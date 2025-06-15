通貨 / ORC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ORC: Orchid Island Capital Inc
7.08 USD 0.08 (1.12%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORCの今日の為替レートは、-1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり7.07の安値と7.18の高値で取引されました。
Orchid Island Capital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORC News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Orchid Island Capital: 21% Yield On Cost And Capital Gain? More Of That, Please! (NYSE:ORC)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Mortgage Rates at Lowest Level of 2025: 3 mREIT Stocks to Watch
- Orchid Island Capital announces $0.12 monthly dividend for August
- AGNC Investment's Q2 BVPS Declines Y/Y: What's the Reason Behind it?
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Earnings call transcript: Orchid Island Capital Q2 2025 sees unexpected EPS loss
- Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orchid Island Capital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ORC)
- Orchid Island Capital earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- Orchid Island Capital Q2 2025 slides: Derivative losses drive quarterly decline
- Orchid vs. Starwood: Which Mortgage REIT Has Better Upside?
- Orchid Island Set to Release Q2 Earnings: What to Expect
- High Yields, Weird Prices
- Orchid Island Capital declares $0.12 monthly dividend for July 2025
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Bimini capital’s Dwyer buys $1878 in shares
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- It's A Yield Trap: Don't Get Stranded On Orchid Island (NYSE:ORC)
- The Inflation That Wasn't
1日のレンジ
7.07 7.18
1年のレンジ
5.68 9.01
- 以前の終値
- 7.16
- 始値
- 7.18
- 買値
- 7.08
- 買値
- 7.38
- 安値
- 7.07
- 高値
- 7.18
- 出来高
- 3.410 K
- 1日の変化
- -1.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- -5.73%
- 1年の変化
- -13.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K