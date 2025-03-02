Moedas / OXLCP
OXLCP: Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha
24.37 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OXLCP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.31 e o mais alto foi 24.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.31 24.38
Faixa anual
23.76 24.97
- Fechamento anterior
- 24.37
- Open
- 24.31
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 24.31
- High
- 24.38
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.04%
- Mudança de 6 meses
- 0.95%
- Mudança anual
- 1.37%
