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; #include "Label.mqh" Label TitleText; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); TitleText.Create( "TitleText" , 110 , 101 ); TitleText.SetText( "Simple Trading EA V1.0" ); TitleText.SetFontSize( 10 ); TitleText.SetTextColor( clrBlack ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); TitleText.Destroy(); } Создан экземпляр метки с именем TitleText

Использована функцию TitleText.Create для создания TitleText

Использован TitleText.SetText, чтобы установить для TitleText значение "Simple Trading EA V1.0"

Использован TitleText.SetFontSize для установки FontSize равным 10

Использован TitleText.SetTextColor для установки черного цвета

Использован TitleText.Destroy для уничтожения объекта TitleText в OnDeinit

Результат:



Рис 4. Добавлен текст заголовка





Текст "Lot Size:" (размер лота)



Для текста "Lot Size:" выполните процесс, аналогичный тексту заголовка. Окончательный код выглядит так:

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; #include "Label.mqh" Label TitleText; Label LotSizeText; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); TitleText.Create( "TitleText" , 110 , 101 ); TitleText.SetText( "Simple Trading EA V1.0" ); TitleText.SetFontSize( 10 ); TitleText.SetTextColor( clrBlack ); LotSizeText.Create( "LotSizeText" , 110 , 140 ); LotSizeText.SetText( "Lot Size:" ); LotSizeText.SetFontSize( 12 ); LotSizeText.SetTextColor( clrBlack ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); TitleText.Destroy(); LotSizeText.Destroy(); }

Создан экземпляр Label с именем LotSizeText

Использована функция LotSizeText.Create для создания текста

Использован LotSizeText.SetText для установки текста "Lot Size:"

Использован LotSizeText.SetFontSize, чтобы установить FontSize равным 12.

Использован LotSizeText.SetTextColor, чтобы установить черный цвет.

Использован LotSizeText.Destroy для уничтожения объекта Label в OnDeinit.





Рис. 5. Добавлен текст "Lot Size:"









Поле редактирования



Для поля редактирования мы создадим класс, очень похожий на класс Label. Код нового класса Edit:

class Edit { private : string _name; public : Edit( void ); ~Edit( void ); void Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize); void Destroy() { ObjectDelete ( 0 , _name);} void SetBorderColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BORDER_COLOR , col);} void SetBGColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BGCOLOR , col);} void SetTextColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_COLOR , col);} void SetText( string text) { ObjectSetString ( 0 , _name, OBJPROP_TEXT , text);} string GetText() { return ObjectGetString ( 0 , _name, OBJPROP_TEXT );} }; Edit::Edit( void ) { } Edit::~Edit( void ) { } void Edit::Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_EDIT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , yDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , ySize); _name = name; } Создан класс Edit в новом .mqh-файле с именем Edit.mqh

Объявлена частная переменная _name для непубличного хранения имени

Создана функция Create с пятью обязательными параметрами: name, xDis, yDis, xSize и ySize

Создана функция Destroy для удаления объекта редактирования

Создана функция SetBorderColor для установки цвета границы

Создана функция SetBGColor для установки цвета фона WhiteSmoke

Создана функция SetTextColor для установки цвета текста внутри поля редактирования

Создана функция SetText для установки текста

Создана функция GetText для получения текста

Теперь вы можете использовать класс Edit в SimpleTradingEA, как показано ниже:

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; #include "Label.mqh" Label TitleText; Label LotSizeText; #include "Edit.mqh" Edit LotSize; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); TitleText.Create( "TitleText" , 110 , 101 ); TitleText.SetText( "Simple Trading EA V1.0" ); TitleText.SetFontSize( 10 ); TitleText.SetTextColor( clrBlack ); LotSizeText.Create( "LotSizeText" , 110 , 140 ); LotSizeText.SetText( "Lot Size:" ); LotSizeText.SetFontSize( 12 ); LotSizeText.SetTextColor( clrBlack ); LotSize.Create( "LotSize" , 220 , 140 , 50 , 20 ); LotSize.SetBorderColor( clrBlack ); LotSize.SetBGColor( clrWhiteSmoke ); LotSize.SetText( "0.01" ); LotSize.SetTextColor( clrBlack ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); TitleText.Destroy(); LotSizeText.Destroy(); LotSize.Destroy(); } Создан экземпляр Edit с именем LotSize

Использована функция LotSize.Create для создания объекта редактирования

Использован LotSize.SetBorderColor, чтобы установить черный цвет границы

Использован LotSize.SetBGColor для установки цвета фона WhiteSmoke

Использован LotSize.SetText для установки текста 0,01, обозначающего размер лота

Использован LotSize.SetTextColor, чтобы установить черный цвет текста внутри поля редактирования

Использован LotSize.Destroy для удаления объекта Edit в OnDeinit.



Кнопки Buy и Sell



Наконец-то мы добрались до кнопок. Создадим класс для кнопок аналогично тому, как мы это делали для других элементов:

class Button { private : string _name; public : Button( void ); ~Button( void ); void Create( string name, int xDis, int yDis, int xSize, int ySize); void SetBorderColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BORDER_COLOR , col);} void SetBGColor( color col) { ObjectSetInteger ( 0 , _name, OBJPROP_BGCOLOR , col);} void SetText( string text) { ObjectSetString ( 0 , _name, OBJPROP_TEXT , text);} void Destroy() { ObjectDelete ( 0 , _name);} }; Button::Button( void ) { } Button::~Button( void ) { } void Button::Create( string name, int xDis = 0 , int yDis = 0 , int xSize = 0 , int ySize = 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , yDis); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , ySize); _name = name; } В новом файле .mqh с именем Button.mqh мы создали класс с именем Button. Мы объявили частную переменную _name для непубличного хранения имени. Мы также создали следующие функции: Функция Create с пятью обязательными параметрами: name, xDis, yDis, xSize и ySize.

Функция Destroy для удаления объекта кнопки (Button Object).

Функция SetBorderColor для установки цвета границы (Border Color).

Функция SetBGColor для установки цвета фона WhiteSmoke.

Функция SetText для установки текста.

Теперь посмотрим на основной файл SimpleTradingEA.mq5 после добавления кнопок. Вы заметите, что теперь он содержит экземпляры RectangleLabel, Label, Edit, Button для BuyButton и SellButton.

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; #include "Label.mqh" Label TitleText; Label LotSizeText; #include "Edit.mqh" Edit LotSize; #include "Button.mqh" Button BuyButton; Button SellButton; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); TitleText.Create( "TitleText" , 110 , 101 ); TitleText.SetText( "Simple Trading EA V1.0" ); TitleText.SetFontSize( 10 ); TitleText.SetTextColor( clrBlack ); LotSizeText.Create( "LotSizeText" , 110 , 140 ); LotSizeText.SetText( "Lot Size:" ); LotSizeText.SetFontSize( 12 ); LotSizeText.SetTextColor( clrBlack ); LotSize.Create( "LotSize" , 220 , 140 , 50 , 20 ); LotSize.SetBorderColor( clrBlack ); LotSize.SetBGColor( clrWhiteSmoke ); LotSize.SetText( "0.01" ); LotSize.SetTextColor( clrBlack ); BuyButton.Create( "BuyButton" , 110 , 180 , 80 , 25 ); BuyButton.SetBorderColor( clrBlack ); BuyButton.SetText( "Buy" ); BuyButton.SetBGColor( clrLime ); SellButton.Create( "SellButton" , 210 , 180 , 80 , 25 ); SellButton.SetBorderColor( clrBlack ); SellButton.SetText( "Sell" ); SellButton.SetBGColor( clrRed ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); TitleText.Destroy(); LotSizeText.Destroy(); LotSize.Destroy(); BuyButton.Destroy(); SellButton.Destroy(); } Создан экземпляр Button с именем BuyButton

Использована функция BuyButton.Create для создания объекта редактирования (Edit Object)

Использован BuyButton.SetBorderColor для установки черного цвета границы

Использован BuyButton.SetBGColor для установки цвета фона Lime.

Использован BuyButton.SetText для установки текста Buy

Использован BuyButton.Destroy для удаления объекта Button в OnDeinit

Для кнопки Sell:



Создан экземпляр Button с именем SellButton

Использована функция SellButton.Create для создания объекта кнопки (Button Object)

Использован SellButton.SetBorderColor для установки черного цвета границы

Использован SellButton.SetBGColor для установки красного цвета фона

Использован SellButton.SetText для установки текста Sell

Использован SellButton.Destroy для удаления объекта Button в OnDeinit

Результат:



Рис. 6. Добавлены кнопки Buy и Sell

Последние штрихи

Займемся цветами. Внесем следующие изменения:

Изменим цвет строки заголовка на темно-синий

Изменим цвет тела основной панели на светло-голубой

Изменим цвет текста заголовка с черного на белый

Изменим цвет текста Lot Size с черного на белый

Добавить функцию покупки/продажи

Окончательный код SimpleTradingEA.mq5 включает изменения цвета и торговую библиотеку. Он также создает функцию OnChartEvent, чтобы при нажатии кнопки Buy или Sell соответствующий ордер размещался немедленно.

#include "RectangleLabel.mqh" RectangleLabel TitleBar; RectangleLabel MainDashboardBody; #include "Label.mqh" Label TitleText; Label LotSizeText; #include "Edit.mqh" Edit LotSize; #include "Button.mqh" Button BuyButton; Button SellButton; int OnInit () { TitleBar.Create( "TitleBar" , 100 , 100 , 200 , 20 ); TitleBar.SetBorderType( BORDER_FLAT ); TitleBar.SetBGColor( C'27, 59, 146' ); MainDashboardBody.Create( "MainDashboardBody" , 100 , 119 , 200 , 100 ); MainDashboardBody.SetBorderType( BORDER_FLAT ); MainDashboardBody.SetBGColor( C'102, 152, 250' ); TitleText.Create( "TitleText" , 110 , 101 ); TitleText.SetText( "Simple Trading EA V1.0" ); TitleText.SetFontSize( 10 ); TitleText.SetTextColor( clrWhite ); LotSizeText.Create( "LotSizeText" , 110 , 140 ); LotSizeText.SetText( "Lot Size:" ); LotSizeText.SetFontSize( 12 ); LotSizeText.SetTextColor( clrWhite ); LotSize.Create( "LotSize" , 220 , 140 , 50 , 20 ); LotSize.SetBorderColor( clrBlack ); LotSize.SetBGColor( clrWhiteSmoke ); LotSize.SetText( "0.01" ); LotSize.SetTextColor( clrBlack ); BuyButton.Create( "BuyButton" , 110 , 180 , 80 , 25 ); BuyButton.SetBorderColor( clrBlack ); BuyButton.SetText( "Buy" ); BuyButton.SetBGColor( clrLime ); SellButton.Create( "SellButton" , 210 , 180 , 80 , 25 ); SellButton.SetBorderColor( clrBlack ); SellButton.SetText( "Sell" ); SellButton.SetBGColor( clrRed ); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { MainDashboardBody.Destroy(); TitleBar.Destroy(); TitleText.Destroy(); LotSizeText.Destroy(); LotSize.Destroy(); BuyButton.Destroy(); SellButton.Destroy(); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (sparam == "BuyButton" ) { trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , ( double )LotSize.GetText(), ask, 0 , 0 ); } if (sparam == "SellButton" ) { trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , ( double )LotSize.GetText(), bid, 0 , 0 ); } } }

Изменения:

Изменения цвета: Изменен цвет фона строки заголовка на темно-синий с помощью TitleBar.SetBGColor(C'27, 59, 146').

Изменен цвет основного тела информационной панели на светло-синий с помощью MainDashboardBody.SetBGColor(C'102, 152, 250').

Изменен цвет текста заголовка на белый с помощью TitleText.SetTextColor(clrWhite).

Изменен цвет текста Lot Size на белый с помощью LotSizeText.SetTextColor(clrWhite). Включение торговой библиотеки: Интегрировали торговую библиотеку и создали экземпляр с именем trade со следующим кодом:

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade;

Создание функции OnChartEvent: Реализована функция OnChartEvent, которая немедленно выполняет соответствующий ордер при нажатии кнопки Buy или Sell. Код выглядит следующим образом:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (sparam == "BuyButton" ) { trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , ( double )LotSize.GetText(), ask, 0 , 0 ); } if (sparam == "SellButton" ) { trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , ( double )LotSize.GetText(), bid, 0 , 0 ); } } } Если идентификатор события равен CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, функция обнаруживает щелчок по объекту, получает имя этого объекта с помощью sparam, проверяет, является ли имя объекта BuyButton или SellButton, а затем размещает соответствующую сделку с помощью библиотеки Trade.





Рис. 7. Завершенный советник Simple Trading (статический)