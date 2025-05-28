FiyatlarBölümler
LRHC
LRHC: La Rosa Holdings Corp

7.42 USD 0.26 (3.39%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LRHC fiyatı bugün -3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.25 ve Yüksek fiyatı olarak 8.09 aralığında işlem gördü.

La Rosa Holdings Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
7.25 8.09
Yıllık aralık
0.08 11.21
Önceki kapanış
7.68
Açılış
7.95
Satış
7.42
Alış
7.72
Düşük
7.25
Yüksek
8.09
Hacim
96
Günlük değişim
-3.39%
Aylık değişim
34.42%
6 aylık değişim
4022.22%
Yıllık değişim
1059.38%
21 Eylül, Pazar