Moedas / LRHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LRHC: La Rosa Holdings Corp
7.69 USD 0.14 (1.79%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LRHC para hoje mudou para -1.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.55 e o mais alto foi 8.22.
Veja a dinâmica do par de moedas La Rosa Holdings Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRHC Notícias
- La Rosa Jumps 12.9% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From One-Time Gains
- La Rosa Holdings regains Nasdaq compliance with $7.6 million equity
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- La Rosa Holdings cancels warrants, regains Nasdaq compliance
- La Rosa launches AI-powered bot to enhance agent recruiting operations
- La Rosa Holdings secures rights to market luxury project in Dominican Republic
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- La Rosa Holdings launches updated agent platform with transaction management
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- La Rosa Holdings (LRHC) Stock Dips 23% In After Hours, Shares Shed Intraday Gains Fueled By H1 2025 Revenue Numbers - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC)
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- La Rosa Holdings surpasses 3,000 agents, reports 19.4% revenue growth
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC), Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- La Rosa Holdings to implement 80-for-1 reverse stock split
- La Rosa Holdings amends senior secured convertible note issued in February
- La Rosa Holdings signs LOI with MiiX for residential financing tech
- La Rosa Holdings Corp. to Expand into Valencia and Canary Islands, Spain following Successful Events in MÃ¡laga and Madrid
- La Rosa Holdings Faces Nasdaq Delisting Notice
- La Rosa Holdings faces Nasdaq compliance issue
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stock Likely To Open Lower As US-China Tariff War Continues: 'Valuations Are Now Looking More Compelling,' Says Expert - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Faixa diária
7.55 8.22
Faixa anual
0.08 11.21
- Fechamento anterior
- 7.83
- Open
- 8.03
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Low
- 7.55
- High
- 8.22
- Volume
- 71
- Mudança diária
- -1.79%
- Mudança mensal
- 39.31%
- Mudança de 6 meses
- 4172.22%
- Mudança anual
- 1101.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh