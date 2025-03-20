Divisas / THM
THM: International Tower Hill Mines Ltd (Canada)
1.49 USD 0.09 (5.70%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de THM de hoy ha cambiado un -5.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.47, mientras que el máximo ha alcanzado 1.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas International Tower Hill Mines Ltd (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
THM News
- International Tower Hill Mines Stock: Akin To NovaGold's Little Brother (NYSE:THM)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- NovaGold: A Giant With Feet Of Clay (NYSE:NG)
- Thunder Mountain Gold secures $1.2M in private placement
- Tracking John Paulson’s Paulson & Co. Portfolio - Q4 2024 Update
Rango diario
1.47 1.61
Rango anual
0.40 1.67
- Cierres anteriores
- 1.58
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.47
- High
- 1.61
- Volumen
- 385
- Cambio diario
- -5.70%
- Cambio mensual
- 2.76%
- Cambio a 6 meses
- 136.51%
- Cambio anual
- 166.07%
