货币 / ORC
ORC: Orchid Island Capital Inc
7.17 USD 0.08 (1.13%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ORC汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点7.12和高点7.19进行交易。
关注Orchid Island Capital Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ORC新闻
日范围
7.12 7.19
年范围
5.68 9.01
- 前一天收盘价
- 7.09
- 开盘价
- 7.12
- 卖价
- 7.17
- 买价
- 7.47
- 最低价
- 7.12
- 最高价
- 7.19
- 交易量
- 994
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- 2.43%
- 6个月变化
- -4.53%
- 年变化
- -12.45%
