Moedas / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
5.11 USD 0.12 (2.40%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TROX para hoje mudou para 2.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.06 e o mais alto foi 5.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Tronox Holdings plc (UK). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.06 5.21
Faixa anual
2.95 14.93
- Fechamento anterior
- 4.99
- Open
- 5.07
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Low
- 5.06
- High
- 5.21
- Volume
- 2.574 K
- Mudança diária
- 2.40%
- Mudança mensal
- 23.43%
- Mudança de 6 meses
- -27.00%
- Mudança anual
- -64.81%
