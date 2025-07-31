Währungen / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
4.96 USD 0.10 (1.98%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TROX hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.94 bis zu einem Hoch von 5.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tronox Holdings plc (UK)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TROX News
- Tronox Stock: TiO2 Market Inflection Elusive, Wait Out The Demand Weakness (NYSE:TROX)
- Tronox platziert vorrangig besicherte Anleihe über 400 Mio. US-Dollar mit 9,125 % Kupon
- Tronox prices $400 million senior secured notes at 9.125%
- Tronox subsidiary announces offering of senior secured notes due 2030
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Mizuho stuft Tronox-Aktie nach ungerechtfertigtem Kursanstieg auf "Underperform" herab
- Mizuho downgrades Tronox stock to Underperform on unwarranted price surge
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- Tronox Holdings: Considering Making The Switch From Equity To Debt (NYSE:TROX)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Tronox director Julie Beck to resign from board effective September 30
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Jones Stephen J, Tronox director, buys $22k in TROX stock
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Eastman Chemical (NYSE:EMN), Dow (NYSE:DOW)
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Valhi (VHI) Stock: End Markets Were Looking Weak
- Tronox Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TROX)
- Tronox Holdings plc (TROX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tronox Q2 2025 results miss forecasts, stock plunges
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Tagesspanne
4.94 5.08
Jahresspanne
2.95 14.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.06
- Eröffnung
- 5.02
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Tief
- 4.94
- Hoch
- 5.08
- Volumen
- 1.268 K
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- 19.81%
- 6-Monatsänderung
- -29.14%
- Jahresänderung
- -65.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K