ORC: Orchid Island Capital Inc
7.13 USD 0.03 (0.42%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORC para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.08 e o mais alto foi 7.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Orchid Island Capital Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ORC Notícias
Faixa diária
7.08 7.18
Faixa anual
5.68 9.01
- Fechamento anterior
- 7.16
- Open
- 7.18
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Low
- 7.08
- High
- 7.18
- Volume
- 1.337 K
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 1.86%
- Mudança de 6 meses
- -5.06%
- Mudança anual
- -12.94%
