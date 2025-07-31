Валюты / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
4.96 USD 0.02 (0.40%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TROX за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.83, а максимальная — 5.09.
Следите за динамикой Tronox Holdings plc (UK). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TROX
- Tronox размещает старшие обеспеченные облигации на $400 миллионов под 9,125%
- Tronox prices $400 million senior secured notes at 9.125%
- Tronox subsidiary announces offering of senior secured notes due 2030
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Mizuho понижает рейтинг Huntsman из-за давления импорта из Китая и риска для дивидендов
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Mizuho понижает акции Tronox до "Хуже рынка" из-за необоснованного роста цены
- Mizuho downgrades Tronox stock to Underperform on unwarranted price surge
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- Tronox Holdings: Considering Making The Switch From Equity To Debt (NYSE:TROX)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Tronox director Julie Beck to resign from board effective September 30
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Jones Stephen J, Tronox director, buys $22k in TROX stock
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Eastman Chemical (NYSE:EMN), Dow (NYSE:DOW)
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Valhi (VHI) Stock: End Markets Were Looking Weak
- Tronox Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TROX)
- Tronox Holdings plc (TROX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tronox Q2 2025 results miss forecasts, stock plunges
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
4.83 5.09
Годовой диапазон
2.95 14.93
- Предыдущее закрытие
- 4.94
- Open
- 5.00
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Low
- 4.83
- High
- 5.09
- Объем
- 5.396 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 19.81%
- 6-месячное изменение
- -29.14%
- Годовое изменение
- -65.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.