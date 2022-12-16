DoEasy. Элементы управления (Часть 30): Оживляем элемент управления "ScrollBar"

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Концепция

В прошлой статье мы начали разрабатывать вспомогательный элемент управления ScrollBar. Сегодня продолжим работу над ним и сделаем реакцию его элементов на взаимодействие с мышкой. Составными элементами WinForms-объекта ScrollBar являются кнопки прокрутки и область захвата. Для кнопок прокрутки у нас есть отдельные классы вспомогательных объектов (кнопки со стрелками), а вот область захвата мы выполнили в виде простой кнопки. Сегодня сделаем отдельный класс на базе объекта-кнопки для создания объекта-области захвата. Дело в том, что для корректной обработки событий перемещения ползунка полосы прокрутки этот объект должен иметь свой собственный тип. Поэтому он будет производным от объекта-кнопки — унаследует её свойства и станет самостоятельным объектом с уникальным типом.



По большей части сегодня выполним подготовительную работу для создания функционала для изменения размеров элементов управления и обработки взаимодействия мышки с полосами прокрутки. Расширим список состояний мышки и её событий. Всё это позволит в последующих статьях спокойно разрабатывать элементы управления и их функционал без отвлечения на рутинную работу.





Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh для объекта ScrollBar добавим константы цветов по умолчанию для его состояний:

#define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BACK_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BORDER_COLOR ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_COLOR ( C'0x60,0x60,0x60' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_MOUSE_DOWN ( C'0x00,0x00,0x00' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_MOUSE_OVER ( C'0x00,0x00,0x00' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR ( C'0xCD,0xCD,0xCD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_BORDER_COLOR ( C'0xCD,0xCD,0xCD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN ( C'0x60,0x60,0x60' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER ( C'0xA6,0xA6,0xA6' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR ( C'0x60,0x60,0x60' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER ( C'0x00,0x00,0x00' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_BORDER_COLOR ( C'0xCD,0xCD,0xCD' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN ( C'0x60,0x60,0x60' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER ( C'0xDA,0xDA,0xDA' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR ( C'0x60,0x60,0x60' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN ( C'0xFF,0xFF,0xFF' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER ( C'0x00,0x00,0x00' ) #define DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH ( 11 ) #define DEF_CONTROL_CORNER_AREA ( 4 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_X ( 1 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y ( 0 )

У каждой области прокрутки есть толщина. Для вертикального ScrollBar — это ширина объекта, а для горизонтальной полосы прокрутки — его высота. Сделаем для этого параметра значение по умолчанию 11. Полоса прокрутки имеет рамку, отделяющую её от интерфейса при наложении на него. При значении толщины в 11 пикселей рабочая область полосы прокрутки будет равна 9 пикселей (по одному пикселю на рамку сверху, снизу, слева и справа). Так как на полосе прокрутки будут строиться объекты для управления ею — кнопки со стрелками и ползунок (область захвата), то 9 пикселей — достаточное нечётное количество, на которых ровно и красиво будет нарисован треугольник стрелки. Вообще, при изменении размеров объектов, на которых рисуются фигуры, очерченные вокруг своей центральной оси, нужно стараться всегда использовать нечётное количество пикселей, и тогда рисунок будет ровным и аккуратным. Область угла — это та часть формы, нахождение курсора в которой считается нахождением курсора на углу. Например, при изменении размеров объекта, если курсор находится на одном из четырёх углов, можно изменять сразу два параметра его размера — высоту и ширину.



В список возможных состояний мышки относительно формы добавим новые значения. Размеры объекта можно изменять в восьми направлениях:

При нахождении курсора на верхней грани объекта — можно изменять его высоту смещением грани вверх, При нахождении курсора на нижней грани объекта — можно изменять его высоту смещением грани вниз,

При нахождении курсора на левой грани объекта — можно изменять его ширину смещением грани влево,

При нахождении курсора на правой грани объекта — можно изменять его высоту смещением грани вправо, При нахождении курсора в области левого верхнего угла объекта — можно изменять его высоту и ширину смещением вверх и влево,

При нахождении курсора в области правого верхнего угла объекта — можно изменять его высоту и ширину смещением вверх и вправо,

При нахождении курсора в области левого нижнего угла объекта — можно изменять его высоту и ширину смещением вниз и влево,

При нахождении курсора в области правого нижнего угла объекта — можно изменять его высоту и ширину смещением вниз и вправо.

У контейнера, в котором возможна прокрутка его содержимого, полосы прокрутки появляются в его правой и нижней частях. Нам нужно определять на какой полосе прокрутки находится курсор — на правой или на нижней, и эти состояния записывать в состояние мышки:

enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL, };

Все эти новые состояния будем определять и записывать как состояние мышки относительно объекта.

При регистрации события нахождения мышки в одном из предопределённых состояний, отсылается соответствующее событие в библиотеку, где далее вызываются соответствующие событию обработчики в каждом из объектов, предусматривающих обработку событий мышки.

Запишем новые состояния в список возможных событий мышки:

enum ENUM_MOUSE_EVENT { MOUSE_EVENT_NO_EVENT = CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL, }; #define MOUSE_EVENT_NEXT_CODE (MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL+ 1 )

В список типов графических элементов добавим новый тип объекта:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, };

Это будет новый вспомогательный элемент управления "Область захвата" (ползунок полосы прокрутки).



В перечисление целочисленных свойств графического элемента на канвасе добавим два новых свойства и увеличим их общее количество со 138 до 140:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 140 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

У каждого из графических элементов будет флаг, указывающий на возможность изменения его размеров при помощи мышки. А стрелки, рисуемые на элементе (например, кнопка со стрелкой) будут иметь относительные размеры, указываемые этим праметром. Например, стрелка с размером 1 будет рисоваться от центральной точки с отступом вершин в 1 пиксель. Стрелка с размером 2 будет рисоваться от центральной точки с отступом вершин по два пикселя, и т.д.

Например, стрелка вверх с размером 1:

⊡⊠⊡ ⊠⊠⊠

Стрелка вверх с размером 2:

⊡⊡⊠⊡⊡ ⊡⊠⊠⊠⊡ ⊠⊠⊠⊠⊠

Стрелка вверх с размером 3:



⊡⊡⊡⊠⊡⊡⊡ ⊡⊡⊠⊠⊠⊡⊡ ⊡⊠⊠⊠⊠⊠⊡ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

Как видим, если взять за центральный один пиксель по центру основания треугольника и откладывать от него в каждую из сторон количество пикселей, равное относительному размеру фигуры, то получим три вершины треугольника, по которым и строится фигура. Таким образом размер треугольника — это количество пикселей, откладываемое от центра основания треугольника вверх, влево и вправо для указания координаты каждой вершины.

Аналогично строятся и стрелки вниз, влево и вправо.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Элемент управления \"ProgressBar\"" , "Control element \"ProgressBar\"" }, { "Элемент управления \"ScrollBar\"" , "Control element \"ScrollBar\"" }, { "Область захвата элемента управления \"ScrollBar\"" , "The grip area of the \"ScrollBar\" control" }, { "Элемент управления \"ScrollBarVertical\"" , "Control element \"ScrollBarVertical\"" }, { "Элемент управления \"ScrollBarHorisontal\"" , "Control element \"ScrollBarHorisontal\"" },

...

{"Продолжительность процесса отображения элемента управления","Duration of the process of displaying the control"}, {"Флаг доступности элемента","Element Availability flag"}, {"Флаг изменяемости размеров элемента","Element Resizable flag"}, {"Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления","Default text color for all objects in the control"}, {"Непрозрачность цвета текста по умолчанию для всех объектов элемента управления","Default text color opacity for all objects in the control"},

...

{ "Текущее начение элемента ProgressBar в диапазоне от Min до Max" , "Current value of the ProgressBar in the range from Min to Max" }, { "Скорость анимации полосы прогресса при стиле Marquee" , "Marquee style progress bar animation speed" }, { "Размер стрелки, рисуемой на кнопке" , "Size of arrow drawn on the button" },





Для вывода описания типа нового объекта, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh, в его методе TypeElementDescription() впишем строку, возвращающую описание типа объекта, тип которого передан в метод:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB) : "Unknown" ); }

При каждом добавлении нового свойства в перечисление свойств графического элемента, нужно добавлять это новое свойство в структуру объекта. Структура графического объекта служит для сохранения свойств графических элементов в файл и чтении их из файла. Это нужно для восстановления объектов после перезапуска — чтобы они были в том же состоянии, что и до выхода. Пока такой функционал мы не делали ввиду постоянного изменения состава свойств графических объектов. Но на будущее мы такую структуру уже создаём.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh впишем новые целочисленные поля в структуру объекта:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; long zorder; bool enabled; bool resizable; color fore_color; uchar fore_color_opacity; int progress_bar_value; int progress_bar_marquee_speed; uchar button_arrow_size; ulong tooltip_initial_delay; ulong tooltip_auto_pop_delay; ulong tooltip_reshow_delay; bool tooltip_show_always; int tooltip_icon; bool tooltip_is_balloon; bool tooltip_use_fading; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; uchar tooltip_title[ 256 ]; uchar tooltip_text[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

В публичной секции класса объявим новые методы, возвращающие флаги положения курсора относительно графического элемента:

bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideVisibleArea( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); bool CursorInsideControlArea( const int x, const int y); bool CursorInsideScrollRightArea( const int x, const int y); bool CursorInsideScrollBottomArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeTopArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeBottomArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeLeftArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeRightArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeTopLeftArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeTopRightArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeBottomLeftArea( const int x, const int y); bool CursorInsideResizeBottomRightArea( const int x, const int y); bool Create( const long chart_id,

В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта напишем методы, возвращающие координаты новых зон и областей графического элемента и метод, возвращающий флаг изменяемости размеров:



void SetMovable( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,flag); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,flag); } void SetInteraction( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,flag); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,id); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,number); } void SetEnabled( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED,flag); } void SetResizable( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE,flag); } void SetShadow( const bool flag) { this .m_shadow=flag; } void SetControlAreaX( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, value ); } void SetControlAreaY( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, value ); } void SetControlAreaWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, value ); } void SetControlAreaHeight( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, value ); } int ActiveAreaLeftShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); } int ActiveAreaRightShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); } int ActiveAreaTopShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); } int ActiveAreaBottomShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); } int ActiveAreaLeft( void ) const { return int ( this .CoordX()+ this .ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight( void ) const { return int ( this .RightEdge()- this .ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop( void ) const { return int ( this .CoordY()+ this .ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom( void ) const { return int ( this .BottomEdge()- this .ActiveAreaBottomShift()); } int ControlAreaXShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X); } int ControlAreaYShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y); } int ControlAreaWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH); } int ControlAreaHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT); } int ControlAreaLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .ControlAreaXShift(); } int ControlAreaRight( void ) const { return this .ControlAreaLeft()+ this .ControlAreaWidth(); } int ControlAreaTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .ControlAreaYShift(); } int ControlAreaBottom( void ) const { return this .ControlAreaTop()+ this .ControlAreaHeight(); } int ControlAreaLeftRelative( void ) const { return this .ControlAreaLeft()- this .CoordX(); } int ControlAreaRightRelative( void ) const { return this .ControlAreaRight()- this .CoordX(); } int ControlAreaTopRelative( void ) const { return this .ControlAreaTop()- this .CoordY(); } int ControlAreaBottomRelative( void ) const { return this .ControlAreaBottom()- this .CoordY(); } int ScrollAreaRightXShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT); } int ScrollAreaRightYShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT); } int ScrollAreaRightWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT); } int ScrollAreaRightHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT);} int ScrollAreaRightLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .ScrollAreaRightXShift(); } int ScrollAreaRightRight( void ) const { return this .ScrollAreaRightLeft()+ this .ScrollAreaRightWidth(); } int ScrollAreaRightTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .ScrollAreaRightYShift(); } int ScrollAreaRightBottom( void ) const { return this .ScrollAreaRightTop()+ this .ScrollAreaRightHeight(); } int ScrollAreaRightLeftRelative( void ) const { return this .ScrollAreaRightLeft()- this .CoordX(); } int ScrollAreaRightRightRelative( void ) const { return this .ScrollAreaRightRight()- this .CoordX(); } int ScrollAreaRightTopRelative( void ) const { return this .ScrollAreaRightTop()- this .CoordY(); } int ScrollAreaRightBottomRelative( void ) const { return this .ScrollAreaRightBottom()- this .CoordY(); } int ScrollAreaBottomXShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM); } int ScrollAreaBottomYShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM); } int ScrollAreaBottomWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM);} int ScrollAreaBottomHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM);} int ScrollAreaBottomLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .ScrollAreaBottomXShift(); } int ScrollAreaBottomRight( void ) const { return this .ScrollAreaBottomLeft()+ this .ScrollAreaBottomWidth(); } int ScrollAreaBottomTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .ScrollAreaBottomYShift(); } int ScrollAreaBottomBottom( void ) const { return this .ScrollAreaBottomTop()+ this .ScrollAreaBottomHeight(); } int ScrollAreaBottomLeftRelative( void ) const { return this .ScrollAreaBottomLeft()- this .CoordX(); } int ScrollAreaBottomRightRelative( void ) const { return this .ScrollAreaBottomRight()- this .CoordX(); } int ScrollAreaBottomTopRelative( void ) const { return this .ScrollAreaBottomTop()- this .CoordY(); } int ScrollAreaBottomBottomRelative( void ) const { return this .ScrollAreaBottomBottom()- this .CoordY(); } int BorderResizeAreaLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH); }

Ниже добавим метод, возвращающий флаг изменяемости размера элемента:

bool Movable( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); } bool Active( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); } bool Interaction( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION); } bool Enabled( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); } bool Resizable( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE); }

Изменим объявление методов, рисующих стрелки:



void DrawIconInfo( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawIconWarning( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawIconError( const int coord_x, const int coord_y, const uchar opacity); void DrawArrowLeft( const int base_x, const int base_y , const int size , const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowRight( const int base_x, const int base_y , const int size , const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowUp( const int base_x, const int base_y , const int size , const color clr, const uchar opacity); void DrawArrowDown( const int base_x, const int base_y , const int size , const color clr, const uchar opacity); };

Теперь в методы будем передавать координаты центральной точки и относительный размер стрелки.

В методе, инициализирующем свойства объекта, установим значения по умолчанию в два пикселя для ширины областей верхней, нижней, левой и правой граней объекта для определения нахождения курсора мышки в этих областях. По умолчанию объект не будет иметь возможность изменения его размеров курсором мышки, а размер рисуемой стрелки будет равен 3:

void CGCnvElement::Initialize( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const string descript, const bool movable, const bool activity) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE,CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION,DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, 2 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,FRAME_STYLE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_COLOR, this .BackgroundColor()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSIZE_MODE,CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_W, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOSCROLL_MARGIN_H, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DOCK_MODE,CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MARGIN_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PADDING_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_ALIGN, ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECKED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHECK_STATE,CANV_ELEMENT_CHEK_STATE_UNCHECKED); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_AUTOCHECK, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, 50 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, 10 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE, 3 ); }

В методе, создающем структуру объекта, запишем в поля структуры новые целочисленные свойства объекта:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.enabled=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); this .m_struct_obj.resizable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE); this .m_struct_obj.fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.fore_color_opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.progress_bar_value=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE); this .m_struct_obj.progress_bar_marquee_speed=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED); this .m_struct_obj.button_arrow_size=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE), this .m_struct_obj.tooltip_title); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT), this .m_struct_obj.tooltip_text); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }

В методе, создающем объект из структуры, запишем в новые свойства объекта значения из соответствующих полей структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, this .m_struct_obj.zorder); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, this .m_struct_obj.enabled); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE, this .m_struct_obj.resizable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.fore_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, this .m_struct_obj.progress_bar_value); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, this .m_struct_obj.progress_bar_marquee_speed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE, this .m_struct_obj.button_arrow_size); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.tooltip_title)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.tooltip_text)); }

Реализация методов, возвращающих флаги положения курсора относительно областей прокрутки и изменения размеров элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideControlArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ControlAreaLeft() && x<= this .ControlAreaRight() && y>= this .ControlAreaTop() && y<= this .ControlAreaBottom()); } bool CGCnvElement::CursorInsideScrollRightArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ScrollAreaRightLeft() && x<= this .ScrollAreaRightRight() && y>= this .ScrollAreaRightTop() && y<= this .ScrollAreaRightBottom()); } bool CGCnvElement::CursorInsideScrollBottomArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ScrollAreaBottomLeft() && x<= this .ScrollAreaBottomRight() && y>= this .ScrollAreaBottomTop() && y<= this .ScrollAreaBottomBottom()); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeTopArea( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && x<= this .RightEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y>= this .CoordY() && y<= this .CoordY()+ this .BorderResizeAreaTop()); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeBottomArea( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && x<= this .RightEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y>= this .BottomEdge()- this .BorderResizeAreaBottom() && y<= this .BottomEdge()); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeLeftArea( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX() && x<= this .CoordX()+ this .BorderResizeAreaLeft() && y>= this .CoordY()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y<= this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeRightArea( const int x, const int y) { return (x>= this .RightEdge()- this .BorderResizeAreaRight() && x<= this .RightEdge() && y>= this .CoordY()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y<= this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeTopLeftArea( const int x, const int y) { return ( (x>= this .CoordX() && x< this .CoordX()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y>= this .CoordY() && y<= this .CoordY()+ this .BorderResizeAreaTop()) || (x>= this .CoordX() && x<= this .BorderResizeAreaLeft() && y>= this .CoordY() && y<= this .CoordY()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA) ); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeTopRightArea( const int x, const int y) { return ( (x> this .RightEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && x<= this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .CoordY()+ this .BorderResizeAreaTop()) || (x>= this .RightEdge()- this .BorderResizeAreaRight() && x<= this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .CoordY()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA) ); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeBottomLeftArea( const int x, const int y) { return ( (x>= this .CoordX() && x< this .CoordX()+DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y>= this .BottomEdge()- this .BorderResizeAreaBottom() && y<= this .BottomEdge()) || (x>= this .CoordX() && x<= this .CoordX()+ this .BorderResizeAreaLeft() && y> this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y<= this .BottomEdge()) ); } bool CGCnvElement::CursorInsideResizeBottomRightArea( const int x, const int y) { return ( (x> this .RightEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && x<= this .RightEdge() && y>= this .BottomEdge()- this .BorderResizeAreaBottom() && y<= this .BottomEdge()) || (x>= this .RightEdge()- this .BorderResizeAreaRight() && x<= this .RightEdge() && y> this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_CORNER_AREA && y<= this .BottomEdge()) ); }

Методы, в зависимости от координат расположения курсора, возвращают флаг нахождения курсора внутри области, очерченной её значениями.

Методы, рисующие стрелки, теперь будут рисовать треугольники в зависимости от начальной координаты (центр основания треугольника) и указанного размера стрелки:

void CGCnvElement::DrawArrowLeft( const int base_x, const int base_y , const int size , const color clr, const uchar opacity) { int x=base_x; int y=base_y; int s=(size< 1 ? 1 : size); this .DrawTriangleFill(x-s,y,x,y-s,x,y+s,clr,opacity); this .DrawTriangleWu( x-s,y,x,y-s,x,y+s,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowRight( const int base_x, const int base_y, const int size, const color clr, const uchar opacity) { int x=base_x; int y=base_y; int s=(size< 1 ? 1 : size); this .DrawTriangleFill(x+s,y,x,y+s,x,y-s,clr,opacity); this .DrawTriangleWu( x+s,y,x,y+s,x,y-s,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowUp( const int base_x, const int base_y, const int size, const color clr, const uchar opacity) { int x=base_x; int y=base_y; int s=(size< 1 ? 1 : size); this .DrawTriangleFill(x,y-s,x+s,y,x-s,y,clr,opacity); this .DrawTriangleWu( x,y-s,x+s,y,x-s,y,clr,opacity); } void CGCnvElement::DrawArrowDown( const int base_x, const int base_y, const int size, const color clr, const uchar opacity) { int x=base_x; int y=base_y; int s=(size< 1 ? 1 : size); this .DrawTriangleFill(x,y+s,x-s,y,x+s,y,clr,opacity); this .DrawTriangleWu( x,y+s,x-s,y,x+s,y,clr,opacity); }

Для расчёта координат каждой вершины мы просто прибавляем или отнимаем от координат центральной точки размер стрелки, переданный в параметрах.

Следует иметь в виду, что размер ограничивается только по нижнему пределу (1), но по верхнему нет ограничений. Тут нужно следить самому, чтобы стрелка рисовалась нормального размера, так как реальный размер стрелки получается как два указанных размера (size) + один центральный пиксель. Т.е. при размере 1, реальным размером будет 1+1+1, при размере 2, реальным размером будет 2+1+2, при размере 3 — 3+1+3 и т.д.



Так как теперь у нас появились новые состояния мышки относительно элемента и соответствующие события, то их нужно отразить в методах-обработчиках последнего события мышки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh впишем в метод список новых событий:

void CButton::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state=GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColor() : this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColor() : this .ForeColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); this .Redraw( false ); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

Здесь все эти события не обрабатываются, но при необходимости всегда можно под каждым событием добавить его обработку.

Точно такие же изменения в этот метод уже внесены в файлах TabHeader.mqh, CheckBox.mqh и SplitContainer.mqh.



Для указания цвета рисуемой стрелки в классе-кнопки со стрелкой мы использовали приватную переменную m_arrow_color. Использование этой переменной является лишним, так как для указания цвета мы можем использовать метод ForeColor(), который к тому же умеет управлять цветом рисуемого текста. Поэтому в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowButton.mqh удалим эту переменную и методы работы с ней:

class CArrowButton : public CButton { private : color m_arrow_color; protected : virtual void DrawArrow( void ){ return ;} CArrowButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetArrowColor( const color clr) { this .m_arrow_color=clr; } color ArrowColor( void ) const { return this .m_arrow_color; }





Соответственно, заменим обращение к удалённым методам на методы работы с цветом текста:

CArrowButton::CArrowButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); } CArrowButton::CArrowButton(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); }

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ArrowRightButton.mqh в конструкторах класса установим размер рисуемой стрелки равный 3:

CArrowRightButton::CArrowRightButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE, 3 ); } CArrowRightButton::CArrowRightButton(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE, 3 ); }

В методе, рисующем стрелку, изменим параметры при вызове метода рисования стрелки:

void CArrowRightButton::DrawArrow( void ) { CGCnvElement::DrawArrowRight( this .Width()/ 2 - 1 , this .Height()/ 2 ,( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE) , this .ForeColor(), this .Opacity() ); }

В качестве центральной точки стрелки передаём центр объекта (по горизонтали смещаем на один пиксель влево), указываем размер рисуемой стрелки, установленный в свойства объекта, его цвет текста и непрозрачность.



Аналогичные изменения уже сделаны и в остальных классах объектов кнопок со стрелками, расположенными в файлах ArrowLeftButton.mqh, ArrowDownButton.mqh и ArrowUpButton.mqh.



Для упрощённой установки координат и размеров областей полос прокрутки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh класса объекта-формы добавим публичные методы:

virtual void SetBorderSizeLeft( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT, value ); } virtual void SetBorderSizeTop( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, value ); } virtual void SetBorderSizeRight( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT, value ); } virtual void SetBorderSizeBottom( const uint value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM, value ); } void SetScrollAreaRightX( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, value ); } void SetScrollAreaRightY( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, value ); } void SetScrollAreaRightWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, value ); } void SetScrollAreaRightHeight( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, value );} void SetScrollAreaBottomX( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, value ); } void SetScrollAreaBottomY( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, value ); } void SetScrollAreaBottomWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, value );} void SetScrollAreaBottomHeight( const int value ){ this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, value );} virtual bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false );

В методе, устанавливающем и возвращающем состояние мышки относительно формы, мы проверяем расположение курсора мышки, сравниваем его с координатами различных областей формы и устанавливаем флаги этих состояний в переменную. Далее, на основе этих флагов, формируем общее состояние курсора мышки относительно объекта. Добавим в метод блоки кода для отслеживания положения курсора относительно полос прокрутки и границ, в области которых возможен захват мышкой грани объекта для перетаскивания в целях изменения размера элемента:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if (CGCnvElement::CursorInsideElement( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CGCnvElement::CursorInsideActiveArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideControlArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 10 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFBFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideScrollRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY()) || CGCnvElement::CursorInsideScrollBottomArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 11 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xF7FF ; if (CGCnvElement::CursorInsideResizeTopLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 15 ); this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 12 ); } else { if (CGCnvElement::CursorInsideResizeLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 12 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xEFFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideResizeTopArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 15 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0x7FFF ; } if (CGCnvElement::CursorInsideResizeTopRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 15 ); this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 14 ); } else { if (CGCnvElement::CursorInsideResizeRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 14 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xBFFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideResizeTopArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 15 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0x7FFF ; } if (CGCnvElement::CursorInsideResizeBottomLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 13 ); this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 12 ); } else { if (CGCnvElement::CursorInsideResizeLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 12 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xEFFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideResizeLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 13 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xDFFF ; } if (CGCnvElement::CursorInsideResizeBottomRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 13 ); this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 14 ); } else { if (CGCnvElement::CursorInsideResizeRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 14 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xBFFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideResizeLeftArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 13 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xDFFF ; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0400 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0800 )!= 0 ) { if (CGCnvElement::CursorInsideScrollRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED; } } else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0400 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0800 )!= 0 ) { if (CGCnvElement::CursorInsideScrollRightArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x8000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x1000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 && ( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED; else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x2000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x4000 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED; } } } else { this .m_mouse_form_state= ( (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } return this .m_mouse_form_state; }

Все блоки кода подробно прокомментированы, и в них по сути всё просто — проверяем расположение координат курсора относительно координат областей, например, прокрутки и, если курсор внутри области — ставим соответствующий флаг. Если нет — флаг снимаем. По итогу проверки и установки флагов имеем их набор, на основании которого можем принять решение о том, где находится курсор мышки. Если установлены флаги его нахождения на верхней и правой грани объекта, то это говорит о том, что курсор находится в правом-верхнем углу. Так приходится комбинировать флаги из-за недостаточности битов в ushort-значении для записи каждого флага по раздельности.



В обработчике событий мышки изменим вызов методов обработки событий нахождения курсора в области прокрутки. Так как этих областей у нас две, то мы изменили название состояний мышки, находящейся в области прокрутки. Теперь состояние точно указывает на какой из полос прокрутки находится курсор — на правой, или на верхней:



void CForm::OnMouseEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : this .MouseInsideNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED : this .MouseInsidePressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL : this .MouseInsideWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseActiveAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : this .MouseActiveAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : this .MouseActiveAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : this .MouseActiveAreaReleasedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED : this .MouseScrollAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED : this .MouseScrollAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL : this .MouseScrollAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED: this .MouseScrollAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED : this .MouseScrollAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL : this .MouseScrollAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseControlAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : this .MouseControlAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : this .MouseControlAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; default : break ; } this .m_mouse_event_last=(ENUM_MOUSE_EVENT)id; }

В обработчик последнего события мышки допишем все новые события мышки:

void CForm::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled() || ! this .Displayed()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state= this .GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_NONE : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_NO_EVENT) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_TOP_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_LEFT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_BOTTOM_RIGHT_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

В методе, отправляющем сообщение о событии, скорректируем получение типа базового объекта:

bool CForm::SendEvent( const long chart_id, const ushort event_id) { CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); string name_main=(main!= NULL ? main.Name() : this .IsMain() ? this .Name() : "Lost name of object" ); string name_base=(base!= NULL ? base.Name() : "Lost name of object" ); ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE base_base_type=(base!= NULL ? ( base.GetBase()!= NULL ? base.GetBase().TypeGraphElement() : base.TypeGraphElement() ) : this .TypeGraphElement()); long lp= this .ID(); double dp=base_base_type; string sp=:: StringSubstr (name_main,:: StringLen ( this .NamePrefix()))+ ";" + :: StringSubstr (name_base,:: StringLen ( this .NamePrefix()))+ ";" + :: StringSubstr ( this .Name(),:: StringLen ( this .NamePrefix())); bool res= true ; :: ResetLastError (); res=:: EventChartCustom (chart_id,event_id,lp,dp,sp); if (res) return true ; :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ENQUEUE_EVENT), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(:: GetLastError ())); return false ; }

Если у успешно полученного базового объекта есть свой базовый, то получаем его тип, иначе — получаем тип базового объекта. До этого исправления, если у базового объекта не было своего базового (базовый был, например, главным), то программа завершалась по критической ошибке из-за обращения к объекту по невалидному указателю. Теперь это исправлено.



Ранее мы делали корректировку расположения объектов-полос прокруток в методе изменения размеров класса базового WinForms-объекта. При изменении размеров объекта координаты его сторон меняются. Так как полосы прокрутки привязаны к правой и нижней стороне объекта, то их координаты нужно скорректировать при необходимости. Теперь мы такую корректировку будем делать в классе объекта-контейнера, ведь только объекты-контейнеры могут содержать в себе прикрепляемые объекты, для которых может потребоваться прокрутка в случае, если они не умещаются в видимой области контейнера. Перенесём такую обработку в класс объекта-контейнера — там ей самое место.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh класса базового WinForms-объекта из метода установки новых размеров удалим блок кода, корректирующий размеры и координаты полос прокрутки:

bool CWinFormBase::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if ( this .Width()==w && this .Height()==h) return true ; bool res= true ; int prev_w= this .Width(); int prev_h= this .Height(); if ( this .Width()!=w) res &= this .SetWidth(w); if ( this .Height()!=h) res &= this .SetHeight(h); if (!res) return false ; CWinFormBase *scroll_v= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, 0 ); if (scroll_v!= NULL ) { scroll_v.Resize(scroll_v.Width(), this .Height()- this .BorderSizeTop()- this .BorderSizeBottom(), false ); CWinFormBase *arr_d=scroll_v.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); if (arr_d!= NULL ) { if (arr_d.Move(arr_d.CoordX(),scroll_v.BottomEdge()- 2 *arr_d.Height())) { arr_d.SetCoordXRelative(arr_d.CoordX()-scroll_v.CoordX()); arr_d.SetCoordYRelative(arr_d.CoordY()-scroll_v.CoordY()); } } } CWinFormBase *scroll_h= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, 0 ); if (scroll_h!= NULL ) { scroll_h.Resize( this .Width()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(),scroll_h.Height(), false ); CWinFormBase *arr_r=scroll_h.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); if (arr_r!= NULL ) { if (arr_r.Move(scroll_h.RightEdge()- 2 *arr_r.Width(),arr_r.CoordY())) { arr_r.SetCoordXRelative(arr_r.CoordX()-scroll_h.CoordX()); arr_r.SetCoordYRelative(arr_r.CoordY()-scroll_h.CoordY()); } } } int excess_w= this .Width()-prev_w; int excess_h= this .Height()-prev_h; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); res &=shadow.SetWidth(shadow.Width()+excess_w); res &=shadow.SetHeight(shadow.Height()+excess_h); if (!res) return false ; if (!redraw) shadow.Erase(); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } if (redraw) this .Redraw( true ); return true ; }

Этот блок кода будет целиком перенесён в класс объекта-контейнера.

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, впишем блоки кода для возврата описания новых целочисленных свойств объекта:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeElementDescription() ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_RESIZABLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string )( bool ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true ) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }





Класс области захвата элемента управления ScrollBar

В прошлой статье, при создании объекта ScrollBar, мы использовали для его ползунка класс объекта-кнопки. По сути этот объект подходит для использования его в этом качестве. Но есть одно "Но". При обработке событий мы должны знать тип обрабатываемого объекта чтобы вызывать правильный обработчик. Для объекта-кнопки такой обработчик есть, но он не подходит для ползунка. Ведь ползунок нужно смещать, а во время его сдвига должны перерассчитываться координаты объектов, областью видимости которых управляет полоса прокрутки. Поэтому мы, на основании класса объекта-кнопки, создадим новый класс — класс объекта области захвата, и уже в нём мы сможем сделать собственный обработчик нужных событий мышки.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл ScrollBarThumb.mqh класса CScrollBarThumb.

Класс должен быть унаследован от класса объекта-кнопки, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Common Controls\Button.mqh" class CScrollBarThumb : public CButton { }

В защищённой секции класса объявим защищённый констуктор, а в публичной — параметрический:

class CScrollBarThumb : public CButton { private : protected : CScrollBarThumb( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CScrollBarThumb(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };

Пока это всё, что нам нужно от этого объекта. Его тип будет задаваться в конструкторах класса, и он будет уникальным — объект-область захвата.

Защищённый конструктор:



CScrollBarThumb::CScrollBarThumb( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton( type ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); this .SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN); this .SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER); }

В конструктор передаётся тип создаваемого объекта, передаваемый в конструктор родительского класса. В теле конструктора устанавливается тип графического элемента и тип графического объекта библиотеки, а также устанавливаются все значения цветов по умолчанию для различных состояний объекта при взаимодействии с курсором мышки.

Параметрический конструктор:

CScrollBarThumb::CScrollBarThumb(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); this .SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN); this .SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER); }

Здесь всё аналогично защищённому конструктору, только тип объекта задаётся жёстко — область захвата.



Доработаем класс объекта абстрактной полосы прокрутки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBar.mqh.



Подключим к файлу класса файл класса объекта-области захвата. В приватной секции объявим переменную для хранения толщины полосы прокрутки, в защищённой секции объявим метод для установки размера кнопок для прокрутки. В публичной секции объявим методы для возврата объекта-области захвата, для установки и возврата толщины полосы прокрутки и метод, устанавливающий размер рисуемых стрелок на кнопках полосы прокрутки:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\WinFormBase.mqh" #include "ScrollBarThumb.mqh" #include "ArrowDownButton.mqh" #include "ArrowUpButton.mqh" #include "ArrowLeftButton.mqh" #include "ArrowRightButton.mqh" class CScrollBar : public CWinFormBase { private : int m_thickness; virtual void CreateArrowButtons( const int width, const int height) { return ; } virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); virtual int CalculateThumbAreaSize( void ); void Initialize( void ); protected : void SetArrowButtonsSize( const int size); virtual void CreateThumbArea( void ); CScrollBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CScrollBarThumb *GetThumb( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, 0 ); } virtual void SetThickness( const int value); int Thickness( void ) const { return this .m_thickness; } void SetArrowSize( const uchar size); CScrollBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer ( void ); };

В методе инициализации свойств элемента допишем установку значений цветов по умолчанию, толщины полосы прокрутки, размера кнопок и стрелок:

void CScrollBar::Initialize( void ) { this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BACK_COLOR, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BACK_COLOR); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BACK_COLOR); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_COLOR, true ); this .SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_MOUSE_DOWN); this .SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_MOUSE_OVER); this .SetThickness(DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH); this .SetArrowButtonsSize( this .m_thickness); this .SetArrowSize( uchar ( this .m_thickness< 4 ? 1 : this .m_thickness< 6 ? 2 : this .m_thickness< 8 ? 3 : this .m_thickness< 10 ? 4 : this .m_thickness< 12 ? 5 : 6 )); }

В методе, создающем новый графический объект, напишем блок кода для создания объекта-области захвата:

CGCnvElement *CScrollBar::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB : element= new CScrollBarThumb( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Теперь объект сможет создавать внутри себя, наряду с объектами-кнопками со стрелками, и объект-ползунок для создания интерфейса управления.

Метод, устанавливающий толщину полосы прокрутки:



void CScrollBar::SetThickness( const int value ) { switch ( this .TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL : this .m_thickness= value ; this .SetWidth( this .m_thickness); this .Redraw( false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL: this .m_thickness= value ; this .SetHeight( this .m_thickness); this .Redraw( false ); break ; default : break ; } }

Если это вертикальная полоса прокрутки, то толщиной полосы считается ширина объекта. Если это горизонтальная полоса прокрутки, то толщиной объекта выступает его высота. В метод передаётся значение, которое нужно установить объекту, и, в зависимости от типа полосы прокрутки, устанавливается либо его ширина, либо его высота.

Метод, устанавливающий размеры кнопкам прокрутки:



void CScrollBar::SetArrowButtonsSize( const int size) { CArrowUpButton *bu= NULL ; CArrowDownButton *bd= NULL ; CArrowLeftButton *bl= NULL ; CArrowRightButton *br= NULL ; switch ( this .TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL : bu= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 ); if (bu!= NULL ) bu.Resize(size,size, false ); bd= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); if (bd!= NULL ) bd.Resize(size,size, false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL: bl= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 ); if (bl!= NULL ) bl.Resize(size,size, false ); br= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); if (br!= NULL ) br.Resize(size,size, false ); break ; default : break ; } }

Кнопки у объекта полосы прокрутки имеют равные стороны. В метод передаётся размер и, в зависимости от типа объекта, получаем указатели на кнопки влево/вправо или вверх/вниз и устанавливаем для них переданный в метод размер — и для ширины, и для высоты.



Метод, устанавливающий размер рисуемых стрелок на кнопках прокрутки:

void CScrollBar::SetArrowSize( const uchar size) { CArrowUpButton *bu= NULL ; CArrowDownButton *bd= NULL ; CArrowLeftButton *bl= NULL ; CArrowRightButton *br= NULL ; switch ( this .TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL : bu= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 ); if (bu!= NULL ) { bu.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE,size); bu.Redraw( false ); } bd= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); if (bd!= NULL ) { bd.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE,size); bd.Redraw( false ); } break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL: bl= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 ); if (bl!= NULL ) { bl.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE,size); bl.Redraw( false ); } br= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); if (br!= NULL ) { br.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BUTTON_ARROW_SIZE,size); br.Redraw( false ); } break ; default : break ; } }

В зависимости от типа полосы прокрутки, получаем указатели на соответствующие кнопки, устанавливаем для них размер рисуемых стрелок и перерисовываем объект для отображения изменений.



Ползунок полосы прокрутки служит для прокручивания содержимого контейнера внутри его области видимости. При перемещении ползунка мышкой он не должен выходить за пределы полосы прокрутки — его зона перемещения должна ограничиваться кнопками со стрелками, которые тоже служат для прокрутки. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarVertical.mqh класса объекта вертикальной полосы прокрутки подключим файл класса объекта-области захвата, в публичной секции напишем методы, возвращающие указатели на кнопки со стрелками и объявим обработчик событий:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ScrollBarThumb.mqh" #include "ArrowDownButton.mqh" #include "ArrowUpButton.mqh" #include "ScrollBar.mqh" class CScrollBarVertical : public CScrollBar { private : virtual void CreateArrowButtons( const int width, const int height); virtual int CalculateThumbAreaSize( void ); protected : CScrollBarVertical( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CArrowUpButton *GetArrowButtonUp( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 ); } CArrowDownButton *GetArrowButtonDown( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); } CScrollBarVertical(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer ( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); };

В методе, создающем объекты ArrowButton, создаём все кнопки и ползунок, затем получаем на них указатели и устанавливаем им цвета для различных состояний взаимодействия с мышкой:

void CScrollBarVertical::CreateArrowButtons( const int width, const int height) { int size= this .Thickness()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 , 0 ,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 , this .BottomEdge()- this .BorderSizeBottom()- 2 *size,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, 0 , this .Height()/ 2 -height,size, 30 ,CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, 255 , true , false ); this .SetArrowSize( 2 ); CArrowUpButton *bu= this .GetArrowButtonUp(); if (bu!= NULL ) { bu.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); bu.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); bu.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); bu.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); bu.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); bu.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CArrowDownButton *bd= this .GetArrowButtonDown(); if (bd!= NULL ) { bd.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); bd.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); bd.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); bd.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); bd.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); bd.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CScrollBarThumb *th= this .GetThumb(); if (th!= NULL ) { th.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); th.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_BORDER_COLOR, true ); th.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN); th.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER); th.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); th.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN); th.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER); } }

В обработчике событий при перемещении объекта-ползунка полосы прогресса, рассчитываем его координаты, которые должны быть ограничены кнопками по краям полосы прокрутки:

void CScrollBarVertical:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (thumb== NULL ) return ; CArrowUpButton *buttu= this .GetArrowButtonUp(); if (buttu== NULL ) return ; CArrowDownButton *buttd= this .GetArrowButtonDown(); if (buttd== NULL ) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; x= this .CoordX()+ this .BorderSizeLeft(); if (y<buttu.BottomEdge()) y=buttu.BottomEdge(); if (y>buttd.CoordY()-thumb.Height()) y=buttd.CoordY()-thumb.Height(); if (thumb.Move(x,y, true )) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); } } }

Аналогичные доработки сделаны в классе объекта-горизонтальной полосы прокрутки в файле ScrollBarHorisontal.mqh.



Его метод создания объектов-кнопок и ползунка и обработчик событий отличаются от вышерассмотренных методов лишь указателями на другие типы кнопок и в ограничении по другим осям перемещения ползунка:

void CScrollBarHorisontal::CreateArrowButtons( const int width, const int height) { int size= this .Thickness()- this .BorderSizeTop()- this .BorderSizeBottom(); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 , 0 ,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, this .RightEdge()- this .BorderSizeRight()- 2 *size, 0 ,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, this .Width()/ 2 -width, 0 , 30 ,size,CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, 255 , true , false ); this .SetArrowSize( 2 ); CArrowLeftButton *bl= this .GetArrowButtonLeft(); if (bl!= NULL ) { bl.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); bl.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); bl.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); bl.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); bl.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); bl.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CArrowRightButton *br= this .GetArrowButtonRight(); if (br!= NULL ) { br.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); br.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); br.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); br.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); br.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); br.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CScrollBarThumb *th= this .GetThumb(); if (th!= NULL ) { th.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); th.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_BORDER_COLOR, true ); th.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN); th.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER); th.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); th.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN); th.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER); } }

void CScrollBarHorisontal:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (thumb== NULL ) return ; CArrowLeftButton *buttl= this .GetArrowButtonLeft(); if (buttl== NULL ) return ; CArrowRightButton *buttr= this .GetArrowButtonRight(); if (buttr== NULL ) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; y= this .CoordY()+ this .BorderSizeTop(); if (x<buttl.RightEdge()) x=buttl.RightEdge(); if (x>buttr.CoordX()-thumb.Width()) x=buttr.CoordX()-thumb.Width(); if (thumb.Move(x,y, true )) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); } } }

Доработаем класс объекта-контейнера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh.

В публичной секции объявим виртуальный метод для изменения размеров объекта:

virtual bool SetCoordX( const int coord_x) { return CGCnvElement::SetCoordX(coord_x); } virtual bool SetCoordY( const int coord_y) { return CGCnvElement::SetCoordY(coord_y); } virtual bool SetWidth( const int width) { return CGCnvElement::SetWidth(width); } virtual bool SetHeight( const int height) { return CGCnvElement::SetHeight(height); } virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw);

В этот метод перенесём блок кода, удалённый из класса базового WinForms-объекта.

В конструкторах класса укажем размеры создаваемых полос прокрутки, установленные по умолчанию для библиотеки, и зададим область для нижней полосы прокрутки (для правой пока не делаем, так как будем работать над функциональностью нижней полосы, а потом перенесём готовое в объект правой полосы прокрутки):

CContainer::CContainer( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); this .CreateScrollBars( DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH ); this .SetScrollAreaBottomX( this .CoordX()); this .SetScrollAreaBottomY( this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH); this .SetScrollAreaBottomHeight(DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH); } CContainer::CContainer(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 3 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoScroll( false , false ); this .SetAutoScrollMarginAll( 0 ); this .SetAutoSize( false , false ); this .SetAutoSizeMode(CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW, false ); this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); this .CreateScrollBars( DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH ); this .SetScrollAreaBottomX( this .CoordX()); this .SetScrollAreaBottomY( this .BottomEdge()-DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH); this .SetScrollAreaBottomHeight(DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_WIDTH); }

В методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, напишем блок кода для установки параметров по умолчанию для вновь созданного объекта-области захвата:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_CANV_NULL : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL: obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_CANV_NULL : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 ); obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL: case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_TRACK_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderSizeAll( 1 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderSizeAll( 0 ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GLARE_OBJ : obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; default : break ; } obj.Crop(); }

Для каждого из создаваемых прикреплённых к контейнеру объектов здесь есть свой блок кода, который задаёт минимальные нужные для отображения объекта параметры.

Так как в объекте-контейнере его прикреплённые объекты могут располагаться автоматически в заданной последовательности расположения, либо подстраивать свои размеры под размеры контейнера, то необходимо из обрабатываемых таким образом объектов убрать полосы прокрутки — ведь они являются неотъемлемой частью объекта-контейнера, а не его содержимым.

В методе, подстраивающем размеры элемента под его внутреннее содержимое, исключим объекты-полосы прокрутки из обработки:

bool CContainer::AutoSizeProcess( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); int maxcX= 0 ; int maxcY= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj== NULL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL ) continue ; if (obj.RightEdge()>maxcX) maxcX=obj.RightEdge(); if (obj.BottomEdge()>maxcY) maxcY=obj.BottomEdge(); } int w=maxcX- this .CoordX(); int h=maxcY- this .CoordY(); int excess_x=w- this .WidthWorkspace()- this .BorderSizeRight()- 1 ; int excess_y=h- this .HeightWorkspace()- this .BorderSizeBottom()- 1 ; if (excess_x== 0 && excess_y== 0 ) return true ; return ( this .AutoSizeMode()==CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE_GROW ? this .Resize( this .Width()+(excess_x> 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y> 0 ? excess_y : 0 ),redraw) : this .Resize( this .Width()+(excess_x!= 0 ? excess_x : 0 ), this .Height()+(excess_y!= 0 ? excess_y : 0 ),redraw) ); }

Метод, устанавливающий новые размеры текущему объекту:



bool CContainer::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if (!CWinFormBase::Resize(w,h,redraw)) return false ; CWinFormBase *scroll_v= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, 0 ); if (scroll_v!= NULL ) { scroll_v.Resize(scroll_v.Width(), this .HeightWorkspace(), false ); if (scroll_v.Move( this .RightEdgeWorkspace()-scroll_v.Width(), this .CoordYWorkspace())) { scroll_v.SetCoordXRelative(scroll_v.CoordX()- this .CoordX()); scroll_v.SetCoordYRelative(scroll_v.CoordY()- this .CoordY()); } CWinFormBase *arr_d=scroll_v.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); if (arr_d!= NULL ) { if (arr_d.Move(arr_d.CoordX(),scroll_v.BottomEdge()-scroll_v.BorderSizeBottom()- 2 *arr_d.Height())) { arr_d.SetCoordXRelative(arr_d.CoordX()-scroll_v.CoordX()); arr_d.SetCoordYRelative(arr_d.CoordY()-scroll_v.CoordY()); } } } CWinFormBase *scroll_h= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, 0 ); if (scroll_h!= NULL ) { scroll_h.Resize( this .WidthWorkspace(),scroll_h.Height(), false ); if (scroll_h.Move( this .CoordXWorkspace(), this .BottomEdgeWorkspace()-scroll_h.Height())) { scroll_h.SetCoordXRelative(scroll_h.CoordX()- this .CoordX()); scroll_h.SetCoordYRelative(scroll_h.CoordY()- this .CoordY()); } CWinFormBase *arr_r=scroll_h.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); if (arr_r!= NULL ) { if (arr_r.Move(scroll_h.RightEdge()-BorderSizeRight()- 2 *arr_r.Width(),arr_r.CoordY())) { arr_r.SetCoordXRelative(arr_r.CoordX()-scroll_h.CoordX()); arr_r.SetCoordYRelative(arr_r.CoordY()-scroll_h.CoordY()); } } } return true ; }

Этот виртуальный метод изменяет размеры объекта-контейнера. В него мы перенесли блок кода, удалённый из базового класса WinForms-объектов. Сначала вызываем метод изменения размера WinForms-объекта, а затем, при успешности, подстраиваем размеры и координаты обеих полос прокрутки под новые размеры и координаты контейнера.



Доработаем класс-коллекцию графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



Нам нужно при перемещении объекта-области захвата (ползунка полосы прокрутки) послать сообщение в библиотеку о его перемещении — чтобы вызвать его обработчик событий. У нас для этого уже всё есть — мы уже можем перемещать разделитель в объекте SplitContainer. А значит — нам нужно в то метод кода, где обрабатывается перемещение разделителя, добавить обработку перемещения и ползунка.

В обработчике событий в блоке обработки разделителя добавим обработку ползунка:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (:: CheckPointer (form)!= POINTER_INVALID ) { if (move) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (form_index== WRONG_VALUE ) { if (form.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER || form.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB ) { CWinFormBase *base=form.GetBase(); if (base== NULL ) return ; const long lp=x; const double dp=y; base. OnChartEvent (WF_CONTROL_EVENT_MOVING,lp,dp,sparam); }

Изменим и допишем все обработчики событий, у которых изменились наименования события мышки:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_RIGHT_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_BOTTOM_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); }





Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part130\ под новым именем TestDoEasy130.mq5.

Просто закомментируем создание всех объектов на панели и создадим всего одну большую кнопку — на её примере будем тестировать сейчас и в дальнейшем работу функционала полос прокрутки на панели.

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { pnl=engine.CreateWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i,(i== 0 ? 50 : 70 ),(i== 0 ? 50 : 70 ), 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.Hide(); pnl.SetPaddingAll( 3 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, 10 , 10 ,pnl.WidthWorkspace()- 20 ,pnl.HeightWorkspace()- 20 , clrNONE , 255 , true , false ); } } for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { pnl=engine.GetWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i); if (pnl!= NULL ) { pnl.Show(); pnl.Redraw( true ); CScrollBarVertical *sbv=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL, 0 ); sbv.SetDisplayed( true ); sbv.Show(); sbv.BringToTop(); sbv.Redraw( true ); CScrollBarHorisontal *sbh=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL, 0 ); sbh.SetDisplayed( true ); sbh.Show(); sbh.BringToTop(); sbh.Redraw( true ); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, ползунки правильно ограничены в пределах полосы прокрутки кнопками со стрелками. Кнопки со стрелками реагируют на нажатия, цвета объектов изменяются в соответствии с тем, в каком состоянии находятся объект и курсор при их взаимодействии.

Из недостатков: рамка полосы прокрутки, отделяющая её от интерфейса, исчезает при выборе любого из объектов. Это происходит по причине перерисовки объектов и с тем, что полосы прокрутки находятся ниже других объектов, так как созданы ранее и не имеют приоритета. Также сложно выбрать кнопку со стрелкой на полосе прокрутки для щелчка по ней, по той же причине объекты создаются первыми, а остальные, созданные позже (большая кнопка), их перекрывают. Это всё исправим при последующей доработке объектов-полос прокрутки. Сейчас важно увидеть недоработки, понять причины и что нужно делать для устранения.



Что дальше

В следующей статье продолжим разработку объекта ScrollBar.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 26): Дорабатываем WinForms-объект "ToolTip" и начинаем разработку индикатора выполнения "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 27): Продолжаем работу над WinForms-объектом "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 28): Стили полосы в элементе управления "ProgressBar"

DoEasy. Элементы управления (Часть 29): Вспомогательный элемент управления "ScrollBar"

