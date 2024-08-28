Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5

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Введение

Индекс американского доллара (U.S. Dollar Index) является самым известным и главным индексом валютного рынка. Благодаря ему можно прогнозировать движение курсов валют. Это важный показатель относительной стоимости американского доллара. Индекс американского доллара (USDX) существует с марта 1973 года, когда базовым его значением был принят уровень 100 пунктов. То есть индекс, равный 90 пунктам, сегодня будет значить падение доллара относительно показателя 1973 года на 10%, а индекс, равный 110 пунктов — рост на 10%.

Индекс доллара был введен в действие в 1973 году, когда по итогам Ямайской международной конференции вступили в действие плавающие курсы валют, входящих в этот индекс. С тех пор индекс доллара постоянно рассчитывается на основании данных о валютных торгах, предоставляемых 500 крупнейшими банками мира. Изменение методики расчета индекса американского доллара произошло в 1999 году, когда в оборот была введена единая европейская валюта — евро, заменившая собой национальные валюты ряда европейских стран и немецкой марки.

USDX рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное валютной корзины, в которую входят значимые мировые валюты. Каждая валюта в этой корзине относится к группе шести основных торговых партнеров США, не равных по своим экономическим возможностям, поэтому каждой валюте в индексе отводится конкретная доля влияния (вес):

Валюта

Вес

Евро (EUR)

0.576 (57.6%)

Японская йена (JPY)

0.136 (13.6%)

Британский фунт (GBP)

0.119 (11.9%)

Канадский доллар (CAD)

0.091 (9.1%)

Шведская крона (SEK)

0.042 (4.2%)

Швейцарский франк (CHF)

0.036 (3.6%)

Формула расчёта индекса американского доллара:

USDX = 50.14348112 * EURUSD^(- 0.576 ) * USDJPY^( 0.136 ) * GBPUSD^(- 0.119 ) * USDCAD^( 0.091 ) * USDSEK^( 0.042 ) * USDCHF^( 0.036 )

Степени в расчёте, в которые возводятся курсы, соответствуют весу валют в используемой корзине. Коэффициент 50.14348112 приводит индекс доллара к значению 100.0 в случае, если в формулу будут подставлены курсы валют на март 1973 года. Таким образом, текущий USDX отражает изменение стоимости американского доллара по отношению к корзине валют по сравнению с котировками 1973 года. Значение индекса меньше 100 пунктов говорит об удешевлении доллара, а больше 100 пунктов — о повышении стоимости американской валюты по сравнению с 1973 годом.

Индекс евро (Euro Currency Index) — это средний показатель изменения курсов пяти мировых валют (доллара США, британского фунта, японской йены, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к евро.

Как торговый инструмент, индекс евро (EURX) введён 13 января 2006 года на бирже New York Board of Trade (NYBOT), тикеры ECX, EURX или E.

Индекс евро стал "эталоном" текущей стоимости единой европейской валюты для участников международных финансовых рынков, а также инструментом для проведения торговых операций.

Расчёт индекса евро по корзине из пяти валют совпадает с данными, используемыми Европейским Центральным Банком при расчётах торгово-взвешенного индекса евро по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот стран Еврозоны. Большая часть международной торговли стран, входящих в Еврозону, приходится на США (31.55 %), далее следуют Великобритания — 30,56 %, Япония — 18,91 %, Швейцария — 11,13 % и Швеция — 7,85 %.

Основные принципы расчёта текущего значения индекса евро аналогичны принципам, применяемым при расчете индекса доллара США (USDX). Индекс евро рассчитывается с использованием метода расчета среднего геометрического взвешенного значения:

EURX = 34.38805726 * EURUSD^( 0.3155 ) * EURGBP^( 0.3056 ) * EURJPY^( 0.1891) * EURCHF^( 0.1113) * EURSEK^( 0.0785)

где в качестве степени используется веса валют в используемой корзине.





Ставим задачу

Итак, что же мы хотим получить в итоге... Нам нужно создать синтетический инструмент, цена которого рассчитывается по приведённым выше формулам. Нам нужен полноценный график инструмента, который будет обновляться с приходом каждого нового тика на символах, используемых в корзине инструментов, и на этом графике можно запускать любые индикаторы, скрипты и советники.

В общем, нам нужно создать график синтетического инструмента, практически ничем не отличающийся от графиков стандартных инструментов. И для этой цели подойдёт программа-сервис, которая будет всё делать в собственном потоке, независимо от других открытых графиков и программ, запущенных на них.

При запуске сервиса будем проверять наличие нужного синтетического инструмента, создавать его при его отсутствии и размещать в окне Обзор рынка. Далее будет создана история синтетического инструмента — минутная и тиковая, и будет открыт график созданного инструмента. После проведения этих манипуляций, сервис будет получать новые тики по каждому из символов, на основе которых рассчитывается цена инструмента, и новые тики будут добавляться в историю созданного пользовательского символа. После перезапуска терминала программа-сервис автоматически запускается в случае, если она была запущена при закрытии терминала. Таким образом, единожды запущенный требуемый сервис, будет всегда перезапускаться самостоятельно при запуске терминала.



Таких пользовательских символов создадим два — индекс американского доллара и индекс евро. Для каждого из этих инструментов будет создана своя программа-сервис. Но созданы они будут на основе одного включаемого файла, в котором разместим все функции для создания нужного инструмента. В программе-сервисе будут лишь указаны требуемые для расчёта инструмента размер корзины, базовый коэффициент и структура символов с их весами. Всё остальное будет происходить внутри подключаемого файла при вызове функций, прописанных в нём. Это позволит на основе созданных функций создавать собственные индексы с иным набором валют и их весов — всего лишь указав список символов и вес каждого из них.





Пишем включаемый файл функций расчёта индексов валют

В каталоге терминала \MQL5\Services\ создадим новую папку Indexes\, а в ней — новый включаемый файл с именем CurrencyIndex.mqh. В него будем записывать все функции, необходимые для работы проекта.

В самом начале файла впишем необходимые для работы макроподстановки структуры и перечисления:

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #define SECONDS_IN_DAY ( 24 * 60 * 60 ) #define SECONDS_IN_MINUTE 60 #define MSECS_IN_MINIUTE ( 60 * 1000 ) struct SymbolWeight { string symbol; double weight; }; struct str_rates { int index; MqlRates rates[]; }; struct str_ticks { int index; MqlTick ticks[]; }; enum ENUM_RATES_VALUES { VALUE_OPEN, VALUE_HIGH, VALUE_LOW, VALUE_CLOSE }; int ExtDigits= 5 ;

В структуре символа корзины прописаны два поля: наименование символа и его вес в корзине инструментов. При составлении корзины инструментов для расчёта индекса, удобно будет использовать массив таких структур: в него сразу же при инициализации запишем наименования символов и их веса, а далее из этого массива будем в цикле получать символ и его вес для расчёта цен индекса. При этом в массиве могут быть записаны любые символы с их весами, что даёт гибкость в создании любых корзин инструментов для расчёта индексов.

В структурах исторических и тиковых данных используются массивы соответствующих структур: MqlRates и MqlTick — в них будут содержаться данные по каждому из символов корзины инструментов. И есть ещё индекс данных в каждой из этих структур. Индекс необходим для указания номера существующего бара, с которого берутся данные для расчёта индекса. Например, для расчёта индекса на каком-либо баре, необходимо, чтобы у каждого из символов корзины инструментов, участвующих в расчёте индекса, на этом минутном баре были данные. Но не обязательно они могут быть на каждом из символов — где-то есть пропуски баров (если за эту минуту не было тиков на каком-то из символов). В этом случае и требуется указание индекса бара, с которого берутся данные для расчёта — там, где на символе нет данных, индекс увеличивается — чтобы данные взять с предыдущего бара. А так как мы не знаем заранее количество символов в корзине инструментов для расчёта индекса, то мы не можем заранее объявить в программе нужное количество индексов для каждого инструмента. Поэтому удобно их хранить и использовать в такой структуре.



В перечислении типов цен просто заданы константы, указывающие цену, которую нужно получить для расчёта цен баров.



При запуске сервиса в первую очередь необходимо создать пользовательский символ, построить исторические бары М1 за месяц и историю тиков. Это будет являться инициализацией сервиса. Напишем такую функцию:

bool InitService( const string custom_symbol, const string custom_group) { MqlRates rates[ 100 ]; MqlTick ticks[ 100 ]; if (!CustomSymbolInitialize(custom_symbol,custom_group)) return ( false ); ExtDigits=( int ) SymbolInfoInteger (custom_symbol, SYMBOL_DIGITS ); for ( int i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { if (! SymbolSelect (ExtWeights[i].symbol, true )) { PrintFormat ( "cannot select symbol %s" ,ExtWeights[i].symbol); return ( false ); } CopyRates (ExtWeights[i].symbol, PERIOD_M1 , 0 , 100 ,rates); CopyTicks (ExtWeights[i].symbol,ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 100 ); } if (!PrepareRates(custom_symbol)) return ( false ); PrepareLastTicks(custom_symbol); Print (custom_symbol, " datafeed started" ); return ( true ); }

Проверка существования и создание пользовательского символа происходит в функции CustomSymbolInitialize():

bool CustomSymbolInitialize( string symbol, string group) { bool is_custom= false ; bool res= SymbolSelect (symbol, true ); if (res) is_custom=( bool ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_CUSTOM ); if (!res) { if (! CustomSymbolCreate (symbol,group, "EURUSD" )) { Print ( "cannot create custom symbol " ,symbol); return ( false ); } is_custom= true ; if (! SymbolSelect (symbol, true )) { Print ( "cannot select custom symbol " ,symbol); return ( false ); } } if (is_custom) { long chart_id= ChartFirst (); bool found= false ; while (chart_id>= 0 ) { if ( ChartSymbol (chart_id)==symbol) { found= true ; Print (symbol, " chart found" ); break ; } chart_id= ChartNext (chart_id); } if (!found) { Print ( "open chart " ,symbol, ",M1" ); chart_id= ChartOpen (symbol, PERIOD_M1 ); ChartSetInteger (chart_id, CHART_BRING_TO_TOP , true ); } } return (is_custom); }

Здесь мы проверяем есть ли пользовательский символ с указанным именем. Если нет — создаём его. Далее ищем открытый график этого символа и, если график не найден среди открытых в терминале — открываем график.

После создания пользовательского символа и открытия его графика, необходимо создать историю периода M1 за месяц. Делается это при помощи функции PrepareRates():

bool PrepareRates( const string custom_symbol) { str_rates symbols_rates[BASKET_SIZE]; int i,reserve= 0 ; MqlRates usdx_rates[]; MqlRates rate; datetime stop=( TimeCurrent ()/SECONDS_IN_MINUTE)*SECONDS_IN_MINUTE; datetime start=stop- 31 *SECONDS_IN_DAY; datetime start_date= 0 ; start/=SECONDS_IN_DAY; start*=SECONDS_IN_DAY; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { if ( CopyRates (ExtWeights[i].symbol, PERIOD_M1 ,start,stop,symbols_rates[i].rates)<= 0 ) { PrintFormat ( "cannot copy rates for %s,M1 from %s to %s [%d]" ,ExtWeights[i].symbol, TimeToString (start), TimeToString (stop), GetLastError ()); return ( false ); } PrintFormat ( "%u %s,M1 rates from %s" , ArraySize (symbols_rates[i].rates),ExtWeights[i].symbol, TimeToString (symbols_rates[i].rates[ 0 ].time)); symbols_rates[i].index= 0 ; if (start_date<symbols_rates[i].rates[ 0 ].time) start_date=symbols_rates[i].rates[ 0 ].time; } Print ( "start date set to " ,start_date); reserve= int (stop-start)/ 60 ; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { int j= 0 ; while (j< ArraySize (symbols_rates[i].rates) && symbols_rates[i].rates[j].time<start_date) j++; if (j> 0 && j< ArraySize (symbols_rates[i].rates)) j--; symbols_rates[i].index=j; } int array_size= 0 ; rate.time=start_date; rate.real_volume= 0 ; rate.spread= 0 ; while (! IsStopped () && rate.time<stop) { if (CalculateRate(rate,symbols_rates)) { ArrayResize (usdx_rates,array_size+ 1 ,reserve); usdx_rates[array_size]=rate; array_size++; reserve= 0 ; } rate.time+= PeriodSeconds ( PERIOD_M1 ); start_date=rate.time; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { int j=symbols_rates[i].index; while (j< ArraySize (symbols_rates[i].rates) && symbols_rates[i].rates[j].time<rate.time) j++; if (j< ArraySize (symbols_rates[i].rates) && start_date<symbols_rates[i].rates[j].time && symbols_rates[i].rates[j].time<=rate.time) start_date=symbols_rates[i].rates[j].time; } for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { int j=symbols_rates[i].index; while (j< ArraySize (symbols_rates[i].rates) && symbols_rates[i].rates[j].time<=start_date) symbols_rates[i].index=j++; } rate.time=start_date; } if (array_size> 0 ) { if (! IsStopped ()) { int cnt= CustomRatesReplace (custom_symbol,usdx_rates[ 0 ].time,usdx_rates[ ArraySize (usdx_rates)- 1 ].time+ 1 ,usdx_rates); Print (cnt, " " ,custom_symbol, ",M1 rates from " ,usdx_rates[ 0 ].time, " to " ,usdx_rates[ ArraySize (usdx_rates)- 1 ].time, " added" ); } } return ( true ); }

В функции сначала копируются данные по каждому из символов корзины инструментов и выставляется общее время начала копирования данных. Затем для каждого из инструментов устанавливается индекс данных, время которого совпадает со временем остальных символов корзины так, чтобы начальная дата была одинакова для всех символов корзины, а если для какого-либо символа нет бара по начальной дате, то для него устанавливается индекс ближайшего предыдущего бара, на котором данные существуют.

Далее в цикле побарно рассчитывается каждый бар таймсерии синтетического инструмента с корректировкой индекса каждого последующего бара так, чтобы данные на нём были либо с текущего бара, при наличии на нём данных, либо с предыдущего, если на текущем баре нет данных. Рассчитанные бары добавляются в массив таймсерии синтетического инструмента. После расчёта всех баров таймсерии инструмента, рассчитанная таймсерия добавляется в ценовую историю пользовательского символа.

Исторческие данные одного бара синтетического инструмента рассчитываются в функции CalculateRate():

bool CalculateRate( MqlRates & rate,str_rates& symbols_rates[]) { double values[BASKET_SIZE]={ 0 }; long tick_volume= 0 ; int i; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) values[i]=GetRateValue(tick_volume,symbols_rates[i],rate.time,VALUE_OPEN); if (tick_volume== 0 ) return ( false ); rate.tick_volume=tick_volume; rate.open=MAIN_COEFF; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) rate.open*= MathPow (values[i],ExtWeights[i].weight); for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) values[i]=GetRateValue(tick_volume,symbols_rates[i],rate.time,VALUE_HIGH); rate.high=MAIN_COEFF; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) rate.high*= MathPow (values[i],ExtWeights[i].weight); for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) values[i]=GetRateValue(tick_volume,symbols_rates[i],rate.time,VALUE_LOW); rate.low=MAIN_COEFF; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) rate.low*= MathPow (values[i],ExtWeights[i].weight); for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) values[i]=GetRateValue(tick_volume,symbols_rates[i],rate.time,VALUE_CLOSE); rate.close=MAIN_COEFF; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) rate.close*= MathPow (values[i],ExtWeights[i].weight); return (CheckRate(rate)); }

Для каждой из цен бара (Open, High, Low и Close) синтетического инструмента производится расчёт цен по формуле синтетического инструмента:

Open USDX = 50.14348112 * Open EURUSD^(- 0.576 ) * Open USDJPY^( 0.136 ) * Open GBPUSD^(- 0.119 ) * Open USDCAD^( 0.091 ) * Open USDSEK^( 0.042 ) * Open USDCHF^( 0.036 ); High USDX = 50.14348112 * High EURUSD^(- 0.576 ) * High USDJPY^( 0.136 ) * High GBPUSD^(- 0.119 ) * High USDCAD^( 0.091 ) * High USDSEK^( 0.042 ) * High USDCHF^( 0.036 ); Low USDX = 50.14348112 * Low EURUSD^(- 0.576 ) * Low USDJPY^( 0.136 ) * Low GBPUSD^(- 0.119 ) * Low USDCAD^( 0.091 ) * Low USDSEK^( 0.042 ) * Low USDCHF^( 0.036 ); CloseUSDX = 50.14348112 * CloseEURUSD^(- 0.576 ) * CloseUSDJPY^( 0.136 ) * CloseGBPUSD^(- 0.119 ) * CloseUSDCAD^( 0.091 ) * CloseUSDSEK^( 0.042 ) * CloseUSDCHF^( 0.036 );

Цены каждого символа корзины получаем в функции GetRateValue():

double GetRateValue( long &tick_volume,str_rates &symbol_rates,datetime time,ENUM_RATES_VALUES num_value) { double value = 0 ; int index=symbol_rates.index; if (index<ArraySize(symbol_rates.rates)) { switch (num_value) { case VALUE_OPEN: if (symbol_rates.rates[index].time<time) value =symbol_rates.rates[index].close; else { if (symbol_rates.rates[index].time==time) { value =symbol_rates.rates[index].open; tick_volume+=symbol_rates.rates[index].tick_volume; } } break ; case VALUE_HIGH: if (symbol_rates.rates[index].time<time) value =symbol_rates.rates[index].close; else { if (symbol_rates.rates[index].time==time) value =symbol_rates.rates[index].high; } break ; case VALUE_LOW: if (symbol_rates.rates[index].time<time) value =symbol_rates.rates[index].close; else { if (symbol_rates.rates[index].time==time) value =symbol_rates.rates[index].low; } break ; case VALUE_CLOSE: if (symbol_rates.rates[index].time<=time) value =symbol_rates.rates[index].close; break ; } } return ( value ); }

Из функции CalculateRate() возвращается результат проверки рассчитанных цен синтетического инструмента:

return (CheckRate(rate));

Так как все цены бара синтетического инструмента рассчитываются, то необходимо проверить корректность их расчёта и скорректировать ошибки (если таковые есть).

Всё это делается в функции CheckRate(), результат работы которой и возвращается:

bool CheckRate( MqlRates &rate) { if (! MathIsValidNumber (rate.open) || ! MathIsValidNumber (rate.high) || ! MathIsValidNumber (rate.low) || ! MathIsValidNumber (rate.close)) return ( false ); if (rate.open<= 0.0 || rate.high<= 0.0 || rate.low<= 0.0 || rate.close<= 0.0 ) return ( false ); rate.open= NormalizeDouble (rate.open,ExtDigits); rate.high= NormalizeDouble (rate.high,ExtDigits); rate.low= NormalizeDouble (rate.low,ExtDigits); rate.close= NormalizeDouble (rate.close,ExtDigits); if (rate.high<rate.open) rate.high=rate.open; if (rate.low>rate.open) rate.low=rate.open; if (rate.high<rate.close) rate.high=rate.close; if (rate.low>rate.close) rate.low=rate.close; return ( true ); }

Если любая из рассчитанных цен является плюс или минус бесконечностью, либо "не числом" (NaN — not a number), либо меньше или равна нулю, функция возвращает false.

Далее все цены нормализуются до точности, заданной для символа, и проверяется корректность цен Open, High, Low и Close относительно друг друга. При необходимости, цены корректируются и возвращается true.

В рассматриваемой выше функции InitService() после построения минутных баров за месяц получаем последние тиковые данные синтетического инструмента и возвращаем true:



if (!PrepareRates(custom_symbol)) return ( false ); PrepareLastTicks(custom_symbol); Print (custom_symbol, " datafeed started" ); return ( true ); }

Тиковые данные получаем в функции PrepareLastTicks():

void PrepareLastTicks( const string custom_symbol) { str_ticks symbols_ticks[BASKET_SIZE]; int i,j,cnt,reserve= 0 ; MqlTick usdx_ticks[]; MqlTick tick={ 0 }; long time_to= TimeCurrent ()* 1000 ; long start_date=(time_to/MSECS_IN_MINIUTE)*MSECS_IN_MINIUTE; long time_from=start_date-MSECS_IN_MINIUTE; if ( SymbolInfoTick (custom_symbol,tick) && tick.time_msc>=start_date) { Print (custom_symbol, " last tick at " , datetime (tick.time_msc/ 1000 ), ":" , IntegerToString (tick.time_msc% 1000 , 3 , '0' )); str_rates symbols_rates[BASKET_SIZE]; bool copy_error= false ; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { if ( CopyRates (ExtWeights[i].symbol, PERIOD_M1 , 0 , 2 ,symbols_rates[i].rates)!= 2 ) { Print ( "cannot copy " ,ExtWeights[i].symbol, " rates [" , GetLastError (), "]" ); copy_error= true ; break ; } symbols_rates[i].index= 1 ; } if (!copy_error) { MqlRates rate; double values[BASKET_SIZE]={ 0 }; rate.time= datetime (start_date/ 1000 ); rate.real_volume= 0 ; rate.spread= 0 ; if (CalculateRate(rate,symbols_rates)) { MqlRates usdx_rates[ 1 ]; usdx_rates[ 0 ]=rate; cnt= CustomRatesUpdate (custom_symbol,usdx_rates); if (cnt== 1 ) { Print (custom_symbol, ",M1 last minute rate " ,rate.time, " added" ); start_date=tick.time_msc+ 1 ; } } else Print (custom_symbol, ",M1 last minute rate " ,rate.time, " " ,rate.open, " " ,rate.high, " " ,rate.low, " " ,rate.close, " not updated" ); } } for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { if ( CopyTicksRange (ExtWeights[i].symbol,symbols_ticks[i].ticks, COPY_TICKS_ALL ,time_from,time_to)<= 0 ) { PrintFormat ( "cannot copy ticks for %s" ,ExtWeights[i].symbol); return ; } PrintFormat ( "%u %s ticks from %s" , ArraySize (symbols_ticks[i].ticks),ExtWeights[i].symbol, TimeToString (symbols_ticks[i].ticks[ 0 ].time, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); symbols_ticks[i].index= 0 ; } reserve= ArraySize (symbols_ticks[ 0 ].ticks); j= 0 ; while (j< ArraySize (symbols_ticks[ 0 ].ticks) && symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].time_msc<start_date) j++; if (j>= ArraySize (symbols_ticks[ 0 ].ticks)) { Print ( "no ticks at " , datetime (start_date/ 1000 ), ":" , IntegerToString (start_date% 1000 , 3 , '0' ), " (" ,start_date/ 1000 , ")" ); return ; } symbols_ticks[ 0 ].index=j; long time_msc=symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].time_msc; for (i= 1 ; i<BASKET_SIZE; i++) { j= 0 ; while (j< ArraySize (symbols_ticks[i].ticks) && symbols_ticks[i].ticks[j].time_msc<time_msc) j++; if (j> 0 && j< ArraySize (symbols_ticks[i].ticks)) j--; symbols_ticks[i].index=j; } double values[BASKET_SIZE]={ 0 }; int array_size= 0 ; tick.last= 0 ; tick.volume= 0 ; tick.flags= 0 ; for (j=symbols_ticks[ 0 ].index; j< ArraySize (symbols_ticks[ 0 ].ticks); j++) { tick.time=symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].time; tick.time_msc=symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].time_msc; values[ 0 ]=symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].bid; symbols_ticks[ 0 ].index++; for (i= 1 ; i<BASKET_SIZE; i++) values[i]=GetTickValue(symbols_ticks[i],symbols_ticks[ 0 ].ticks[j].time_msc); tick.bid=MAIN_COEFF; for (i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) tick.bid*= MathPow (values[i],ExtWeights[i].weight); tick.ask=tick.bid; ArrayResize (usdx_ticks,array_size+ 1 ,reserve); usdx_ticks[array_size]=tick; array_size++; reserve= 0 ; } if (array_size> 0 ) { Print (array_size, " ticks from " ,usdx_ticks[ 0 ].time, ":" , IntegerToString (usdx_ticks[ 0 ].time_msc% 1000 , 3 , '0' ), " prepared" ); cnt= CustomTicksAdd (custom_symbol,usdx_ticks); if (cnt> 0 ) Print (cnt, " ticks applied" ); else Print ( "no ticks applied" ); } }

Логика функции расписана в комментариях к коду. Сначала получаем два последних бара инструмента и заменяем ими данные в истории инструмента. Затем получаем тиковые данные с начала предыдущего бара, рассчитываем по ним значение тика и добавляем его в массив таймсерии инструмента. По окончании расчёта всех тиков, заменяем исторические тиковые данные инструмента данными из заполненного массива тиков.



Данные из массива тиков для расчёта тика синтетического инструмента получаем функцией GetTickValue():

double GetTickValue(str_ticks &symbol_ticks, long time_msc) { double value = 0 ; if (symbol_ticks.index<ArraySize(symbol_ticks.ticks)) { value =symbol_ticks.ticks[symbol_ticks.index].bid; if (symbol_ticks.ticks[symbol_ticks.index].time_msc<time_msc) { while (symbol_ticks.index<ArraySize(symbol_ticks.ticks) && symbol_ticks.ticks[symbol_ticks.index].time_msc<time_msc) symbol_ticks.index++; } } return ( value ); }

После успешной инициализации сервиса, он должен в бесконечном цикле получать данные всех символов корзины инструментов и обновлять историю баров и тиков инструмента, тем самым эмулируя в реальном времени поток данных пользовательского символа. Всё это происходит в функции ProcessTick():

void ProcessTick( const string custom_symbol) { static long last_time_msc= 0 ; static MqlTick synth_tick[ 1 ]; static MqlTick ticks[BASKET_SIZE]; static MqlTick tick; int success_cnt= 0 ; int change_cnt= 0 ; synth_tick[ 0 ].time= 0 ; for ( int i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) { if ( SymbolInfoTick (ExtWeights[i].symbol,tick)) { success_cnt++; if (synth_tick[ 0 ].time== 0 ) { synth_tick[ 0 ].time=tick.time; synth_tick[ 0 ].time_msc=tick.time_msc; } else { if (synth_tick[ 0 ].time_msc<tick.time_msc) { synth_tick[ 0 ].time=tick.time; synth_tick[ 0 ].time_msc=tick.time_msc; } } ticks[i]=tick; } } if (success_cnt==BASKET_SIZE && synth_tick[ 0 ].time!= 0 && last_time_msc<synth_tick[ 0 ].time_msc) { last_time_msc=synth_tick[ 0 ].time_msc; synth_tick[ 0 ].bid=MAIN_COEFF; for ( int i= 0 ; i<BASKET_SIZE; i++) synth_tick[ 0 ].bid*= MathPow (ticks[i].bid,ExtWeights[i].weight); synth_tick[ 0 ].ask=synth_tick[ 0 ].bid; CustomTicksAdd (custom_symbol,synth_tick); } }

Здесь мы в цикле получаем тики всех инструментов корзины, одновременно рассчитывая время тика. За время тика берётся время последнего пришедшего тика из всех символов корзины инструмента. Если получены тики от каждого инструмента корзины, то рассчитываем значение цены Bid тика синтетического инструмента по формуле расчёта индекса. После расчёта цены Bid приравниваем значение цены Ask к значению рассчитанной цены Bid синтетического инструмента. По окончании всех расчётов добавляем в ценовую историю пользовательского символа данные из массива тиков synth_tick, эмулируя тем самым приход нового тика синтетического инструмента.

Все функции для создания индексов валют и для работы с их данными готовы. Теперь, на основе созданных функций, напишем программы-сервисы для создания индекса американского доллара и индекса евро.





Тестируем программы-сервисы

В папке, в которой написали файл включаемых функций \MQL5\Services\Indexes\, создадим новый файл программы с типом Сервис с именем USD_Index.mq5.

Сразу же определим макроподстановки для имени пользовательского символа и его группы. Укажем количество символов в корзине инструментов и базовый коэффициент.

Подключим файл написанных выше функций для работы с индексами валют и определим структуру символа корзины, указав наименования всех символов и их веса:



#property service #property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define CUSTOM_SYMBOL "USDX.synthetic" #define CUSTOM_GROUP "Synthetics" #define BASKET_SIZE 6 #define MAIN_COEFF 50.14348112 #include "CurrencyIndex.mqh" SymbolWeight ExtWeights[BASKET_SIZE]= { { "EURUSD" ,- 0.576 }, { "USDJPY" , 0.136 }, { "GBPUSD" ,- 0.119 }, { "USDCAD" , 0.091 }, { "USDSEK" , 0.042 }, { "USDCHF" , 0.036 } };

Теперь в единственном обработчике сервиса OnStart() инициализируем пользовательский символ и запустим обработку поступающих новых тиков в бесконечном цикле:

void OnStart () { if (!InitService(CUSTOM_SYMBOL,CUSTOM_GROUP)) return ; while (! IsStopped ()) { ProcessTick(CUSTOM_SYMBOL); Sleep ( 10 ); } Print (CUSTOM_SYMBOL, " datafeed stopped" ); }

Скомпилируем файл сервиса и запустим его:





После добавления сервиса и его запуска, в журнале увидим сообщения:

USD_Index open chart USDX.synthetic,M1 USD_Index 31117 EURUSD,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 USD_Index 31101 USDJPY,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 USD_Index 31114 GBPUSD,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 USD_Index 31112 USDCAD,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 USD_Index 30931 USDSEK,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 USD_Index 31079 USDCHF,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 USD_Index start date set to 2024.07 . 29 00 : 01 : 00 USD_Index 31119 USDX.synthetic,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 : 00 to 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 added USD_Index 44 EURUSD ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 01 USD_Index 45 USDJPY ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 USD_Index 40 GBPUSD ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 USD_Index 45 USDCAD ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 USD_Index 66 USDSEK ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 USD_Index 29 USDCHF ticks from 2024.08 . 27 14 : 45 : 00 USD_Index 12 ticks from 2024.08 . 27 14 : 46 : 02 : 319 prepared USD_Index 12 ticks applied USD_Index USDX.synthetic datafeed started

Будет открыт график созданного синтетического инструмента, который далее будет обновляться как обычный график стандартного символа. На графике можно разместить индикаторы и производить любой технический анализ:





Теперь создадим сервис для создания и работы с графиком индекса евро.

В папке \MQL5\Services\Indexes\, создадим новый файл программы с типом Сервис с именем EUR_Index.mq5:

#property service #property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define CUSTOM_SYMBOL "EURX.synthetic" #define CUSTOM_GROUP "Synthetics" #define BASKET_SIZE 5 #define MAIN_COEFF 34.38805726 #include "CurrencyIndex.mqh" SymbolWeight ExtWeights[BASKET_SIZE]= { { "EURUSD" , 0.3155 }, { "EURGBP" , 0.3056 }, { "EURJPY" , 0.1891 }, { "EURCHF" , 0.1113 }, { "EURSEK" , 0.0785 } }; void OnStart () { if (!InitService(CUSTOM_SYMBOL,CUSTOM_GROUP)) return ; while (! IsStopped ()) { ProcessTick(CUSTOM_SYMBOL); Sleep ( 10 ); } Print (CUSTOM_SYMBOL, " datafeed stopped" ); }

Всё отличие от файла программы-сервиса для создания и работы с графиком индекса американского доллара — это размер корзины символов, базовый коэффициент и структура символов корзины с их весами.

Скомпилируем программу и запустим сервис. В журнале увидим записи:

EUR_Index open chart EURX.synthetic,M1 EUR_Index 31148 EURUSD,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 EUR_Index 31137 EURGBP,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 EUR_Index 31148 EURJPY,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 EUR_Index 31123 EURCHF,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 EUR_Index 30898 EURSEK,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 00 EUR_Index start date set to 2024.07 . 29 00 : 01 : 00 EUR_Index 31151 EURX.synthetic,M1 rates from 2024.07 . 29 00 : 01 : 00 to 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 added EUR_Index 53 EURUSD ticks from 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 EUR_Index 65 EURGBP ticks from 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 EUR_Index 109 EURJPY ticks from 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 EUR_Index 68 EURCHF ticks from 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 EUR_Index 57 EURSEK ticks from 2024.08 . 27 15 : 16 : 00 EUR_Index 15 ticks from 2024.08 . 27 15 : 17 : 00 : 877 prepared EUR_Index 15 ticks applied EUR_Index EURX.synthetic datafeed started

Далее будет открыт график индекса евро, с которым можно полноценно работать:





Заключение

На примере программ-сервисов мы научились создавать пользовательские символы и поддерживать полноценное обновление их графиков. При перезапуске терминала также будут перезапущены и все сервисы, которые работали в момент закрытия клиентского терминала. Таким образом, единожды запустив сервис, он будет автоматически стартовать при запуске терминала. А данные сервисы будут постоянно "прокидывать" на график новые тики, постоянно поддерживая в актуальном состоянии историю синтетического инструмента.

На основе рассмотренных сервисов можно создавать собственные индексы на собственных данных и наглядно видеть график изменения корзины инструментов, использующихся в созданном индексе валюты. Например, можно построить график торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI). Валютная корзина TWDI состоит из 26 символов и является более актуальной на сегодняшний день по сравнению с обычным индексом американского доллара.



Все файлы данного проекта прикреплены к статье, и их можно использовать как есть, либо на их основе создать что-либо для собственных нужд по собственным корзинам инструментов. Файл архива MQL5.zip, также прилагаемый к статье, можно просто распаковать в свой рабочий каталог терминала MQL5\ и все файлы проекта будут сразу помещены в нужные подпапки.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



