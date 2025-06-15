Валюты / ORC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ORC: Orchid Island Capital Inc
7.09 USD 0.04 (0.56%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORC за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.09, а максимальная — 7.15.
Следите за динамикой Orchid Island Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ORC
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Orchid Island Capital: 21% Yield On Cost And Capital Gain? More Of That, Please! (NYSE:ORC)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Mortgage Rates at Lowest Level of 2025: 3 mREIT Stocks to Watch
- Orchid Island Capital announces $0.12 monthly dividend for August
- AGNC Investment's Q2 BVPS Declines Y/Y: What's the Reason Behind it?
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Earnings call transcript: Orchid Island Capital Q2 2025 sees unexpected EPS loss
- Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orchid Island Capital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORC)
- Orchid Island Capital earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Orchid Island Capital Q2 2025 slides: Derivative losses drive quarterly decline
- Orchid vs. Starwood: Which Mortgage REIT Has Better Upside?
- Orchid Island Set to Release Q2 Earnings: What to Expect
- High Yields, Weird Prices
- Orchid Island Capital declares $0.12 monthly dividend for July 2025
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Bimini capital’s Dwyer buys $1878 in shares
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- It's A Yield Trap: Don't Get Stranded On Orchid Island (NYSE:ORC)
- The Inflation That Wasn't
Дневной диапазон
7.09 7.15
Годовой диапазон
5.68 9.01
- Предыдущее закрытие
- 7.13
- Open
- 7.13
- Bid
- 7.09
- Ask
- 7.39
- Low
- 7.09
- High
- 7.15
- Объем
- 2.712 K
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- -5.59%
- Годовое изменение
- -13.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.