Valute / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
4.84 USD 0.22 (4.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TROX ha avuto una variazione del -4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.84 e ad un massimo di 5.08.
Segui le dinamiche di Tronox Holdings plc (UK). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.84 5.08
Intervallo Annuale
2.95 14.93
- Chiusura Precedente
- 5.06
- Apertura
- 5.02
- Bid
- 4.84
- Ask
- 5.14
- Minimo
- 4.84
- Massimo
- 5.08
- Volume
- 4.445 K
- Variazione giornaliera
- -4.35%
- Variazione Mensile
- 16.91%
- Variazione Semestrale
- -30.86%
- Variazione Annuale
- -66.67%
20 settembre, sabato