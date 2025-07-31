通貨 / TROX
TROX: Tronox Holdings plc (UK)
5.06 USD 0.07 (1.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TROXの今日の為替レートは、1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり5.00の安値と5.21の高値で取引されました。
Tronox Holdings plc (UK)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TROX News
- Tronox Stock: TiO2 Market Inflection Elusive, Wait Out The Demand Weakness (NYSE:TROX)
- トロノックス、9.125%の4億ドル優先担保付社債を価格決定
- Tronox prices $400 million senior secured notes at 9.125%
- Tronox subsidiary announces offering of senior secured notes due 2030
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- みずほ、中国からの輸入圧力と配当リスクでハンツマンを格下げ
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- みずほ、トロノックス株を「アンダーパフォーム」に格下げ、根拠なき株価上昇を指摘
- Mizuho downgrades Tronox stock to Underperform on unwarranted price surge
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- Tronox Holdings: Considering Making The Switch From Equity To Debt (NYSE:TROX)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Materials Stocks With Over 5% Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), FMC (NYSE:FMC)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Tronox director Julie Beck to resign from board effective September 30
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Jones Stephen J, Tronox director, buys $22k in TROX stock
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Eastman Chemical (NYSE:EMN), Dow (NYSE:DOW)
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
- Valhi (VHI) Stock: End Markets Were Looking Weak
- Tronox Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TROX)
- Tronox Holdings plc (TROX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tronox Q2 2025 results miss forecasts, stock plunges
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
1日のレンジ
5.00 5.21
1年のレンジ
2.95 14.93
- 以前の終値
- 4.99
- 始値
- 5.07
- 買値
- 5.06
- 買値
- 5.36
- 安値
- 5.00
- 高値
- 5.21
- 出来高
- 5.688 K
- 1日の変化
- 1.40%
- 1ヶ月の変化
- 22.22%
- 6ヶ月の変化
- -27.71%
- 1年の変化
- -65.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K