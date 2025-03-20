Währungen / THM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.56 USD 0.05 (3.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THM hat sich für heute um 3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.51 bis zu einem Hoch von 1.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Tower Hill Mines Ltd (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THM News
- International Tower Hill Mines Stock: Akin To NovaGold's Little Brother (NYSE:THM)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- NovaGold: A Giant With Feet Of Clay (NYSE:NG)
- Thunder Mountain Gold secures $1.2M in private placement
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
Tagesspanne
1.51 1.59
Jahresspanne
0.40 1.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.51
- Eröffnung
- 1.51
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Tief
- 1.51
- Hoch
- 1.59
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- 3.31%
- Monatsänderung
- 7.59%
- 6-Monatsänderung
- 147.62%
- Jahresänderung
- 178.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K