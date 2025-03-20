FiyatlarBölümler
Dövizler / THM
Geri dön - Hisse senetleri

THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)

1.60 USD 0.09 (5.96%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

THM fiyatı bugün 5.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.51 ve Yüksek fiyatı olarak 1.60 aralığında işlem gördü.

International Tower Hill Mines Ltd (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THM haberleri

Günlük aralık
1.51 1.60
Yıllık aralık
0.40 1.67
Önceki kapanış
1.51
Açılış
1.51
Satış
1.60
Alış
1.90
Düşük
1.51
Yüksek
1.60
Hacim
309
Günlük değişim
5.96%
Aylık değişim
10.34%
6 aylık değişim
153.97%
Yıllık değişim
185.71%
21 Eylül, Pazar