Devises / THM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.60 USD 0.09 (5.96%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THM a changé de 5.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.51 et à un maximum de 1.60.
Suivez la dynamique International Tower Hill Mines Ltd (Canada). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THM Nouvelles
- International Tower Hill Mines Stock: Akin To NovaGold's Little Brother (NYSE:THM)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- NovaGold: A Giant With Feet Of Clay (NYSE:NG)
- Thunder Mountain Gold secures $1.2M in private placement
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
Range quotidien
1.51 1.60
Range Annuel
0.40 1.67
- Clôture Précédente
- 1.51
- Ouverture
- 1.51
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Plus Bas
- 1.51
- Plus Haut
- 1.60
- Volume
- 309
- Changement quotidien
- 5.96%
- Changement Mensuel
- 10.34%
- Changement à 6 Mois
- 153.97%
- Changement Annuel
- 185.71%
20 septembre, samedi