OXLCP: Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha
24.37 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OXLCP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.28, mientras que el máximo ha alcanzado 24.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.28 24.40
Rango anual
23.76 24.97
- Cierres anteriores
- 24.37
- Open
- 24.28
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 24.28
- High
- 24.40
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.04%
- Cambio a 6 meses
- 0.95%
- Cambio anual
- 1.37%
