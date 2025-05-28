Valute / LRHC
LRHC: La Rosa Holdings Corp
7.42 USD 0.26 (3.39%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LRHC ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.25 e ad un massimo di 8.09.
Segui le dinamiche di La Rosa Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LRHC News
- La Rosa Holdings aumenta la linea di acquisto azionario a 1 miliardo di dollari
- La Rosa Holdings increases equity purchase facility to $1 billion
- La Rosa Jumps 12.9% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From One-Time Gains
- La Rosa Holdings regains Nasdaq compliance with $7.6 million equity
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- La Rosa Holdings cancels warrants, regains Nasdaq compliance
- La Rosa launches AI-powered bot to enhance agent recruiting operations
- La Rosa Holdings secures rights to market luxury project in Dominican Republic
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- La Rosa Holdings launches updated agent platform with transaction management
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- La Rosa Holdings (LRHC) Stock Dips 23% In After Hours, Shares Shed Intraday Gains Fueled By H1 2025 Revenue Numbers - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC)
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- La Rosa Holdings surpasses 3,000 agents, reports 19.4% revenue growth
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC), Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- La Rosa Holdings to implement 80-for-1 reverse stock split
- La Rosa Holdings amends senior secured convertible note issued in February
- La Rosa Holdings signs LOI with MiiX for residential financing tech
- La Rosa Holdings Corp. to Expand into Valencia and Canary Islands, Spain following Successful Events in MÃ¡laga and Madrid
- La Rosa Holdings Faces Nasdaq Delisting Notice
- La Rosa Holdings faces Nasdaq compliance issue
Intervallo Giornaliero
7.25 8.09
Intervallo Annuale
0.08 11.21
- Chiusura Precedente
- 7.68
- Apertura
- 7.95
- Bid
- 7.42
- Ask
- 7.72
- Minimo
- 7.25
- Massimo
- 8.09
- Volume
- 96
- Variazione giornaliera
- -3.39%
- Variazione Mensile
- 34.42%
- Variazione Semestrale
- 4022.22%
- Variazione Annuale
- 1059.38%
21 settembre, domenica