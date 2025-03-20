通貨 / THM
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.51 USD 0.02 (1.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THMの今日の為替レートは、1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と1.51の高値で取引されました。
International Tower Hill Mines Ltd (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.42 1.51
1年のレンジ
0.40 1.67
- 以前の終値
- 1.49
- 始値
- 1.47
- 買値
- 1.51
- 買値
- 1.81
- 安値
- 1.42
- 高値
- 1.51
- 出来高
- 213
- 1日の変化
- 1.34%
- 1ヶ月の変化
- 4.14%
- 6ヶ月の変化
- 139.68%
- 1年の変化
- 169.64%
