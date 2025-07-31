통화 / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
4.84 USD 0.22 (4.35%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TROX 환율이 오늘 -4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.84이고 고가는 5.08이었습니다.
Tronox Holdings plc (UK) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.84 5.08
년간 변동
2.95 14.93
- 이전 종가
- 5.06
- 시가
- 5.02
- Bid
- 4.84
- Ask
- 5.14
- 저가
- 4.84
- 고가
- 5.08
- 볼륨
- 4.445 K
- 일일 변동
- -4.35%
- 월 변동
- 16.91%
- 6개월 변동
- -30.86%
- 년간 변동율
- -66.67%
20 9월, 토요일