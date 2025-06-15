Währungen / ORC
ORC: Orchid Island Capital Inc
7.08 USD 0.08 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORC hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.07 bis zu einem Hoch von 7.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orchid Island Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.07 7.18
Jahresspanne
5.68 9.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.16
- Eröffnung
- 7.18
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Tief
- 7.07
- Hoch
- 7.18
- Volumen
- 3.410 K
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- -5.73%
- Jahresänderung
- -13.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K