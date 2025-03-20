Moedas / THM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.46 USD 0.03 (2.01%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THM para hoje mudou para -2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.42 e o mais alto foi 1.50.
Veja a dinâmica do par de moedas International Tower Hill Mines Ltd (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THM Notícias
- International Tower Hill Mines Stock: Akin To NovaGold's Little Brother (NYSE:THM)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- NovaGold: A Giant With Feet Of Clay (NYSE:NG)
- Thunder Mountain Gold secures $1.2M in private placement
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
Faixa diária
1.42 1.50
Faixa anual
0.40 1.67
- Fechamento anterior
- 1.49
- Open
- 1.47
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.42
- High
- 1.50
- Volume
- 114
- Mudança diária
- -2.01%
- Mudança mensal
- 0.69%
- Mudança de 6 meses
- 131.75%
- Mudança anual
- 160.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh