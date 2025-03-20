Valute / THM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.60 USD 0.09 (5.96%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio THM ha avuto una variazione del 5.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.51 e ad un massimo di 1.60.
Segui le dinamiche di International Tower Hill Mines Ltd (Canada). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THM News
- International Tower Hill Mines Stock: Akin To NovaGold's Little Brother (NYSE:THM)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- NovaGold: A Giant With Feet Of Clay (NYSE:NG)
- Thunder Mountain Gold secures $1.2M in private placement
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
Intervallo Giornaliero
1.51 1.60
Intervallo Annuale
0.40 1.67
- Chiusura Precedente
- 1.51
- Apertura
- 1.51
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Minimo
- 1.51
- Massimo
- 1.60
- Volume
- 309
- Variazione giornaliera
- 5.96%
- Variazione Mensile
- 10.34%
- Variazione Semestrale
- 153.97%
- Variazione Annuale
- 185.71%
21 settembre, domenica