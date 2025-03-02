Währungen / OXLCP
OXLCP: Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha
24.36 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXLCP hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.36 bis zu einem Hoch von 24.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxford Lane Capital Corp - 6.25% Series 2027 Term Preferred Sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.36 24.40
Jahresspanne
23.76 24.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.37
- Eröffnung
- 24.40
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Tief
- 24.36
- Hoch
- 24.40
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- 1.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K