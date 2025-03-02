Валюты / OXLCP
OXLCP: Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha
24.37 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXLCP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.33, а максимальная — 24.38.
Следите за динамикой Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.33 24.38
Годовой диапазон
23.76 24.97
- Предыдущее закрытие
- 24.40
- Open
- 24.34
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 24.33
- High
- 24.38
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 0.95%
- Годовое изменение
- 1.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.