THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)

1.60 USD 0.09 (5.96%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio THM ha avuto una variazione del 5.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.51 e ad un massimo di 1.60.

Segui le dinamiche di International Tower Hill Mines Ltd (Canada). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.51 1.60
Intervallo Annuale
0.40 1.67
Chiusura Precedente
1.51
Apertura
1.51
Bid
1.60
Ask
1.90
Minimo
1.51
Massimo
1.60
Volume
309
Variazione giornaliera
5.96%
Variazione Mensile
10.34%
Variazione Semestrale
153.97%
Variazione Annuale
185.71%
