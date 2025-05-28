Dövizler / LRHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LRHC: La Rosa Holdings Corp
7.42 USD 0.26 (3.39%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LRHC fiyatı bugün -3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.25 ve Yüksek fiyatı olarak 8.09 aralığında işlem gördü.
La Rosa Holdings Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRHC haberleri
- La Rosa Holdings, özkaynak satın alma tesisini 1 milyar dolara çıkardı
- La Rosa Holdings increases equity purchase facility to $1 billion
- La Rosa Jumps 12.9% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From One-Time Gains
- La Rosa Holdings regains Nasdaq compliance with $7.6 million equity
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- La Rosa Holdings cancels warrants, regains Nasdaq compliance
- La Rosa launches AI-powered bot to enhance agent recruiting operations
- La Rosa Holdings secures rights to market luxury project in Dominican Republic
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- La Rosa Holdings launches updated agent platform with transaction management
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- La Rosa Holdings (LRHC) Stock Dips 23% In After Hours, Shares Shed Intraday Gains Fueled By H1 2025 Revenue Numbers - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC)
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- La Rosa Holdings surpasses 3,000 agents, reports 19.4% revenue growth
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC), Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- La Rosa Holdings to implement 80-for-1 reverse stock split
- La Rosa Holdings amends senior secured convertible note issued in February
- La Rosa Holdings signs LOI with MiiX for residential financing tech
- La Rosa Holdings Corp. to Expand into Valencia and Canary Islands, Spain following Successful Events in MÃ¡laga and Madrid
- La Rosa Holdings Faces Nasdaq Delisting Notice
- La Rosa Holdings faces Nasdaq compliance issue
Günlük aralık
7.25 8.09
Yıllık aralık
0.08 11.21
- Önceki kapanış
- 7.68
- Açılış
- 7.95
- Satış
- 7.42
- Alış
- 7.72
- Düşük
- 7.25
- Yüksek
- 8.09
- Hacim
- 96
- Günlük değişim
- -3.39%
- Aylık değişim
- 34.42%
- 6 aylık değişim
- 4022.22%
- Yıllık değişim
- 1059.38%
21 Eylül, Pazar