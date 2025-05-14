Währungen / LRHC
LRHC: La Rosa Holdings Corp
7.61 USD 0.07 (0.91%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LRHC hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.25 bis zu einem Hoch von 8.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die La Rosa Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LRHC News
- La Rosa Holdings increases equity purchase facility to $1 billion
- La Rosa Jumps 12.9% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From One-Time Gains
- La Rosa Holdings regains Nasdaq compliance with $7.6 million equity
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- La Rosa Holdings cancels warrants, regains Nasdaq compliance
- La Rosa launches AI-powered bot to enhance agent recruiting operations
- La Rosa Holdings secures rights to market luxury project in Dominican Republic
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- La Rosa Holdings launches updated agent platform with transaction management
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- La Rosa Holdings (LRHC) Stock Dips 23% In After Hours, Shares Shed Intraday Gains Fueled By H1 2025 Revenue Numbers - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC)
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- La Rosa Holdings surpasses 3,000 agents, reports 19.4% revenue growth
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC), Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- La Rosa Holdings to implement 80-for-1 reverse stock split
- La Rosa Holdings amends senior secured convertible note issued in February
- La Rosa Holdings signs LOI with MiiX for residential financing tech
- La Rosa Holdings Corp. to Expand into Valencia and Canary Islands, Spain following Successful Events in MÃ¡laga and Madrid
- La Rosa Holdings Faces Nasdaq Delisting Notice
- La Rosa Holdings faces Nasdaq compliance issue
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
Tagesspanne
7.25 8.09
Jahresspanne
0.08 11.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.68
- Eröffnung
- 7.95
- Bid
- 7.61
- Ask
- 7.91
- Tief
- 7.25
- Hoch
- 8.09
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- 37.86%
- 6-Monatsänderung
- 4127.78%
- Jahresänderung
- 1089.06%
