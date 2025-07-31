货币 / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
4.99 USD 0.03 (0.60%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TROX汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点4.89和高点5.00进行交易。
关注Tronox Holdings plc (UK)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.89 5.00
年范围
2.95 14.93
- 前一天收盘价
- 4.96
- 开盘价
- 4.97
- 卖价
- 4.99
- 买价
- 5.29
- 最低价
- 4.89
- 最高价
- 5.00
- 交易量
- 1.845 K
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 20.53%
- 6个月变化
- -28.71%
- 年变化
- -65.63%
