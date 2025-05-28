QuotazioniSezioni
LRHC: La Rosa Holdings Corp

7.42 USD 0.26 (3.39%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LRHC ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.25 e ad un massimo di 8.09.

Segui le dinamiche di La Rosa Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.25 8.09
Intervallo Annuale
0.08 11.21
Chiusura Precedente
7.68
Apertura
7.95
Bid
7.42
Ask
7.72
Minimo
7.25
Massimo
8.09
Volume
96
Variazione giornaliera
-3.39%
Variazione Mensile
34.42%
Variazione Semestrale
4022.22%
Variazione Annuale
1059.38%
