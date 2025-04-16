КотировкиРазделы
Валюты / LRHC
Назад в Рынок акций США

LRHC: La Rosa Holdings Corp

7.85 USD 0.22 (2.88%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LRHC за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 7.93.

Следите за динамикой La Rosa Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LRHC

Дневной диапазон
6.86 7.93
Годовой диапазон
0.08 11.21
Предыдущее закрытие
7.63
Open
7.62
Bid
7.85
Ask
8.15
Low
6.86
High
7.93
Объем
86
Дневное изменение
2.88%
Месячное изменение
42.21%
6-месячное изменение
4261.11%
Годовое изменение
1126.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.