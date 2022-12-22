DoEasy. Элементы управления (Часть 31): Прокрутка содержимого элемента управления "ScrollBar"

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Концепция

Продолжаем развивать функционал элемента управления ScrollBar. Разрабатываемая нами полоса прокрутки может реагировать на нажатие кнопок и смещение ползунка. Но вот далее никаких действий не происходит. А нам нужно, чтобы при нажатии на кнопки прокрутки, содержимое контейнера смещалось внутри него, тем самым показывая ранее скрытые области и скрывая ранее отображаемые с противоположной стороны контейнера. Сегодня создадим возможность прокрутки содержимого контейнера при нажатии на кнопки горизонтальной полосы прокрутки. При этом ползунок элемента управления будет автоматически подстраивать свои размер и положение.

Ползунок полосы прокрутки — это не просто часть элемента, которая при её перемещении позволяет управлять положением содержимого формы, прокручивая его внутри контейнера. Он к тому же служит схематическим отображением взаимного расположения контейнера и его содержимого. Сама полоса прокрутки представляет собой ширину всего содержимого контейнера, а ползунок на полосе прокрутки представляет собой контейнер, его ширину, в котором располагается содержимое. И, чем больше содержимое выходит за пределы контейнера, тем меньший размер имеет ползунок. И это естественно. Ведь ползунок показывает своим размером то окно, внутри которого видно содержимое, а полоса прокрутки — всё содержимое контейнера. Перемещая ползунок по полосе прокрутки мы говорим программе какое место содержимого контейнера мы хотим видеть сейчас.

Ровно так же мы можем управлять положением содержимого контейнера при помощи кнопок со стрелками, расположенными по краям полосы прокрутки. При этом смещается как само содержимое контейнера, так и ползунок на полосе прокрутки, показывая нам какаю часть из всего содержимого контейнера отображается на данный момент.

Сегодня создадим возможность смещения содержимого контейнера при помощи кнопок со стрелками горизонтальной полосы прокрутки. Ползунок при этом будет смещаться и будет иметь правильные относительные размеры и координаты расположения на полосе прокрутки. Вообще, сначала будем разрабатывать функционал именно горизонтальной полосы прокрутки, а потом его в уже готовом виде перенесём в вертикальную полосу и сделаем их совместную работу.







Доработка классов библиотеки

Так как ползунок полосы прокрутки автоматически подстраивает свои размеры в зависимости от того, насколько содержимое контейнера выходит за его пределы, то при сильном уменьшении размера, ползунок может стать слишком маленьким. Во избежание такой ситуации необходимо задать минимальный размер ползунка, меньше которого он быть не может. А при перемещении содержимого контейнера нужно задать размер шага в пикселях, на которые содержимое контейнера может смещаться за один шаг. В редакторе MetaEditor, например, такой шаг равен шести пикселям. Мы сделаем поменьше — два пикселя.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh создадим две новые макроподстановки для указания вышеназванных параметров:

#define DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH ( 11 ) #define DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN ( 8 ) #define DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_SCROLL_STEP ( 2 ) #define DEF_CONTROL_CORNER_AREA ( 4 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_X ( 1 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y ( 0 )





Когда мы хотим получить данные из свойств объекта "верхняя, нижняя, левая и правая границы графического элемента", то мы их получаем из свойств объекта. В эти параметры записываются значения при успешном создании объекта. А далее, если мы изменяем размеры объекта, то в свойства графического элемента эти данные уже не сохраняются. Да, мы получаем значения когда запрашиваем их одним из методов, возвращающих данное свойство, например, BottomEdge(), но этот метод просто возвращает рассчитанное значение. В свойствах же объекта эти значения не меняются. И это нужно исправить. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh базового графического элемента библиотеки, во всех методах, в которых как-то меняются границы объекта, нужно прописать запись новых значений в свойства объекта:

bool CGCnvElement::SetCoordX( const int coord_x) { int x=( int ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ); if (coord_x==x) { if (coord_x== this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X)) return true ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,coord_x); this .SetRightEdge(); return true ; } if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ,coord_x)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,coord_x); this .SetRightEdge(); return true ; } return false ; } bool CGCnvElement::SetCoordY( const int coord_y) { int y=( int ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ); if (coord_y==y) { if (coord_y== this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y)) return true ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,coord_y); this .SetBottomEdge(); return true ; } if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ,coord_y)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,coord_y); this .SetBottomEdge(); return true ; } return false ; } bool CGCnvElement::SetWidth( const int width) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH)==width) return true ; if (! this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height())) { CMessage::ToLog(DFUN+ this .TypeElementDescription()+ ": width=" +( string )width+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,width); this .SetVisibleAreaX( 0 , true ); this .SetVisibleAreaWidth(width, true ); this .SetRightEdge(); return true ; } bool CGCnvElement::SetHeight( const int height) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT)==height) return true ; if (! this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width(),height)) { CMessage::ToLog(DFUN+ this .TypeElementDescription()+ ": height=" +( string )height+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,height); this .SetVisibleAreaY( 0 , true ); this .SetVisibleAreaHeight(height, true ); this .SetBottomEdge(); return true ; }

Теперь при любом изменении размеров или координат объекта, координаты его сторон будут прописаны в свойства графического элемента. Это нам позволит правильно находить нужные объекты по заданным значениям его сторон, используя сортировку по свойствам объекта.





Некоторые методы, созданные нами ранее в классе объекта-контейнера, нужны только для объектов-контейнеров. Например, методы, возвращающие границы рабочей области контейнера, внутри которой могут быть расположены прикреплённые объекты. Но тут оказалось проблемой то, что в других объектах библиотеки, кроме объектов-контейнеров, данные методы не доступны. А они часто нужны — ведь мы обращаемся к объекту-контейнеру из класса, в котором нет доступа к такому объекту (он попросту о нём не знает). Соответственно, нам приходится обращаться к свойствам такого объекта через свойства его родителя — базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки. А этот класс не видит методов своего наследника — класса объекта-контейнера. Получается замкнутый круг. Но выход есть: мы, немного теряя в структурированности объектов, перенесём все нужные методы в класс CWinFormBase, который является родительским для всех WinForms-объектов библиотеки. Таким образом, нам, при обращении к разным свойствам разных по назначению объектов друг из друга, будет проще получать нужные данные. Пусть даже, что такие данные относятся к иному типу объекта, и в данном объекте не используются, но зато все объекты смогут обращаться к методам других объектов, не используемых в текущем, но использующихся в тех, к которым идёт обращение.

Немного запутанно получилось, но гораздо проще в коде — просто перенесём некоторые методы из класса объекта-контейнера в класс базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки. Тем самым сделаем эти методы видимыми из любого класса.

Из файла \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh вырежем эти публичные методы:

public : int WidthWorkspace( void ) const { return this .Width()-:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft())-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int HeightWorkspace( void ) const { return this .Height()-:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop())-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom()); } int CoordXWorkspace( void ) const { return this .CoordX()+:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft()); } int CoordYWorkspace( void ) const { return this .CoordY()+:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop()); } int RightEdgeWorkspace( void ) const { return this .RightEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int BottomEdgeWorkspace( void ) const { return this .BottomEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom()); }

и вставим их тоже в публичную секцию класса в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh:



~CWinFormBase( void ) { if ( this .m_list_active_elements!= NULL ) { this .m_list_active_elements.Clear(); delete this .m_list_active_elements; } } int WidthWorkspace( void ) const { return this .Width()-:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft())-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int HeightWorkspace( void ) const { return this .Height()-:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop())-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom());} int CoordXWorkspace( void ) const { return this .CoordX()+:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft()); } int CoordYWorkspace( void ) const { return this .CoordY()+:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop()); } int RightEdgeWorkspace( void ) const { return this .RightEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int BottomEdgeWorkspace( void ) const { return this .BottomEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom()); } void SetForeColor( const color clr, const bool set_init_color) { if ( this .ForeColor()==clr) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,clr); if (set_init_color) this .SetForeColorInit(clr); }

Теперь эти методы будут видны из всех WinForms-объектов библиотеки.

И по той же причине — по причине видимости методов во всех классах WinForms-объектов, напишем методы, которые по своей сути должны принадлежать к классу объекта-контейнера, но запрос к ним идёт из объектов, не являющихся контейнерами.

Нам необходимо знать на сколько пикселей привязанные к объекту-контейнеру объекты выходят за пределы контейнера. Такие значения будем проверять в одном методе, а записывать будем в структуру, содержащую поля со значениями количества пикселей сверху, снизу, слева и справа. Если привязанные объекты выходят за какой-либо край контейнера, либо сразу за несколько, то в структуре будут записаны значения количества пикселей с каждой из сторон объекта, где содержимое выходит за пределы контейнера. По этим данным мы сможем далее рассчитать размер полосы прокрутки в элементе управления ScrollBar.

В приватной секции класса объявим такую структуру и переменную с типом этой структуры, в которую будем записывать нужные нам данные:

protected : CArrayObj *m_list_active_elements; color m_fore_color_init; color m_fore_state_on_color_init; private : struct SOversizes { int top; int bottom; int left; int right; }; SOversizes m_oversize; uint GetFontFlags( void ); public :





В публичной секции объявим метод, проверяющий выход привязанных объектов за пределы контейнера и заполняющий вышеобъявленную структуру, метод, смещающий все привязанные к контейнеру объекты, и методы, возвращающие минимальное и максимальное значения указанного свойства из всех привязанных объектов к текущему:



virtual void Redraw( bool redraw); virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); virtual bool Resize( const int index, const int w, const int h, const bool redraw); bool CheckForOversize( void ); bool ShiftDependentObj( const int shift_x, const int shift_y); long GetMaxLongPropFromDependent( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop); long GetMinLongPropFromDependent( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop); protected : CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

Все эти методы нужны для работы с объектами-контейнерами, но вызываться будут далее из объектов не контейнеров, поэтому они расположены в общем родительском классе всех WinForms-объектов.



Так как структура и переменная с типом структуры приватная, то нам нужны пуличные методы для возврата значений, записанных в поля этой структуры. Напишем их в публичной секции в самом конце тела класса:

int OversizeTop( void ) const { return this .m_oversize.top; } int OversizeBottom( void ) const { return this .m_oversize.bottom; } int OversizeLeft( void ) const { return this .m_oversize.left; } int OversizeRight( void ) const { return this .m_oversize.right; } };





В обоих конструкторах класса инициализируем все поля структуры нулями:

CWinFormBase::CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_list_active_elements= new CArrayObj(); :: ZeroMemory ( this .m_oversize); } CWinFormBase::CWinFormBase(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_list_active_elements= new CArrayObj(); :: ZeroMemory ( this .m_oversize); }





Метод, возвращающий флаг выхода содержимого контейнера за его пределы:



bool CWinFormBase::CheckForOversize( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_oversize); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL) continue ; int r=obj.RightEdge()- this .RightEdgeWorkspace(); if (r> 0 && r> this .m_oversize.right) this .m_oversize.right=r; int l= this .CoordXWorkspace()-obj.CoordX(); if (l> 0 && l> this .m_oversize.left) this .m_oversize.left=l; int t= this .CoordYWorkspace()-obj.CoordY(); if (t> 0 && t> this .m_oversize.top) this .m_oversize.top=t; int b=obj.BottomEdge()- this .BottomEdgeWorkspace(); if (b> 0 && b> this .m_oversize.bottom) this .m_oversize.bottom=b; } return (m_oversize.top> 0 || m_oversize.bottom> 0 || m_oversize.left> 0 || m_oversize.right> 0 ); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Вкратце: нам необходимо знать, что какой-либо (или несколько, или вообще все) из привязанных к контейнеру объектов выходит за его пределы. А для того, чтобы знать максимальные значения, на которые объекты находятся за пределами своего контейнера, мы в цикле по всем привязанным объектам ищем с каждой из сторон максимальную величину. По завершении цикла у нас будет в структуре записаны все значения, на какие с каждой из сторон контейнера привязанные объекты выходят за его пределы. По этим значениям мы в дальнейшем сможем рассчитать размер ползунка полосы прогресса. Ведь именно от того, насколько объекты выходят за пределы контейнера, и зависит размер ползунка (чем больше величина выхода за пределы контейнера, тем меньше размер ползунка).

Метод, смещающий все привязанные объекты:



bool CWinFormBase::ShiftDependentObj( const int shift_x, const int shift_y) { for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ) continue ; int x=obj.CoordX()+shift_x; int y=obj.CoordY()+shift_y; if (!obj.Move(x,y, false )) return false ; obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .CoordY()); obj.Redraw( false ); } return true ; }

Логика метода прокомментирована в коде. Нам нужно сместить привязанные к контейнеру объекты при щелчке по кнопкам прокрутки или при перемещении ползунка. Этот метод смещает все объекты, находящиеся в списке привязанных к нему объектов. Смещение производится методом Move(), а в этом методе уже всё сделано для того, чтобы и привязанные к перемещаемому объекту другие элементы, тоже перемещались. В общем — здесь мы смещаем на указанную величину все привязанные к контейнеру объекты кроме полос прокрутки, так как они являются управляющими элементами объекта-контейнера, а не привязанными к нему объектам (хоть и находятся в общем списке).





Метод, возвращающий максимальное значение указанного целочисленного свойства из всех подчинённых базовому объектов:



long CWinFormBase::GetMaxLongPropFromDependent( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop) { long property=- LONG_MAX ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ) continue ; if (obj.GetProperty(prop)>property) property=obj.GetProperty(prop); long prop_form=obj.GetMaxLongPropFromDependent(prop); if (prop_form>property) property=prop_form; } return property; }

Здесь тоже вся логика прописана в комментариях к коду, и тут всё просто: в цикле ищем среди всех объектов (кроме полос прокрутки) объект с максимальным значением указанного свойства. Найденное максимальное значение и возвращаем.





Метод, возвращающий минимальное значение указанного целочисленного свойства из всех подчинённых базовому объектов:



long CWinFormBase::GetMinLongPropFromDependent( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop) { long property= LONG_MAX ; for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *obj= this .GetElement(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ) continue ; if (obj.GetProperty(prop)<property) property=obj.GetProperty(prop); long prop_form=obj.GetMinLongPropFromDependent(prop); if (prop_form<property) property=prop_form; } return property; }

Метод аналогичен предыдущему: в цикле ищем среди всех объектов (кроме полос прокрутки) объект с минимальным значением указанного свойства. Найденное минимальное значение возвращаем.







При наведении курсора мышки на ползунок полосы прокрутки, весь объект ScrollBar нужно переместить на передний план. Да и не только при наведении на ползунок, а вообще, всегда при наведении мышки на область этого объекта, его нужно переместить выше всех объектов контейнера. Так нужно для того, чтобы курсор мог взаимодействовать именно с самым верхним объектом, а не с теми, что могут находиться выше него, так как созданы были позднее. На данный момент класс объекта-области захвата унаследован от класса объекта-кнопки и использует функционал родительского класса для взаимодействия с мышкой. Так как методы для обработки разных событий при взаимодействии с мышкой виртуальные, то нам нужно их переопределить в классе объекта-области захвата.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarThumb.mqh, в защищённой секции объявим виртуальные обработчики событий мышки, а в публичной — обработчик последнего события мышки:

class CScrollBarThumb : public CButton { private : protected : virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CScrollBarThumb( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); CScrollBarThumb(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Напишем реализацию объявленных виртуальных обработчиков.

Обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты":



void CScrollBarThumb::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base !=NULL) { base .BringToTop(); } CButton::MouseActiveAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); }

Здесь: получаем указатель на базовый объект, а это будет объект-полоса прокрутки и переносим его на передний план. Далее вызываем обработчик соответствующего методу события мышки родительского объекта.





Обработчик события "Курсор в пределах активной области, нажата кнопка мышки (любая)":



void CScrollBarThumb::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base !=NULL) { base .BringToTop(); } CButton::MouseActiveAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); }

Всё точно так же — сначала переносим базовый объект на передний план (это будет полоса прокрутки со всеми управляющими элементами), затем вызываем обработчик события мышки родительского объекта.





Обработчик события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)":



void CScrollBarThumb::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base !=NULL) { base .BringToTop(); } CButton::MouseActiveAreaReleasedHandler(id,lparam,dparam,sparam); }

Идентично двум вышерассмотренным обработчикам.





Обработчик последнего события мышки просто перенесён полностью из родительского объекта с целью вероятной его дальнейшей доработки:

void CScrollBarThumb::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColor() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColor() : this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

На данный момент обработчик идентичен обработчику родительского класса.







В классе абстрактного объекта-полосы прокрутки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBar.mqh в методе, создающем объект-область захвата (ползунок) и кнопки прокрутки, укажем правильные размеры кнопок, записанные в макроподстановке, специально предназначенной для хранения размеров кнопок полосы прокрутки:

void CScrollBar::CreateThumbArea( void ) { this .CreateArrowButtons( DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH , DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH ); }





В методе, рассчитывающем размер области захвата, возвращать из метода будем не ноль, а значение, записанное в макроподстановке, хранящей минимальный размер ползунка по умолчанию:

int CScrollBar::CalculateThumbAreaSize( void ) { return DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN ; }





Класс объекта-полосы прокрутки должен рассчитывать размеры и положеие ползунка в зависимости от того, на сколько пикселей содержимое контейнера выходит за его пределы. При изменении размеров контейнера или его содержимого, размеры и положение ползунка должны пересчитываться. При нажатии кнопок прокрутки, содержимое контейнера (в случае, если оно выходит за пределы контейнера) должно смещаться в противоположную сторону от направления стрелки нажатой кнопки. Ползунок при этом должен смещаться по направлению стрелки.

Сегодня создадим такой функционал для горизонтальной полосы прокрутки. Далее, после завершения его разработки, перенесём готовый функционал в класс объекта вертикальной полосы прокрутки. А далее сделаем их совместную работу.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarHorisontal.mqh переименуем приватный метод CalculateThumbAreaSize в метод CalculateThumbAreaDistance(). В публичной секции объявим методы для рассчёта размеров и координат ползунка и основной метод перерасчёта его параметров:

class CScrollBarHorisontal : public CScrollBar { private : virtual void CreateArrowButtons( const int width, const int height); int CalculateThumbAreaDistance( const int thumb_size); protected : CScrollBarHorisontal( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CArrowLeftButton *GetArrowButtonLeft( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 ); } CArrowRightButton*GetArrowButtonRight( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); } int BarWorkAreaSize( void ); int BarWorkAreaCoord( void ); virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); int SetThumbParams( void ); CScrollBarHorisontal(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer ( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); };





Рассмотрим объявленные методы.

Метод, устанавливающий новые размеры объекту:

bool CScrollBarHorisontal::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if (!CWinFormBase::Resize(w,h,redraw)) return false ; CArrowRightButton *br= this .GetArrowButtonRight(); if (br== NULL ) return false ; if (br.Move( this .RightEdge()- this .BorderSizeRight()-br.Width(),br.CoordY())) { br.SetCoordXRelative(br.CoordX()- this .CoordX()); br.SetCoordYRelative(br.CoordY()- this .CoordY()); } this .SetThumbParams(); return true ; }

Сначала устанавливаем новые размеры полосы прокрутки при помощи метода родительского класса. Затем, при успешном изменении размеров, нам нужно сместить кнопку, располагающуюся в правой части объекта так, чтобы она находилась с краю изменившего размеры объекта (вместе с изменением размеров меняется и координата его правого края). После всех изменений и перемещений пересчитаем размеры и положение ползунка при помощи метода SetThumbParams(), который рассмотрим ниже.





Метод, рассчитывающий и устанавливающий параметры области захвата (ползунка):

int CScrollBarHorisontal::SetThumbParams( void ) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return 0 ; CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (thumb==NULL) return 0 ; int base_w= base .WidthWorkspace(); int objs_w=base_w+ base .OversizeLeft()+ base .OversizeRight(); double px=base_w* 100.0 /objs_w; int thumb_size=( int )::ceil( this .BarWorkAreaSize()/ 100.0 *px); if (thumb_size<DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN) thumb_size=DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN; int thumb_x= this .CalculateThumbAreaDistance(thumb_size); if (!thumb.Resize(thumb_size,thumb.Height(), true )) return 0 ; if (thumb.Move( this .BarWorkAreaCoord()+thumb_x,thumb.CoordY())) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); } return thumb_size; }

Каждая строчка метода подробно прокомментирована. Суть метода заключается в рассчёте размера ползунка в зависимости от размеров содержимого контейнера, выходящего за его пределы. Чем больше значение в пикселях, на которое содержимое контейнера выходит за его пределы, там меньший размер будет иметь ползунок. Координата расположения ползунка рассчитывается от левого края контейнера тоже в относительных размерах так, чтобы соответствовать расположению видимой части содержимого контейнера относительно невидимой его части, выходящей за левый край. Чем больше в пикселях содержимое контейнера выходит за левый край, тем правее будет расположен ползунок. В итоге получается так, что полоса прокрутки вместе с ползунком являются уменьшенной копией (или экземпляром) контейнера и его содержимого. В полосе прокрутки сама полоса отображает полностью всё содержимое контейрера, а ползунок отображает контейнер — ту его часть, в которой содержимое видно.





Метод, рассчитывающий дистанцию области захвата (ползунка):



int CScrollBarHorisontal::CalculateThumbAreaDistance( const int thumb_size) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return 0 ; double x=( double )thumb_size/( double ) base .WidthWorkspace(); return ( int )::ceil(( double ) base .OversizeLeft()*x); }

В метод передаётся размер ползунка. Далее рассчитывается на сколько размер ползунка меньше размера рабочей области контейнера (в которой содержимое видно). Вот это соотношение далее используем для рассчёта дистанции ползунка, которая и возвращается. Т.е., на сколько ползунок меньше контейнера, на столько и дистанция ползунка от начала его координат меньше количества пикселей, на которые содержимое контейнера выходит за левый его край.





Метод, возвращаюший размер рабочей области ползунка:

int CScrollBarHorisontal::BarWorkAreaSize( void ) { CArrowLeftButton *bl= this .GetArrowButtonLeft(); CArrowRightButton *br= this .GetArrowButtonRight(); int x1=(bl!= NULL ? bl.RightEdge() : this .CoordX()+ this .BorderSizeLeft()); int x2=(br!= NULL ? br.CoordX() : this .RightEdge()- this .BorderSizeRight()); return (x2-x1); }

Рабочая область ползунка — это та область, внутри которой он перемещается в полосе прокрутке. Иными словами — это область между двумя кнопками со стрелками полосы прокрутки. Поэтому для рассёта этой дистанции нам нужно получить указатели на эти кнопки и рассчитать дистанцию между левым краем правой кнопки и правым краем левой.





Метод, возвращаюший координату начала рабочей области ползунка:



int CScrollBarHorisontal::BarWorkAreaCoord( void ) { CArrowLeftButton *bl= this .GetArrowButtonLeft(); return (bl!= NULL ? bl.RightEdge() : this .CoordX()+ this .BorderSizeLeft()); }

Метод возвращает координату правого края левой кнопки полосы прокрутки. Именно эта координата является начальной для расположения ползунка, и именно от этой координаты мы и отсчитываем его положение при рассчёте его размеров и координат.







Обработчик событий мышки теперь переработан и выглядит так:

void CScrollBarHorisontal::OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement::OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); CArrowLeftButton *buttl= this .GetArrowButtonLeft(); CArrowRightButton *buttr= this .GetArrowButtonRight(); CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (buttl==NULL || buttr==NULL || thumb==NULL) return ; if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { this .BringToTop(); int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; y= this .CoordY()+ this .BorderSizeTop(); if (x<buttl.RightEdge()) x=buttl.RightEdge(); if (x>buttr.CoordX()-thumb.Width()) x=buttr.CoordX()-thumb.Width(); if (thumb.Move(x,y, true )) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); ::ChartRedraw( this .ChartID()); } CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base !=NULL) { base .CheckForOversize(); this .SetThumbParams(); } } if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT || id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT) { this .BringToTop(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; base .CheckForOversize(); int cntt_r=( int ) base .GetMaxLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); int cntt_l=( int ) base .GetMinLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); int shift=DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_SCROLL_STEP; if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT) { if (cntt_l+shift<= base .CoordXWorkspace()) base .ShiftDependentObj(shift, 0 ); } if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT) { if (cntt_r-shift>= base .RightEdgeWorkspace()) base .ShiftDependentObj(-shift, 0 ); } this .SetThumbParams(); } }

Здесь добавлена обработка нажатий на кнопки полосы прокрутки. При щелчке по кнопке рассчитываем координаты смещения и сдвигаем всё содержимое контейнера в сторону, противоположную нажатой кнопке со стрелкой. После смещения перестраиваем размеры и координаты ползунка.





При доработке класса объекта-горизонтальной полосы прокрутки, одновременно вносились аналогичные правки и доработки и в класс объекта-вертикальной полосы прокрутки. Но не все изменения были внесены, и не каждое из них проверено. Просто потому, что сначала мы делаем функционал горизонтальной полосы прокрутки, а затем перенесём его в вертикальную полосу. Поэтому мы здесь не будем рассматривать внесённые некоторые изменения в код класса вертикальной полосы прокрутки — рассмотрим его уже после полного пересоздания на основе работающего и отлаженного кода горизонтальной полосы прокрутки.





Вернёмся к классу объекта-контейнера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh.



В защищённой секции объявим метод для переноса полос прокрутки на передний план. В публичной секции напишем методы, возвращающие указатели на обе полосы прокрутки, объявим виртуальный метод для смещения объекта, а виртуальный метод для перерисовки сделаем его объявлением с реализацией за пределами тела класса:

class CContainer : public CWinFormBase { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CalculateCoords(CArrayObj *list); CWinFormBase *CreateScrollBarVertical( const int width); CWinFormBase *CreateScrollBarHorisontal( const int width); protected : bool AutoSizeProcess( const bool redraw); void SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour); void CreateScrollBars( const int width); void BringToTopScrollBars( void ); public : CArrayObj *GetListWinFormsObj( void ); CArrayObj *GetListWinFormsObjByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); CWinFormBase *GetWinFormsObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index); CScrollBarVertical *GetScrollBarVertical( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, 0 ); } CScrollBarHorisontal *GetScrollBarHorisontal( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, 0 );} virtual bool SetCoordX( const int coord_x) { return CGCnvElement::SetCoordX(coord_x); } virtual bool SetCoordY( const int coord_y) { return CGCnvElement::SetCoordY(coord_y); } virtual bool SetWidth( const int width) { return CGCnvElement::SetWidth(width); } virtual bool SetHeight( const int height) { return CGCnvElement::SetHeight(height); } virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); virtual bool CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw); virtual void Redraw( bool redraw); bool ResetSizeAllToInit( void ); virtual bool ArrangeObjects( const bool redraw);





В методе, устанавливающем режим автоматического изменения размера элемента под содержимое, добавим проверку на то, что флаг автоматического изменения размеров под содержимое не установлен:

void SetAutoSizeMode( const ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE mode, const bool redraw) { ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE prev= this .AutoSizeMode(); if (prev==mode) return ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,mode); if (! this .AutoSize()) return ; if (prev!= this .AutoSizeMode() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); } ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE AutoSizeMode( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE); }

При установке режима автоизменения размера вызывается процесс изменения размеров контейнера под размеры его содержимого в случае, если задан режим, не совпадающий с текущим. При этом, если флаг автоматического изменения размерв не включен, то и сортировать ничего не нужно, что и делает добавленный код — осуществляет возврат из метода при снятом флаге автоизменения размера.







После создания объекта-контейнера в случае, если для объекта не установлен флаг автоматического изменения размеров контейнера под содержимое, и если содержимое контейнера выходит за его пределы, то нужно отобразить соответствующую полосу прокрутки:

bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; this .SetObjParams(obj,colour); if ( this .ElementsTotal()> 0 ) { if ( this .AutoSize()) this .AutoSizeProcess(redraw); else { this .CheckForOversize(); if ( this .OversizeLeft()> 0 || this .OversizeRight()> 0 ) { CScrollBarHorisontal *sbh= this .GetScrollBarHorisontal(); if (sbh!= NULL ) { sbh.SetThumbParams(); sbh.SetDisplayed( true ); sbh.Show(); } } } } obj.Crop(); return true ; }

Здесь мы сначала проверяем прикреплённые к контейнеру объекты на предмет их выхода за его пределы и, если они действительно выходят либо слева, либо справа, то отображаем горизонтальную полосу прокрутки. Но сначала рассчитываем и устанавливаем параметры ползунка полосы прокрутки, а уже после этого отображаем сам объект-полосу прокрутки.



Так как теперь объект-полоса прокрутки сам обрабатывает изменение своих размеров, то метод, устанавливающий новые размеры текущему объекту, претерпел изменения:

bool CContainer::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if (!CWinFormBase::Resize(w,h,redraw)) return false ; CScrollBarVertical *scroll_v= this .GetScrollBarVertical(); if (scroll_v!= NULL ) { if (scroll_v.Resize(scroll_v.Width(), this .HeightWorkspace(), false )) { if (scroll_v.Move( this .RightEdgeWorkspace()-scroll_v.Width(), this .CoordYWorkspace())) { scroll_v.SetCoordXRelative(scroll_v.CoordX()- this .CoordX()); scroll_v.SetCoordYRelative(scroll_v.CoordY()- this .CoordY()); } } scroll_v.BringToTop(); } CScrollBarHorisontal *scroll_h= this .GetScrollBarHorisontal(); if (scroll_h!= NULL ) { if (scroll_h.Resize( this .WidthWorkspace(),scroll_h.Height(), false )) { if (scroll_h.Move( this .CoordXWorkspace(), this .BottomEdgeWorkspace()-scroll_h.Height())) { scroll_h.SetCoordXRelative(scroll_h.CoordX()- this .CoordX()); scroll_h.SetCoordYRelative(scroll_h.CoordY()- this .CoordY()); } } scroll_h.BringToTop(); } return true ; }

В связи с тем, что теперь не нужно обрабатывать здесь изменение размеров полос прокрутки для перемещения их кнопок на новые места, то метод стал короче и понятнее. Каждая полоса прокрутки после изменения размеров выводится на передний план.







Метод, перерисовывающий объект:



void CContainer::Redraw( bool redraw) { CWinFormBase::Redraw(redraw); this .BringToTopScrollBars(); }

Сначала перерисовываем объект при помощи метода родительского класса, а затем вызываем метод перемещения полос прокрутки на передний план.







Метод, переносящий полосы прокрутки на передний план:



void CContainer::BringToTopScrollBars( void ) { CScrollBarHorisontal *sbh= this .GetScrollBarHorisontal(); CScrollBarVertical *sbv= this .GetScrollBarVertical(); if (sbh!= NULL ) sbh.BringToTop(); if (sbv!= NULL ) sbv.BringToTop(); }

Получаем указатели на объекты-полосы прокрутки, горизонталную и вертикальную и, при успешном получении указателя, перемещаем каждый объект на передний план.





Метод, обновляющий координаты:



bool CContainer::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (!CForm::Move(x,y,redraw)) return false ; this .BringToTopScrollBars(); return true ; }

Сначала вызываем метод родительского класса для перемещения объекта, затем, после успешного перемещения, переносим полосы прокрутки на передний план.







Теперь нам нужно события объектов-полос прокрутки включить в обработку в классе-коллекции графических элементов.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh, в его обработчике событий, в блоке обработки щелчка по объекту впишем такой блок кода для вызова обработчика событий мышки объектов-полос прокрутки:

if (idx==WF_CONTROL_EVENT_CLICK) { if ((ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE)dparam==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) { int event_id= ( object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); if (base_elm!=NULL) base_elm.OnChartEvent(event_id,lparam,dparam,sparam); } if ( base !=NULL && ( base .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || base .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL)) { int event_id= ( object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP : object .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); base .OnChartEvent(event_id,lparam,dparam,sparam); } } if (idx==WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT) { if ( base !=NULL) base .OnChartEvent(idx,lparam,dparam,sparam); }

У нас всё готово для тестирования.



Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part131\ под новым именем TestDoEasy131.mq5.

В прошлый раз мы на панели создали большой объект-кнопку. Сейчас добавим на неё текст — чтобы было видно смещение объекта по горизонтали при щелчках по кнопкам прокрутки, а на саму кнопку поместим объект-текстовую метку — чтобы было видно, что все присоединённые объекты корректно смещаются:

//--- Создадим требуемое количество объектов WinForms Panel CPanel *pnl= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { pnl=engine.CreateWFPanel("WinForms Panel"+( string )i,(i== 0 ? 50 : 70 ),(i== 0 ? 50 : 70 ), 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.Hide(); //--- Установим значение Padding равным 4 pnl.SetPaddingAll( 3 ); //--- Установим флаги перемещаемости, автоизменения размеров и режим автоизменения из входных параметров pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); //--- pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON,- 40 , 10 ,pnl.WidthWorkspace()+ 80 ,pnl.HeightWorkspace()- 30 , clrNONE , 255 , true , false ); CButton *btn=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, 0 ); btn.SetText(" 123456789012345678901234567890 "); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 40 , 20 , 60 , 20 , clrDodgerBlue , 255 , false , false ); CLabel *lbl=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); lbl.SetText("LABEL"); /* //--- Создадим элемент управления TabControl pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,InpTabControlX,InpTabControlY,pnl.Width()- 30 ,pnl.Height()- 40 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tc!= NULL ) {





Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, прокрутка, управляемая кнопками со стрелками вполне корректно работает. При попытке сместить ползунок мышкой он "сопротивляется", что естественно — у нас ещё нет обработки смещения ползунка, но перерасчёт его размеров и координат уже есть. Соответственно, при попытке смещения ползунка мышкой, метод установки его координат возвращает его в то положение, которое соответствует положению содержимого контейнера в его видимой области. В последующих статьях всё будет доработано до правильного функционирования.







Что дальше

В следующей статье продолжим разработку элемента управления ScrollBar.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 26): Дорабатываем WinForms-объект "ToolTip" и начинаем разработку индикатора выполнения "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 27): Продолжаем работу над WinForms-объектом "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 28): Стили полосы в элементе управления "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 29): Вспомогательный элемент управления "ScrollBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 30): Оживляем элемент управления "ScrollBar"

